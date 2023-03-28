Благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2023 года

Благоприятные дни для свадьбы на сентябрь 2023 года. Лунный календарь свадеб в сентябре 2023 года.
Свадьба считается одним из главных событий как для мужчин, так и для женщин. Чтобы церемония была успешной и веселой, а дальнейшая совместная жизнь проходила легко и доставляла радость, следует с особенной тщательностью выбирать время для торжества. Предлагаем узнать, какие дни будут самыми благоприятными для свадьбы в сентябре 2023 года и какие предупреждения оставляют звезды.
Самые благоприятные дни по лунному календарю
Влияние Луны распространяется на большинство процессов, которые происходят на нашей планете. Ночное светило оказывает влияние и на человека, и на животных, и на растения, и на различные события в нематериальной сфере.
Известные астрологи рекомендуют планировать свадебную церемонию с учетом рекомендаций лунного календаря. Он поможет будущим супругам определить самую подходящую дату, чтобы бракосочетание прошло успешно, а также уменьшить возможное негативное влияние на совместную жизнь.
Остальные дни месяца будут заряжены нейтральной лунной энергетикой. Влияние ночного светила на жизнь семейных пар окажется незначительным. В отношениях в равной степени будут и положительные моменты, и неприятные ситуации.
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Выбор даты для свадьбы по фазам Луны
По утверждению экспертов, на семейную жизнь могут оказывать влияние и другие факторы. Для получения точного прогноза необходимо учитывать все особенности. Одним из главных аспектов является фаза, в которой находится Луна в момент проведения свадебной церемонии: на различных этапах энергетика может меняться.
Для выбора наиболее подходящего дня для свадьбы следует определить, в каких фазах окажется Луна в сентябре 2023 года:
- Убывающая (1-14, 30 сентября). Данная фаза лунного цикла считается сложной и неблагоприятной для торжества. Астрологи убеждены, что брак окажется не таким счастливым и успешным, как будет казаться. Ужиться смогут лишь те пары, которые легко находят компромисс и понимание. Но даже в таких случаях не удастся полностью избежать семейных проблем.
- Растущая (16-28 сентября). Период возрастания лунной энергетики считается благоприятным для проведения свадебной церемонии. Между молодоженами на их жизненном пути будет минимальное количество скандалов и ссор. Партнеры могут рассчитывать на взаимную любовь и уважение.
- Новолуние (15 сентября). В этой фазе энергетика находится на самом низком уровне, и это негативно скажется на отношениях между супругами. Ожидается множество скандалов, отсутствие поддержки друг друга, подозрения и недоверие. Для бракосочетания следует выбирать другую дату.
- Полнолуние (29 сентября). День самой высокой энергетики. Позитивное влияние Луны распространится не только на свадебную церемонию, но и на последующую совместную жизнь супругов. Семьи, созданные в полнолуние, будут счастливыми, в отношениях будет царить взаимопонимание, любовь и поддержка.
Как знаки зодиака влияют на свадьбу
Помимо фаз Луны, большое влияние на семейную жизнь оказывает и знак зодиака, в котором находится ночное светило в момент бракосочетания. Считается, что определенные созвездия оказывают благоприятное воздействие как на проведение церемонии, так и на последующую совместную жизнь молодых пар.
Чтобы выбрать самые лучшие дни для свадьбы в сентябре 2023 года, следует разобраться, какие знаки зодиака считаются наиболее благоприятными:
- Телец (4, 5). Луна создает самые подходящие условия, чтобы отправиться в ЗАГС. Любые проблемы, возникающие в семьях, окажутся краткосрочными и легко преодолимыми. Молодожены будут дополнять друг друга, поддерживать в сложных ситуациях. Для укрепления отношений рекомендуется заниматься совместными делами.
- Рак (8, 9, 10). В жизни ожидается много интересных моментов. Партнеров всегда будут окружать надежные друзья, оказывая всевозможную поддержку со стороны. Между самими супругами будут доверительные отношения, в которых не останется места лжи и злу.
- Стрелец (21, 22). Удачные дни, чтобы зарегистрировать брак между людьми, объединенными общими интересами или деятельностью. Супруги будут много времени уделять друг другу, вместе расширять кругозор. Доверие станет основой крепкого брака.
- Водолей (25, 26). Луна открывает хорошие возможности для пар, ценящих яркие эмоции, радость и веселье. Такие супруги всегда гостеприимны, но с появлением детей интересы партнеров могут меняться.
- Рыбы (1, 27, 28). Идеальное время для практичных супругов, предпочитающих спокойствие и уединенность. В их отношениях бывает мало романтики, но они находят способы проявить свои чувства по-другому. Это преданные и надежные супруги, которые всегда могут положиться друг на друга.
Остальные знаки не оказывают ни позитивного, ни негативного влияния. Ситуация в отношениях будет зависеть исключительно от умений партнеров договариваться, находить обоюдовыгодные решения и поддерживать друг друга в сложных жизненных ситуациях.
Сводная таблица благоприятных дней для свадьбы на сентябрь 2023 года
Для выбора даты одного из самых важных событий в жизни каждого человека необходимо учитывать все факторы влияния лунного календаря. Таблица ниже поможет легко определить, какие дни окажутся наиболее благоприятными для свадьбы в сентябре 2023 года.
|
Дни месяца
|
Созвездие
|
Фаза Луны
|
Влияние
|
1
|
Рыбы
|
Убывающая
|
Благоприятное
|
2
|
Овен
|
Неблагоприятное
|
3
|
4
|
Телец
|
5
|
Нейтральное
|
6
|
Близнецы
|
7
|
Неблагоприятное
|
8
|
Рак
|
9
|
Нейтральное
|
10
|
Неблагоприятное
|
11
|
Лев
|
Нейтральное
|
12
|
13
|
Дева
|
Неблагоприятное
|
14
|
15
|
Новолуние
|
16
|
Весы
|
Растущая
|
17
|
Нейтральное
|
18
|
Скорпион
|
Неблагоприятное
|
19
|
Благоприятное
|
20
|
21
|
Стрелец
|
22
|
23
|
Козерог
|
Нейтральное
|
24
|
Благоприятное
|
25
|
Водолей
|
26
|
27
|
Рыбы
|
28
|
29
|
Овен
|
Полнолуние
|
30
|
Убывающая
|
Нейтральное
Подведем итог
Астрологи дают рекомендации и подсказывают самые благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2023 года. Лунный календарь поможет решить, когда лучше всего проводить торжественную церемонию, а на какое время ее нежелательно даже планировать.
Фото Клео.ру