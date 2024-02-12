Благоприятные дни для свадьбы в апреле 2024 года

Свадьба считается одним из самых значимых и запоминающихся событий в жизни каждой семейной пары. И от выбора даты для такого ответственного торжества может зависеть дальнейшая совместная жизнь молодоженов. Kleo.ru предлагает узнать, какие дни будут самыми благоприятными для свадьбы в апреле 2024 года по лунному календарю.

Самые благоприятные дни по лунному календарю

Луна является одним из самых важных небесных тел в жизни каждого человека. Ее энергетика влияет на многие процессы, которые происходят на нашей планете. Некоторые результаты этого воздействия можно заметить и невооруженным глазом, а другие происходят на энергетическом уровне.

Луна может повлиять на жизнь семейных пар. Известные астрологи рекомендуют планировать свои дела в соответствии с лунными циклами, особенно свадебную церемонию. Именно этот период считается переломным для каждого человека. Лунный календарь поможет определить самое удачное время для семейного торжества и уменьшить негативное внешнее влияние на дальнейшую жизнь супругов.

Наиболее благоприятными днями для свадьбы станут 5, 6, 13, 17, 18, 19, 24, 25 и 29 апреля 2024 года. Положение небесных тел создает очень удачные условия для проведения важного семейного мероприятия. Луна будет сопутствовать супругам на протяжении всего совместного пути. Отношения между ними будут стабильными, звездная энергетика придаст сил и для преодоления любых проблем.

Не стоит планировать свадьбу на неблагоприятные дни – 2, 4, 8, 10, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 26 и 27 апреля. На пути семейных пар будет возникать много спорных и неоднозначных моментов. Молодожены могут находить поводы для ссор даже в мелочах. Рассчитывать на доверие в таких условиях тоже не приходится, поэтому сцены ревности и взаимные обвинения станут привычным явлением для новых семей.

В оставшиеся дни влияние Луны на семейные отношения будет минимальным, поэтому их считают нейтральными. Земной спутник не будет ни помогать, ни мешать супругам самостоятельно выстраивать свои отношения. Эти даты следует рассмотреть новобрачным, которые не желают зависеть от внешних обстоятельств и влияния.





Выбор даты для свадьбы по фазам Луны

На свадьбу и последующую совместную жизнь молодоженов влияют сразу несколько важных факторов, которые нужно учитывать. Одним из них являются фазы Луны. По мнению известных астрологов, в определенные моменты лунного цикла происходит наращивание или снижение влияния. Это может сказаться как на самой свадебной церемонии, так и на дальнейших перспективах для супругов.

Клео.ру предлагает узнать, какие основные фазы Луны будут в апреле 2024 года, чтобы выбрать самое удачное время для семейного торжества:

Убывающая (1-7, 25-30 апреля) . По мере снижения освещенности лунного диска уменьшается и энергетическое воздействие на человека. Во многих отношениях этот период не считается удачным, в том числе и для свадьбы. Часто будут возникать сложности с пониманием и взаимодействием супругов.

. По мере снижения освещенности лунного диска уменьшается и энергетическое воздействие на человека. Во многих отношениях этот период не считается удачным, в том числе и для свадьбы. Часто будут возникать сложности с пониманием и взаимодействием супругов. Растущая (9-23 апреля) . Данный период лунного цикла астрологи называют удачным для свадьбы и планирования семьи. Растущий энергетический потенциал будет заряжать партнеров на дальнейшие свершения. Чувства будут крепнуть по мере того, как освещен лунный диск.

. Данный период лунного цикла астрологи называют удачным для свадьбы и планирования семьи. Растущий энергетический потенциал будет заряжать партнеров на дальнейшие свершения. Чувства будут крепнуть по мере того, как освещен лунный диск. Новолуние (8 апреля) . Этот день считается самым неблагоприятным в лунном календаре. Свадьба, проведенная в данной фазе Луны, гарантированно обернется проблемами в семье. Более того, проблемы в отношениях проявятся даже в период самой свадебной церемонии: события будут всячески "намекать" на ошибочность выбранной даты.

. Этот день считается самым неблагоприятным в лунном календаре. Свадьба, проведенная в данной фазе Луны, гарантированно обернется проблемами в семье. Более того, проблемы в отношениях проявятся даже в период самой свадебной церемонии: события будут всячески "намекать" на ошибочность выбранной даты. Полнолуние (24 апреля). В этот день энергетика Луны будет максимальной и благоприятно отразится на дальнейших семейных отношениях молодоженов. Стоит выбирать именно эту дату для свадьбы, если есть такая возможность.

Клео.ру напоминает, что Луна является лишь одним из факторов, который может повлиять на семейные отношения молодых пар. Выбор подходящего времени для свадьбы действительно помогает укрепить чувства друг к другу, но более важную роль играет участие самих супругов. Семья требует работы над отношениями, и делать это нужно постоянно, а не в определенные дни месяца.





Как знаки зодиака влияют на свадьбу

Следующим важным фактором, который может повлиять на свадьбу и семейные отношения после торжества, считается положение Луны относительно зодиакальных созвездий. Самыми благоприятными из них считаются следующие:

Луна в Водолее (4, 5 апреля) . Знак инноваций и новинок. Молодожены будут регулярно удивлять друг друга своими действиями и решениями, внося некоторый хаос и подогревая чувства. Совместная жизнь будет интересной, но долгосрочное планирование будет затруднительным.

. Знак инноваций и новинок. Молодожены будут регулярно удивлять друг друга своими действиями и решениями, внося некоторый хаос и подогревая чувства. Совместная жизнь будет интересной, но долгосрочное планирование будет затруднительным. Луна в Рыбах (6, 7 апреля) . Знак интуиции и магии. Супруги будут лучше чувствовать друг друга, подсознательно ощущая желания партнера и стараясь их воплотить в жизнь. Молодожены не всегда будут делиться переживаниями, считая, что вторая половинка и так их понимает.

. Знак интуиции и магии. Супруги будут лучше чувствовать друг друга, подсознательно ощущая желания партнера и стараясь их воплотить в жизнь. Молодожены не всегда будут делиться переживаниями, считая, что вторая половинка и так их понимает. Луна в Тельце (10, 11 апреля) . Знак достатка и благополучия. Парам, которые планируют прожить вместе в комфорте и стабильности, следует планировать бракосочетание на эти дни. Любые события легко будет спрогнозировать, а для фантазии останется очень мало места.

. Знак достатка и благополучия. Парам, которые планируют прожить вместе в комфорте и стабильности, следует планировать бракосочетание на эти дни. Любые события легко будет спрогнозировать, а для фантазии останется очень мало места. Луна в Раке (14, 15 апреля) . Самый благоприятный знак для свадьбы: он ассоциируется с семьей и отношениями. Церемония пройдет в комфортной атмосфере и согласно подготовленному плану. В жизни молодоженов тоже будет все хорошо.

. Самый благоприятный знак для свадьбы: он ассоциируется с семьей и отношениями. Церемония пройдет в комфортной атмосфере и согласно подготовленному плану. В жизни молодоженов тоже будет все хорошо. Луна в Стрельце (26, 27, 28 апреля). Знак авантюризма и энергии. Это удачное время для пар, которые не ждут рутинных дней после брака. Супруги будут заниматься совместными делами, часто путешествуя с места на место.

Неблагоприятными знаками для свадьбы считаются Овен, Дева, Весы и Скорпион. Луна в этих созвездиях создает крайне противоречивые и нестабильные сочетания. Для молодоженов они могут обернуться дополнительными поводами для противостояния и борьбы за лидерство, а не налаживания отношений. Известные астрологи не рекомендуют планировать бракосочетание на 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 апреля.





Сводная таблица благоприятных дней для свадьбы на апрель 2024 года

Влияние Луны многогранно, и очень нужно учитывать все особенности при планировании самых важных событий. В сводной таблице вы найдете самые благоприятные дни для свадьбы по лунному календарю на апрель 2024 года, а также даты, когда стоит избегать таких решений.

Дата Созвездие Фаза Луны Какой день для свадьбы 1 Козерог Убывающая Нейтральный 2 Неблагоприятный 3 Нейтральный 4 Водолей Неблагоприятный 5 Благоприятный 6 Рыбы 7 Нейтральный 8 Овен Новолуние Неблагоприятный 9 Растущая Нейтральный 10 Телец Благоприятный 11 12 Близнецы Нейтральный 13 Благоприятный 14 Рак 15 16 Лев Нейтральный 17 Благоприятный 18 19 Дева 20 Нейтральный 21 Весы Неблагоприятный 22 23 24 Скорпион Полнолуние Благоприятный 25 Убывающая Неблагоприятный 26 Стрелец 27 28 Нейтральный 29 Козерог 30

Подведем итог

Свадьба – это одно из самых важных событий для любой семьи. Лунный календарь подсказывает, какие дни будут благоприятными для планирования свадьбы в апреле 2024 года. Рекомендации астрологов помогут избежать множества проблем и создать комфортную атмосферу.