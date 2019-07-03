Живу, но жизнью это назвать сложно

Мы с мужем в браке 16 лет. Поженились, когда нам было по 19, так сказать, по залету. У нас один сын, ему 16. Всегда хотела дочку, но муж был против, мол, время тяжелое, мы не потянем. Из 16 лет совместной жизни 13 мы живем со свекровью, жизнью это назвать сложно, я терпела, но, видимо, моему терпению пришел конец.

Я не хочу жить с мужем уже давно, он совершенно меня не понимает, у нас нет ничего общего. К сыну относится, словно он не родной. По этому поводу вечные споры. Я не знаю, что мне делать, я постоянно в депрессии, не хочу домой идти после работы, стараюсь работать по выходным, только не дома. Меня бесит свекровь, которая ни в чем мне не помогает, пофигизм мужа.

Мой сын в такой обстановке растет нелюдимым и неуверенным в себе, не идет на контакт. Терпела из-за него, а стоило ли? Может, если бы я ушла раньше, он был бы другим? У меня страх, что я не смогу одна выучить сына, ведь муж мне сказал, что, если я уйду, он помогать мне не будет, ведь это мой выбор. Я не знаю, что мне делать, но жить так дальше я не могу и не хочу. Как быть?