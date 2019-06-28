Забыть бывшего или вернуться к нему?
Я прожила с мужем 6 лет. Всякое было. Но жили счастливо. Но я потом ушла. Он немного выпивал и часто врал. Но всегда был спокойным. В основном его мама не давала покоя. Довела меня. Националистка.
Прошел год. Я начала отношения с другим. Мы живем уже почти 2 года. Но я не могу забыть мужа бывшего.
В январе написала мужу. Он стал другим. Бросил курить и алкоголь. Серьезный стал. Хотели сойтись. Он говорил, что любит меня. Но я чего-то испугалась. Подумала, что дважды в одну реку не войдешь. И сказала, чтоб простил и забыл меня.
Не могу я жить с человеком, который сейчас со мной. Вроде и все делает для меня. Но меня раздражает. Как ест, как говорит, как пердит все время. Он очень хороший, не пьет, не курит, добрый, заботливый. Но зануда. Все время спорит со мной. Вроде и чувства есть к нему. А в голове бывший муж. Но думаю он меня не простит.
Я не знаю, как поступить. Жить с этим и пытаться забыть бывшего мужа? Или все бросить и уехать к бывшему? Детей нет у меня.
Мнения наших экспертов
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Алена
Виктория, стоит задуматься о том, что тебя уже второй раз не устраивает именно тот мужчина, с которым ты живешь в данный конкретный момент. Когда-то ты ушла от мужчины, с которым жила то ли счастливо, то ли не очень (ибо, как выясняется, пил и много врал). Так и сейчас – вроде бы хороший мужчина, но, простите, портит воздух постоянно, спорит и вообще зануда. Понимаешь, в чем проблема? Ты все время не вполне довольна своим партнером, и всегда недостатки перевешивают достоинства, даже если недостаток – это метеоризм, а в противовес ему ставятся забота, доброта и отсутствие вредных привычек.
Почему так происходит? Да потому, что ты оба раза выбрала мужчину по принципу «на безрыбье и рак – щука». Не по любви, а потому что нужно же, чтобы у женщины твоего возраста (любого твоего возраста) был мужчина. Так положено. Но если торопиться с выбором, то всегда получается именно так. Почти все прекрасно, но даже мелкие изъяны нервируют. Потому что только по-настоящему любимым людям мы готовы прощать их недостатки.
Что же делать? Перестать выбирать партнеров по принципу «вполне сойдет», а начать прислушиваться к себе. Ты живешь с мужчиной, которого не любишь. На этом фоне твой бывший, который тебе тоже безразличен, кажется тебе идеалом, к которому хочется вернуться. Но это желание продиктовано не любовью, а практичностью. Тебе надо уйти от нынешнего сожителя, но уходить в никуда страшно, а тут есть проверенный вариант, да к тому же вроде бы любит и даже пить бросил. Только нет вообще никакой гарантии, что вернувшись к бывшему, ты не начнешь вспоминать про нынешнего – каким он был заботливым, добрым, а если при этом он еще и от метеоризма вылечится – тогда вообще беда…
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Сергей
Виктория, лично я не понимаю, для чего заниматься мазохизмом. Есть отношения с бывшим мужем или нет – это вопрос второй. Но жить с человеком, который раздражает – зачем? Ведь ты просто теряешь время. Какой бы он хороший ни был, если нет чувств, то и нормальных отношений не будет. Ну, и для чего тогда все это? Лишь бы штаны в шкафу висели? Но это путь в никуда. В результате ты имеешь статус «вроде занятой» женщины, и сама же отрезаешь себе возможность найти по-настоящему своего мужчину.
В общем, на мой взгляд, для начала тебе стоит завершить то, что не имеет перспектив. Скажи дяденьке спасибо, и пусть идет ищет свою судьбу. А ты, в свою очередь, получишь возможность подумать и осмотреться.
Еще очень советую перестать держаться за прошлое. Ведь ты ушла от мужа не просто так. Были причины. Тот мужчина, который был раньше твоим мужем, оказался не тем, что нужно, и брак распался. Все. Поставь точку. Теперь начинается новая глава, и новые отношения. Возможны ли они с бывшим мужем? Ну, а почему нет? Он изменился? Возможно. Ты тоже уже не та, какой была раньше. Вот и попробуйте начать все заново, не пытаясь повторить то, что уже было. Иногда у людей очень неплохо это получается. Но, самое главное, не пытайся натянуть шарик на глобус. Формула «стерпится – слюбится» в наше время уже не работает.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 1
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torling / 28.06.19 02:05Ответ классический: не можете выбрать между двух мужчин, ищите третьего)))