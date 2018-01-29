Живем, как брат с сестрой, свадьбу не хочу

Алена

Андрей, а что будет если ты встретишь другую девушку, тоже вполне хозяйственную, но такую, с которой тебе захочется и секса, и ужина на краю света при свечах? Или другой вопрос: что будет, если твоя нынешняя девушка скажет, что ей надоело жить такой жизнью и ждать у моря погоды, соберет вещи и уйдет от тебя? Апатия, безразличие в отношениях – плохой симптом. Когда люди успокаиваются и перестают стараться, перестают вдохновлять друг друга – их союз в опасности. Потому что любой активный, замотивированный человек извне сможет разрушить ваши отношения, и сделает это банально и просто – привнеся в общение с одним из вас романтику, интригу, страсть. Что ты будешь делать, если тебе завтра встретится такая горячая девушка? Да еще и с мозгами, чтобы хватило ума не ходить перед тобой с немытой головой и в грязной футболке? Мне кажется, вам с твоей девушкой прежде, чем дергаться и решать, куда двигаться дальше, надо сесть и обсудить то, что между вами происходит сейчас. Если вы действительно «родные люди уже», тебе не составит труда сказать ей, что ты бы хотел видеть ее красивой не только, когда она уходит на работу, и что ее рваный халатик тебя не вдохновляет на мужские подвиги. Да и сам бы присмотрелся к себе. В нынешнее время чего уж проще – купить себе и девушке новую домашнюю одежду. Купи ей новый халатик, что ли. Я не вижу смысла жить в отношениях, которые не вдохновляют. Но с другой стороны всегда сначала нужно себя спросить: а ты сам как-то пытался партнера вдохновить? Ты сам старался что-то улучшить, продвинуть в ваших отношениях? Попробуй. То, что не требует усилий, - мало ценится. У вас сейчас как раз такой период. У тебя вроде бы все есть, от тебя требуют только сходить в загс. А что было бы, если бы у твоей девушки появился другой кандидат в мужья? Без проблем бы отпустил? Или из оперы «такая корова нужна самому»? Подумай обо всем этом. Если мысль о том, что у твоей девушки может появиться кто-то другой, не доставляет тебе беспокойства, то лучше расстаться сейчас и не тратить время ни ее, ни свое. Если же ты понимаешь, что в случае появления соперника ты бы испугался ее потерять, то тогда нужно начинать раскачиваться и менять в паре то, что не устраивает, но сохранять пару. Нет ничего зазорного в том, чтобы сказать любимому человеку, с которым столько времени живешь: «Давай, купим тебе новый халат, а то этот совсем порван». И в самом деле купить. Если девушка не дура набитая, а просто жертва семейных традиций (только в доме, где мама позволяла себе быть неухоженной, может вырасти девушка, которой все равно, в чем ходить перед любимым мужчиной), то она поймет, что для тебя важно, как она выглядит, и начнет меняться. Но тут уж и тебе бы что-то сделать в этом же направлении. Хотя бы треники новые купить тоже… А там, глядишь, и страсть вернется. Либо пошлете друг друга со всеми своими претензиями. Но и это выход.