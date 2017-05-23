Знакомьтесь: наш новый блогер — Лена Друма, практикующий психолог, гештальт-терапевт. На «Клео» она будет вести блог о семейных отношениях и самореализации. Не секрет, что иногда в браке мы об этом забываем. Почему? Слово Лене!

Есть ли жизнь после брака? Да, вопрос провоцирует на саркастичный ответ или заставляет опустить глаза. В чем же суть брака? Явно не в слиянии со своим мужчиной, не в удушении его собой и не в доведении до «умерли в один день».

«Быть замужем — значит, оставаться самой собой, но рядом с кем-то ещё», — как говорили в одном фильме.

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Как же найти этот баланс? Как быть хорошей женой и хозяйкой, но не стать женщиной с комплексом Хатико, которая живёт только семьей и ничем не интересуется?

Сначала давайте определимся в главном. Кто такая женщина, сидящая дома? Первые год-три после родов она находится в слиянии с ребенком, и это норма, потому что ребенок не выживет, если мама не будет слышать и чувствовать его потребности. Потом эта женщина выходит на работу, конфлюэнция потихоньку слабеет, а потребность в социализации удовлетворяется.

Но что происходит с женщинами, которые не вышли на работу? По каким-то своим причинам они решили продолжить заниматься только домом и семьей и тем самым довели себя до состояния все той же конфлюэнции.

Эти женщины начинают «закисать» дома, что приводит к «декрету головного мозга» — другой уровень общения, другие знакомые и интересы, манера речи и поведение. Это другой гардероб — поудобнее и попрактичнее, другой внешний вид, другая походка, и все жизненные цели сводятся к идеальной форме котлет.

Самое тяжёлое в таком состоянии ждёт даже не женщину, а ее мужа. Взгляните на все это его глазами. Он каждый день ходит на работу, где самые разные темы, обязанности и люди. Он устает от общения с начальством, подчинёнными или клиентами, а может, у него болит голова от грохота станков и постоянного шума.

Муж пришел домой, и что его там ждет? Ваше жужжание ни о чем, воспринимаемое мужчиной как шум, который был на работе. Он просто хочет отдохнуть, расслабиться, полежать перед телевизором и помолчать. Да, просто помолчать. А тут жена с памперсами, пучком на голове и животрепещущей темой о бессовестной соседке.

Теперь представьте свою реакцию в такой ситуации и никогда так больше не делайте. Да, в вас сейчас может взыграть возмущение: «А как же я?» Несомненно, женщине, сидящей дома, не хватает общения. Где общаться? С кем? В лучшем случае это соседка, подружка, мамочки в саду и на детской площадке.

Представим, что потребность в общении для человека равна литровой банке. На сколько у вас муж и ребенок эту банку заполняют? В лучшем случае на одну треть.

Отсюда невротический голод — нехватка близости и разговоров. Что имеем в итоге? Методичное доставание мужа: «поговори со мной» и стремление получить от ребенка то, что он априори дать не сможет — полноценное общение в социуме. Кому это полезно? Кому поможет сохранить гармоничные и тёплые отношения в семье? Никому.

123RF/Victor Zastolskiy

Но с этим можно бороться и можно побеждать! Самое главное — понимать, что семья не заменит вам весь мир. Да, она центр вашей вселенной, но не вся вселенная.

Вам не обязательно целыми днями сидеть дома и начищать и без того чистые полы. Те, кто думает, что если растворятся в муже и детях, то от этого семья станет только крепче, у меня для вас плохая новость: это распространённое заблуждение!

В первую пару лет муж будет умиляться и восхищаться вашей преданностью, а потом он будет готов залезть на стену от вашего верного взгляда.

Как говорил мой знакомый: «Лучше бы она вечером с подругой погуляла, а то просто душит своей заботой и любовью». Подумайте лишний раз, девушки, стоит ли растворяться в семейных заботах, если это не ведёт ни к чему хорошему?

Рано или поздно муж начнет огрызаться и грубить, дети тоже захотят свободы, а вы будете обижаться и думать: «Как так? Я всю себя им посвятила, а они…» Невроз в чистом виде!

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Даже если вы не хотите возвращаться в офис и сидеть своё с 9 до 18, то современный мир предлагает массу вариантов и возможностей — главное, найти что-нибудь по душе, найти свою самореализацию. И если вы хотите на вопрос «Есть ли жизнь после брака» отвечать твердое «Да», а не смотреть в пол, лепетать что-то невразумительное или язвить, чтобы защититься, то перестаньте класть себя на семейный алтарь и вспомните, что брак — это не конец, а только начало.