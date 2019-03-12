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Когда пьян, тогда влюблен?


Я не знаю, что мне делать, помогите, прошу. У меня есть знакомый и мы всегда целуемся по пьяни. Он не говорит, что я ему не нравлюсь, и вот случай произошел недавно, мы снова целовались, это было так страстно, в общем, не как обычно. И он в буквальном смысле предложил мне встречаться и вел себя как мой парень, но, когда я ему написала «это что, получается, мы встречаемся?», он сказал, что ему стыдно за свое поведение, и он не хочет отношений, ибо это для него как наручники. Что мне делать? Я не уверена, что я к нему равнодушна.

Анжелика, Росия, Кировоград, 18 лет / 12.03.19
Когда пьян, тогда влюблен?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    На мой взгляд, нужно начать себя ценить и уважать. И не искать приключений ни на попу, ни на передок. Потому что, позволяя себе выпивать и по пьяни целоваться с парнями, ты опускаешься, в первую очередь, в глазах этих самых парней. Навряд ли кому-то придет в голову серьезно относиться к девушке, которая приходит в компанию, напивается, а потом позволяет себя тискать такому же подвыпившему кавалеру. Учитывая, что в трезвом виде вы – не пара, подумай, какую репутацию ты себе зарабатываешь такими пьяными «целовашками».

    И поверь, мужчина, который нарушает границы женщины, девушки, будучи в пьяном виде, совершенно не обязательно влюблен. Даже, наоборот, скорее всего не влюблен. Алкоголь снимает нравственный табу, обнажая базовые инстинкты. Сексуальное поведение у мужчины в подпитии – это проявление базовых потребностей. Так что, не стоит вообще принимать близко к сердцу то, что мужчина говорит в состоянии алкогольного опьянения. В то же время, если бы он относился к тебе всерьез, он не позволил бы тебе оказаться в такой ситуации, поскольку она небезопасна для твоей репутации. А раз он сам пользуется твоей доступностью в пьяном виде, ты не слишком много стоишь в его глазах. И, да, совершенно верно, встречаться с такой девушкой в трезвом виде он не станет. А уж как это объяснить – да какая разница, в общем. Ты не воспринимаешься всерьез. А хочешь изменить ситуацию – просто перестань шататься по пьяным тусовкам и подсовывать ему себя. Начни с самоуважения. А там, глядишь, и парни другие начнут на тебя внимание обращать, причем, трезвые.

  • Сергей

    Анжелика, для начала, я бы очень посоветовал тебе бросать пить. Тогда, глядишь, и проблем меньше станет. В столь нежном возрасте злоупотреблять спиртным – это не самое лучшее в жизни решение. Что же касается твоего приятеля, то он тебе все объяснил вполне доступно. Он не собирается с тобой «встречаться», и испытывает по поводу своего поведения стыд. Увы, но при таких заявлениях, рассчитывать на что-то серьезное – не стоит. Так что ты, конечно, можешь продолжать «штурмовать» его, однако вряд ли чего-то добьешься, кроме лишних сложностей. Ведь в следующий раз, после приема повышенной дозы «релаксанта», вы вполне можете оказаться в одной постели. Ну, а дальше - как повезет. В лучшем случае, кроме чувства обиды и головной боли, ничего не прибавится. В худшем может быть что угодно, вплоть до необходимости посещения венеролога или гинеколога, а то и обоих разом. И что ты тогда делать будешь? Предлагаю, всё-таки начать думать головой и перестать заниматься саморазрушением.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
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