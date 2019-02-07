Желание начать сначала, или только секс?

Милана, что происходит в голове у этого молодого человека – это никому неизвестно, иногда даже ему самому. Возраст такой. Однако, исходя из объективной реальности и предоставленных фактов, смело можно утверждать, что ты парню, по крайней мере, не противна. Согласись, что пригласить на встречу, теоретически, можно и жабу, особенно если есть от этого хоть какая-то польза. А вот целовать по результатам посиделок и предлагать продолжение отношений в интимной обстановке будут не всем. Поэтому, скорее всего, молодой человек испытывает к тебе симпатию, ты ему нравишься. В то же время, утверждать, что у него имеется желание начать какие-то серьезные отношения, я бы не стал. Так что обольщаться не советую.

Как понять, что же происходит? Просто подождать и не соглашаться на постельные упражнения. Общение – да пожалуйста. Кино, домино, кафе, прогулки под луной – запросто. Но без секса. Поверь мне на слово, если парню нужна ты, то никуда он не денется. И жалеть его не стоит. От воздержания пока никто не умирал. Пусть делает ответственные шаги, доказывает серьезность намерений, тогда и можно будет подумать о более тесном контакте. Если же он начнет давить, утверждать, что секс ему жизненно необходим, и если ты срочно не примешь необходимую позу, то ваши отношения рухнут, или он пойдет искать более сговорчивую, то, мой тебе совет, сразу посылай и прекращай общение. Хотя, конечно, решение принимать только тебе. Но, по крайней мере, не забывай предохраняться.