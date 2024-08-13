Благоприятные дни для свадьбы в октябре 2024 года

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят"Брухунова показала, как проводит время наедине с 78-летним Петросяном: "Пока дети спят" "Неожиданный перформанс": подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер"Неожиданный перформанс": подавшая на развод Алсу показала мужчину, с которым провела вечер Агата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом: сын остался с отцом и мачехойАгата Муцениеце забрала у Прилучного дочь перед судом: сын остался с отцом и мачехой Тарзан рассказал, на что променяли поездку к теще в США: недешевое развлечениеТарзан рассказал, на что променяли поездку к теще в США: недешевое развлечение

Лента новостей

Вторник 13 августа

04:00Рейтинг самых сильных знаков зодиака: добиваются всего и ничего не боятся 01:00Постаревшая Кейт и обросший Уильям: принц и принцесса Уэльские выступили с важным обращением 23:23Магнитные бури в октябре 2024 года 20:47Гороскоп для женщины Рыбы на октябрь 2024 года 20:00Ксению Собчак втянули в разборки многомиллионным иском 18:00Волочкова раскрыла компромат на бывшего работодателя и гневно выругалась: "Беспредел" 16:30Молодая жена Омарова рассказала, почему муж Бородиной выбрал ее: "Я просто была рядом" 14:30Вымолившей прощение у россиян Лолите снова пригрозили "отменой": "И опять выходит в неглиже" 13:30SHAMAN отказал Волочковой и выбрал иностранку: вот на кого "положил глаз" певец 11:30Все сделала специально? Раструбившая о своем разводе Алсу извлекла выгоду из измен мужа 10:30Успенская ищет донора с идеальной генетикой, чтобы родить ребенка: нацелилась на Дурова? 08:33В Сети появился снимок Бузовой с новым бойфрендом: поклонникам уже известно имя мужчины 04:005 советов по уходу за кожей 01:00Как массаж помогает улучшить осанку 23:29Гороскоп на октябрь 2024 года для женщины Водолей 20:20Прически в школу для девочек 2024-2025: тренды и простые идеи 18:00Три знака зодиака, которые всех бесят: вот кто главные душнилы 15:43Лечебные свойства травы зверобоя: природное средство для здоровья и долголетия 12:00Муж общается с бывшей, что делать? 09:00Что такое эмпатия и как ее развивать 06:00Не нужно терпеть боль при сексе: вот о чем может говорить этот симптом 06:00Что почитать в первых числах августа: 8 книг, которые сделают уютнее ваши летние вечера 00:00Простой рецепт освежающего айс-ти без сахара: вкуснее и полезнее магазинного 20:16Школьная форма для мальчиков в 2024 году: современные тренды 18:00Зарабатывает в десятки раз меньше и не имеет жилья: вот что известно о новом парне Бородиной 16:12Лишай у человека: эффективные методы лечения 12:00ТЕСТ: Насколько хорошо вы знаете правила этикета - проверьте себя 09:00Кудряшки как у Кэрри Брэдшоу: как повторить самую стильную укладку этого сезона 07:38Гороскоп для женщины Козерог на октябрь 2024 года 06:00"Влажные" фантазии? Вот к чему снится секс девушке или женщине 04:00Вреда больше, чем красоты: вот чем на самом деле так опасен любимый всеми гель-лак 01:0042-летняя Вера Брежнева разделась перед камерами и снялась с голым бюстом верхом на лошади 22:06Кудрявцева напугана коварной болезнью: Дайте дожить век 20:00"Прям старушка": состарившаяся Собчак напугала публику - кто подставил телезвезду 19:52Гороскоп для женщины Стрелец на октябрь 2024 года 18:00Ходил по Олиной гримерке в одном халате: Бузова нежно поцеловала своего бывшего 16:30Пугачева выдвинула требования жильцам своей дачи: проверит с ног до головы 14:30Волосатые подмышки и зона бикини: Лера Кудрявцева поделилась неоднозначным фото с пляжа 13:30Оставил без присмотра: с 18-летней невестой Лепса стряслась беда во Франции 11:30Новый бойфренд Бородиной впервые прокомментировал роман: "Чистый кайф" 10:45Гороскоп для женщины Скорпиона на октябрь 2024 года 10:30"Не поняла, за что": Брухунова не смогла смолчать после удара по Степаненко 08:32Арзамасова и Авербух назвали дочь редким библейским именем: родилась в счастливый день 04:00Пять правил счастливых отношений: эти советы помогут сохранить любовь и страсть 02:43Розовый маникюр 2024: нежные и яркие идеи 01:00Собчак пожаловалась на свою внешность под фото крупным планом: "Без фильтров огромные" 23:32Гороскоп для женщины Весы на октябрь 2024 года 22:00Дистрофия или анорексия? Исхудавшая Варнава напугала публику - фото 20:00Народ ахнул! Пережившая трагедию Натали стала неузнаваемой — что с лицом? 18:00"Хочет малыша и жениться": Бородина неожиданно узнала о планах нового любовника
1370
800
true

Благоприятные дни для свадьбы в октябре 2024 года

Благоприятные дни для свадьбы в октябре 2024 года

Благоприятные дни для свадьбы на октябрь 2024 года. Лунный календарь свадеб в октябре 2024 года.

Бракосочетание – это одно из самых запоминающихся и важных событий для каждой семейной пары. Выбор даты для этого торжественного мероприятия может сыграть очень важную роль для молодоженов. Клео.ру предлагает разобраться, какие дни будут самыми благоприятными для свадьбы в октябре 2024 года и о чем нужно знать молодым супругам при планировании этого события.

Влияние Луны на выбор свадебной даты

О влиянии Луны на жизнь человека известно с давних времен. Ученые и мудрецы различных эпох пытались разгадать тайны земного спутника и часто приписывали ему неестественные свойства и возможности. Лунные календари использовались повсеместно: для планирования сельскохозяйственных работ, культурных и религиозных работ, в навигации и медицине. В некоторых сферах деятельности этот инструмент пользуется популярностью и в современности.

Согласно утверждениям астрологов, энергетика Луны оказывает сильное влияние на все сферы жизни человека, в том числе и на семейные отношения. С этой точки зрения, бракосочетание – это не только юридический акт и красивая традиция, но и энергетический союз двух людей. Будучи одним из самых важных небесных тел для человека, Луна может повлиять на эту связь, сделав ее более крепкой или же наоборот, ослабить узы единения. И важную роль в том, каким именно окажется это влияние, играет выбор даты для свадьбы.

Наиболее благоприятными днями для бракосочетания являются 8, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 28 и 29 октября. Эти даты характеризуются сильной и стабильной энергетикой, которая перенесется и на семейную жизнь молодоженов. Отношения будут крепкими, а разногласия и конфликты будут редкими гостями в доме супругов.

Не желательно планировать свадьбу на неблагоприятные дни – 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 27 и 31 октября. Энергетические потоки будут более хаотичными и непрогнозируемыми. Непостоянство перенесется и в семейную жизнь. Словно приливы и отливы, будет меняться настроение супругов. Скандалы и ссоры будут регулярным явлением в молодых семьях.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Фазы Луны и их значение для молодоженов

Фазы Луны являются одним из самых важных факторов, которые могут повлиять не только на свадебную церемонию, но и дальнейшую совместную жизнь партнеров. На различных этапах лунного цикла энергетика земного спутника меняется, влияя на самочувствие, физические возможности и эмоциональное состояние.

Астрологи утверждают, что отношения между партнерами тоже могут складываться по-разному, поэтому нужно обращать внимание на то, в какой фазе находится Луна:

  • Убывающая (1, 18-31 октября). На этом этапе происходит постепенное снижение лунной энергетики. Рекомендуется в такие моменты избегать любых начинаний и важных перемен в жизни. Для сохранения нормальных отношений и гармонии супругам потребуется больше усилий.
  • Растущая (3-16 октября). По мере возрастания энергии будет усиливаться положительное влияние Луны на жизнь молодоженов. Союзы, заключенные в такие моменты, будут более крепким, а отношения партнеров – стабильными.
  • Новолуние (2 октября). Самый неблагоприятный день для проведения свадьбы. Проблемы у партнеров могут начаться еще на этапе проведения церемонии. Категорически не рекомендуется планировать на эту дату важные дела, в том числе связанные с семейными отношениями.
  • Полнолуние (17 октября). Астрологи считают эту дату наиболее удачной для заключения брака. Свадьба будет очень ярким, красочным и запоминающимся событием. В совместной жизни супругов будет очень много благоприятных моментов.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Знаки зодиака и планирование свадьбы

При планировании свадьбы по лунному календарю, важно учитывать и дополнительные астрологические факторы. Эксперты советуют обращать внимание на то, в каких знаках зодиака будет Луна в самые важные периоды. Созвездие может сильно повлиять на семейную жизнь.

Наиболее благоприятными сочетаниями для свадьбы будут:

  • Луна в Стрельце (7, 8, 9 октября). Энергетически мощный знак огня. Он подходит для активных пар, которые любят приключения, новые впечатления и путешествия. Домашний уют, спокойствие и комфорт будут мучительными для них.
  • Луна в Водолее (12, 13 октября). Подходящее созвездие для семей, которым хочется больше сюрпризов и неожиданностей. Каждый день будет приносить что-то новое, однако планировать совместную жизнь на долгий срок в условиях непредсказуемости партнера очень сложно.
  • Луна в Рыбах (14, 15 октября). Знак неразрывно связан с магией и интуицией. Но для супругов Рыбы будут символизировать и энергетическое единение. Партнеры будут понимать друг друга без слов, чувствуя эмоции даже на расстоянии.
  • Луна в Тельце (18, 19 октября). Знак стабильности и процветания. Самое удачное созвездие для пар, ценящих спокойствие, комфорт и безопасность. Впрочем, за эти качества очень часто приходится расплачиваться романтикой, на ее место приходит прагматизм.
  • Луна в Раке (22, 23 октября). Этот знак является символом семьи. Он помогает установить более глубокую эмоциональную связь между супругами.

Неблагоприятными знаками зодиака для свадьбы являются Овен, Дева, Весы и Скорпион. Они принесут намного больше проблем, чем благоприятных возможностей. Внешние обстоятельства постоянно будут проверять брак на прочность, и партнерам придется приложить немало усилий, чтобы сохранить союз.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Выбор даты для свадьбы в октябре 2024 года: сводная таблица

При планировании церемонии бракосочетания очень важно учитывать все астрологические факторы вместе. Таблица поможет быстро разобраться, какие дни считаются самыми благоприятными для свадьбы в октябре 2024 года, а когда стоит перенести мероприятие на другое время.

Дни месяца

Знак зодиака

Фаза Луны

Какими будут дни для свадьбы

1

Дева

Убывающая

Неблагоприятные

2

Весы

Новолуние

3

Растущая

4

5

Скорпион

Нейтральные

6

Неблагоприятные

7

Стрелец

Благоприятные

8

9

10

Козерог

Нейтральные

11

12

Водолей

Благоприятные

13

14

Рыбы

15

16

Овен

Неблагоприятные

17

Полнолуние

Благоприятные

18

Телец

Убывающая

19

20

Близнецы

Неблагоприятные

21

22

Рак

Нейтральные

23

Благоприятные

24

Лев

Нейтральные

25

Неблагоприятные

26

Нейтральные

27

Дева

Неблагоприятные

28

29

Весы

30

31

Подведем итог

Лунный календарь предлагает множество рекомендаций, которые помогают выбрать самые благоприятные дни для свадьбы в октябре 2024 года. Следуя этим советам, можно создать крепкий союз, наполненный любовью и гармонией. Следует помнить, что астрологические факторы лишь указывают путь, а решение, следовать ли в этом направлении, принимают сами молодожены.

13 августа 2024, 05:02
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Станислав Полупанов

Муж общается с бывшей, что делать?

Муж общается с бывшей, что делать?
Клинический психолог Ирина Пирогова рассказала, как действовать в такой ситуации.

В кругу семьи: 5 книг про выстраивание теплых взаимоотношений с родственниками

В кругу семьи: 5 книг про выстраивание теплых взаимоотношений с родственниками

Как наладить интимную жизнь после родов: советы и рекомендации

Как наладить интимную жизнь после родов: советы и рекомендации
Как наладить интимную жизнь после родов. Полезные советы и рекомендации для молодых родителей помогут вернуть гармонию в отношения.

Благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2024 года

Благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2024 года
Благоприятные дни для свадьбы на сентябрь 2024 года. Лунный календарь свадеб в сентябре 2024 года

Имена, приносящие счастье: назвав так ребенка, вы гарантируете ему успешную жизнь

Имена, приносящие счастье: назвав так ребенка, вы гарантируете ему успешную жизнь
Положительная сила этих имен проверена годами. Берите на заметку!

Как наладить отношения со свекровью: советы и рекомендации

Как наладить отношения со свекровью: советы и рекомендации
Построить крепкие и дружеские отношения со свекровью – задача, с которой сталкивается каждая жена. В этой статье вы найдете советы, которые помогут вам наладить контакт с мамой вашего мужа.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева