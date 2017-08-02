Как снова влюбить в себя собственного мужа

Все сказки заканчиваются одинаково: принц берет принцессу за руку, они уходят в закат, а на экране появляется: «Жили они долго и счастливо. Конец». Но мы-то с тобой понимаем, что такой хеппи-энд – это не про нашу реальность. Как правило, с ухода в закат все только начинается.

Но начинается совсем не то, о чем мы мечтаем. Букеты цветов сменяются охапками грязного белья для стирки, романтические ужины – выматывающими походами в продуктовый, а долгие ночные разговоры по телефону – его тихим «угу» из-за компьютера.

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Да, сказка закончилась. Начались «суровые» семейные будни. Но женщин такой расклад совершенно не устраивает. Мы мечтаем о том, чтобы и со штампом в паспорте наш мужчина продолжал нас добиваться, дарить цветы, удивлять приятными сюрпризами. Проще говоря, хотим, чтобы сказка «конфетно-букетного» периода продолжалась всю жизнь. И очень расстраиваемся, когда наши желания не совпадают с реальностью. Более того – даже начинаем думать, что нас не любят!

Почему так происходит и как же снова стать для него ценной женщиной, рассказала в своем вебинаре «Что делать, если муж перестал любить?» психолог Юлия Свияш.

Так любит или нет?

Давай для начала разберемся в очень важном вопросе, который в дальнейшем поможет тебе здраво смотреть на сложившуюся ситуацию. О чем ты думаешь, когда понимаешь, что у любимого мужчины больше нет нужды тебя завоевывать?

Вряд ли ты спокойно рассуждаешь о том, что это нормально, что так происходит со всеми и паниковать не стоит. Скорее всего, тебя захлестывает возмущение вперемешку со страхом: «Он меня не любит!»

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Ведь любил бы - продолжал бы дарить цветы, удивлять, устраивать романтические ужины, говорить комплименты и т.д., верно? Но ты же понимаешь – все это не про саму любовь, а про ее проявления. Поэтому делаем первый и очень важный вывод – нет, любить он не перестал, но он перестал проявлять любовь. И именно это так сильно тебя задевает.

Почему нам необходимо, чтобы он проявлял любовь?

Самый главный психологический инстинкт женщины – быть любимой. Мы видим смысл в жизни лишь тогда, когда чувствуем, что любимы. Нам просто необходимы восхищение, чуткая забота и влюбленное поведение нашего партнера. В противном случае мы начинаем терять себя, становимся нервными, поникшими и буквально требуем эту любовь, вытягиваем ее клещами. Так и появляются все эти дурацкие вопросы из разряда «ты меня любишь?» Они возникают не потому, что женщине скучно, а лишь потому, что ей необходимо вновь почувствовать, что ею восхищаются, ею любуются и жить без нее не могут – проще говоря, ее снова «догоняют».

Почему мужчина перестает «догонять»?

Во-первых (и это совершенно нормально, хоть и не совсем приятно), мужчина перестает завоевывать женщину, потому что понимает – она уже «его». Больше нет нужды прикладывать усилия и доказывать, что он лучше всех. Она и так его выбрала – что еще нужно?

Во-вторых, интерес мужчины часто ослабевает из-за того, что женщина погружает его в состояние тотального комфорта, в котором к тому же практически полностью отсутствуют какие-либо эмоции. Да, ему тепло, вкусно и уютно, но какой-то «перчинки» не хватает.

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Вспомни то время, когда он за тобой ухаживал: комфорта было в разы меньше, а эмоций больше. Но это не помешало ему ходить за тобой «хвостиком», буквально заваливать романтическими сообщениями и одаривать букетами.

В-третьих, дело в том, что женщины полностью теряют фокусировку на себе, зацикливаясь на муже, детях и домашних обязанностях. По сути, женщина растворяется в других, переставая быть собой – той, которая так ему понравилась. Он смотрит на нее и не видит больше тех сияющих глаз, азарта, желания развиваться, становиться лучше. Он видит лишь загруженную проблемами женщину с потухшим взглядом, которая ежесекундно думает обо всех и всем, кроме себя.

Ну и наконец, мы сами прикладываем усилия к тому, чтобы мужчины переставали нас завоевывать. Как? Мы начинаем давить. В тот момент, когда женщина понимает, что мужчина больше не дает ей необходимую порцию восхищения и романтизма в отношениях, она все берет в свои руки: в ход идут обиды, слезы, обвинения. «Ты не даришь мне цветы», «ты не говоришь мне комплименты», «ты целыми днями сидишь за компьютером, вместо того, чтобы провести время со мной»…

Уверена, все эти фразы тебе знакомы. Мы начинаем продавливать так, что отбиваем всякое желание нас «догонять». И в итоге сами же от этого страдаем.

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Что делать, чтобы он начал «догонять»?

Казалось бы, ну куда можно «убежать», если ты уже замужем? Нет, не к маме или к подруге. Речь сейчас вообще не идет о том, чтобы хлопать дверью и пропадать из дома на три дня, а он пусть поскучает и поймет, какое счастье потерял. Все это как раз про давление и разрушение отношений, а мы – про созидание и качественное улучшение.

Существует лишь одно место, куда тебе стоит «сбегать» почаще – это твой интересный и загадочный мир. В нем тебя всегда должны ждать твои хобби, увлечения, женские секреты, общение и даже работа.

Звучит банально, но тебе очень важно понять одну вещь – да, женщины не могут жить без осознания того, что они любимы, но это не отменяет того факта, что по-настоящему интересная и насыщенная жизнь может быть лишь у человека, которому хорошо наедине с собой.

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Не стоит перекладывать ответственность за свое счастье или несчастье на плечи мужчины, находящегося рядом. Он, безусловно, может скрасить твое существование, наполнить его новыми эмоциями, но свято верить в то, что лишь он отвечает за твое самоощущение – по меньшей мере, глупо и недальновидно.

Еще один важный нюанс – тебе никогда не стоит забывать о том, что мужчина нуждается в подпитке чувства собственной важности. Только тот представитель сильного пола, который знает, что он нужен, ценен, что к нему прислушиваются, признают его главенство и ему доверяют, только он способен видеть ценность женщины, находящейся рядом. К сожалению, разуверившийся в себе мужчина не способен «догонять» ту, которая и заставила его в себе разувериться. А все эти заявления из разряда «ты ничего не можешь», «да кому ты такой нужен», «я тебе не верю», «вот у Маши муж ей телефон дорогой подарил, а ты только и можешь, что обещать» убивают в нем всякое желание развиваться и делать что-либо пусть и для любимой, но потерявшей ценность женщины.

Больше конкретных примеров того, как «убегать» от мужчины, когда ты уже замужем или находишься в стабильных и длительных отношениях, ты найдешь в вебинаре Юлии Свияш. Слушай, бери на заметку и начинай жить полноценной жизнью, в которой мужчина – это смелый охотник, а женщина – желанная «добыча». И никак иначе.