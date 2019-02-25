Для меня все мужчины - похотливые животные
У меня такая проблема: мне всего 18, и я разочаровалась в мужчинах. Да, так рано, и да, разочаровалась. Но стоит отметить, что я, как человек, рано повзрослевший и настолько же рано познавший тяготы жизни, всегда ощущала себя старше своих лет. Мне уже давно не интересно со сверстниками: пока девочки пытались охомутать Ваню-Сашу-Петю, я строила и строю планы на будущее и карьеру, на то, как буду обеспечивать финансово родителей, потому что я далеко не из богатой семьи. У меня этот период внимания к мужскому полу давно позади, уже как 4 года. Сейчас я имею другие приоритеты, и у меня уже 2 года, с 16 лет, непрекращающееся отвращение к противоположному полу, к их желаниям и сравнимым с животными инстинктам. Даже сейчас я говорю о людях как о животных, понимая, что так нельзя, но мне действительно противна мужская сущность. Может, мне попадались плохие «экземпляры», предатели и беспринципные лгуны, но за всю свою жизнь я не увидела ни одного достойного мужчину. Такое ощущение, что всех их интересует лишь процесс воспроизведения себе подобных, а также непрекращающееся желание привлечь побольше самок для этого процесса. Как вы поняли, с сексуальной жизнью у меня все «никак», потому что мне противен этот примитивизм. Я уже всерьез задумалась о том, что не так со мной. Все настолько плохо, что я задумываюсь о другой ориентации, помогите!
Мнения наших экспертов
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Алена
Анастасия, ни в 14 лет, ни даже в 16 у тебя просто не могло быть опыта общения с нормальными мужчинами, уж прости. Если к тебе испытывал кто-то сексуальный интерес в те предыдущие 4 года, то очень советую поговорить об этом с мамой, ибо это называется «растлением несовершеннолетних» и является уголовно наказуемым деянием. То есть, по определению, любой мужчина, с которым ты контактировала в 14-16 лет, - это педофил и половой извращенец. Либо, что я не исключаю, общалась ты с такими же подростками, как и сама, а мальчики в этом возрасте бывают и впрямь сильно озабоченными, такова природа их взросления. Так или иначе, но, уж прости, у тебя не было опыта общения с настоящими мужчинами. И, несмотря на самомнение, тебе на самом деле не хватило взрослой мудрости понять, что неудачный опыт общения с мальчиками (или извращенцами, падкими на малолеток) не следует переносить на весь мужской род и клеймить мужчин как безмозглых самцов, которым лишь бы спариваться. У тебя для этого слишком узкая и специфическая выборка.
Проблема еще и в том, что ты сама явно зациклилась на животной стороне межполовых отношений. Это немного настораживает, так как может сильно испортить тебе жизнь, в том числе и профессиональную. Если ты настолько невысокого мнения о мужчинах, то тебе будет крайне сложно с ними взаимодействовать по работе. Поэтому я бы порекомендовала тебе найти возможность пообщаться с психологом и разобраться с тем, что тебя так травмировало два года назад, что теперь ты испытываешь отвращения ко всему мужскому полу, притом, что с 99,9% его представителей ты даже не знакома.
Если же к психологу попасть – проблема, постарайся хотя бы перестать думать о мужчинах как о мартовских котах. Похотливые недалекие экземпляры встречаются и среди мужчин, и среди женщин. И если ты просто займешься учебой, карьерой, то сделаешь себе только лучше. Совсем не обязательно в 18 лет иметь пару (традиционную, или нетрадиционную, без разницы).
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Сергей
Анастасия, ты, безусловно, большая умница, что хочешь помогать своим родителям и серьёзно относишься к планированию будущего. В вашем возрасте, к сожалению, такие стремления демонстрируют очень немногие. Поэтому настоятельно советую на некоторое время перестать так внимательно относиться к межполовым отношениям, и сосредоточиться вместо этого на учебе. Чем глубже и обширнее будут знания, которые ты сейчас сможешь получить, и чем больше связей образуется в процессе учебы, тем проще будет осуществить планы по обеспечению нормальной жизни для себя и для родителей. Связи даже важнее. А они появляются, когда человек заинтересован в том, что делает, и относится к обучению и получению профессиональных навыков серьёзно. Вот и сосредоточься на этом.
Что же касается вопроса про парней или девушек, то я бы советовал тебе на некоторое время прекратить искать себе пару. Поверь, в твоем возрасте совершенно не обязательно «быть с кем-то». По крайней мере пара тройка лет у тебя точно есть на то, чтобы заниматься чем-то другим. Вот и займись. Учись, умней, взрослей, меняй свой социальный статус. Видишь ли, в данный момент, какой бы взрослой и умудренной опытом ты себя не считала, судя по тому, что и как написано, на самом деле ты пока еще очень юна и неопытна. Отсюда и метания душевные, и непонимание происходящего, и глобальные неверные выводы. А на счет того, что с тобой произошло два года назад, лучше поговорить сначала с психологом. Возможно, это действительно было нечто очень неприятное и травмирующее. Вот и попробуй отработать проблему.
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Лучшие комментарии
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torling 25.02.19 08:02Не встретили вы СВОЕГО мужчину. Не нравятся вам все, кого вы знаете, ну и ладно. Учитесь, живите, мечтайте, читайте, радуйтесь солнышку, дружбе, вкусному кофе. Жизнь же прекрасна! Когда придет в вашу жизнь правильный человек, все дурацкие вопросы уйдут. А пока не парьтесь по этому поводу. У вас такой прекрасный возраст.
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Апельсиновая 25.02.19 08:02Я бежала за Вами 3 дня, чтобы сообщить Вам, что Вы мне не интересны:))))) Автор, перестаньте думать о мужиках, займитесь учебой. Вот Вам зачем в 18 лет отношения? Вы ж утверждаете, что карьеристка, вот и занимайтесь этим. Вам надо получить хорошее образование и потом работу. А Вы все о мужиках. Нескладно выходит, утверждаете одно, а на деле другое.
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ох 25.02.19 16:59"женщина да создана для удовлетворения секс потребностей мужчины" Иногда как прочтешь что-нибудь на клео, до вечера хочешь с вот такими глазами 0_0
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Ох 25.02.19 19:07Вижу принципиальную разницу между "Не встречала по жизни ни одного мужчину идущего женщину /жену не для удовлетворения своих секс потребностей" и "женщина создана для удовлетворения секс потребностей мужчины". Одно из другого не следует, как по мне. Но это уж дело такое: каждый живет и рассуждает исходя из своей картины мира. В моей картине одна половина человечества не может предназначаться для удовлетворения потребностей другой половины.
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Никольски 25.02.19 10:14На нет и суда нет. Никто ничего никому не обязаню Вы не обязаны встречаться с мальчиками . Это выбор. Хочу встречаюсь и в 12 лет. Не хочу и не встречаюсь вообще никогда. В чем паника??? Понимаете, парень или девушка рядом не атрибут счастливой удавшейся жизни. Я встретила моего мужа ,первого и единственного в 25 лет. До этого терпеливо ходила в театры и кино с какими то мальчиками. Что то они рядом ныли . Мне было ужасно скучно и я просто убегала домой. Хватало очередного только на один культурный вечер. Дальше мои нервы сдавали. А они звонили , стучали, писали слезливые письма. А вот муж пришел в мою жизнь в один день и все стало ясно. Просто передо мной раскинулся мир в который было до безумия приятно войти и остаться.И если бы он меня туда не пригласил, я бы наверное осталась в печали и одиночестве до конца моих дней. И ничего прекрасного в моей жизни не случилось.Все остально просто приложилось сразу. И мне всего ужасно хотелось . Ждите мира в которы вам захочется зайти и остаться. А ы все про заниние жизни в 18 лет и "плачь Ярославны" ах может девочки? Ждите чудесной страны . А то Вы всего уже повидали, а самое главное еще даже к Вам не приблизилось.
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[email protected] / 25.02.19 18:20Серьёзность и планирование карьеры и обеспечения семьи не очень связаны с темой отношения к сексу. Сорри за элемент изотерики, но у меня подозрение, что душа у вас опытная, и, возможно, в прошлых жизнях имела опыт, который очень сильно произвёл на нее впечатление. Негативное, причём. Может иметь отношение опыт ваших родственниц, были какие-то печальные случаи? Это не для форума-болталки тема, если аж так противно. К ориентации это тоже, скорее всего, отношения не имеет. Иначе вас бы к женщинам тянуло. И вы бы об этом знали. Моя гипотеза - ваша душа несёт в себе память о чём-то.
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Прелесть / 25.02.19 18:12Ни одному мужчине не нужна женщина если нет секса. Это его двигатель. Это его потребность.
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Zavoronok / 25.02.19 19:54Бывают и другие случаи - зависимость материальная или ещё чего. Читала, у мужика жена растолстела до безобразия, не встаёт на неё, но не разводится - общее имущество, зависимость от её родственникрв ( у отца её работает) и так далее. Бывают ещё союзы политические, скреплённые браком ( особенно в средние века но и в наше время случается ), так что секс далеко не главная причина.
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Солярская / 25.02.19 14:59Это ж надо - к 18 годам иметь такой опыт, странную выборку и тотальное разочарование. Вы в каком окружении росли? Вам и голову и душу лечить, а не папу с мамой кормить. Эти люди пусть сами себя кормят, возраст их должен позволять это делать.
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ох / 25.02.19 16:59"женщина да создана для удовлетворения секс потребностей мужчины" Иногда как прочтешь что-нибудь на клео, до вечера хочешь с вот такими глазами 0_0
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Ох / 25.02.19 17:01*ходишь
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Марина Дрюон Paris / 25.02.19 17:04Я тоже прочла и раза три вернулась с посту. Глазам своим не верю. Наверное, что то их экстремистских постулатов. Где человек всего этого набирается???
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Прелесть / 25.02.19 18:22Я набираюсь всего этого из священных писаний. Из библии. Не встречала по жизни ни одного мужчину идущего женщину /жену не для удовлетворения своих секс потребностей. Если ему удалось влюбить её в себя получается отличный брак. Если не удалась влюбить её но много денег она несёт свой крест а он свой. Обмен деньги секс. И так созданы многие пары. Вчера смотрела передачу как Нелли Кобзон поделилась что она всю жизнь жила с ним из за денег. А он из за секса и уюта в доме. Такова правла жизни. Мало кто живёт по обрюдной любви. Это дар божий.
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Марина Дрюон Paris / 25.02.19 19:15Ужас какой! Исламские радикалы тоже всего для себя из Корана набирают. Потом головы людям режут и женщин только за секс и сына терпят. Надо же Так Библию читать!
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Прелесть / 25.02.19 18:09Рассмешили. А как мужчина иначе удовлетворит свои секс потребности если не будет женщин. Рассмешили право.. Ну богу ведь легко было бы создать только мужчин. Без женщин.. Да. Реально рассмешили
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Ох / 25.02.19 19:07Вижу принципиальную разницу между "Не встречала по жизни ни одного мужчину идущего женщину /жену не для удовлетворения своих секс потребностей" и "женщина создана для удовлетворения секс потребностей мужчины". Одно из другого не следует, как по мне. Но это уж дело такое: каждый живет и рассуждает исходя из своей картины мира. В моей картине одна половина человечества не может предназначаться для удовлетворения потребностей другой половины.
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Тыковка / 25.02.19 19:44Ох, ну читайте между строк)) Прелесть же не пишет под каждым письмом, что женщина создана для удовлетворения мужчин?! Нет! Прелесть написала только здесь, так как в случае с сегодняшней гг - это правильный подход! Я не представляю себе карьеру без хорошего старта, без помощи родителей или мужчины. Поймите, для женщин без старта (из плохой семьи, с кучей комплексов и психотравм) - это идеальный вариант. А на какую карьеру гг может рассчитывать без мужчин и родственников??? Главная уборщица в цехе? Или главный кассир в супермаркете?
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Прелесть / 25.02.19 21:07Видьте вы что хотите. И толкуйте как можете. Мною сказанного это не изменит. Да. Мужчины похотливы.так их создала природа. Кто способен полюбить тот получает свою женщину и радуется сексу с ней. Это дает бог. Все мужчины похотливы. Героиня права. В её возрасте она уже нашедших свою пару ещё не встречала. Мужчины которые живут за работу за имущество это не мужчины. К тому же секс он ищет извне. И находит.
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Тыковка / 25.02.19 17:23Прелесть, я плюсуюсь!!! Очень классный сильный комментарий) юной особе из бедной семьи - это вообще нужно записывать и учить, даже зубрить!! Мое мнение, что единственный реальный выход для гг из жоппы - это как раз через постель и поиск кого побогаче, имхо
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Zavoronok / 25.02.19 19:58В таком случае и мужчина создан для удовлетворения секс-потребностей женщины.
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Тыковка / 25.02.19 20:11В нашем случае мужчина создан для удовлетворения финансовых-потребностей женщины
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Прелесть / 25.02.19 23:07Вы можете себе представить какое идиотское было бы человечество если бы мужчина был создан для удовлетворения секс потребностей женщины.
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Zavoronok / 25.02.19 23:51По мне, так высказывание, что женщина создана для удовлетворения сексуальных потребностей мужчин не менее идиотское. Женщина вполне может быть сама по себе, она не должна делать то, для чего создана ( удовлетворять секс-потребности), и вообще ничего не должна.
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Прелесть / 25.02.19 13:31А что вы скажете о своём отце? Он тоже видится таким животным?
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Элфи Крекс / 25.02.19 12:41Мне встречались девушки, которым до поры- до времени были не интересны мужчины. Одна из них - одаренный музыкант, ей не только мужчины были не интересны, но и все вокруг кроме музыки. Еле -еле дотерпела до конца девятого класса, пошла в музучилище, потом в консерваторию, сейчас известный музыкант. Но у неё был свой яркий интерес в жизни. И интересные ей люди потом сами подтянулись. А вы строите свою жизнь на негативе и отрицании. Все мужчины - похотливые животные, все девушки лишь хотят Сашу-васю охомутать, а вы не такая, вы планы строите. Ну, строите, и что? Строить, знаете, до пенсии можно. А в действительности-то что-нибудь у вас есть, кроме оттопыренной брезгливо губы по отношению ко ВСЕМ другим людям? А ваша мама тоже только мужика захомутать хотела, а папа - похотливое животное?
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Никольски / 25.02.19 10:14На нет и суда нет. Никто ничего никому не обязаню Вы не обязаны встречаться с мальчиками . Это выбор. Хочу встречаюсь и в 12 лет. Не хочу и не встречаюсь вообще никогда. В чем паника??? Понимаете, парень или девушка рядом не атрибут счастливой удавшейся жизни. Я встретила моего мужа ,первого и единственного в 25 лет. До этого терпеливо ходила в театры и кино с какими то мальчиками. Что то они рядом ныли . Мне было ужасно скучно и я просто убегала домой. Хватало очередного только на один культурный вечер. Дальше мои нервы сдавали. А они звонили , стучали, писали слезливые письма. А вот муж пришел в мою жизнь в один день и все стало ясно. Просто передо мной раскинулся мир в который было до безумия приятно войти и остаться.И если бы он меня туда не пригласил, я бы наверное осталась в печали и одиночестве до конца моих дней. И ничего прекрасного в моей жизни не случилось.Все остально просто приложилось сразу. И мне всего ужасно хотелось . Ждите мира в которы вам захочется зайти и остаться. А ы все про заниние жизни в 18 лет и "плачь Ярославны" ах может девочки? Ждите чудесной страны . А то Вы всего уже повидали, а самое главное еще даже к Вам не приблизилось.
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Проходя мимо / 25.02.19 09:55Не надо быть такой серьезной, особенно по отношению к себе. Смотрите на мир проще. Учитесь, работайте. Общайтесь. Подружки у вас есть? или "все бабы - дуры"?
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*** / 25.02.19 08:52Ой, Авторша НЕ ТАКАЯ КАК ФФФФФСЕ ! Авторша такая прекраснаяяяя, ПРАВИЛЬНАЯ, УМНАЯ-разумная, просто невозможная. Автор письма, Вы это хотели услышать? да пожалуйста мне не жалко ))))
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ПМ / 25.02.19 09:52Да ладно, ей 18. В этом возрасте все не такие как все :)
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*** / 25.02.19 10:19такое чувство, что был сделан анализ советов по разным письмам авторов такого же возраста +- статистическая погрешность, уж не могу сказать за который период времени, создан какой-то гипертрофированно правильный ожидаемый образ, но феминистический. Ожидалось услышать отношение народа к феминисткам?
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Элфи Крекс / 25.02.19 13:37Но ведь феминистка - не мужененавистница? Яркая феминистка Симона де Болгар, например. Идеи феминисток - чтобы женщина могла получать то же образование, что и мужчина, работать в тех отраслях, которые традиционно считались мужскими ( архитектор, например), а, работая на одной с мужчиной должности, получала бы одинаковую зарплату. Где феминистка и где авторша, которая только про мужиков и отношения с ними думает?
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Лада / 25.02.19 08:15Ну, мужчина - это далеко не только "щупальца") они много работают, много думают о разном (книги читаете? телевизор смотрите?) преобразуют этот мир, заботятся о ближних, имеют разнообразные интересы. Может быть, вы зациклены именно на физиологии, как девочка, впервые узнавшая "про это", и никак не можете после этого отойти, взглянуть на мир и жизнь объективно? Странно, вы ведь позиционируете себя умной и развитой не по годам. Или, действительно, у вас имеется травма, было насилие, тогда вам к психологу.
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Апельсиновая / 25.02.19 08:02Я бежала за Вами 3 дня, чтобы сообщить Вам, что Вы мне не интересны:))))) Автор, перестаньте думать о мужиках, займитесь учебой. Вот Вам зачем в 18 лет отношения? Вы ж утверждаете, что карьеристка, вот и занимайтесь этим. Вам надо получить хорошее образование и потом работу. А Вы все о мужиках. Нескладно выходит, утверждаете одно, а на деле другое.
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torling / 25.02.19 08:02Не встретили вы СВОЕГО мужчину. Не нравятся вам все, кого вы знаете, ну и ладно. Учитесь, живите, мечтайте, читайте, радуйтесь солнышку, дружбе, вкусному кофе. Жизнь же прекрасна! Когда придет в вашу жизнь правильный человек, все дурацкие вопросы уйдут. А пока не парьтесь по этому поводу. У вас такой прекрасный возраст.
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Ири Germany / 25.02.19 11:19Да... похоже не только родители! Но и ещё что то серъёзное! Я советую книгу В. Москаленко «зависимость. Семейная болезнь». Родители ни в коем случае не должны становиться «детьми». И забота о нах ни в коем случае не должна лежать на плечах хрупкой 18 летней девушки!
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Lera / 25.02.19 13:32Действительно, ну что в 18 лет заноняться по поводу парней и делать такие обобщающие далекоидущие выводы? Права Алена, ну что там за опыт в 18 лет может быть? Либо с дурачками-ровесниками, либо с какими-нибудь закомплексованными дядьками. А стиль этот автора ' за все эти годы...' ' давно позади ' и т.п. как будто пишет видавшая виды куртизанка)) Девочка, поменьше самолюбования , вы занимаетесь карьерой -и прекрасно, и продолжайте, вы еще только в начале этого пути ( иначе и быть не может всилу возраста) , а написано таким тоном, как будто за плечами вагон достижений.А к личной стороне жизни можно просто попробовать относиьься полегче, тогда и любовь не заставит себя ждать
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ЯздесЯ / 25.02.19 06:56Проблемы я вижу в семье.Вы не обязаны содержать своих родителей,это первое.Второе,познали тяготы и раньше времени повзрослели,почему это допустили ваши родители.что они вообще из себя представляют?по письму ,вам надо отделяться и как можно скорее,вот для этого нужна карьера ,вы молодец,что стремитесь,но нужна мотивация "для своей полноценной и качественной жизни".прочитайте книгу Сьюзен Форвард "Токсичные родители",есть в доступе бесплатно.а парней пока отложите,много нормальных ,хороших,а секс-естественно в его основе инстинкт продолжения рода,но это прекрасная часть отношений с любимымчеловеком .ну а не любите секс,это тоде нормально,просто вы -такая.есть и мужчины,ктр относятся к жтому спокойно абсолютно,вы друг другу подойдете.женская сексуальность расцветает к 30 годам,так что не грейте,по большому счету голову,роль секса сильно преувеличена в обществе и сми.но мне все таки кажется,что у вас какая то травматичная ситуация в семье,раз вы уже пытаетесь возложить ответственность за !взрослых людей на себя,взять под контроль,в сексе мы беззащитны и ослабляем контроль,иначе не будет эмоций.читайте,короче книгу,может и к психологу тоже загляните.удачи.
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ИДИЛИЯ / 25.02.19 06:52Веселит то, что "мне попадаются плохие экземпляры", значит пора начинать переделывать себя.
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Krazy / 25.02.19 05:02Гыгыгы. Вы не просто не «взрослая», вы совершенно по-детски максималистка. Вы в реале вон эту фигню не вздумайте вслух сказать. Засмеют. Не надо так позориться. Ориентация у вас не та, если возбуждаетесь от мысли о женской груди. А так видать с парнями не везёт и вы вся из себя «асексуал». Зелен виноград.
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ЯздесЯ / 25.02.19 06:59Самоутвердились?поздравляю!очень жестоко к молодой девченке из неблагополучной семьи.впрочем,может,ей на пользу,разозлится и разберется,назло таким "умникам"
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Krazy / 25.02.19 17:24За счёт неумной малявки самоутверждаться? Я вас умоляю. Дитё глупость спорола. Никак радикальных феминисток перечитала. Я вот такую ж фигню от детей знакомых слышу. Как раз подростки. Девочка отшила - все, пацан не женится никогда! Мальчик обидел - жизнь фигня, все козлы, солнце - фонарь!
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Zavoronok / 25.02.19 02:35Анастасия, возможно, ты на самом деле другой ориентации. Попробуй встречаться с девушкой и посмотри, что получится.