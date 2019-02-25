Для меня все мужчины - похотливые животные

Анастасия, ни в 14 лет, ни даже в 16 у тебя просто не могло быть опыта общения с нормальными мужчинами, уж прости. Если к тебе испытывал кто-то сексуальный интерес в те предыдущие 4 года, то очень советую поговорить об этом с мамой, ибо это называется «растлением несовершеннолетних» и является уголовно наказуемым деянием. То есть, по определению, любой мужчина, с которым ты контактировала в 14-16 лет, - это педофил и половой извращенец. Либо, что я не исключаю, общалась ты с такими же подростками, как и сама, а мальчики в этом возрасте бывают и впрямь сильно озабоченными, такова природа их взросления. Так или иначе, но, уж прости, у тебя не было опыта общения с настоящими мужчинами. И, несмотря на самомнение, тебе на самом деле не хватило взрослой мудрости понять, что неудачный опыт общения с мальчиками (или извращенцами, падкими на малолеток) не следует переносить на весь мужской род и клеймить мужчин как безмозглых самцов, которым лишь бы спариваться. У тебя для этого слишком узкая и специфическая выборка.

Проблема еще и в том, что ты сама явно зациклилась на животной стороне межполовых отношений. Это немного настораживает, так как может сильно испортить тебе жизнь, в том числе и профессиональную. Если ты настолько невысокого мнения о мужчинах, то тебе будет крайне сложно с ними взаимодействовать по работе. Поэтому я бы порекомендовала тебе найти возможность пообщаться с психологом и разобраться с тем, что тебя так травмировало два года назад, что теперь ты испытываешь отвращения ко всему мужскому полу, притом, что с 99,9% его представителей ты даже не знакома.

Если же к психологу попасть – проблема, постарайся хотя бы перестать думать о мужчинах как о мартовских котах. Похотливые недалекие экземпляры встречаются и среди мужчин, и среди женщин. И если ты просто займешься учебой, карьерой, то сделаешь себе только лучше. Совсем не обязательно в 18 лет иметь пару (традиционную, или нетрадиционную, без разницы).