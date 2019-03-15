Жду, пока любовница мужа от нас отстанет

Таня, честно говоря, мне сложно в данном случае что-то посоветовать. Видишь ли, с одной стороны, можно предположить, что твой супруг просто развлекается на стороне, не имея никаких далеко идущих планов. Увы, так иногда случается, особенно когда люди живут рядом очень давно. И порой, действительно, такие «левые» повороты дешевле для нервов и безопаснее для общего «статус кво», просто не замечать. Но это в том случае, когда «разгрузочные дни» происходят нечасто, по случаю, и не имеют никаких иных последствий, кроме подозрений. Однако в твоей ситуации всё несколько иначе. У дяденьки не просто случайная, такая же как он скучающая подвыпившая подружка на один раз, а постоянная, причем давняя, любовница. К тому же дама весьма агрессивная и моложе аж на 20 лет.

Полагаю, сейчас эта женщина ведет активную бомбардировку не только твоей почты, но и мозга пока еще твоего супруга. Собственно, её можно понять. Столько лет рядом с мужиком, у которого в семье всё плохо, а замуж так никто и не зовет. А ведь ей уже рожать пора. Вот и решила «помочь» своему возлюбленному разобраться с явно, по его словам, опостылевшей женой – гадюкой подколодной, которую он сам, из великого благородства, никак не может решиться бросить. Самое неприятное, что её потуги вполне могут оказаться весьма действенными. Ну, например, она умудрится забеременеть. Как думаешь, что твой благоневерный станет делать? Да и других способов «продавить» любовника имеется немало.

В свете этого, если ты просто «спрячешься», дело может обернуться не только моральными потерями. Так что, наверное, все-таки правильнее будет серьезно поговорить с мужем. Показать письма, предъявить уведомление из «Турбюро», прямо спросить, что это, и заявить свое совершенно негативное отношение к происходящему. Да, возможно, в результате супруг уйдет. Но это в любом случае может произойти. Причем при твоем молчании, шансов на такой исход гораздо больше. Ведь там, в той «семье», он все больше привыкает и «прорастает». В то же время, довольно велика вероятность, что в результате раскрывшейся информации мужик расстанется с любовницей. Все-таки у вас общая история, дети, внуки, друзья, знакомые, да и дом привычный. Такой багаж не так-то просто выкинуть ради того, чтобы, по сути, всё начинать заново. Ну и если это произойдет, то в следующий раз он будет сильно думать, прежде чем начинать «левые» отношения. В общем, именно в твоей ситуации я за то, чтобы устроить «разбор полетов». Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.