Жену не бросит - делиться не хочет
Израиль, 39 лет
05.02.18
Мнения наших экспертов
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АленаИлина, ты уже 7 лет миришься со статусом любовницы. По-твоему, это еще не долго? За такой срок некоторые умудряются замуж выйти, детей родить, развестись и повторно свадьбу сыграть. А ты тратишь время и рушишь свою жизнь ради человека, который не только обманывает свою семью, так еще и жлоб. Ты хотя бы понимаешь, что означают слова «не хочу разводиться с женой, потому что не хочу с нею делиться»? Догадайся, куда денется его щедрость по отношению к тебе, когда ты начнешь ему надоедать? С тобой ему даже делить будет нечего, в отличие от жены. Он щедр с тобой, пока ты удовлетворяешь его потребностям. А так как жену он не бросит, потому что ему не хочется с нею делиться, то в один прекрасный момент ты просто перестанешь для него существовать. Просто представь, что жена узнает о тебе, наконец. Разводиться он не хочет. Значит, сделает все, чтобы сохранить семью. Не ради высоких идеалов, а ради того, чтобы не пришлось платить алименты и пилить «нажитое непосильным трудом». Какой выбор есть у тебя? Дождаться в статусе любовницы возраста, когда он сам тебя спишет со счетов. Или списать его, чтобы успеть начать новую жизнь, пока не пришла одинокая старость. Он ради тебя на подвиги не готов, это очевидно. И какие-то советы по тому, как увести его из семьи, я тебе тоже не дам, да и не советую пытаться. Как правило, в таких случаях выясняется, что семья не просто ни сном, ни духом, о похождениях кормильца, но и уверена в том, что кормилец их всех любит до беспамятства. В общем, мой совет: завершай отношения, в которых тебя не ожидает никаких перспектив, да еще и с таким неприятным типом. То, что ты к нему привыкла и считаешь его самым близким, - это опасная иллюзия. Он не твой и не близкий. Он – чужой муж, у которого в первом приоритете – деньги, потом стабильность (считай – семья), а потом – все остальное. Это в твоей жизни он – главный приоритет, потому что ты уже разрушила свою собственную семью ради него. Это ты разрушила свою жизнь ради него. А его жизнь осталась при нем. Он в ваших отношениях ничем не жертвовал и остался при своем. А ты? Подумай…
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СергейИлина, лично я считаю, что мужчина, который действительно любит женщину, сам будет стремиться к постоянным и официальным отношениям с ней. И никакие причины удержать его не смогут. Дети, материальные составляющие, даже высокое положение, все будет оставлено. Может быть не сразу, но будет. Более того, часто уже именно новая возлюбленная «притормаживает» мужчину от слишком резких движений, дабы не допустить катастроф. Все-таки здравый смысл тоже должен быть. То есть, по сути, действительно любящие друг друга мужчина и женщина, уже сформировали новую пару, новую семью. Они уже живут вместе, имеют общие цели, совместно планируют будущее. В таких условиях развод с бывшими и начало новых официальных отношений по сути является формальностью. А вот когда уверенности нет, тогда мужчина и с семьей не живет, и с любовницами не определяется. Значит это лишь то, что ничего серьезного ему не требуется. И говорить о каких-то высоких чувствах тут не приходится. Такой человек просто живет для себя любимого и ничего более. И ждать, что он по собственной воле вдруг решит что-то поменять – бесполезно. По крайней мере не с тобой. Так что если тебе нужна семья и любящий и любимый муж, то лучше ищи кого-то другого. С нынешним приятелем выше статуса любовницы ты не поднимешься. В любовницах, кстати, тоже можешь долго не задержаться. Судя по твоему письму, ничего по-настоящему серьезного между вами нет. Ни общего быта, ни совместных планов. Стало быть, как только появится кто-то более интересный, ты будешь отставлена. Стоит ли этого ждать и зря терять время? Это тебе решать.
Обсуждение 17
Лучшие комментарии
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Элфи Крекс"Мой любовник разводиться не собирается". Точка. А уж чем он там об'ясняет- дети маленькие, жена с горя повесился, делить имущество не хочу, не имеет принципиального значения.
05.02.18 00:22 Контекст комментария
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Мужчины говорят то, что имеют в виду, а женщины слышат то, что им хочется.
05.02.18 00:33 Контекст комментария
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ZavoronokС вами он щедрый, а с женой делиться не хочет. По сути, он вас купил и теперь пользует, как проститутку. Ну и какие претензии тут могут быть? Нравится - езжайте дальше, не нравится - слезайте и ищите другой вариант.
05.02.18 02:35 Контекст комментария
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КосмополитЕсли вы и ваш любовник живете в Израиле, то да, он вполне может остаться с голым задом после развода, законы драконовские у евреев и не в пользу гулящих мужей. Но, жить с женой насильно ни один мужик не будет, лукавит ваш любовник, не настолько вы ему дороги, увы.
05.02.18 01:31 Контекст комментария
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50/50это называется подмена понятий))хотя, по мне лучше так на женатого время тратить, чем голожопо за любовь))
05.02.18 09:22 Контекст комментария
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лакине было у меня романов с женатыми, ну до сих пор во всяком случае, но где-то я слышала мнение, что если в течение полугода мужчина не уходит к любовнице и не подает на развод, то потом вся эта бодяга расстягивается на годы, все участники драмы к ней привыкают, да и и драма перерастает в мыльную оперу и тянется столько же. одним словом, семь лет вы с ним так жили и все ок, с чего бы ему вдруг сейчас разводиться? типа вам компанию поддержать? ага, щаз)
05.02.18 10:37
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Ну это вы уж сами решите, насколько вам комфортно/выгодно в этой роли. Одно скажу - для брака этот товарищ не вариант, ищите другой, если хочется замуж.
05.02.18 09:53
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звездочка )Интересно, о каком количестве денег идет речь ) Я думаю, что в любом случае это отговорка, он просто не хочет ничего менять в жизни, его сложившийся баланс вполне устраивает. Если Вы не похожи на его жену, то есть дополняете её по каким-то пунктам, то вместе Вы создаете для него некую идеальную женщину. Поэтому даже если предположить его развод, ему не хватит Вас одной, он привык получать в совокупности от женщин больше.
05.02.18 09:46
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Юликонгероиня, напишите пожалуйста, что должен бывший муж в отношении своей бывшей жены у Вас на Израильщине, чтобы нам было понятнее. потому что в Бельгии например, муж должен выплачивать своей жене содержание, за все прожитые годы и это может сделать богатого любовника-спонсора совсем не богатым, тк у него появляются дополнительные расходы. и даже если 50\50 как в России, у чела есть имусЧество и деньги на любовницу, а после развода ему нужно решать вопрос с жильем, тратить деньги на какие-то ремонты и переезды. Это легко в 25 с голой попой, а в сорок и когда есть, что делить, уже стоит подумать.
05.02.18 09:32
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звездочка )даже если есть что делить, остается куча времени и сил заработать ещё ) пусть автор напишет сколько ему лет и какие у него источники доходов
05.02.18 09:48
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ЮликонАлен, вот за что я тебя обожаю, так это за твою веру в чистое и доброе в людях :)) вот за каким иксом, дяде менять свою жизнь и что то там зарабатывать еще, если он уже все имеет и семь лет шпилил без таких потрясений ? на месте дяди, надо просто поискать более лояльную любовницу , которая любит деньги так же как и он :))
05.02.18 10:20
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Клуша НовокузнецкМне кажется, иногда для ответов героиням достаточно перечитать собственное письмо) «Встречаюсь с женатым уже 7 лет…но иногда понимаю, что может не смогу долго мириться со статусом любовницы» - семь лет видно уже не срок, надо лет пятнадцать «отсидеть» «по строгачу». «Он очень щедрый", но « разводиться не собирается» так как «не хочет делиться деньгами" – не обольщайтесь – и с женой не хочет делиться, и с Вами не захочет, то есть даже если и разведется, Вы его женой не станете. Ну, а дальше думайте..."дудочка или кувшинчик" )))) (привет, Юле из Баку!)
05.02.18 06:48
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ZavoronokС вами он щедрый, а с женой делиться не хочет. По сути, он вас купил и теперь пользует, как проститутку. Ну и какие претензии тут могут быть? Нравится - езжайте дальше, не нравится - слезайте и ищите другой вариант.
05.02.18 02:35
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Юля БакуУ этого мужчины свой Божок. И это не Марина и Наташа...Имя ему Деньги ...Спасибо, что не рассказывает про больную жену. Банально, "Я не хочу делить с ней нажитое" Вам, наверное, надо попробовать выиграть миллионы миллиардов в лото и все ему предложить..Было бы интересно на него в этот момент посмотреть.Просто гамма чувств и алчности и может быть гнева. .Был бы щедрым оставил бы все жене и начал жизнь с Вами...Он от Вас откупается..Нет щедрости в любви. Ни к Вам , ни к жене. Там он жадничает на деньги, с Вами на любовь...Жадный он по сути...Ей нужны деньги, Вам любовь. Ни той ни другой он ничего не дает...Именно то, что каждой нужно. 7 лет срок большой. 7 лет Вам жадничают на любовь.А Вы оплачиваете и оплачиваете по максимому этот счет. Почему так долго Вы это принимаете???? Может поработать с психологом , что ьы понять почему жадный человек 7 лет умудряется Вас удерживать? Почему влюблены в жадину? Почему Вам нужен рядом человек, который Вам уже "как родной" жадина?
05.02.18 01:45
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КосмополитЕсли вы и ваш любовник живете в Израиле, то да, он вполне может остаться с голым задом после развода, законы драконовские у евреев и не в пользу гулящих мужей. Но, жить с женой насильно ни один мужик не будет, лукавит ваш любовник, не настолько вы ему дороги, увы.
05.02.18 01:31
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КВот в "следствие вели"был сюжет мужчина строил дом, сам все делал, но с женой пришлось развестись, не заладилось у них дом продали, поделили. Мужчина женился второй раз опять дом начал строить, мечта у него была дом свой иметь. Но и со второй женой не заладилось. А сил делить что-то опять не было у мужика никаких. Он жену убил в итоге. Так там даже один из свидетелей осмотрев дом сказал я бы тоже за такой дом убил. Я не знаю какая жена у любовника автора, но если бабенка сидела своей *опой дома, пока ты пахал то с какого все это делить? Не пройдет и месяца она на всё готовое другого притащит. Совсем конечно барышню без всего на улицу нельзя, может он ее сам дома закрыл и не соглашался чтобы она работала. Короче это хитрый и скользкий и довольно сложный вопрос. Но я думаю у любовника автора в целом все ровно с женой иначе убежал бы и половину отдал лишь бы морду жены не видеть.
05.02.18 01:22
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Любовник ещё пару тройку лет побегает, а потом или здоровье расшатается, или финансы подкачают, или просто надоест. Да и женщин одиноких у нас много. Рынок есть. Как в "Осеннем марафоне" : "промурыжишь как мой Володька до 40 лет и бросишь".
05.02.18 00:31
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Элфи Крекс"Мой любовник разводиться не собирается". Точка. А уж чем он там об'ясняет- дети маленькие, жена с горя повесился, делить имущество не хочу, не имеет принципиального значения.
05.02.18 00:22