Жену не бросит - делиться не хочет

Алена

Илина, ты уже 7 лет миришься со статусом любовницы. По-твоему, это еще не долго? За такой срок некоторые умудряются замуж выйти, детей родить, развестись и повторно свадьбу сыграть. А ты тратишь время и рушишь свою жизнь ради человека, который не только обманывает свою семью, так еще и жлоб. Ты хотя бы понимаешь, что означают слова «не хочу разводиться с женой, потому что не хочу с нею делиться»? Догадайся, куда денется его щедрость по отношению к тебе, когда ты начнешь ему надоедать? С тобой ему даже делить будет нечего, в отличие от жены. Он щедр с тобой, пока ты удовлетворяешь его потребностям. А так как жену он не бросит, потому что ему не хочется с нею делиться, то в один прекрасный момент ты просто перестанешь для него существовать. Просто представь, что жена узнает о тебе, наконец. Разводиться он не хочет. Значит, сделает все, чтобы сохранить семью. Не ради высоких идеалов, а ради того, чтобы не пришлось платить алименты и пилить «нажитое непосильным трудом». Какой выбор есть у тебя? Дождаться в статусе любовницы возраста, когда он сам тебя спишет со счетов. Или списать его, чтобы успеть начать новую жизнь, пока не пришла одинокая старость. Он ради тебя на подвиги не готов, это очевидно. И какие-то советы по тому, как увести его из семьи, я тебе тоже не дам, да и не советую пытаться. Как правило, в таких случаях выясняется, что семья не просто ни сном, ни духом, о похождениях кормильца, но и уверена в том, что кормилец их всех любит до беспамятства. В общем, мой совет: завершай отношения, в которых тебя не ожидает никаких перспектив, да еще и с таким неприятным типом. То, что ты к нему привыкла и считаешь его самым близким, - это опасная иллюзия. Он не твой и не близкий. Он – чужой муж, у которого в первом приоритете – деньги, потом стабильность (считай – семья), а потом – все остальное. Это в твоей жизни он – главный приоритет, потому что ты уже разрушила свою собственную семью ради него. Это ты разрушила свою жизнь ради него. А его жизнь осталась при нем. Он в ваших отношениях ничем не жертвовал и остался при своем. А ты? Подумай…