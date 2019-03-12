Когда пьян, тогда влюблен?

На мой взгляд, нужно начать себя ценить и уважать. И не искать приключений ни на попу, ни на передок. Потому что, позволяя себе выпивать и по пьяни целоваться с парнями, ты опускаешься, в первую очередь, в глазах этих самых парней. Навряд ли кому-то придет в голову серьезно относиться к девушке, которая приходит в компанию, напивается, а потом позволяет себя тискать такому же подвыпившему кавалеру. Учитывая, что в трезвом виде вы – не пара, подумай, какую репутацию ты себе зарабатываешь такими пьяными «целовашками».

И поверь, мужчина, который нарушает границы женщины, девушки, будучи в пьяном виде, совершенно не обязательно влюблен. Даже, наоборот, скорее всего не влюблен. Алкоголь снимает нравственный табу, обнажая базовые инстинкты. Сексуальное поведение у мужчины в подпитии – это проявление базовых потребностей. Так что, не стоит вообще принимать близко к сердцу то, что мужчина говорит в состоянии алкогольного опьянения. В то же время, если бы он относился к тебе всерьез, он не позволил бы тебе оказаться в такой ситуации, поскольку она небезопасна для твоей репутации. А раз он сам пользуется твоей доступностью в пьяном виде, ты не слишком много стоишь в его глазах. И, да, совершенно верно, встречаться с такой девушкой в трезвом виде он не станет. А уж как это объяснить – да какая разница, в общем. Ты не воспринимаешься всерьез. А хочешь изменить ситуацию – просто перестань шататься по пьяным тусовкам и подсовывать ему себя. Начни с самоуважения. А там, глядишь, и парни другие начнут на тебя внимание обращать, причем, трезвые.