Желание начать сначала, или только секс?
Полтора года назад молодой человек расстался со мной, просто постепенно начал исключать меня из своей жизни, сводить общение на нет. Причина была скорее во мне: были ревность, ограничение свободы. Но последние полгода периодически писал, интересовался моей жизнью. Я довольно изменилась. Недавно предложил встретиться, во время встречи был очень мил, комплименты, подарок, намеки на отношения и секс. В конце встречи поцеловал. Как понять, что это с его стороны? Желание попробовать все заново или просто переспать?
Мнения наших экспертов
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Алена
Милана, это легко проверить. Не соглашайся на секс, но, если он тебе приятен – возобнови общение. Свидания, романтика, поцелуи, но не постель. Довольно быстро поймешь, для чего все это было. Если начнет продавливать тему секса, если начнет проявлять настойчивость, или еще как-то склонять к постели – значит, ему просто хочется тебя трахнуть. Какого бы возраста ни был парень, если ему интересна девушка, а не то, что у нее под одеждой, он будет спокойно ждать, ведь для него главное – это отношения, общение с нею, совместное качественное время. А если на уме интим, увы, ему ты как личность безразлична, он решает свои потребности.
Ну и, конечно, очень советую заглянуть внутрь себя и ответить себе честно на вопрос: зачем тебе этот человек? Ты в него влюблена? Или это простое любопытство? Ведь, как бы ни относился к тебе мужчина, взаимная любовь не вырастает из чувства благодарности или из отсутствия других вариантов на горизонте.
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Сергей
Милана, что происходит в голове у этого молодого человека – это никому неизвестно, иногда даже ему самому. Возраст такой. Однако, исходя из объективной реальности и предоставленных фактов, смело можно утверждать, что ты парню, по крайней мере, не противна. Согласись, что пригласить на встречу, теоретически, можно и жабу, особенно если есть от этого хоть какая-то польза. А вот целовать по результатам посиделок и предлагать продолжение отношений в интимной обстановке будут не всем. Поэтому, скорее всего, молодой человек испытывает к тебе симпатию, ты ему нравишься. В то же время, утверждать, что у него имеется желание начать какие-то серьезные отношения, я бы не стал. Так что обольщаться не советую.
Как понять, что же происходит? Просто подождать и не соглашаться на постельные упражнения. Общение – да пожалуйста. Кино, домино, кафе, прогулки под луной – запросто. Но без секса. Поверь мне на слово, если парню нужна ты, то никуда он не денется. И жалеть его не стоит. От воздержания пока никто не умирал. Пусть делает ответственные шаги, доказывает серьезность намерений, тогда и можно будет подумать о более тесном контакте. Если же он начнет давить, утверждать, что секс ему жизненно необходим, и если ты срочно не примешь необходимую позу, то ваши отношения рухнут, или он пойдет искать более сговорчивую, то, мой тебе совет, сразу посылай и прекращай общение. Хотя, конечно, решение принимать только тебе. Но, по крайней мере, не забывай предохраняться.
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Солярская / 07.02.19 13:36Одна я не поняла, кто кого ревновал?
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[email protected] / 07.02.19 11:14Тебе не нужно очень сильно заморачиваться такими вопросами, так как что он хочет - это его проблема. Ты можешь для себя решить, что хочешь от него и действовать согласно своим желаниям. А с бывшими оно как. Или расстались, потомучто повздорили ине сумели помириться. Или же такие разные, что вместе невозможно. Думай сама. Я бы не торопилась с сексом. но позволила бы ему ухаживать. Пусть будет, а дальше будет видно. Сердце подскажет.
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Dear / 07.02.19 11:07Милана, разве важно, что хочет он, а не вы? Поступайте так, как душе вашей угодно, раз живём. PS Зашла на Kleo с надеждой - не возобновили ли литконкурс. Скучаю )) Всем всего доброго, Героине - найти любовь без ревности, больше доверия партнёру.
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Джей / 07.02.19 08:29Так а какая разница, постель не постель. Встречайтесь, общайтесь, флиртуйте, а вот в постель не спешите. Если ему тока секс нужен сам отввлицо, если ему нравится именно быть с вами и у него, скажем, опять разгорелись чувства, то останется. В любом случае Вы тока в выигрыше. И поменьше тяжёлых разговоров типа мне надо разобраться в себе, чего ты на самом деле хочешь?? Не ограничивает сама себя в выборе. И парни к вам потянутся. Не говорите ни да ни нет, больше улыбайтесь и меньше берите в голову. Дайте понять парню что без него ваш мир не рухнет и что вы в любом случае будете счастлива. Без него или с ним. Тогда у него появится желание вас застолбить. А пока будете занудствовать, так и будете отношения душить. В конце концов ни один парень не будет общаться с девушкой, которую не хочет. От этого и пляшите.
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50/50 / 07.02.19 08:39какой хороший отзыв. лишь бы она не дала слабину)
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Dear / 07.02.19 11:14Девочки - Джей и 50/50. Буквально вчера смотрела фильм (жаль, названия не помню и канал ха-ха, киносвидание, вроде бы...) так вот в нём именно секс и родил любовь, да такую охохо самую настоящую, а поначалу они, разочаровавшись в своих половинках, решили просто заниматься сексом дружеским, без обязательств. Всяко бывает... но плюсую)))
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Персикова / 07.02.19 11:41Джей , +1 - ни убавить , ни прибавить )
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Лада / 07.02.19 07:47Ведите себя так, будто заново с ним знакомитесь и встречаетесь. Пусть не совсем с нуля, но близко к этому. В таких случаях продолжать с того места, на котором остановились в прошлый раз - ошибка.
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Тыковка / 07.02.19 07:38Парень хочет серьезных отношений в 19... ну-ну
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Krazy / 07.02.19 07:21Где Алена видела парней, которые НЕ хотят трахнуть? Особенно нравящуюся девушку? Особенно в околодвадцать? Не важно что под одеждой ? Нюню, разве что если болеет чем. И нафиг такой нужен? Личность блин, хехе. Как старая дева прям.
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Zavoronok / 07.02.19 09:55Да, хотят почти все, но тут вопрос - только секс или не только. Если не только, парень вполне может и потерпеть, пока девушка не согласится.
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