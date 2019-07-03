Живу, но жизнью это назвать сложно
Мы с мужем в браке 16 лет. Поженились, когда нам было по 19, так сказать, по залету. У нас один сын, ему 16. Всегда хотела дочку, но муж был против, мол, время тяжелое, мы не потянем. Из 16 лет совместной жизни 13 мы живем со свекровью, жизнью это назвать сложно, я терпела, но, видимо, моему терпению пришел конец.
Я не хочу жить с мужем уже давно, он совершенно меня не понимает, у нас нет ничего общего. К сыну относится, словно он не родной. По этому поводу вечные споры. Я не знаю, что мне делать, я постоянно в депрессии, не хочу домой идти после работы, стараюсь работать по выходным, только не дома. Меня бесит свекровь, которая ни в чем мне не помогает, пофигизм мужа.
Мой сын в такой обстановке растет нелюдимым и неуверенным в себе, не идет на контакт. Терпела из-за него, а стоило ли? Может, если бы я ушла раньше, он был бы другим? У меня страх, что я не смогу одна выучить сына, ведь муж мне сказал, что, если я уйду, он помогать мне не будет, ведь это мой выбор. Я не знаю, что мне делать, но жить так дальше я не могу и не хочу. Как быть?
Мнения наших экспертов
-
Алена
Полагаю, терпела ты не из-за сына все-таки (хорошая отговорка, но, не верю), а потому, что тебе самой так было удобнее. 16 лет ты живешь так, как живешь, и никуда уходить не собираешься. Это письмо – просто вброс в воздух. Пожаловаться на «судьбу-злодейку», почитать, что напишут другие, и продолжать жить, как жила. Это удобно.
Сын уже почти вырос. Менять в нем что-то сейчас – бессмысленное дело. Да еще не факт, что в случае развода он выберет тебя, а не отца, который может ему больше дать в плане будущего – учебы, первого трудоустройства. Молодежь сейчас довольно прагматична. Что взять с мамы, которая и о себе-то позаботиться не может, а потому держится за нелюбимого ею папу много лет. Даже очень возможно, что бабушка и папа окажутся ему более удачной компанией, чем ты.
На мой взгляд, если бы ты хотела что-то изменить в своей жизни, то сделала бы это очень давно. Сейчас просто недовольство усугубилось тем, что единственный ребенок вырос и связь с ним потеряна, вот и начали тебя мучать мысли о том, что дальше, ведь тебе 35, в этом возрасте можно еще и родить и на ноги поднять ребенка, но не в этой семье и не с этим мужем. Что ж, логично. Мальчику ты не особо нужна (на контакт не идет и нелюдим, потому что ему уже 16 лет, а у тебя с ним никогда и не было доверительных отношений, и ты не была для него авторитетным взрослым. В общем, реально можно оставить сына с отцом – ради его же блага (сыну это как раз-таки очень просто объяснить), а самой начать писать свою жизнь с чистого листа. Ты работаешь, значит, без куска хлеба не останешься. Но хватит ли духу?
-
Сергей
Евгения, на мой взгляд, если ты на самом деле хочешь уйти, то не придумывай ничего и уходи. Человек, который постоянно в депрессии и «на взводе», все равно не сможет ничего хорошего ни добиться, ни сделать. Более того, чем дольше организм живет под гнетом, тем хуже он функционирует. Могут начать появляться проблемы чисто физического плана, которые вполне в состоянии привести тебя в полностью нерабочее состояние. И как тогда ты будешь обеспечивать отпрыска?
В то же время, смена обстановки, всплеск активности, новые планы и горизонты, способны оказать просто магическое воздействие и принести серьезное расширение возможностей. То есть, все гипотетические проблемы в отношении неспособности выучить сына, на самом деле, вполне могут оказаться решаемы, когда исчезнет гнет негативных обстоятельств.
Однако бросаться в омут с головой – не стоит. Просто собрать вещи и уйти непонятно куда – не вариант. Для начала реши для себя однозначно – ухожу. Затем начинай готовиться. Обратись к юристам на тему вариантов поведения и оформления процедуры развода. Это очень важно! Найди жилье. Когда будешь готова, поговори с сыном, как со взрослым человеком, объясни ситуацию, попроси помощи. И только затем подавай на развод и уезжай. Ну, а дальше будешь строить что-то новое. И, учитывая твой возраст, шансы на нормальную жизнь с любимым человеком, у тебя вполне имеются.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 19
-
Лена Москва / 03.07.19 14:39Бедный автор. 13 лет прожить со свекровью! Я за два месяца подобной жизни чуть рассудка не лишилась. Однозначно уходить!
-
Кошка_Шредингера / 03.07.19 13:16Автор, что значит "К сыну относится, словно он не родной"? А Вы считаете, что практически жить на работе, оставив ребенка в трудном возрасте пофигистичному отцу и бабушке, это - относиться как к родному?
-
Проходя мимо / 03.07.19 12:13Обсудите это с сыном, посоветуйтесь с ним, как вам жить дальше. Есть шанс с ним сблизиться, дать почувствовать себя мужчиной, ответственным за маму, за семью, за принятие решений.
-
Прелесть / 03.07.19 11:47Карма такая. Карма квашни. Я вышла замуж в 18. Мы снимали полдома в Ольгино/Питер. А в 21 купили шикарную 2х комнатную квартиру. Учились на дневном в институте и работали после занятий. Выходить замуж по залету глупо. Лучше замуж по любви. Так много жалоб на мужа и свекровь, а себя то Вы как оцениваете? Я лично оценю вас как сладострастную квашню. Залет ведь от секса бывает. Значит сексом занималась с абы кем. Всё же надо быть разборчивой. И нужен был Вам этот секс, чтобы живьём себя хоронить. Глупо право.
-
[email protected] / 03.07.19 10:01Ну что значит помогать ВАМ не будет. Он сыну будет помогать, а не вам, это вроде очевидно. Живете с чужими и раздражающими вас, людьми, вам бы жить с сыном только. Это тупик. 35 лет - такая молодая. Сынок скоро выпорхнет из гнезда, а у вас что, после 40 жизнь только начнётся. Ничего не написано про жильё. Мне кажется, всегда нужно слушать себя. Если ваше сознание кричит - оосвободи меня от мужа и свекрови, значит пора на выход. Сколько можно быть как натянутая струна.
-
Персикова / 03.07.19 09:55Конечно , мальчик растёт замкнутым и нелюдимым - папа за сына не считает , а мама все выходные на работе проводит... Евгения , вы не заметили , что у мальчика переходный возраст прошёл , теперь вот взрослеет, а мама своими страданиями только живёт. И не виноват он , что вы хотели дочку. В этом письме мне жаль только мальчика, остальные сами себе вредители .
-
Koshka / 03.07.19 09:07Сын выучиться не сможет - это только предлог. В Казахстане нет закона о назначении алиментов? Наверняка, есть. Мальчику 16, здоровый лоб. Я знаю мальчика, который с 11 лет открыл свое дело. Блины печет летом на площади и продает. 11 лет, конечно, редкость. Но в 15-16 многие летом работают.
-
Zavoronok / 03.07.19 08:59А почему свекровь с вами живёт? У неё жилья своего нету или вы к ней в квартиру переехали? Если первое, можно было ей однушку снять, если второе, съехать на съёмную. Сейчас-то уже поздно, но жить с ней 13 лет вовсе необязательно было, может, и недовольства бы такого не возникло.
-
Ольга / 03.07.19 10:29Вот да, пожилой человек имеет право на свой образ жизни, может любит тишину или наоборот Лещенко врубить на полную) а тут сына привёл в квартиру беременную девушку - маман, мы будем жить все вместе. Две хозяйки всегда раздражают друг друга на одной кухне. Почему героиня столько лет была пассивной, странно. Хотя, если ей сейчас скучно в семье и нет близкого контакта ни с одним из членов, то она и по жизни унылое вещество).
-
[email protected] / 03.07.19 10:37Жаворонок, в 19 лет мало у каких молодых есть деньги на аренду. разве что, родители помогут, и для своего же святого покоя, скинутся детям на однушку на какое-то время, лишь бы отдельно жили и перед глазами не мельтешили. Я себе на момент представила, что к моей свекрови привели 19 летнюю беременную и они бы хозяйничали вместе. Сьела бы ее вместе с тапками(((
-
-
-
Dear / 03.07.19 08:13Я соглашусь с Алёной. Жестковато, но правда (скорее всего), которой зачастую не хватает человеку. Я тоже в 19 вышла замуж (не по залёту))) И знаете, как довольна этим: моему первенцу, Евгения, 39 в августе будет. А сегодня моему второму сыну - 35. Я счастлива. Неудовлетворённость жизнью, испытываемая вами, бывала и у меня и бывает (по-честному если). Но в детях находила радость. Это не высокопарно, поверьте. Но и это не совсем выход. Повторюсь (не раз писала) жизнь - лучшее, что есть у человека. Все разговоры о 9 жизнях не считаю правдивыми. Кто доказал? Жизнь одна-единственная. Евгения, не позволяйте ни себе, никому осложнять её. Не позволяйте себе жить в ненависти к кому-то да ещё с ними же. Что-то нужно предпринять. По обстоятельствам. Мы вряд ли подскажем - что. Счастья Вам.
-
ОНА / 03.07.19 06:58Много мыслей в голове после прочтения, но одна возникла сразу: а почему Вы проводите время в выходные на работе, а не с собственным сыном? Может быть, сейчас в 16 лет уже поздно, но до 16 - есть куча вещей, которые объединяют детей и родителей, помогают увидеть своего ребенка (его таланты, сильные стороны) и развивать И БЫТЬ БЛИЖЕ ПРОСТО.Может, и сын бы не сидел сычом нелюдимым?! Не знаю, как в Казахстане, в России дети могут работать полдня с 14 лет. И учебы много бесплатной ( в России). А Вы что - то сидите, не хотите ничего делать, ничем не занимаетесь, ничего не решаете, не хотите выбирать и думать головой, не хотите ничего...с мужиком левым живете, скорее всего в его квартире, сына запустили. хотя получается, что у вас там вся семья такая, включая сына...)))
-
Krazy / 03.07.19 05:43Интересно. Вот автор с одним ребёнком не справилась, не смогла наладить связь. Куда ей ещё и дочку? Чтобы было два «нелюдимых и неуверенных в себе» подростка? А вообще поржала над свекровь не помогает :) И чем она должна помочь взрослой тётке?
-
Персикова / 03.07.19 09:58Это картинка такая : вот была бы у неё дочка, она бы ей бантики завязывала и была счастливая. Как почтальон Печкин - вот был бы у меня велосипед , я бы тогда добрым был.
-
-
kira / 03.07.19 01:52ну а я удивлена неприязненным тоном , ну а что такого , если человек и просто поговорить хочет- для того и есть форум . не все же прям вот имеют такой стержень ,чтоб сразу бросить , уйти и т.п. Откуда там вселенский опыт , если автор с 19 лет в семейную жизнь погружена . да и общие нравы в таком месте , как Казахстан известны , это не прибавляет оптимизма .
-
Krazy / 03.07.19 05:45Ух ты. А что за общие нравы? Прям интересно.
-
Прелесть / 03.07.19 12:03У неё как раз таки вселенский опыт. Сразу секс и брак и роды и свекровь.. Мужчина секстанулся раз и всё жена. Глупо как. От секса никакой любви у мужчины не рождается. Вот и отвечай теперь всю жизнь. Я лично верю что он ее не понимает и не любит. Какая то семья по обязанности. И кому этот секс тогда был нужен? Ну уж точно не ей. А теперь зато всю жизнь секс только с ним. Ужас ведь. Что делать? Да тут море вариантов. Но ей бесполезно даже писать. Она такая квашня...
-
-
жужа@ / 03.07.19 00:43Согласна с Алёной, письмо так, поговорить , привлечь к себе внимание. Делать автор ничего не будет.
-
[email protected] / 03.07.19 10:52Мы забываем, что многие что-то делают или НЕ делают согласно душевным силам. Когда живёшь долго как натянутая струна, можно превратиться в био-робота, который вроде живёт, но на самом деле - выживает. Кто-то сбежит сразу, кто-то будет годами сидеть со свекровью и раздражающим мужем, потомучто некуда идти, а ребёнок на руках. Кто-то был воспитан в любви и достатке, а кто-то вышел из аула с чемоданом и без образования. Ресурсы разные.
-