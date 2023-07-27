Модные женские рубашки 2023 года — главные тренды

Введенная в моду еще Коко Шанель, рубашка давно стала почти непременным атрибутом женского гардероба, а позже дала жизнь новым предметам одежды: платью-рубашке, блузке, сорочке, тунике рубашечного покроя. Модные женские рубашки в 2023 году были замечены в коллекциях Кристеля Коше, Брунелло Кучинелли, Каролины Эррера и многих других.

С чем носить рубашку — стильные решения 2023 года

Модные женские рубашки, судя по результатам Московской недели моды, сегодня уместнее всего носить:

с прямыми брюками со стрелками;

с юбками и брюками с заниженной талией;

с юбками-мини и юбками-карандашами;

с брюками палаццо;

с кольчугами;

с топами или футболками из сетки;

с короткими шортами и юбками-шортами;

в качестве верхней одежды с длинными и короткими мини-платьями.

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Юлия Шеймас, стилист: «Решить, с чем носить главные тренды 2023 года, на удивление просто. Современная мода любит вопрос «как» место вопроса «что». Даже самую обычную классическую рубашку освежит свободное сочетание. Например, ее можно подать как жакет, накинув на топ, или надеть поверх дорогой облегающей водолазки для стиля дерби».

Главные тренды женских рубашек-2023

Главные признаки модной рубашки:

Объем. Даже если модель классическая, посажена по фигуре, в ней чувствуется легкая небрежность. Еще лучше, если это будет оверсайз, — он на пике популярности.

Открытые плечи. Обнаженные плечи вышли из раздела вечерних и коктейльных платьев и отправились осваивать повседневную одежду. На фото модных женских рубашек с декольте хорошо виден уникальный крой — дизайнеры добиваются впечатления обычной рубашки, интимно сползшей с плеч.

Рубашки-кимоно. Отечественный бренд Vestiaire показал, как роскошно выглядит кимоно из тонкой черной кожи.

Пэчворк. Например, рубашка от Vm. Studio стильно скомбинирована как будто сразу из нескольких вещей: офисная простая рубашка голубого цвета, мужская рубашка в крупную голубую полоску, немного французской веселой бело-голубой клетки и игривые оборки, словно взятые от летнего платья.

Викторианская эпоха. Эта тема хорошо раскрыта у Виктории Флёр. Аккуратный воротничок, жабо, оборки немного освежат поднадоевшую блузку для наряда на каждый день или в офис. Если такая романтика кажется чрезмерной, достаточно скромной и простой шелковой блузки с бантом — модные вещи не обязательно экстравагантны.

Объемные или фигурные рукава. Даже скромный фонарик как будто вырос, он раздался в длину и вширь и с легкостью закрывает половину руки. Рукава с раструбами, перетяжками, епископские, с воланами, разрезами, вырезами и драпировками — все это в изобилии представлено у большинства дизайнеров.

По-прежнему дизайнеры активно интересуются вырезами, разрезами или лихо отрезают ненужные части. Кроп-рубашки, рубашки с очень глубоким вырезом на груди, с запахом, с вырезом на спине — в вещи обязательно должна быть интригующая деталь. И такая тенденция отлично сочетается с нарочито грубым, укрупнённым или небрежным силуэтом. Женщина остается женщиной, только открывает о себе совсем другое и с другого ракурса.

Актуальные фасоны не будут таковыми, если их сопроводить скучным, банальным цветом. Самые модные цвета 2023:

яркие розовые;

лавандовые, фиолетовые;

бежевые и телесные;

горчичные и изысканные оттенки коричневого;

акцентные оттенки зеленого;

разнообразный серый, от молочно-серого до антрацита;

красный и оранжевый;

лазурно-голубой и вся гамма небесных оттенков.

Из принтов самое актуальное: цветы, мелкая геометрия, крупный геометрический узор, забавные тематические рисунки (животные, герои мультфильмов, сладости и пр.), восточные узоры, пейсли, тайдай.

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И, конечно, говоря о рубашках, нельзя забыть о белом цвете. Модная женская белая рубашка — визитная карточка дома Каролина Эррера. Уэс Гордон, креативный директор дома с 2018 года, не оставляет свою увлеченность этим изящным и универсальным предметом одежды. Сегодня белая рубашка от Каролины Эррера — это романтичная блуза с очень объемными рукавами в паре с облегающими черными брюками, или узкая, сидящая точно по фигуре элегантная рубашка, тонкие линии которой идеально подчеркивает объемная длинная юбка цвета фуксии. Акцентирует талию широкий ремень.

Другие варианты белых рубашек:

Российский бренд Sol Angelann украшает белую рубашку почти квадратного силуэта бахромой и дополняет мини-юбкой в стиле диско из серебристой блестящей ткани.

Светлана Михаленко, которая любит сложный крой, предлагает белую удлиненную блузу со средневековыми мотивами: объемные рукава, крупные рюши по краю ворота на завязках, тонкая ткань, напоминающая лен. Немного бардовский образ отлично комбинируется с чем угодно.

Белая рубашка от Proenza Schouler способна заменить роскошный жакет. Элегантный, удлиненный силуэт с деликатно расширяющимся подолом, расширяющиеся раструбами рукава, крупный заостренный отложной воротничок, точно и тщательно посаженные плечи. Контрастный мазок — крупные квадратные камни по краям изделия.

Самые ходовые варианты белых рубашек — это просторные деловые модели, но с оригинальной деталью, например, с разрезом внахлест на спине, о чем никогда не догадаешься, глядя на эту спокойную модель спереди. Кроп-рубашки с укрупненным рукавом экстравагантны, но потребуют тщательного подбора других предметов комплекта и стройной талии. Если не хочется изменять любимому классическому фасону, достаточно приобрести модель со слегка спущенными рукавами, так, чтобы манжеты оканчивались на середине ладони, и небрежно заправить одну полочку в джинсы. Либо завязать узлом спереди — сегодня для этого не нужна рубашка с тропическим принтом и удлиненными полочками, так можно поступить с абсолютно любой моделью.

Самые модные джинсовые рубашки 2023

Российский бренд Shocking Aftertaste украсил свои рубашки из дерзкого вареного денима спущенными плечами, рваными краями, перетяжками на рукавах. Носить такую вызывающую вещь можно с чем-нибудь спокойным, но все же носящим рок-н-рольный оттенок — мини-платья, мини-юбки, колготки в крупную сетку, облегающие майки. Но жестких ограничений нет.

Ярко-синий деним тоже обрел второе дыхание — модный дом Kenzo вполне успешно сделал попытку вернуться на 40 лет назад, когда «джинсовый» означало «синий».

Впрочем, цветовые решения джинсовых моделей не ограничены, одинаково актуальны синие, голубые, черные и серые тона. Дизайнеры играют с покроем и деталями, добавляя классической рубашке крылышки, воланы, оборки.

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Стильная рубашка в полоску для женщин 2023

Полоска вряд ли выйдет в ближайшее время из моды — это мощный инструмент оптической коррекции. Ее можно подобрать для любой фигуры, и каждая будет выглядеть превосходно. Самые актуальные варианты в полоску с модных подиумов напоминают стиль «пижама». Это крупная, вертикальная, слегка выцветшая полоска с вольными сочетаниями цветов: молочный + черный + блекло-розовый, бежевый + черный + белый + нефритовый.

Полоска может быть слегка прерывистой, как будто у художника закончилась краска. По-прежнему актуальна очень тонкая, четкая, строгая полоска, украшающая спокойный фон — белый, коричневый или синий. Почти сдало позиции многоцветье, упор идет главным образом на крой — именно он берет на себя функцию привлекать внимание, а принт выступает лишь фоном.

Отдельных слов стоит джинсовый пэчворк. Обе тенденции в моде сами по себе, но именно джинса многим дизайнерам показалась самой уместной для комбинирования. Джинсовая рубашка выглядит так, будто сплавлена из двух разных моделей: от одной она взяла рукава, карманы и воротничок, от другой — полочки.

Джинсовые рубашки сами по себе небрежны, но их тоже носят, заправив одну полочку в юбку или брюки, расстегнув верхние пуговицы и спустив с плеча воротник.

Длинные женские рубашки 2023

Модные тенденции коснулись не только ширины и объема, но и длины. Женская рубашка запросто прикрывает колени, не превращаясь, однако, в платье — а все благодаря широким рукавам и спущенной пройме. Вещь производит впечатление снятой с чужого и, судя по всему, очень мужественного плеча. В этом и самый шик: объем подчеркивает хрупкость, мужские мотивы — независимость.

Примеры длинных рубашек:

Бренд White Crow представил модную женскую рубашку, поддерживающую сразу несколько трендов: длина ниже колена, белый «больничный» цвет, спущенная пройма, воротничок-стойка.

Proenza Schouler, предчувствуя всеобщее утомление от спортивной или небрежной одежды, решили соединить элегантность и расслабленность. Рубашка приобретает летящий подол, смотрится мягкой и уютной, как домашняя, при этом очень изысканна.

Носить длинную рубашку можно на свое усмотрение: заменив ею платье или кардиган.

Модные женские рубашки в клетку 2023

Обзор женских рубашек 2023 не был бы полным без описания многочисленных вариантов модной клетки. Этот стильный принт из сезона в сезон так или иначе проявляет себя и до сих пор не утомил. Клетка виши, винздорская клетка и просто вариации на тему респектабельности дополняются смелым или романтичным кроем. Например, скромная клетка была замечена у бренда Lesel — это простые белые линии на темно-синем фоне. Рубашки в яркую клетку на время уступили вариантам в «школьных» оттенках: коричневый, вишня, бежевый, серый и горчичный.

Несмотря на то что в моду все заметнее входит способ носить пиджак на голое тело или поверх легкого топа, рубашка не сдала своих позиций. Она стала более самостоятельной, способна заменить жакет или платье.

Итоги