 
 
На главную
 
 
  Приcлать свой вопрос

Желание начать сначала, или только секс?


Полтора года назад молодой человек расстался со мной, просто постепенно начал исключать меня из своей жизни, сводить общение на нет. Причина была скорее во мне: были ревность, ограничение свободы. Но последние полгода периодически писал, интересовался моей жизнью. Я довольно изменилась. Недавно предложил встретиться, во время встречи был очень мил, комплименты, подарок, намеки на отношения и секс. В конце встречи поцеловал. Как понять, что это с его стороны? Желание попробовать все заново или просто переспать?

Милана, Москва, 19 лет / 07.02.19
Желание начать сначала, или только секс?

Оцените тему материала по шкале от 1 до 5. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Милана, это легко проверить. Не соглашайся на секс, но, если он тебе приятен – возобнови общение. Свидания, романтика, поцелуи, но не постель. Довольно быстро поймешь, для чего все это было. Если начнет продавливать тему секса, если начнет проявлять настойчивость, или еще как-то склонять к постели – значит, ему просто хочется тебя трахнуть. Какого бы возраста ни был парень, если ему интересна девушка, а не то, что у нее под одеждой, он будет спокойно ждать, ведь для него главное – это отношения, общение с нею, совместное качественное время. А если на уме интим, увы, ему ты как личность безразлична, он решает свои потребности.

    Ну и, конечно, очень советую заглянуть внутрь себя и ответить себе честно на вопрос: зачем тебе этот человек? Ты в него влюблена? Или это простое любопытство? Ведь, как бы ни относился к тебе мужчина, взаимная любовь не вырастает из чувства благодарности или из отсутствия других вариантов на горизонте.

  • Сергей

    Милана, что происходит в голове у этого молодого человека – это никому неизвестно, иногда даже ему самому. Возраст такой. Однако, исходя из объективной реальности и предоставленных фактов, смело можно утверждать, что ты парню, по крайней мере, не противна. Согласись, что пригласить на встречу, теоретически, можно и жабу, особенно если есть от этого хоть какая-то польза. А вот целовать по результатам посиделок и предлагать продолжение отношений в интимной обстановке будут не всем. Поэтому, скорее всего, молодой человек испытывает к тебе симпатию, ты ему нравишься. В то же время, утверждать, что у него имеется желание начать какие-то серьезные отношения, я бы не стал. Так что обольщаться не советую.

    Как понять, что же происходит? Просто подождать и не соглашаться на постельные упражнения. Общение – да пожалуйста. Кино, домино, кафе, прогулки под луной – запросто. Но без секса. Поверь мне на слово, если парню нужна ты, то никуда он не денется. И жалеть его не стоит. От воздержания пока никто не умирал. Пусть делает ответственные шаги, доказывает серьезность намерений, тогда и можно будет подумать о более тесном контакте. Если же он начнет давить, утверждать, что секс ему жизненно необходим, и если ты срочно не примешь необходимую позу, то ваши отношения рухнут, или он пойдет искать более сговорчивую, то, мой тебе совет, сразу посылай и прекращай общение. Хотя, конечно, решение принимать только тебе. Но, по крайней мере, не забывай предохраняться.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
2
7


Ваше мнение 14  

Оставить комментарий
  • Солярская / 07.02.19 13:36
    -
    0
    +
    Одна я не поняла, кто кого ревновал?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • [email protected] / 07.02.19 11:14
    -
    5
    +
    Тебе не нужно очень сильно заморачиваться такими вопросами, так как что он хочет - это его проблема. Ты можешь для себя решить, что хочешь от него и действовать согласно своим желаниям. А с бывшими оно как. Или расстались, потомучто повздорили ине сумели помириться. Или же такие разные, что вместе невозможно. Думай сама. Я бы не торопилась с сексом. но позволила бы ему ухаживать. Пусть будет, а дальше будет видно. Сердце подскажет.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Dear / 07.02.19 11:07
    -
    0
    +
    Милана, разве важно, что хочет он, а не вы? Поступайте так, как душе вашей угодно, раз живём. PS Зашла на Kleo с надеждой - не возобновили ли литконкурс. Скучаю )) Всем всего доброго, Героине - найти любовь без ревности, больше доверия партнёру.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей / 07.02.19 08:29
    -
    6
    +
    Так а какая разница, постель не постель. Встречайтесь, общайтесь, флиртуйте, а вот в постель не спешите. Если ему тока секс нужен сам отввлицо, если ему нравится именно быть с вами и у него, скажем, опять разгорелись чувства, то останется. В любом случае Вы тока в выигрыше. И поменьше тяжёлых разговоров типа мне надо разобраться в себе, чего ты на самом деле хочешь?? Не ограничивает сама себя в выборе. И парни к вам потянутся. Не говорите ни да ни нет, больше улыбайтесь и меньше берите в голову. Дайте понять парню что без него ваш мир не рухнет и что вы в любом случае будете счастлива. Без него или с ним. Тогда у него появится желание вас застолбить. А пока будете занудствовать, так и будете отношения душить. В конце концов ни один парень не будет общаться с девушкой, которую не хочет. От этого и пляшите.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада / 07.02.19 07:47
    -
    1
    +
    Ведите себя так, будто заново с ним знакомитесь и встречаетесь. Пусть не совсем с нуля, но близко к этому. В таких случаях продолжать с того места, на котором остановились в прошлый раз - ошибка.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Тыковка / 07.02.19 07:38
    -
    -2
    +
    Парень хочет серьезных отношений в 19... ну-ну
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Krazy / 07.02.19 07:21
    -
    2
    +
    Где Алена видела парней, которые НЕ хотят трахнуть? Особенно нравящуюся девушку? Особенно в околодвадцать? Не важно что под одеждой ? Нюню, разве что если болеет чем. И нафиг такой нужен? Личность блин, хехе. Как старая дева прям.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Предыдущий вопрос

Все вопросы

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору