Муж общается с бывшей, что делать?

Сразу приходит на ум поговорка – "Бывших жен не бывает"! Бывают жены первые, вторые, третьи.Очень часто, спустя время, когда обиды уже позади, мужчина начинает общаться с бывшей женой. А если в предыдущем браке были дети, то тем более.

Не вставляйте палки в колеса

Даже если вам не особо приятен факт того, что ваш мужчина общается с бывшей женой, не нужно препятствовать этому общению.

Не нужно мешать ему и постоянно устраивать скандалы на этой почве.

Помните, что это прошлое

И сделайте так, чтобы настоящее было гораздо лучше. Не просто же так он ушел из прошлых отношений, наверняка бывшая жена "пилила" ему мозг, не превращайтесь в такую же.

Знайте, что вы лучше

И раз он выбрал вас, значит он вас любит и ценит больше. А предыдущая женщина для него просто этап прошлого.

Вы в приоритете

И не нужно это постоянно подчеркивать. Ваш мужчина помнит это и так.

Ревность убивает

А необоснованная ревность еще и унижает людей рядом с вами.

Искренние разговоры

Они помогут вам понять, что на самом деле чувствует ваш мужчина по отношению к вам и к бывшей жене. Всегда стремитесь разговаривать честно.

Личное пространство

Всегда помните, что и у вас и у мужа должно быть как свое время, так и свои секреты. Не нужно лезть в его телефон и устраивать сцен ревности, если не получилось этого сделать.

Если же вы понимаете, что очень агрессивно и нервно реагируете на общение мужа с бывшей – обратитесь к психологу.