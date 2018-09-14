Зачем были все эти знаки внимания?

Мне 22 года, внешность у меня яркая, никогда не была обделена мужским вниманием. Когда мне было 19, была в отношениях, которые продлились ровно год, расстались не очень хорошо. После этого не состояла ни в каких отшениях, все не то и все не те. Попадались и хорошие парни, но либо они мне не нравились, либо я им. Устроилась на новую работу, коллектив преимущественно мужской, по 5 раз на дню слышу какая я хорошенькая, и как повезет моему будушему парню, мужу. На второй день работы на меня удивленно посмотрел ОН, заглянул, но не представился, я не придала этому большого значения. Потом часто стала замечать на себе его взгляды, вслед, на встречу, через всю кухню (работаю кондитером), пару раз мило улыбался, наши взгляды постоянно встречались. Потом он начал подходить ко мне, спрашивать: как дела, или просто поболтать, но всего на пару минут, а я жутко стеснялась, но все равно старалась поддержать беседу. Когда мы с ним встречались на работе, он всегда смотрел на меня и здоровался четко и громко, что бы я его обязательно заметила.

Потом мы с ним начали общаться больше, узнала, что у нас ним одинаковый вкус в музыке, есть общие увлечения. Он пытался больше быть у меня на глазах, пару раз догонял меня с работы, чтобы мы с ним вместе поехали с работы, обращась ко мне, стал касаться моего плеча. У нас появились общие шутки, могли по-дружески посмеяться друг над другом. Пару раз писала ему, но не на личные темы, а просто типа: «что бы посмотреть?». Отвечал мне быстро и сразу. Но все наше общение в интернете ограничилось парой сообщений. Пару раз случайно слышала, что у него есть девушка, поэтому не позволяла себе слишком активно строить ему глазки, была дружелюбной и веселой с ним. Если не брать во внимание его девушку, любой бы сказал, что я ему нравлюсь, это было взаимно.

Мы проработали вместе все лето, и вот – он ушел, и я не знаю как мне быть, все на работе напоминает о нем, уволиться не могу. Мы с ним были очень похожи, и характерами, и поведением, я была удивлена, подумала: «Вот он». Но после его ухода мы не общаемся совсем, думала, может, написать ему, но боялась казаться навязчивой. На работе я давала несколько намеков, что он мне нравится. Я в замешательстве, ведь, будь он моим тем самым человеком, вряд ли бы он просто так исчез. Я извелась уже вся, а он, наверное, и думать забыл про меня. Но зачем тогда все эти знаки внимания были?