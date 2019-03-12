Когда пьян, тогда влюблен?
Я не знаю, что мне делать, помогите, прошу. У меня есть знакомый и мы всегда целуемся по пьяни. Он не говорит, что я ему не нравлюсь, и вот случай произошел недавно, мы снова целовались, это было так страстно, в общем, не как обычно. И он в буквальном смысле предложил мне встречаться и вел себя как мой парень, но, когда я ему написала «это что, получается, мы встречаемся?», он сказал, что ему стыдно за свое поведение, и он не хочет отношений, ибо это для него как наручники. Что мне делать? Я не уверена, что я к нему равнодушна.
Мнения наших экспертов
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Алена
На мой взгляд, нужно начать себя ценить и уважать. И не искать приключений ни на попу, ни на передок. Потому что, позволяя себе выпивать и по пьяни целоваться с парнями, ты опускаешься, в первую очередь, в глазах этих самых парней. Навряд ли кому-то придет в голову серьезно относиться к девушке, которая приходит в компанию, напивается, а потом позволяет себя тискать такому же подвыпившему кавалеру. Учитывая, что в трезвом виде вы – не пара, подумай, какую репутацию ты себе зарабатываешь такими пьяными «целовашками».
И поверь, мужчина, который нарушает границы женщины, девушки, будучи в пьяном виде, совершенно не обязательно влюблен. Даже, наоборот, скорее всего не влюблен. Алкоголь снимает нравственный табу, обнажая базовые инстинкты. Сексуальное поведение у мужчины в подпитии – это проявление базовых потребностей. Так что, не стоит вообще принимать близко к сердцу то, что мужчина говорит в состоянии алкогольного опьянения. В то же время, если бы он относился к тебе всерьез, он не позволил бы тебе оказаться в такой ситуации, поскольку она небезопасна для твоей репутации. А раз он сам пользуется твоей доступностью в пьяном виде, ты не слишком много стоишь в его глазах. И, да, совершенно верно, встречаться с такой девушкой в трезвом виде он не станет. А уж как это объяснить – да какая разница, в общем. Ты не воспринимаешься всерьез. А хочешь изменить ситуацию – просто перестань шататься по пьяным тусовкам и подсовывать ему себя. Начни с самоуважения. А там, глядишь, и парни другие начнут на тебя внимание обращать, причем, трезвые.
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Сергей
Анжелика, для начала, я бы очень посоветовал тебе бросать пить. Тогда, глядишь, и проблем меньше станет. В столь нежном возрасте злоупотреблять спиртным – это не самое лучшее в жизни решение. Что же касается твоего приятеля, то он тебе все объяснил вполне доступно. Он не собирается с тобой «встречаться», и испытывает по поводу своего поведения стыд. Увы, но при таких заявлениях, рассчитывать на что-то серьезное – не стоит. Так что ты, конечно, можешь продолжать «штурмовать» его, однако вряд ли чего-то добьешься, кроме лишних сложностей. Ведь в следующий раз, после приема повышенной дозы «релаксанта», вы вполне можете оказаться в одной постели. Ну, а дальше - как повезет. В лучшем случае, кроме чувства обиды и головной боли, ничего не прибавится. В худшем может быть что угодно, вплоть до необходимости посещения венеролога или гинеколога, а то и обоих разом. И что ты тогда делать будешь? Предлагаю, всё-таки начать думать головой и перестать заниматься саморазрушением.
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Ваше мнение 12
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Никольски / 12.03.19 10:15Фу! Как можно целоваться с пьяным или по пьяни?Это же неприятно. Не делайте так никогда больше. Не входите в отношение с одурманеными людьми чем либо. Это ужасные последствия для всего. Любовь и пьяная похоть - разные вещи. Не соединяйтесь с мужчинами по пьяной похоти. ФУ, ФУ ФУ! Он выходит из дурмана и ему стыдно. И слава Богу! А Вам не стыдно. У Вас свербит "Встречаемся?!". Девушка, парень чище чем Вы. Понимает разницу между пьяной похоть и любовью. А Вы не понимаете. Вам должно быть тоже стыдно, а нет. Это и трагично в вашем случае.
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Koshka / 12.03.19 10:03Выпив, чего только мужики не болтают. Звезду с неба!
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Персикова / 12.03.19 09:49Ему стыдно за свое поведение, и он не хочет отношений - что ещё он должен сказать , чтобы понятно стало ?
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Солярская / 12.03.19 09:15Если с ним пьяным рядом окажется такая же пьяная симпатичная девушка, но не ты, будет то же самое. И?
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*** / 12.03.19 09:06нефига тусоваться с алкашами в 18 лет, и в любом возрасте.
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Лада / 12.03.19 08:18Парню, который избегает романтических отношений с девушками, остается только сосаться по пьяни с той, что под руку в этот момент подвернулась и согласна на такое. А вы себя низко ставите и дёшево ведёте.
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ревуиплачу / 12.03.19 06:57на трезвость целоваться не пробовали? или его и в помине нет трезвый ((
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Zavoronok / 12.03.19 02:48Что делать? Бухать меньше надо!
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Krazy / 12.03.19 02:47Что делать? Общаться на трезвую голову и с пьяными не обжиматься (вообще фу). И не ведитесь на дурости типо что у трезвого на уме...
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Элфи Крекс / 12.03.19 01:30"Не бывает некрасивых женщин, бывает просто мало водки"- слышала?
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Солярская / 12.03.19 09:12Тоже самое хотела написать)))
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