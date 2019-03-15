Жду, пока любовница мужа от нас отстанет
У моего мужа есть любовница. Я подозревала это давно. Мы живем вместе уже 30 лет. Есть 2 детей. Сейчас наши дети в разных странах. Но семья у нас очень крепкая. Все любим и поддерживаем друг друга. Мужа люблю. Он хороший, надежный, с ним весело. Любовница у него, думаю, уже лет 7. Он как-то взбодрился в последнее время, и мы стали вообще очень родными людьми. Я это почувствовала тогда. Хотя сложно сказать. Никогда с ним об этом не говорила. Ни о возможности такой, ни о ней. Ни о чем. Считаю, что у нас все хорошо. Он говорит, что любит меня, каждый день. Волнуется о детях. Помогает дочери с поступлением во Франции. У нас в отношениях все ровно. Вместе путешествуем, отдыхаем, работаем, планируем визиты к детям, берем внуков. Есть секс, и мы любим друг друга. Я не хочу унижать себя этими разговорами о ком-то.
Но его любовница начала мне писать по email. На работу. Я ей не отвечаю. Она меня удивила своим нижайшим интеллектуальным уровнем. Ей около 30. Пишет с ошибками. Пишет, что у нас с мужем все плохо, и мне нужно его оставить в покое. Домой в почтовый ящик пришло письмо «из туристического бюро» с благодарностью за то, что мой муж и эта барышня их выбрали для путешествия. По датам, он был в командировке в это время. В общем, все ясно. Но я ничего делать не хочу. Хочу жить как раньше. Может, она сама как-то отстанет и все рассосется?
Мнения наших экспертов
-
Алена
Таня, а ты не рассматриваешь вариант «подставы»? Я понимаю, что версия «у мужа появилась любовница, которая претендует на мое место», - она очень в духе среднестатистической семейной драмы. Но ведь есть и более интересные сюжеты.
К примеру, была у меня знакомая. Муж ее когда-то позволил себе лишнего – гульнул на корпоративе с незамужней дамой из той же фирмы (компания большая, люди могут год друг с другом не сталкиваться, работая на разных этажах). На утро он уже и как звать ее забыл, а девушка решила, что это ее шанс. Начала «попадаться» ему на глаза, флиртовать. Мужик, на самом деле, не из таких, кто ходит налево, перед девушкой извинился и думал, что на этом все закончилось. Но не тут-то было. Девушка начала атаковать его жену. Сначала подкидывала ей «улики», что у мужа кто-то есть. Жена, конечно, напряглась, но мужу ничего не сказала. Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. Девушка позвонила моей знакомой и заявила, что беременна от ее мужа. Вот когда началась натуральная «Санта Барбара» с выяснением отношений, обстоятельств и прочего. Муж, конечно, сам виноват и явно за грехи свои поплатился. Но рассказываю я тебе это к тому, что никогда не надо верить кому-то одному в таких щекотливых вопросах. Истина может отказаться где-то рядом, а может и вообще в другом месте. О том, что тебе звонит любовница мужа – ты знаешь с ее слов. О том, что письмо на домашний адрес пришло от турфимы – это вообще ничего не доказывает. Отправить такие письма сегодня – не проблема. Взять за основу существующий шаблон (например, письмо, которое действительно приходило на адрес подруги, сестры, брата и прочее), поменять имена и фамилии и переслать, убрав все лишнее. Никто и внимания не обратит, с какого реального адреса или сервера это письмо пришло.
В общем, «любовница» может оказаться сталкером на самом деле. Ты об этом не думала? Ведь нужно быть очень хорошим актером, чтобы так натурально играть любящего мужа и счастливую семью, а одновременно с этим встречаться с другой «любовью».
-
Сергей
Таня, честно говоря, мне сложно в данном случае что-то посоветовать. Видишь ли, с одной стороны, можно предположить, что твой супруг просто развлекается на стороне, не имея никаких далеко идущих планов. Увы, так иногда случается, особенно когда люди живут рядом очень давно. И порой, действительно, такие «левые» повороты дешевле для нервов и безопаснее для общего «статус кво», просто не замечать. Но это в том случае, когда «разгрузочные дни» происходят нечасто, по случаю, и не имеют никаких иных последствий, кроме подозрений. Однако в твоей ситуации всё несколько иначе. У дяденьки не просто случайная, такая же как он скучающая подвыпившая подружка на один раз, а постоянная, причем давняя, любовница. К тому же дама весьма агрессивная и моложе аж на 20 лет.
Полагаю, сейчас эта женщина ведет активную бомбардировку не только твоей почты, но и мозга пока еще твоего супруга. Собственно, её можно понять. Столько лет рядом с мужиком, у которого в семье всё плохо, а замуж так никто и не зовет. А ведь ей уже рожать пора. Вот и решила «помочь» своему возлюбленному разобраться с явно, по его словам, опостылевшей женой – гадюкой подколодной, которую он сам, из великого благородства, никак не может решиться бросить. Самое неприятное, что её потуги вполне могут оказаться весьма действенными. Ну, например, она умудрится забеременеть. Как думаешь, что твой благоневерный станет делать? Да и других способов «продавить» любовника имеется немало.
В свете этого, если ты просто «спрячешься», дело может обернуться не только моральными потерями. Так что, наверное, все-таки правильнее будет серьезно поговорить с мужем. Показать письма, предъявить уведомление из «Турбюро», прямо спросить, что это, и заявить свое совершенно негативное отношение к происходящему. Да, возможно, в результате супруг уйдет. Но это в любом случае может произойти. Причем при твоем молчании, шансов на такой исход гораздо больше. Ведь там, в той «семье», он все больше привыкает и «прорастает». В то же время, довольно велика вероятность, что в результате раскрывшейся информации мужик расстанется с любовницей. Все-таки у вас общая история, дети, внуки, друзья, знакомые, да и дом привычный. Такой багаж не так-то просто выкинуть ради того, чтобы, по сути, всё начинать заново. Ну и если это произойдет, то в следующий раз он будет сильно думать, прежде чем начинать «левые» отношения. В общем, именно в твоей ситуации я за то, чтобы устроить «разбор полетов». Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 90
Лучшие комментарии
-
Zavoronok 15.03.19 01:58Не надо прятать голову в песок, как страус, проблемы от этого никуда не денутся. Поддерживаю эксперта Сергея, надо поговорить с мужем и показать все "улики", включая эл. письма и выслушать его версию происходящего. Ну а кому верить, можно решить после.
-
Персикова 15.03.19 11:15Какие разные все мы )) Мне удивительно даже представить для себя высиживание 7 лет и дальше с мыслью - да ладно , не ушел , значит и не уйдет ! Пересижу её . Жесть. Жить , зная , что всё это происходит и делать вид , что ты страус. По мне так - фу (( Насчет предположений , что это подстава - автор сама знает и написала о том , что любовница лет 7 у мужа , просто письма стали приходить последнее время . Я не за лозунги гнать его сразу в шею, но уж выяснить отношения и поговорить об этом , как минимум , необходимо . А дальше - прощать или нет , это дело каждого . Я бы в такой ситуации не простила ложь , в которой жила . Не измену , а именно ложь , окружавшую меня все эти годы.
-
Прелесть 15.03.19 12:23Вы 7 лет знали о его обманах? И вы считаете такую жизнь счастливой? Вас просто интересует что делать? А что Вы сделать сможете? Ясное дело, что время этой любовницы истекает.. Будет другая. Новая. Но не к вам он повернётся передом.он уже привык жить в нескольких измерениях. Имхо.
-
ПМ 15.03.19 08:46Мужчины любят защищать. Попросите защиты:"В последнее время меня преследует какая-то идиотка. Возможно, с твоей работы. Вот, посмотри, что пишет. И о командировке ей известно. Не представляю, кто бы это мог быть, но пишет неграмотно..."
-
Проходя мимо 15.03.19 08:35Мне нравится идея Алены. Если дома действительно все так благостно, как Вы пишите, то подстава может иметь место. Девушка в курсе командировок - ищите на работе. Можете поделиться с мужем, но обсуждайте вопрос не о любовнице, а о злопыхательнице. В разговоре с мужем не подвергайте сомнению его верность. Даже если это действительно любовница, играйте наивность.
-
. / 15.03.19 18:15Так смешно читать Прелины рассуждения о верности и изменах. Это пишет человек, чей муж (?) завёл ребёнка в отношениях с другой женщиной, пока Преля считала себя его женой
-
Элфи Крекс / 15.03.19 16:22Я вот как- то тоже особого смысла в разговоре с мужем не вижу. Если жена не собирается, наслушавшись про ложь, "променял", "унижение" и " Я бы так не смогла", собрать трусы в наволочку и поковылять прочь ( потому что что-то делить, когда ложь, унижение, променял тоже фу-фу), то что даст этот разговор? Разводиться муж не хочет, значит, будет всё отрицать. И что, иголки ему под ногти загонять, чтобы сознался?
-
Koshka / 15.03.19 13:41Девы, вообще-то писем одной бабы не достаточно, чтобы мужа обвинить в измене. Априори мужу надо доверять больше, чем посторонним людям, иначе зачем вообще семья с человеком, которому не доверяешь. Помню, у одной знакомой свадьба расстроилась: кто-то наговорил неправды на нее перед женихом, а он поверил. Я подумала, ну и пусть катится такой парень, который сразу поверил всему.
-
Персикова / 15.03.19 13:50Ну , если так то почему не поговорить нормально с мужем ? Если , как написано , такая распрекрасная семья и отношения с мужем просто шоколад , то почему она не может просто сказать ему о том, что её беспокоит ? "Я не хочу унижать себя этими разговорами о ком-то." - просто отмазка, страх перед тем , что он может ей ответить. Ладно , я пожалуй , эту тему закрываю для себя )) Понятно , что каждый здесь воспринимает ситуацию по-своему. И в жизни так - все живут по-разному. спорить или утверждать , что кто-то прав , а кто-то нет , бессмысленно. Каждый пишет , как он дышит (с)
-
-
Солярская / 15.03.19 13:38Никольская, я сегодня вам плюсую. Героиня, не разводить суеты понапрасну. Да, сказать мужу: знаешь, кто-то хочет тебе навредить, и дальше все как у Никольской... /// И кстати, дамы, а почему надо хотеть развестись, раз муж с кем-то спал? И почему не надо хотеть оставить себе эту картинку про счастливую жизнь? Почему надо хорошую квартиру в хорошем месте превратить в две недополовинки? Машину в половину кабриолета? Дом загородный подпилить? Почему? Перестать ездить по морям и заграницам, оплаченными мужем? Почему нельзя хотеть самой быть всему этому хозяйкой? Семь лет... И что? В их семье уже давно не такая любовь, за несоблюдение которой сковородкой по башке бьют.
-
Koshka / 15.03.19 13:42Да это вообще ее личное дело, раз ее устраивает ее муж.
-
Персикова / 15.03.19 13:43А если у них 2 дома, 2 машины , всё остальное тоже делится на 2 и у неё есть возможность без помощи мужа кататься по морям , то можно хотеть ?))
-
Солярская / 15.03.19 14:04И что?) Она хозяйка всех заработанных квартир. Почему она должна их делить? Потому что кому-то тоже их захотелось?
-
Персикова / 15.03.19 14:38Ну , это вопрос приоритетов )) для кого-то , видимо , половина квартир-машин - причина , чтобы терпеть унижение. И вообще , её здесь никто не посылал разводиться. Ей предложили вынуть голову из песка.
-
Солярская / 15.03.19 14:53Она никаких унижений не терпела до сих пор, и дальше не собирается. В ее квартире на нее никто не орет. Никто не говорит ей неприятных вещей. Наоборот, ее любят, ценят, платят за нее,воспитывают и учат общих детей, все в шоколаде. И она хочет, чтоб и дальше было в шоколаде. У нее прекрасный муж, он нужен ей самой. С чего б это она должна его кому-то подарить? И всё то, что они тридцать лет создавали? И кто даст ей гарантию, что она намного лучше себя почувствует, если типа "расставит точки над и"? Навряд ли к ней стоит очередь из желающих осчастливить больше, чем того что делает сейчас муж.
-
Персикова / 15.03.19 15:16Не буду спорить. Мне все мнения понятны и доказывать что-то не вижу смысла. Каждому своё. По мне так это унизительно - знать , что твой муж много лет пользует на стороне еще кого-то и продолжать делать вид , что я любима и блаблабла . В общем , если героиню всё устраивает , то и флаг ей в руки ))) Только почему тогда письмо написала ?
-
-
-
-
-
Элфи Крекс / 15.03.19 15:35Я с вами
-
-
ЯздесЯ / 15.03.19 12:56Автор,а вы не думали про частного детектива.Финансы позволяют.ну просто выяснить кто пишет,что за мамзель.а вдруг и правда кинется на отчаянный шаг,муж то ведь вас выбрал,каждый день признается,значит,у нее там жареным запахло.просто в целях личной безопасности,раз уж сам факт такой вас особо не беспокоит.
-
Прелесть / 15.03.19 12:30Смешно пишет с ошибками. Она может вообще не уметь писать. Ваш муж выбрал её для себя. Он много чего делает с ней и даёт ей. Не грамотно пишущей. 7 лет уже. А вас грамотную обманывает.
-
Персикова / 15.03.19 12:35Да , всегда интересно читать мнения типа "что он в ней нашел , я же ( или жена ) такая супер !" Что-то нашёл , и тебя такую супер , увы , променял на неё .
-
Прелесть / 15.03.19 12:42Да уж. Странные женщины :-) Гробят себя и свое здоровье. :-(
-
Элфи Крекс / 15.03.19 12:48Светлана, думаю, "променял" тут не подходит. Если бы променял, то давно бы развелся. А когда любовница семь лет всеми средствами за место под солнцем бьётся, то это как-то по-другому называется.
-
Персикова / 15.03.19 12:50Игра слов . Променял как ни крути.
-
Элфи Крекс / 15.03.19 12:56Почему игра слов? Живёт с женой, разводиться не собирается. Ну, сношает иногда( если), так это как-то не про променял.
-
Персикова / 15.03.19 13:04Ну , видимо , разница в восприятии. По мне так променял . В моём понимании "не променял" это когда в его жизни одна Я. А всё остальное - это променял - покой жены , счастливую семью на какие-то сомнительные побегушки и так далее , список можно продолжать
-
-
-
-
-
Лада / 15.03.19 12:43Что он даёт любовнице - об этом можно только догадываться. А что у неё забирает - понятно и невозвратно. Деньги можно заработать. Потраченные на женатого старпёра самые молодые сочные годы не вернёшь.
-
Элфи Крекс / 15.03.19 12:53Он ей даёт надежду тоже когда-то стать женой.
-
Лада / 15.03.19 13:12Да, и тут уже спустя 7 лет банально жалко этого времени и хочется результата, конечно. Одной надеждой питаться вечно не будешь. Уж больно неравноценный обмен. А жене норм. Если бы не письма - она бы и не почесалась. Я б так не смогла, но люди разные бывают, прям завидую даже где-то.
-
-
-
ЯздесЯ / 15.03.19 13:04Я нигде не вижу,что жена пишет ,ах,какая я супер.она просто упомянула,что,видимо,девка там не ахти личность ,я бы тоде так поняла и обратила внимание.грамотность же и стилистически выдает,что там она пишет,а не только правила русского языка.автор,если там мадам имеется,вероятно,она у него для конкретных нужд и все дела,и нужды эти могли устраниться с годами,он ,может,уже и понял ,что ошибся и хочет все свернуть.я считаю,вы все правильно делаете.чувствуется позиция типа "погуляет,а вернется то ко мне",или это и правда просто зрелость и все ,т.е.левак мужа как таковой для вас нестрашен.я встречала такое,кстати,у моей 20летней тогда подруги.не хорошо и не плохо,а ваш личный выбор.но вам надо себя обезопасить,писала выше про детектива.если не хотите,то присоединюсь к советам про "играть наивность",сам заварил,пусть сам унимает бешеную бабу.
-
-
Прелесть / 15.03.19 12:23Вы 7 лет знали о его обманах? И вы считаете такую жизнь счастливой? Вас просто интересует что делать? А что Вы сделать сможете? Ясное дело, что время этой любовницы истекает.. Будет другая. Новая. Но не к вам он повернётся передом.он уже привык жить в нескольких измерениях. Имхо.
-
Персикова / 15.03.19 12:07Ну можно , конечно , написать на работу любовнице , или вызвать её на партсобрание ))) Можно даже мужу подкинуть компромат на неё , Можно продолжать жить терпилой , делая вид , что ничего не вижу, ничего не слышу - по мне так фу . Но , как говорится у каждого свой вкус .
-
Элфи Крекс / 15.03.19 12:14Ну, она же пишет на рабочий адрес? А это реально напрягает. Сидит женщина, рабочие проблемы решает, а её сбивают.
-
Персикова / 15.03.19 12:24Если проблема только в получении писем , то есть кнопка "спам"
-
-
-
Лада / 15.03.19 11:53Надо было подстроить так, чтобы муж взял из почтового ящика сей "туристический буклет". Глядишь, и писем бы после не было)
-
Элфи Крекс / 15.03.19 11:36Письмо из турбюро, безусловно, туфта. Даже если и посылают турагентства что-либо обычной почтой, то это нечто нейтральное, типа "благодарим за проявленный интерес" и новые каталоги, а никак не " дорогой иван Иванович! Спасибо, что с 1 по 10 сентября вы ездили отдохнуть от нашей фирмы со своей любовницей Машей Писькиной ". Что касается остального... Не знаю, сексится ли ваш муж с авторшей писем, сексанулся ли когда-то или это всё её влажные мечтания. Ясно одно: уходить он от вас не собирается, и эта женщина хочет навредить его семье вашими руками. От вас ожидается, что вы будете дергаться на работе, получая такие письма, закатите мужу скандал, а ещё лучше, заплакав, соберете вещи и освободите место для новой соискательницы. Ах, муж любит другую! ( любил бы - не била бы она в панике копытом). Ах, как можно ложиться в постель с мужем, зная, что у него другая женщина! ( при этом делать минет мужчине, зная, что он спит, спал и будет спать с женой, ничего, без проблем). Вы не стали играть по её правилам, и молодец. Если знаете, кто пишет и откуда, отвечайте официально на её работу:Уважаемый Иван Иванович! В последние три месяца на мою рабочую почту регулярно посылает свои эротические фантазии ваша сотрудница Писькина М.И.Это засоряет мою рабочую почту и отвлекает меня от исполнения своих обязанностей. Убедительная просьба провести разъяснительную работу с вашей сотрудницей. Заранее благодарна.
-
Персикова / 15.03.19 11:15Какие разные все мы )) Мне удивительно даже представить для себя высиживание 7 лет и дальше с мыслью - да ладно , не ушел , значит и не уйдет ! Пересижу её . Жесть. Жить , зная , что всё это происходит и делать вид , что ты страус. По мне так - фу (( Насчет предположений , что это подстава - автор сама знает и написала о том , что любовница лет 7 у мужа , просто письма стали приходить последнее время . Я не за лозунги гнать его сразу в шею, но уж выяснить отношения и поговорить об этом , как минимум , необходимо . А дальше - прощать или нет , это дело каждого . Я бы в такой ситуации не простила ложь , в которой жила . Не измену , а именно ложь , окружавшую меня все эти годы.
-
Dear / 15.03.19 11:21Светлана! А вы думаете её (ложь) прощают? Отнюдь! Не поверю. Никто не прощает, просто о ней не думают.
-
Персикова / 15.03.19 11:31Ну я , собственно , о том , что лично я во лжи жить не смогла бы , а героиня может , и при этом делает вид , что счастлива. И тут тоже есть мнения , что такая жизнь не так уж страшна )) Не думать 7 (!!!) лет о том , что муж любит (пусть так) не только тебя , приходит в ваш дом , смотрит в твои глаза, ложится в вашу постель и так далее после другой женщины ? Не верю я , что терпит это всё жена от любви и мудрости.
-
*** / 15.03.19 11:36"Не верю я , что терпит это всё жена от любви и мудрости. " от денег она это "терпит". А, вообще, может она мазахистка и просто от этого тихо балдеет. ЕЕ в любом случае все устраивает.
-
Персикова / 15.03.19 11:53если жену всё устраивает , зачем письма пишет ?
-
-
Элфи Крекс / 15.03.19 11:51Мы не знаем, зачем "терпит" жена. Зачем не выгоняет успешного мужа ( не слесаря же Васю добивается женщина на 20 лет младше), почему не хочет объяснять всё детям, менять свой привычный круг и привычный, устраиваюший её образ жизни. Может быть, она любит того, за кем замужем уже тридцать лет. Может быть, её просто всё устраивает. Зато понятно, зачем женщина, посылающая жене малограмотные писульки, терпит, что мужчина " смотрит в глаза, ложится в постель и так далее после другой женщины".
-
Персикова / 15.03.19 11:59Элфи , кстати , любовнице он не врал 7 лет , она ж в курсе про жену. Цели её понятны и средства использует доступные ей )) Да и не любовница нам написала . Я собственно , не уговариваю героиню , я высказала своё отношение к ситуации .
-
-
-
*** / 15.03.19 11:33жаль художник не нарисовал сегодня розовоочкастого страуса в состоянии нирваны и райского бложенства.
-
Персикова / 15.03.19 11:53Звезды - рассмешили ))
-
-
-
Прелесть / 15.03.19 12:28Да и ложь и измена не фонтан. Какое это может иметь отношение к счастью жены? Дурдом. Все с ног на голову. Фу. Это не мудрость. Это борьба за вымирание. Не может обманутая годами!!!! Женщина быть счастливой.
-
от Деар / 15.03.19 12:51Девочки, вы исключаете ее любовь! Она любит его, а любовь прощает все
-
Персикова / 15.03.19 12:55Ах , какое удобное объяснение ))
-
-
-
Элфи Крекс / 15.03.19 15:43Жена живёт себе в браке и живёт. А высиживает в этом случае как раз любовница. Семь лет! Высиживает. Сейчас поняла, что не получается, так уже под дверь скрестить пошла.
-
-
Инга / 15.03.19 11:12Вспомнилась на эту тему последняя новелла из фильма "Про любовь. Только для взрослых". Там муж гулял, гулял с молодой любовницей, но как дело дошло до решительного шага, то понял: всё же сердце его с немолодой, но такой родной и близкой женой. Как раз потому что она всё понимала и прощала ему и любила его, а не его деньги или успешность.