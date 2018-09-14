Зачем были все эти знаки внимания?
Мне 22 года, внешность у меня яркая, никогда не была обделена мужским вниманием. Когда мне было 19, была в отношениях, которые продлились ровно год, расстались не очень хорошо. После этого не состояла ни в каких отшениях, все не то и все не те. Попадались и хорошие парни, но либо они мне не нравились, либо я им. Устроилась на новую работу, коллектив преимущественно мужской, по 5 раз на дню слышу какая я хорошенькая, и как повезет моему будушему парню, мужу. На второй день работы на меня удивленно посмотрел ОН, заглянул, но не представился, я не придала этому большого значения. Потом часто стала замечать на себе его взгляды, вслед, на встречу, через всю кухню (работаю кондитером), пару раз мило улыбался, наши взгляды постоянно встречались. Потом он начал подходить ко мне, спрашивать: как дела, или просто поболтать, но всего на пару минут, а я жутко стеснялась, но все равно старалась поддержать беседу. Когда мы с ним встречались на работе, он всегда смотрел на меня и здоровался четко и громко, что бы я его обязательно заметила.
Потом мы с ним начали общаться больше, узнала, что у нас ним одинаковый вкус в музыке, есть общие увлечения. Он пытался больше быть у меня на глазах, пару раз догонял меня с работы, чтобы мы с ним вместе поехали с работы, обращась ко мне, стал касаться моего плеча. У нас появились общие шутки, могли по-дружески посмеяться друг над другом. Пару раз писала ему, но не на личные темы, а просто типа: «что бы посмотреть?». Отвечал мне быстро и сразу. Но все наше общение в интернете ограничилось парой сообщений. Пару раз случайно слышала, что у него есть девушка, поэтому не позволяла себе слишком активно строить ему глазки, была дружелюбной и веселой с ним. Если не брать во внимание его девушку, любой бы сказал, что я ему нравлюсь, это было взаимно.
Мы проработали вместе все лето, и вот – он ушел, и я не знаю как мне быть, все на работе напоминает о нем, уволиться не могу. Мы с ним были очень похожи, и характерами, и поведением, я была удивлена, подумала: «Вот он». Но после его ухода мы не общаемся совсем, думала, может, написать ему, но боялась казаться навязчивой. На работе я давала несколько намеков, что он мне нравится. Я в замешательстве, ведь, будь он моим тем самым человеком, вряд ли бы он просто так исчез. Я извелась уже вся, а он, наверное, и думать забыл про меня. Но зачем тогда все эти знаки внимания были?
Мнения наших экспертов
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Алена
Настя, все довольно просто. Парень присматривался к тебе. Он сейчас находится в поиске, и, к счастью и несчастью, одновременно – он довольно нерешителен. К счастью – потому что иначе ты бы уже стала его любовницей без продолжения и перспектив, ибо он все равно бы уехал. К несчастью – потому что ему, возможно, не хватило времени, чтобы понять, насколько ты ему подходишь. А так как время вышло, и ему надо было переезжать, то смысла продолжать отношения и обнадеживать тебя в ситуации, когда он сам еще не уверен в своих чувствах и их наличии, он не видел. Поэтому и слился по-английски.
Я согласна, что все это очень неприятно. Ведь ты уже успела испытать симпатию к этому человеку, и даже начала строить какие-то планы. Но твой знакомый уехал и более не пытался возобновить с тобой хотя бы виртуальное общение. Это означает, что он для себя уже решил: ты для него – не вариант. По крайней мере, пока. Мужчина, который заинтересован в женщине, не позволит себе потерять ее из виду. Он сделает все, чтобы быть вместе. Так что, просто прими как факт: если он и испытывал к тебе интерес, то развить его в нечто большее у него просто не было времени. Надо ли тебе попытаться восстановить с ним общение? На мой взгляд, нет. Он ведь ничего такого тебе не предлагал. И вы не были друзьями, которые могут звонить друг другу в любое время.
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Сергей
Анастасия, насколько я знаю, если мужчине действительно нравится женщина и он хочет иметь с ней более серьезные отношения, то ни жены с детьми, ни смена работы, ни даже переезд в другую страну не станут преградой для общения. Поэтому если твой бывший сотрудник после увольнения вдруг совершенно пропал из виду, значит, ничего «такого» он никогда и не предполагал. Флиртовал, повышал собственную самооценку – это да. Но не более того. И как только ежедневные рабочие встречи прекратились, так и интерес пропал. Как говорится, с глаз долой – из сердца вон.
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Ваше мнение 9
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[email protected] / 14.09.18 11:09Очень полезный навык для каждой девочки/девушки/женщины - не заострять внимание и тратить эмоции на всяких идущих мимо. Ну пококетничал, ну пофлиртовал. И на здоровье. Даже если немного понравился. Это эпизод, из которого ничего не следует. Значит, нет причин задавать себе сто вопросов. А уж если так интересно, то он мог просто флиртовать, чтобы повысить самооценку, создать приятную атмосферу. А иногда мужчина считывает интерес к себе и моментально хочется подёргать за ниточки. Мы по-другому ведём себя с теми, кто нам по барабану, и по-другому с теми, кто нам интересен. Это очень нормальное явление. Одна моя знакомая имела роман со своим клиентом. Когда она его спросила - а почему ты решился меня пригласить на свидание, он ей прямо и ответил: твои глаза говорили: иди ко мне ))) И чего тут гадать, не вчера придумано.Сила притяжения, однако. Короче, мы думаем, что кто-то от нас торчит, а на самом деле, сами тащимся от предвкушения чего-то больше. Нужно успокоиться.
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Склифософский / 14.09.18 10:20Да мало ли, как мужик развлекается на работе? На следующей работе у него будет другая "боевая подруга". Что ж теперь ему, со всеми встречаться? А Вам пора повзрослеть, не может быть "тем самым" мужчина, который не начал даже с Вами встречаться. Телефон у него Ваш есть, как найти Вас - он прекрасно знает, поэтому если бы это ЕМУ было надо, он бы уже наверняка всё устроил, чтобы с Вами встретиться. Если не делает этого, значит, ЕМУ это не надо. А Ваши ожидания тут совершенно ни при чём. Я сегодня буду циничной. Ну допустим, напишете Вы ему сама, даже предположим, что Вы даже как-то встретитесь. Но ведь дальше, чем секс на один раз дело всё равно не пойдёт. Почему? По причине, которую я описала выше: ЕМУ это не надо.
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Кто / 14.09.18 09:27Всем нам, особенно в рутине работы, хочется хоть кому-то нравиться, чтобы хоть кто-то поддерживал и веселил. Вот и ищут хоть кого-то и кто только вот так не пытается зацепить или зацепиться, иной раз вообще лучше послать... Видимо, ему было слишком понятно, что под эту роль можно использовать Вас. Можете и Вы теперь поискать так же - урок Вам преподали, но личную жизнь все-таки лучше устраивать на стороне.
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Лада / 14.09.18 08:33Часто флирт - это просто флирт ,без продолжения. Пошутить, поболтать с красивой девушкой парню было приятно. На большее он не готов. Возможно потому, что занят , в отношениях его все устраивает и рисковать ими ради интрижки с вами он не хочет.
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звездочка ) / 14.09.18 08:07Настя, он не вышел за границы офисного флирта. Это в дальнем зарубежье на работе все зажатые, а у нас все живые и не только работу работают. По твоему письму я не нашла ничего очень личного с его стороны. Наверное, ты просто ещё не привыкла к мужскому вниманию. Для интересной и симпатичной девушки это норма жизни. Значит, с тобой все в порядке. Это все. Не грузись.
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Нету ника / 14.09.18 07:31Настя, да, это не приятно, может быть даже больно... Но не надо его оправдывать и что - то додумывать. Могли быть разные обстоятельства с его стороны, почему он так поступил и поступает (не звонит, не объявляется). Факт остается фактом: он ничего тебе не обещал, никуда не приглашал, с мамой-папой не знакомил, кольца не дарил. Поэтому ничего ведь и не было и тебе остается одно - жить дальше своей жизнью, а не загоняться по ерунде. И ещё мне кажется, что если ты мужчине как - то показала, что он тебе нравится и него может быть шанс, а он не делает ничего конкретного, то на это есть причины ( девушка, жена и другие жизненные обстоятельства на данный период жизни) и это надо просто признать и жить дальше.
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Koshka / 14.09.18 06:56Молодой человек один шажок сделал, а Вы уже детям имена придумываете. Общайтесь больше с людьми, не надо всех и каждого оценивать сразу, подойдет-не подойдет. Мужчины это хорошо чувствуют.
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Koshka / 14.09.18 07:04Я, кстати, не вижу флирта с его стороны. Догнать коллегу, с которой по пути, задружиться в сети, не вижу вообще выхода из рамок нормальных отношений на работе. Он не приглашал никуда, ничего не дарил, не предлагал. Смотрел, разговаривал. Ну да, и что по факту? Все это коллеги обычно и делают, независимо от пола и возраста.
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