Забыть бывшего или вернуться к нему?

Я прожила с мужем 6 лет. Всякое было. Но жили счастливо. Но я потом ушла. Он немного выпивал и часто врал. Но всегда был спокойным. В основном его мама не давала покоя. Довела меня. Националистка.

Прошел год. Я начала отношения с другим. Мы живем уже почти 2 года. Но я не могу забыть мужа бывшего.

В январе написала мужу. Он стал другим. Бросил курить и алкоголь. Серьезный стал. Хотели сойтись. Он говорил, что любит меня. Но я чего-то испугалась. Подумала, что дважды в одну реку не войдешь. И сказала, чтоб простил и забыл меня.

Не могу я жить с человеком, который сейчас со мной. Вроде и все делает для меня. Но меня раздражает. Как ест, как говорит, как пердит все время. Он очень хороший, не пьет, не курит, добрый, заботливый. Но зануда. Все время спорит со мной. Вроде и чувства есть к нему. А в голове бывший муж. Но думаю он меня не простит.

Я не знаю, как поступить. Жить с этим и пытаться забыть бывшего мужа? Или все бросить и уехать к бывшему? Детей нет у меня.