Семейная психология в кино: фильмы, которые помогут укрепить отношения

В современном мире, где время летит стремительно, а технологии захватывают наше внимание, так важно остановиться и задуматься о самом главном – семье. Киноискусство предлагает нам прекрасную возможность взглянуть на семейные отношения со стороны, найти ответы на волнующие вопросы и вдохновиться примерами здоровых моделей поведения. Редакция "Клео.ру" предлагает вам подборку фильмов, которые помогут понять и укрепить отношения с близкими.

"Маленькая мисс Счастье" (2006)