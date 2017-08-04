7 правил общения со свекровью: выстраиваем отношения

Отношения между родителями и детьми, создавшими свою семью, очень привлекательны на расстоянии. О таких ситуациях ходят легенды, а об обратных — анекдоты. И анекдоты эти были бы очень смешны, но за каждым из них скрываются неразрешимые жизненные ситуации, которые действительно доходят до стрессов и депрессий как со стороны родителей, так и со стороны молодой семьи.

Когда колечко красуется на пальце, церемония посвящения в невестки прошла, как дальше делить мужчину с его матерью?

Даже между любящими супругами существуют периоды «притирки», а что уж говорить о взрослом человеке, который имеет определенный жизненный опыт и вправе претендовать на роль «еще одной родительницы» в твоей жизни?

Анджелина Джоли с Джейн Питт, Globallookpress.com

7 китов, на которых строятся корректные взаимоотношения со свекровью

1. Начинаем с себя. Если вы создали семью с ее сыном, это не значит, что вы имеете право устанавливать свои порядки в ее семье. Они благополучно жили много лет без вас, строили свои, возможно, и не понятные вам, отношения. А так как вы пришли в их семью на правах дочери, пускай и не родной, то примите местные традиции. Уступите в малом, чтобы обрести большее.

2. Стараемся уместно похвалить. Даже если ваша свекровь очень образована и знает все психологические ходы, любая обоснованная лесть в разумных пределах приятна каждому. Расписывайте достоинства свекрови, особенно в присутствии мужа. А если сын очень близок с матерью, то вашу оправданную лесть, проговоренную без ее присутствия, он обязательно ей перескажет. Этим самым вы еще больше «наберете баллов» в глазах свекрови.

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Есть одно правило: постарайтесь делать комплименты от души, не нужно лицемерия. Несмотря на все недостатки, что-то должно быть в вашей свекрови хорошее. Не нужно говорить, какая она стройная, если ее вес выше нормы, ведь в таком случае будет понятно, что вы лукавите. Лучше похвалить ее умение готовить или принимать гостей и т.д.

3. Выказываем уважение. Ваша свекровь принадлежит к старшему поколению, поэтому уже заслуживает уважения. А так как она родила и вырастила вам мужа — и подавно. Именно ей вы должны быть благодарны за счастье обладать своим мужчиной. Как бы там ни было, но именно она приложила немало усилий, чтобы он вырос таким, каким вы представляли его в своих девичьих фантазиях.

4. Делаем подарки. Понятно, что у молодой семьи не всегда хватает средств на непредвиденные расходы. Но когда дело касается подарка и положительных эмоций важного для вас человека, необходимо делать исключения! Даже незначительный и малобюджетный подарок в нужный момент сможет подарить ей радость, а вам — доброжелательное к себе отношение.

5. Уважаем свекровь как бабушку своих детей. Если вы находитесь не в самых лучших отношениях со своей свекровью, это не повод запрещать своим детям видеться с бабушкой. Ваши отношения никак не должны влиять на связи с внуками. От нее ваши дети узнают много нового, возможно, даже то, что вы им рассказать или показать не сможете.

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Если ваша свекровь воспитала замечательного сына — вашего мужа, значит, она и ваших детей научит многому! Главное — не накручивать себя и не думать о том, что бабушка «настраивает» детей против вас.

6. Держим дистанцию. Как бы ни была близка к вашей семье свекровь, обозначьте границы ее вмешательства. Не нужно это делать с помощью скандалов, достаточно вежливо дать ей понять, в каких ситуациях ваша близость будет обоснована.

7. И самое главное — подумайте о том, что через пару десятков лет вы и сами можете оказаться на месте своей свекрови. Это придаст вам сил посмотреть на ситуацию и ваши отношения совершенно другими глазами.