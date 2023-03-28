Благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2023 года

Свадьба считается одним из главных событий как для мужчин, так и для женщин. Чтобы церемония была успешной и веселой, а дальнейшая совместная жизнь проходила легко и доставляла радость, следует с особенной тщательностью выбирать время для торжества. Предлагаем узнать, какие дни будут самыми благоприятными для свадьбы в сентябре 2023 года и какие предупреждения оставляют звезды.

Самые благоприятные дни по лунному календарю

Влияние Луны распространяется на большинство процессов, которые происходят на нашей планете. Ночное светило оказывает влияние и на человека, и на животных, и на растения, и на различные события в нематериальной сфере.

Известные астрологи рекомендуют планировать свадебную церемонию с учетом рекомендаций лунного календаря. Он поможет будущим супругам определить самую подходящую дату, чтобы бракосочетание прошло успешно, а также уменьшить возможное негативное влияние на совместную жизнь.

Самыми благоприятными днями для свадьбы являются 1, 2, 6, 11, 12, 19, 20, 24, 25, 29 и 30 сентября 2023 года. Положение Луны и других небесных тел позволит провести торжество в спокойной и веселой обстановке. Негативных событий в отношении молодоженов не ожидается. Утверждается, что и дальнейшая жизнь семейных пар будет удачной, принесет много положительных эмоций, а все проблемы и невзгоды будут обходить стороной.

Неблагоприятными днями астрологи называют 3, 4, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 27 и 28 сентября. Проблемы ожидаются не только в течение всей семейной жизни, но даже на этапе проведения свадебной церемонии.

Остальные дни месяца будут заряжены нейтральной лунной энергетикой. Влияние ночного светила на жизнь семейных пар окажется незначительным. В отношениях в равной степени будут и положительные моменты, и неприятные ситуации.

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Выбор даты для свадьбы по фазам Луны

По утверждению экспертов, на семейную жизнь могут оказывать влияние и другие факторы. Для получения точного прогноза необходимо учитывать все особенности. Одним из главных аспектов является фаза, в которой находится Луна в момент проведения свадебной церемонии: на различных этапах энергетика может меняться.

Для выбора наиболее подходящего дня для свадьбы следует определить, в каких фазах окажется Луна в сентябре 2023 года:

Убывающая (1-14, 30 сентября) . Данная фаза лунного цикла считается сложной и неблагоприятной для торжества. Астрологи убеждены, что брак окажется не таким счастливым и успешным, как будет казаться. Ужиться смогут лишь те пары, которые легко находят компромисс и понимание. Но даже в таких случаях не удастся полностью избежать семейных проблем.

. Данная фаза лунного цикла считается сложной и неблагоприятной для торжества. Астрологи убеждены, что брак окажется не таким счастливым и успешным, как будет казаться. Ужиться смогут лишь те пары, которые легко находят компромисс и понимание. Но даже в таких случаях не удастся полностью избежать семейных проблем. Растущая (16-28 сентября) . Период возрастания лунной энергетики считается благоприятным для проведения свадебной церемонии. Между молодоженами на их жизненном пути будет минимальное количество скандалов и ссор. Партнеры могут рассчитывать на взаимную любовь и уважение.

. Период возрастания лунной энергетики считается благоприятным для проведения свадебной церемонии. Между молодоженами на их жизненном пути будет минимальное количество скандалов и ссор. Партнеры могут рассчитывать на взаимную любовь и уважение. Новолуние (15 сентября) . В этой фазе энергетика находится на самом низком уровне, и это негативно скажется на отношениях между супругами. Ожидается множество скандалов, отсутствие поддержки друг друга, подозрения и недоверие. Для бракосочетания следует выбирать другую дату.

. В этой фазе энергетика находится на самом низком уровне, и это негативно скажется на отношениях между супругами. Ожидается множество скандалов, отсутствие поддержки друг друга, подозрения и недоверие. Для бракосочетания следует выбирать другую дату. Полнолуние (29 сентября). День самой высокой энергетики. Позитивное влияние Луны распространится не только на свадебную церемонию, но и на последующую совместную жизнь супругов. Семьи, созданные в полнолуние, будут счастливыми, в отношениях будет царить взаимопонимание, любовь и поддержка.

Как знаки зодиака влияют на свадьбу

Помимо фаз Луны, большое влияние на семейную жизнь оказывает и знак зодиака, в котором находится ночное светило в момент бракосочетания. Считается, что определенные созвездия оказывают благоприятное воздействие как на проведение церемонии, так и на последующую совместную жизнь молодых пар.

Чтобы выбрать самые лучшие дни для свадьбы в сентябре 2023 года, следует разобраться, какие знаки зодиака считаются наиболее благоприятными:

Телец (4, 5) . Луна создает самые подходящие условия, чтобы отправиться в ЗАГС. Любые проблемы, возникающие в семьях, окажутся краткосрочными и легко преодолимыми. Молодожены будут дополнять друг друга, поддерживать в сложных ситуациях. Для укрепления отношений рекомендуется заниматься совместными делами.

. Луна создает самые подходящие условия, чтобы отправиться в ЗАГС. Любые проблемы, возникающие в семьях, окажутся краткосрочными и легко преодолимыми. Молодожены будут дополнять друг друга, поддерживать в сложных ситуациях. Для укрепления отношений рекомендуется заниматься совместными делами. Рак (8, 9, 10) . В жизни ожидается много интересных моментов. Партнеров всегда будут окружать надежные друзья, оказывая всевозможную поддержку со стороны. Между самими супругами будут доверительные отношения, в которых не останется места лжи и злу.

. В жизни ожидается много интересных моментов. Партнеров всегда будут окружать надежные друзья, оказывая всевозможную поддержку со стороны. Между самими супругами будут доверительные отношения, в которых не останется места лжи и злу. Стрелец (21, 22) . Удачные дни, чтобы зарегистрировать брак между людьми, объединенными общими интересами или деятельностью. Супруги будут много времени уделять друг другу, вместе расширять кругозор. Доверие станет основой крепкого брака.

. Удачные дни, чтобы зарегистрировать брак между людьми, объединенными общими интересами или деятельностью. Супруги будут много времени уделять друг другу, вместе расширять кругозор. Доверие станет основой крепкого брака. Водолей (25, 26) . Луна открывает хорошие возможности для пар, ценящих яркие эмоции, радость и веселье. Такие супруги всегда гостеприимны, но с появлением детей интересы партнеров могут меняться.

. Луна открывает хорошие возможности для пар, ценящих яркие эмоции, радость и веселье. Такие супруги всегда гостеприимны, но с появлением детей интересы партнеров могут меняться. Рыбы (1, 27, 28). Идеальное время для практичных супругов, предпочитающих спокойствие и уединенность. В их отношениях бывает мало романтики, но они находят способы проявить свои чувства по-другому. Это преданные и надежные супруги, которые всегда могут положиться друг на друга.

Самыми неблагоприятными знаками для проведения свадьбы астрологи называют Овен, Деву, Весы и Скорпиона. В дни, когда Луна находится в данных созвездиях (2, 3, 13-20 сентября), проводить бракосочетание крайне не рекомендуется. Звезды сулят парам множество проблем как в семейной жизни, так и в других сферах деятельности.

Остальные знаки не оказывают ни позитивного, ни негативного влияния. Ситуация в отношениях будет зависеть исключительно от умений партнеров договариваться, находить обоюдовыгодные решения и поддерживать друг друга в сложных жизненных ситуациях.

Сводная таблица благоприятных дней для свадьбы на сентябрь 2023 года

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Для выбора даты одного из самых важных событий в жизни каждого человека необходимо учитывать все факторы влияния лунного календаря. Таблица ниже поможет легко определить, какие дни окажутся наиболее благоприятными для свадьбы в сентябре 2023 года.

Дни месяца Созвездие Фаза Луны Влияние 1 Рыбы Убывающая Благоприятное 2 Овен Неблагоприятное 3 4 Телец 5 Нейтральное 6 Близнецы 7 Неблагоприятное 8 Рак 9 Нейтральное 10 Неблагоприятное 11 Лев Нейтральное 12 13 Дева Неблагоприятное 14 15 Новолуние 16 Весы Растущая 17 Нейтральное 18 Скорпион Неблагоприятное 19 Благоприятное 20 21 Стрелец 22 23 Козерог Нейтральное 24 Благоприятное 25 Водолей 26 27 Рыбы 28 29 Овен Полнолуние 30 Убывающая Нейтральное

Подведем итог

Астрологи дают рекомендации и подсказывают самые благоприятные дни для свадьбы в сентябре 2023 года. Лунный календарь поможет решить, когда лучше всего проводить торжественную церемонию, а на какое время ее нежелательно даже планировать.

Фото Клео.ру