Живем, как брат с сестрой, свадьбу не хочу
Россия, 27 лет
29.01.18
Мнения наших экспертов
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АленаАндрей, а что будет если ты встретишь другую девушку, тоже вполне хозяйственную, но такую, с которой тебе захочется и секса, и ужина на краю света при свечах? Или другой вопрос: что будет, если твоя нынешняя девушка скажет, что ей надоело жить такой жизнью и ждать у моря погоды, соберет вещи и уйдет от тебя? Апатия, безразличие в отношениях – плохой симптом. Когда люди успокаиваются и перестают стараться, перестают вдохновлять друг друга – их союз в опасности. Потому что любой активный, замотивированный человек извне сможет разрушить ваши отношения, и сделает это банально и просто – привнеся в общение с одним из вас романтику, интригу, страсть. Что ты будешь делать, если тебе завтра встретится такая горячая девушка? Да еще и с мозгами, чтобы хватило ума не ходить перед тобой с немытой головой и в грязной футболке? Мне кажется, вам с твоей девушкой прежде, чем дергаться и решать, куда двигаться дальше, надо сесть и обсудить то, что между вами происходит сейчас. Если вы действительно «родные люди уже», тебе не составит труда сказать ей, что ты бы хотел видеть ее красивой не только, когда она уходит на работу, и что ее рваный халатик тебя не вдохновляет на мужские подвиги. Да и сам бы присмотрелся к себе. В нынешнее время чего уж проще – купить себе и девушке новую домашнюю одежду. Купи ей новый халатик, что ли. Я не вижу смысла жить в отношениях, которые не вдохновляют. Но с другой стороны всегда сначала нужно себя спросить: а ты сам как-то пытался партнера вдохновить? Ты сам старался что-то улучшить, продвинуть в ваших отношениях? Попробуй. То, что не требует усилий, - мало ценится. У вас сейчас как раз такой период. У тебя вроде бы все есть, от тебя требуют только сходить в загс. А что было бы, если бы у твоей девушки появился другой кандидат в мужья? Без проблем бы отпустил? Или из оперы «такая корова нужна самому»? Подумай обо всем этом. Если мысль о том, что у твоей девушки может появиться кто-то другой, не доставляет тебе беспокойства, то лучше расстаться сейчас и не тратить время ни ее, ни свое. Если же ты понимаешь, что в случае появления соперника ты бы испугался ее потерять, то тогда нужно начинать раскачиваться и менять в паре то, что не устраивает, но сохранять пару. Нет ничего зазорного в том, чтобы сказать любимому человеку, с которым столько времени живешь: «Давай, купим тебе новый халат, а то этот совсем порван». И в самом деле купить. Если девушка не дура набитая, а просто жертва семейных традиций (только в доме, где мама позволяла себе быть неухоженной, может вырасти девушка, которой все равно, в чем ходить перед любимым мужчиной), то она поймет, что для тебя важно, как она выглядит, и начнет меняться. Но тут уж и тебе бы что-то сделать в этом же направлении. Хотя бы треники новые купить тоже… А там, глядишь, и страсть вернется. Либо пошлете друг друга со всеми своими претензиями. Но и это выход.
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СергейАндрей, на мой взгляд, каждый из нас волен сам выбирать что делать, когда и с кем. Есть люди активные, решительные, четко понимающие чего хотят и идущие к этому. Есть и амебы, плывущие по течению. И уговаривать кого-то из них делать что-либо не свойственное натуре – совершенно бесполезно. Тут кроме самой жизни никто не справится. А потому вряд ли ты захочешь делать что-то решительное, даже если это необходимо с моей точки зрения. Так что, наверное, ничего предпринимать пока и не нужно. Живи в своем имеющемся «хорошо», наслаждайся им пока можешь, ибо существующее положение продлится, скорее всего, уже не долго. Судя по всему, твоей подруге надоел неопределенный статус, да и ситуация стала «напрягать», а потому в самом ближайшем будущем, по-видимому, вас ждут большие перемены. Полагаю, через некоторое время молодая женщина перейдет от намеков о женитьбе к прямым вопросам, на которые ты не сможешь ответить. В результате начнутся обиды и ругань, за которыми последует разочарование и, как результат, возникнет еще большее напряжение. А еще через какое-то время, вполне вероятно, вы окончательно доведете ситуацию до абсурда и расстанетесь. Ну или девушка найдет себе другого, более решительного мужчину и уйдет к нему. Стоит ли ждать всего этого, если ты уже сейчас не понимаешь зачем вы вместе, я не знаю. Вернее, с моей точки зрения ответ очевиден, и терять время, непонятно, на что, я бы не стал. Ведь если нет желания иметь что-то серьезное, официальное с данным человеком, то и продолжать с ним общение просто глупость и потеря времени. Однако вполне возможно, что ты из клана МакЛаудов, а потому о возрастных проблемах со здоровьем в принципе не знаешь, а о детях вполне можешь подумать ближе к концу тысячелетия. Согласись, при таких раскладах увещевать человека более ответственно отнестись к своей жизни, напоминать, что время не резиновое, и что здоровье не вечное, несколько глупо. Вот я и не буду. Кроме того, возможен ведь и другой вариант. Твоя подруга может договориться с твоими родственниками, и с их согласия перестать предохраняться. Хоть вас и не тянет друг к другу, но секс так или иначе бывает. Хоть и не ежедневный. А в этом деле много может быть и не нужно. Раз, и вот ты уже будущий папа, со всеми вытекшими последствиями. Дальше рассказывать? В смысле надо расписывать кто и за что тебя возьмет и в какое стойло поведут? Наверное, нет. Вот и получается, что в любом случае, ты пока можешь ничего не делать. Живи как живется. Остальное за тебя решат те, кому охота дергаться и напрягаться.
Обсуждение 77
Лучшие комментарии
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ZavoronokЕсли ничего уже не хочется с этой девушкой, даже секса, расставайся и не морочь ей больше голову. Пусть найдёт мужчину, который захочет на ней жениться, а ты женщину, с которой и романтики захочется, и секса, и путешествий.
29.01.18 03:47 Контекст комментария
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ЮляПрям монолог как у Шарикова " Все у вас не как у людей. Все спасибо да пожалуйста и на пол не плевать" Так тут , родные мы, что стеснятся. Письмо почему то написано от имени мужчины, хотя писала женщина..Зачем? Эх редакция! По сути на выдуманные письма отвечать странно. За сим, ложный господин Шариков, откланиваюсь.
29.01.18 04:06 Контекст комментария
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А кто через несколько лет будет «неродным»? Это великое счастье - побыть самим собой наедине с другим. Я не знаю, какого размера тараканы должны быть в голове, чтобы пять-десять-пятнадцать лет в смокингах и на вытяжку дома находиться...
29.01.18 04:50 Контекст комментария
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***один знакомый по тем же причинам послал вменяемую девушку после 5 лет совместного проживания - "неискрит", нашел другую - "заискрило", женися. Прошло еще 5 лет, и жизнь его сплошной скандал, жена - сплошная истерика + 2-е детей. Стоит цените в людях спокойную вменяемость, треники и рваный халат.
29.01.18 09:00 Контекст комментария
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ZavoronokКстати, художник почему-то любит женщин в бигудях рисовать. Наверное, мать часто видел такой. Но если бигуди на голове, то волосы мытые должны быть, я не накручиваю, но знаю, что крутят на мокрые волосы.
29.01.18 03:52 Контекст комментария
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***кому не нравится рваный халат ? Сам Данила Поляков считает --- это Круто и Сексуально.
30.01.18 09:38
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ИДИЛИЯВот тебе и мужик. "Меня все устраивает, что портить паспорт не хочу". Ты либо взрослеть боишься, осознавать что дальше только дети и старость. Любо нечего было пудрить девушке 7 лет мозги. Когда нибудь все равно придется вырасти, не с этой девушкой, так с другой. И твои отмазки в виде "все и так устраивает" не прокатит. Устраивает, так ставь штамп и устраивайся дальше.
30.01.18 06:48
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КосмополитНу,Вас же всё устраивает сами же говорите, соглашусь с Сергеем, со временем вам выкатят пузо и женят, ваш выбор. Не поняла что набросились все на халат и треники, люди сами решают в чем им ДОМА ходить, хоть голыми. Прям страна советов.
29.01.18 18:23
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Юликон;)) да чиста пагаварить. почему в 21 веке, люди у которых есть дома горячая вода, ходят немытые и неопрятные в рванье. вероятно происхождение сказывается, немытая русская деревня все равно возьмет свое :))
29.01.18 19:12
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Элфи КрексМожет быть, потому, что он совета спрашивал? Вот и вы со своим подтянулись.
29.01.18 19:18
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всё правильно, тогда зачем писать о немытой голове сожительницы (если для автора это нормально) ? Значит не нравится немытая голова и грязный халат сожительницы и лицезреть такое счастье всю жизнь совсем не хочется, а в офисе может ходит молодая нимфа всегда причесаная, красивая, с шлейфом хороших духов... и атвор пускает на нее слюни. Не даром же большинство измен происходит с коллегами, ибо дома мигера в гразном халате, а на работе вся при параде барышня.
29.01.18 22:46
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ЛенаХалат действительно неудобен, если отопление нормально фурычит. У нас тепло, так что мы трусах и майках обычно ходим, мужья довольны
30.01.18 04:37
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NikaВы ищете вечную любовь? Один раз и чтоб искрило всю жизнь? Боюсь, что такого не бывает. Сколько длится страсть? 3 месяца - 3 года максимум. И всё! Вам просто не хватает адреналина в жизни и отношениях. Вечная проблема человека. Что же вам делать? Добавьте адреналина в жизнь себе сами. Ну, с парашута прыгайте там по выходным, к примеру. Потому как в семейных отношениях рано или поздно страсть уйдет. Не будете же вы каждые 3 года жен менять? Надеюсь. :) :)
29.01.18 17:28
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лакину дырявый халат выкинуть, голову вымыть, обоим желательно) а вообще такие два тюленя судя по письму)) еще и 30-ти даже нет..хз, вы вообще два сапога пара, можете жениться - ничего не изменится) после рождения ребенка гда через 1,5 разведетесь, ну может после этого уже пробудитесь от своей летаргии оба)
29.01.18 17:19
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ДжейЯ вообще не понимаю обсуждений халатов и волосне. Подари второй половине поход в спа, в салон, включая визажиста и стилистастилиста, подари ей французское белье, организуйчто романтический, ужин в ресторане или дома, и глядишь, она сама снимет свой халат. Вопрос в другом — герою это не надо:-) перед теликом в трениках менее накладно :-)
29.01.18 17:00
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Зацепились языками) Верно - не в халате дело,а дело в теле в трениках)
29.01.18 17:25
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Она ну недельку походит красивая, а потом все вернется к немытости и халату. Тут привычку мама не привила за собой ухаживать. Меня иногда стукает - все буду женственная, красивая и ухоженная. А заканчивается очень быстро - чистая, худая и без волос (на теле), сойдет. И кончается срок годности у батареи масочек, обертываний, кремов всяких.
29.01.18 18:06
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Элфи КрексК халатной теме, Клуше и Эллис. У меня два халата: длинный шелковый, фасон " мужчины торопятся" и очень красивый купальный, в бассейн, в сауну и да, как Эллис, на диван, с чашкой какао и планшетом/ перед телевизором. Работать по дому мне в халате неудобно, для этого старые джинсы или шорты. Если дома работаю ( не хозяйничаю), то я здесь "Дима", не костюм,конечно, а брюки/джинсы+ рубашка/пуловер.
29.01.18 16:38
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У меня банный халат появился, когда я была в командировке. Было так холодно, что я залезла в интернет магазин и заказала курьером халат) Теперь уже два года его за собой таскаю) А дома практически не одеваю....дома тепло))) Кстати, девочки, у кого-нибудь есть сауна в квартире? Что-то, то прямо хочу, то "остываю". Особенно после маминого аргумента, что с возрастом, вообще только душ...блин, уже вынуждена думать о старости. Вот, Андрею, 26 - а он все еще на диване сидит, а потом не успеет оглянуться, как "ВСЕ ЕЩЕ" на диване сидит. Андрей - это реально так. Двигайся)
29.01.18 17:19
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Элфи КрексУ нас с первым мужем в доме была. В квартире видела только в Финляндии, причём в социальной квартире у получательницы социальной помощи, о как.Но она её старалась не топить, чтобы сэкономить на электричество.
29.01.18 17:28
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Мы вроде бы все продумали, и место есть, и возможность, но встал вопрос - нужна ли?
29.01.18 17:35
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AКлуша, я в России в квартире сауну делала. А сейчас в Финляндии живу - тут да, в каждом закутке обязательно сауна ))) Я себе вообще жизни без неё не представляю. Для меня это самый крутой Релакс. Раз в неделю - маст! А так обычно раза 3 получается - после спорта, бассейна, лыж и по субботам дома. Кто-то так каждый день топит. А по поводу возраста - здесь считают, что сауна полезна. Ходят начиная с грудничками и до самой старости. Даже сердечники, после онкологии и т.д.
29.01.18 20:57
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М.До какой степени у женщиныдолжна быть грязная голова, что бы то заметил мужчина? Что это должно быть на голове? 2х недельный непромыв? Как она на работу ходит?
29.01.18 16:07
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Элфи КрексВ платочке
29.01.18 16:29
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ДжейДа прям! Если чел моет голову каждый день, и один день не помоет, иногла может показаться, что голова не мыта неделю, мужчины,как раз в такие тонкости не вникают :-) :-)
29.01.18 16:48
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ДжейДа прям! Если чел моет голову каждый день, и один день не помоет, иногла может показаться, что голова не мыта неделю, мужчины,как раз в такие тонкости не вникают :-) :-)
29.01.18 16:48
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KoshkaСказать ей об этом. Ротом.
29.01.18 15:19
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тоже ВераПривет, Андрей. На счет немытой головы и т.д. понятно, вы просто подчеркнули свободу в отношениях, немного утрировали. и все же проблема у вас, как мне кажется, есть. Девушка ваша хотя бы ребенка хочет, вы же ничего. Это в 27?
29.01.18 14:34
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Элфи КрексУгу, помыть голову - это для других( хотя бы для партнёра), а для себя самой сидеть и чесаться. Это покруче, чем люди, которые едят ножом и вилкой только в " парадных" гостях, а дома одной ложкой и суп, и котлеты, и чай размешивают. А вообще да, нашли друг друга, кому они, такие, ещё нужны- то.
29.01.18 14:33
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Вас не к друг другу не тянет, вас в принципе никуда не тянет. Нашли свое отражение. Вы же с другой не сможете. А если все-таки где-то мысль закралась, что нужно как-то по-другому (ведь не хотите жениться, значит где-то точит червячок), то с себя и начните. Может, тогда и Ваша девушка воодушевится. А если лень пересиливает, то берите, что дают – жену, ребенка, квартиру – в общем-то дружба, говорят, тоже неплохо. В вашем случае даже, пожалуй, соглашусь.
29.01.18 13:40
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Вераклассно. понравилось и письмо, и отношения такие дружеские. а то что она хочет ребенка, что ж, пусть родит от кого-нибудь и продолжайте так жить дальше.
29.01.18 12:50
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Ellis_@Разьехаться по разным углам, присмотреться-прислушаться к своим ощущениям без неё. Определить себе какой-то срок и принять решение. Решение само вылезет, имхо. Мне не нравятся девы, которые шастают с немытой головой и в дырявом халате по дому. Как их хотеть и за что, не знаю. Нам всем приятно смотреть на как минимум опрятное и чистое. И женщы не любят на треники вытянутые смотреть. У меня был БФ, который имел любимые вытянутые на коленках, треники. Я так по дому не хожу. Мне было бы стыдно дверь открыть почтальону или курьеру в таком виде. Так что, как потенциальная жена она - не фонтан. Решение будет скорее принято, когда понравится какая-то девушка.
29.01.18 11:58
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Мне кажется, просто у некоторых людей отсутствует чувство прекрасного. Нет, правда, просто не раздражает. Достаточно посмотреть как безвкусно некоторые люди одеваются. Иногда такое ощущение, что одели то, что оказалось под рукой. И это их никак не характеризуют - просто нет вкуса. Из этой же оперы и внешний вид дома - удобно и ладно.
29.01.18 13:46
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Ellis_@Отсутствие чувства прекрасного - да. Вот как есть начитанность, так есть и "насмотренность". Когда нас с детства окружают красивые предметы, люди, для нас это - норма. И мы не умеем иначе. Плюс, у многих это - издержки экономии. Сегодня одежда настолько доступна для молодых работающих людей, что вытянутые и рваные вещи - это уже лень.
29.01.18 14:04
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звездочка )я статью об этом читала, как эстетичность или убогость окружающего пространства формирует ребенка с рождения на всю жизнь. Поэтому в Санкт-Петербурге до революции все парки были открыты бесплатно для детей до 14.00, специально, чтобы дети впитывали красоту и гармонию.
29.01.18 14:17
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Ellis_@Я слушала как-то Александра Васильева, он сказал что дети с 2 лет воспринимают эстетику. Когда я своей старшей дочке купила красивую расписную кружку для чая с блюдечком, запакованную в коробку с нежно-розовым бантом, мама мужа ужаснулась - она же разобьёт! А пусть даже если, не проблема, зато какой ритуал. И она из некрасивых чашек пить не будет, дай ей самую-самую))) Вкус в той же одежде - изобилие ярко-розовых рюшек и прочего , стараемся ограничивать. Я реально не понимаю зачем сервизы чайные и кофейные годами стоят у людей в сервантах, как декорация. Пейте, люди, кофе и чай, красиво. Это же наша ежедневная "рутина". Разобьётся, ну и фиК с ним, зато сколько раз кружечка подарит удовольствие. P.S. Парки в С-П должны быть открыты для всех, и после 14 лет. Эх, дореволюция...
29.01.18 14:41
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Дело не в экономии. В советском Союзе помните были формы? И единственное чем мы могли себя украсить - это фартучки и воротнички. Но некоторым девочкам даже в голову не приходило взять в руки нитку и иголку. То же самое можно сказать о доме. Денег нет - одна отговорка. А у меня бабушка всегда говорила, что даже, когда они жили в землянке - у них было чисто и красиво. Она сама пряла, ткала половики, вышивала скатерти. На много поколений вперед. Пару рулонов половиков до сих пор еще остались нетронутые. Как можно ныть о деньгах - когда сейчас и вовсе - все под рукой - бери, твори, делай - за копейки. У меня сын в свою новую квартиру светильники сделал - из бутылок. Сроду не могла подумать, что такая красота получится. Теперь хочет диван смастерить из поддонов. Голь на выдумки хитра) А тут халат рваный...нет, это не от денег и не от лени, это человек смотрит на себя и не видит. Ни себя, ни перспектив в себе. И таких много, увы, "мечтателей" - "вот перевернулся бы грузовик с пряниками на моей улицы, вот тогда бы я зажил" - и это касается всех аспектов жизни. А начинается все с малого - с нитки с иголкой - когда сразу - "О! Нет, это не мое" Если так - аллегорично. Вот и сидят на диване - ждут, когда соседка или сосед за солью зайдет и любовь любовная проснется и все станет по-другому. И не то, чтобы не хотят, не умеют хотеть.
29.01.18 14:57
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Элфи КрексВорот! Я об этом пару тем назад писала, меня там ещё заминусовали. Я свою бабушку вообще в халате не видела, только в больнице и последний год дома, когда она уже до туалета с трудом доходила. А так она вставала утром, в халате в ванную, а когда я просыпалась - свежая, причесанная, синяя юбка, блузка, в кухне - симпатичный передник поверх.
29.01.18 15:06
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Элфи КрексВорот - читай вооот!
29.01.18 15:08
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Я плюсанула) Но....кстати, есть обратная сторона медали)))) Меня муж в халате никогда не видел с самой свадьбы, в крайнем случае пеньюар - тем более - утром села за машинку, вечером готово))) А тут несколько лет назад признание: "Хочу домашнего, "теплого"..... в халатике в конце концов")))))) Пришлось уважить) Теперь стараюсь быть разной)))
29.01.18 15:13
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Иногда надо быть попроще) Иногда. Иногда мило выглядят и бигуди и заспанные глаза и "не пойми что на тебе одето". Но иногда. Причем иногда это даже надо. Ну, лично мой вывод.
29.01.18 15:17
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KoshkaЯ вообще не понимаю такого предмета одежды. Есть банный халат, есть пеньюар, есть платья с запахом.
29.01.18 15:22
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Халат - это такое платье на пуговицах - мужчины любят пуговки)))))
29.01.18 15:25
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KoshkaИ на пуговицах есть. Но вот именно этот идиотский домашний халат, как раньше продавали в магазинах, в нем же никуда не пойдёшь, а дома тоже неудобно.
29.01.18 15:30
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Ой) Не все, наверное - это я выяснила, что не хватало в моей домашней одежде моему мужу) Ну, и некоторая повседневность образа - без там открытых ног (разрезов и коротких юбок), декольте, прозрачности и прочей помпезности, присущей пеньюарам), но также и без "недосягаемости" банных халатов, когда "чай кофе", но уже "не потанцуем")
29.01.18 15:31
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А куда в халате надо ходить?) Я когда в халате начинаю на кухне шуршать) Как-то так получается, хоть все, наверное,уже тут знают, что я не любитель этого дела))) Видимо, обязывает).....Да, пожалуй) Вспомнила со мной в Москве учился Димка - ему когда надо дома поработать, он одевает костюм))) А я-то думаю, что это мой муж такой любитель халатов))) Вот ведь всё просчитал - не мытьем, так катаньем))))))
29.01.18 15:38
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Ellis_@КЛуш, на твой ниже: А куда в халате надо ходить?) - это такой особый, не необходимый, предмет гардероба, наверное. Встала с постели, взмахнула волосами, сделала потягушки, надела халат. Пошла в ванную, сделала утренний туалет и пошла к шкафу. И там уже халат снимается, надевается дневная одежда. Для меня ещё халат, если он тёплый махровый, это такое домашнее уютное нечто, что идеально подходит к ленивому настроению. Вот зима, на улице снег, а ты пришла вся замёрзшая, одела домашнюю одежду и халат, тёплые носли, и под плед. С журнальчиком или фильм смотреть. Целый день в нём не походишь. Но это как у твоего друга Димы, когда он работал дома в костюме. Прикид создаёт настрой, придаёт тонус. Моя мама, например, в халате никогда не убирала и не готовила. Это было ее передночное одеяние. Утром к завтраку она была уже одета, с накрашенными глазами и в серёжках. Я менее дисциплинирована. Но мне не нравится, если девочки с неаккуратной головой бегают в саду или школе. ОПределённая длина обязывает ухаживать за шевелюрой. У младшей волос ещё особых нет, но старшая имеет до попы волосы, пока не причешется, завтрак кушать не сядет)) Моя бабушка шутила: распустила Дуня косы, а за нею все матросы))) Что-то в этом есть. Голова и обувь должны быть безупречны. А на тело уже можно напялить халат, домашний костюм или хоть что угодно.
29.01.18 15:59
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Ума, я не совсем с тобой согласна о безупречности. Но небрежность должна быть хорошо продуманной))) Если в люди) А если дома -то небрежность имеет черты просто любимой "бяки"))) И образ жизни "благородных девиц" и образ, описанный нашим героем - мне чужд одинаково.... Я за естественное состояние в конкретный момент времени, поскольку все относительно)
29.01.18 16:58
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Элфи КрексНикуда не ходят ( только за добыванием пищи и алкоголя), грязные, одеты в рваньё, одно удовольствие - выпить... Бомжи?
29.01.18 11:58
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ДжейТак, а в чем вопрос?? Как и дальше оставить все как есть и не жениться?? Или как что-то изменить и не жениться?? Или как что-то изменить, чтобы захотеть жениться?? Когда сами четко поймете, что Вам нужно, приходите — поможем! :-)
29.01.18 10:37
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Андорей, не все родственники ходят друг перед другом в дырявой неопрятной одежде и с не мытой головой. Это называетя - бытовая распущенность, вы еще молодые, не женатые, детей нет - а живёте как "Сергей Викторович Беляков из Таганрога, который очень любит разговривать со своим телевихором" )))
29.01.18 10:30