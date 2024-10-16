Отношения с отцом: как это влияет на личную жизнь женщины

Отношения между отцом и дочерью играют ключевую роль в формировании личности женщины, влияют на ее самооценку, уверенность в себе и способность строить гармоничные отношения с окружающими. Психолог Натали Райдо специально для читательниц "Клео.ру" рассказала, как различные модели взаимодействия с отцом отражаются на жизни женщины, и предложила эффективные способы преодоления возможных негативных последствий.





Основа для формирования модели "привязанности" закладывается с самых первых взаимоотношений с родителем, что в будущем приводит женщину либо к здоровому взгляду на жизнь и уверенности в себе, либо к проявлению неуверенности, появлению страха в построении гармоничных отношений с партнером и многому другому.

Исходя из вышеперечисленных вариантов взаимоотношений с отцом, разберем важные позиции в жизни каждой женщины и их влияние.

Если девочка выросла в семье, где отец с любовью и уважением относился к ней, занимался ее воспитанием, защищал, помогал, поддерживал во всем, то в будущем из такого ребенка вырастает уверенная, эмоционально зрелая женщина, которая четко знает, какие качества ищет в своем партнере. У нее сформирована положительная самооценка, она умеет выстраивать здоровые границы в отношениях, финансово независима и обладает навыком разрешения любой конфликтной ситуации.

Такая женщина всегда восхищает и будоражит окружение.





Другая (негативная) модель отношений отца и дочери, к сожалению, негативно сказывается на дальнейшей жизни женщины.

Если отец постоянно сравнивал свою дочь с другими, подавляя самооценку девочки, критиковал ее, проявлял агрессию и злость, демонстрировал доминирующую финансовую роль в семье, пренебрегая даже в покупке базовых вещей для подрастающей девочки, высмеивал ее чувства и многое другое, то зачастую такую женщину в будущем сложно назвать успешной и счастливой. У такой женщины весьма низкая самооценка, постоянные внутренние конфликты, в отношениях она занимает позицию подчиненного, не имея собственных личных границ и истинных желаний.

Взаимоотношения девочки с отцом составляют фундамент, который может существенно повлиять на ее жизнь в будущем, помогая или мешая ей в построении здоровых и устойчивых отношений.

Основываясь на этих опытах, женщина вправе раскрыть определенные стратегии и механизмы, способствующие привести ее к счастливой жизни.

Это можно сделать как при помощи систематических работ со специалистом, так и при соблюдении определенно выстроенных программ и упражнений, которые помогут закрыть дверь в прошлое.





Следующие несколько упражнений смогут помочь вам в этом:

Наше подсознание способно меняться благодаря позитивному мышлению и убеждениям. Простыми, но при этом весьма действенными высказываниями могут стать для вас аффирмации. Они должны быть короткими, весьма содержательными и обязательно проговариваться в настоящем времени. Восстановить доступ к своей целостности, соединить свои женские и мужские качества в единое целое. Для этого женщине необходимо внутри себя создать фигуру "внутреннего мужчины", на которого всегда можно будет опереться. При этом не забывая про важность контакта со своей "женской сущностью". "Внутренний мужчина" поможет вам достичь успехов и защитит от негативного внешнего воздействия.

Доступ к своим внутренним ресурсам восстанавливается постепенно, при этом важна регулярность выполнения этих упражнений и истинное желание изменить свою жизнь к лучшему.

При этом важно понимать, что работа со специалистом поможет вам разобраться с определенными паттернами, которые могут как созидать, так и разрушать вашу жизнь.