 
 
На главную
 
 
  Приcлать свой вопрос

Для меня все мужчины - похотливые животные


У меня такая проблема: мне всего 18, и я разочаровалась в мужчинах. Да, так рано, и да, разочаровалась. Но стоит отметить, что я, как человек, рано повзрослевший и настолько же рано познавший тяготы жизни, всегда ощущала себя старше своих лет. Мне уже давно не интересно со сверстниками: пока девочки пытались охомутать Ваню-Сашу-Петю, я строила и строю планы на будущее и карьеру, на то, как буду обеспечивать финансово родителей, потому что я далеко не из богатой семьи. У меня этот период внимания к мужскому полу давно позади, уже как 4 года. Сейчас я имею другие приоритеты, и у меня уже 2 года, с 16 лет, непрекращающееся отвращение к противоположному полу, к их желаниям и сравнимым с животными инстинктам. Даже сейчас я говорю о людях как о животных, понимая, что так нельзя, но мне действительно противна мужская сущность. Может, мне попадались плохие «экземпляры», предатели и беспринципные лгуны, но за всю свою жизнь я не увидела ни одного достойного мужчину. Такое ощущение, что всех их интересует лишь процесс воспроизведения себе подобных, а также непрекращающееся желание привлечь побольше самок для этого процесса. Как вы поняли, с сексуальной жизнью у меня все «никак», потому что мне противен этот примитивизм. Я уже всерьез задумалась о том, что не так со мной. Все настолько плохо, что я задумываюсь о другой ориентации, помогите!

Анастасия, Смоленск, 18 лет / 25.02.19
Для меня все мужчины - похотливые животные

Оцените тему материала по шкале от 1 до 5. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анастасия, ни в 14 лет, ни даже в 16 у тебя просто не могло быть опыта общения с нормальными мужчинами, уж прости. Если к тебе испытывал кто-то сексуальный интерес в те предыдущие 4 года, то очень советую поговорить об этом с мамой, ибо это называется «растлением несовершеннолетних» и является уголовно наказуемым деянием. То есть, по определению, любой мужчина, с которым ты контактировала в 14-16 лет, - это педофил и половой извращенец. Либо, что я не исключаю, общалась ты с такими же подростками, как и сама, а мальчики в этом возрасте бывают и впрямь сильно озабоченными, такова природа их взросления. Так или иначе, но, уж прости, у тебя не было опыта общения с настоящими мужчинами. И, несмотря на самомнение, тебе на самом деле не хватило взрослой мудрости понять, что неудачный опыт общения с мальчиками (или извращенцами, падкими на малолеток) не следует переносить на весь мужской род и клеймить мужчин как безмозглых самцов, которым лишь бы спариваться. У тебя для этого слишком узкая и специфическая выборка.

    Проблема еще и в том, что ты сама явно зациклилась на животной стороне межполовых отношений. Это немного настораживает, так как может сильно испортить тебе жизнь, в том числе и профессиональную. Если ты настолько невысокого мнения о мужчинах, то тебе будет крайне сложно с ними взаимодействовать по работе. Поэтому я бы порекомендовала тебе найти возможность пообщаться с психологом и разобраться с тем, что тебя так травмировало два года назад, что теперь ты испытываешь отвращения ко всему мужскому полу, притом, что с 99,9% его представителей ты даже не знакома.

    Если же к психологу попасть – проблема, постарайся хотя бы перестать думать о мужчинах как о мартовских котах. Похотливые недалекие экземпляры встречаются и среди мужчин, и среди женщин. И если ты просто займешься учебой, карьерой, то сделаешь себе только лучше. Совсем не обязательно в 18 лет иметь пару (традиционную, или нетрадиционную, без разницы).

  • Сергей

    Анастасия, ты, безусловно, большая умница, что хочешь помогать своим родителям и серьёзно относишься к планированию будущего. В вашем возрасте, к сожалению, такие стремления демонстрируют очень немногие. Поэтому настоятельно советую на некоторое время перестать так внимательно относиться к межполовым отношениям, и сосредоточиться вместо этого на учебе. Чем глубже и обширнее будут знания, которые ты сейчас сможешь получить, и чем больше связей образуется в процессе учебы, тем проще будет осуществить планы по обеспечению нормальной жизни для себя и для родителей. Связи даже важнее. А они появляются, когда человек заинтересован в том, что делает, и относится к обучению и получению профессиональных навыков серьёзно. Вот и сосредоточься на этом.

    Что же касается вопроса про парней или девушек, то я бы советовал тебе на некоторое время прекратить искать себе пару. Поверь, в твоем возрасте совершенно не обязательно «быть с кем-то». По крайней мере пара тройка лет у тебя точно есть на то, чтобы заниматься чем-то другим. Вот и займись. Учись, умней, взрослей, меняй свой социальный статус. Видишь ли, в данный момент, какой бы взрослой и умудренной опытом ты себя не считала, судя по тому, что и как написано, на самом деле ты пока еще очень юна и неопытна. Отсюда и метания душевные, и непонимание происходящего, и глобальные неверные выводы. А на счет того, что с тобой произошло два года назад, лучше поговорить сначала с психологом. Возможно, это действительно было нечто очень неприятное и травмирующее. Вот и попробуй отработать проблему.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
5
5


Ваше мнение 47  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии

  • torling 25.02.19 08:02
    -
    10
    +
    Не встретили вы СВОЕГО мужчину. Не нравятся вам все, кого вы знаете, ну и ладно. Учитесь, живите, мечтайте, читайте, радуйтесь солнышку, дружбе, вкусному кофе. Жизнь же прекрасна! Когда придет в вашу жизнь правильный человек, все дурацкие вопросы уйдут. А пока не парьтесь по этому поводу. У вас такой прекрасный возраст.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Апельсиновая 25.02.19 08:02
    -
    10
    +
    Я бежала за Вами 3 дня, чтобы сообщить Вам, что Вы мне не интересны:))))) Автор, перестаньте думать о мужиках, займитесь учебой. Вот Вам зачем в 18 лет отношения? Вы ж утверждаете, что карьеристка, вот и занимайтесь этим. Вам надо получить хорошее образование и потом работу. А Вы все о мужиках. Нескладно выходит, утверждаете одно, а на деле другое.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • ох 25.02.19 16:59
    -
    9
    +
    "женщина да создана для удовлетворения секс потребностей мужчины" Иногда как прочтешь что-нибудь на клео, до вечера хочешь с вот такими глазами 0_0
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Ох 25.02.19 19:07
    -
    8
    +
    Вижу принципиальную разницу между "Не встречала по жизни ни одного мужчину идущего женщину /жену не для удовлетворения своих секс потребностей" и "женщина создана для удовлетворения секс потребностей мужчины". Одно из другого не следует, как по мне. Но это уж дело такое: каждый живет и рассуждает исходя из своей картины мира. В моей картине одна половина человечества не может предназначаться для удовлетворения потребностей другой половины.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Никольски 25.02.19 10:14
    -
    7
    +
    На нет и суда нет. Никто ничего никому не обязаню Вы не обязаны встречаться с мальчиками . Это выбор. Хочу встречаюсь и в 12 лет. Не хочу и не встречаюсь вообще никогда. В чем паника??? Понимаете, парень или девушка рядом не атрибут счастливой удавшейся жизни. Я встретила моего мужа ,первого и единственного в 25 лет. До этого терпеливо ходила в театры и кино с какими то мальчиками. Что то они рядом ныли . Мне было ужасно скучно и я просто убегала домой. Хватало очередного только на один культурный вечер. Дальше мои нервы сдавали. А они звонили , стучали, писали слезливые письма. А вот муж пришел в мою жизнь в один день и все стало ясно. Просто передо мной раскинулся мир в который было до безумия приятно войти и остаться.И если бы он меня туда не пригласил, я бы наверное осталась в печали и одиночестве до конца моих дней. И ничего прекрасного в моей жизни не случилось.Все остально просто приложилось сразу. И мне всего ужасно хотелось . Ждите мира в которы вам захочется зайти и остаться. А ы все про заниние жизни в 18 лет и "плачь Ярославны" ах может девочки? Ждите чудесной страны . А то Вы всего уже повидали, а самое главное еще даже к Вам не приблизилось.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • [email protected] / 25.02.19 18:20
    -
    3
    +
    Серьёзность и планирование карьеры и обеспечения семьи не очень связаны с темой отношения к сексу. Сорри за элемент изотерики, но у меня подозрение, что душа у вас опытная, и, возможно, в прошлых жизнях имела опыт, который очень сильно произвёл на нее впечатление. Негативное, причём. Может иметь отношение опыт ваших родственниц, были какие-то печальные случаи? Это не для форума-болталки тема, если аж так противно. К ориентации это тоже, скорее всего, отношения не имеет. Иначе вас бы к женщинам тянуло. И вы бы об этом знали. Моя гипотеза - ваша душа несёт в себе память о чём-то.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 25.02.19 18:12
    -
    1
    +
    Ни одному мужчине не нужна женщина если нет секса. Это его двигатель. Это его потребность.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Zavoronok / 25.02.19 19:54
      -
      0
      +
      Бывают и другие случаи - зависимость материальная или ещё чего. Читала, у мужика жена растолстела до безобразия, не встаёт на неё, но не разводится - общее имущество, зависимость от её родственникрв ( у отца её работает) и так далее. Бывают ещё союзы политические, скреплённые браком ( особенно в средние века но и в наше время случается ), так что секс далеко не главная причина.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Солярская / 25.02.19 14:59
    -
    4
    +
    Это ж надо - к 18 годам иметь такой опыт, странную выборку и тотальное разочарование. Вы в каком окружении росли? Вам и голову и душу лечить, а не папу с мамой кормить. Эти люди пусть сами себя кормят, возраст их должен позволять это делать.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
    • ох / 25.02.19 16:59
      -
      9
      +
      "женщина да создана для удовлетворения секс потребностей мужчины" Иногда как прочтешь что-нибудь на клео, до вечера хочешь с вот такими глазами 0_0
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Ох / 25.02.19 17:01
        -
        0
        +
        *ходишь
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Марина Дрюон Paris / 25.02.19 17:04
        -
        3
        +
        Я тоже прочла и раза три вернулась с посту. Глазам своим не верю. Наверное, что то их экстремистских постулатов. Где человек всего этого набирается???
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Прелесть / 25.02.19 18:22
          -
          -3
          +
          Я набираюсь всего этого из священных писаний. Из библии. Не встречала по жизни ни одного мужчину идущего женщину /жену не для удовлетворения своих секс потребностей. Если ему удалось влюбить её в себя получается отличный брак. Если не удалась влюбить её но много денег она несёт свой крест а он свой. Обмен деньги секс. И так созданы многие пары. Вчера смотрела передачу как Нелли Кобзон поделилась что она всю жизнь жила с ним из за денег. А он из за секса и уюта в доме. Такова правла жизни. Мало кто живёт по обрюдной любви. Это дар божий.
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Прелесть / 25.02.19 18:09
        -
        0
        +
        Рассмешили. А как мужчина иначе удовлетворит свои секс потребности если не будет женщин. Рассмешили право.. Ну богу ведь легко было бы создать только мужчин. Без женщин.. Да. Реально рассмешили
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Ох / 25.02.19 19:07
          -
          8
          +
          Вижу принципиальную разницу между "Не встречала по жизни ни одного мужчину идущего женщину /жену не для удовлетворения своих секс потребностей" и "женщина создана для удовлетворения секс потребностей мужчины". Одно из другого не следует, как по мне. Но это уж дело такое: каждый живет и рассуждает исходя из своей картины мира. В моей картине одна половина человечества не может предназначаться для удовлетворения потребностей другой половины.
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
          • Тыковка / 25.02.19 19:44
            -
            1
            +
            Ох, ну читайте между строк)) Прелесть же не пишет под каждым письмом, что женщина создана для удовлетворения мужчин?! Нет! Прелесть написала только здесь, так как в случае с сегодняшней гг - это правильный подход! Я не представляю себе карьеру без хорошего старта, без помощи родителей или мужчины. Поймите, для женщин без старта (из плохой семьи, с кучей комплексов и психотравм) - это идеальный вариант. А на какую карьеру гг может рассчитывать без мужчин и родственников??? Главная уборщица в цехе? Или главный кассир в супермаркете?
            ответить цитировать ссылка пожаловаться
          • Прелесть / 25.02.19 21:07
            -
            2
            +
            Видьте вы что хотите. И толкуйте как можете. Мною сказанного это не изменит. Да. Мужчины похотливы.так их создала природа. Кто способен полюбить тот получает свою женщину и радуется сексу с ней. Это дает бог. Все мужчины похотливы. Героиня права. В её возрасте она уже нашедших свою пару ещё не встречала. Мужчины которые живут за работу за имущество это не мужчины. К тому же секс он ищет извне. И находит.
            ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Тыковка / 25.02.19 17:23
      -
      -1
      +
      Прелесть, я плюсуюсь!!! Очень классный сильный комментарий) юной особе из бедной семьи - это вообще нужно записывать и учить, даже зубрить!! Мое мнение, что единственный реальный выход для гг из жоппы - это как раз через постель и поиск кого побогаче, имхо
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Zavoronok / 25.02.19 19:58
      -
      1
      +
      В таком случае и мужчина создан для удовлетворения секс-потребностей женщины.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 25.02.19 13:31
    -
    3
    +
    А что вы скажете о своём отце? Он тоже видится таким животным?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Элфи Крекс / 25.02.19 12:41
    -
    1
    +
    Мне встречались девушки, которым до поры- до времени были не интересны мужчины. Одна из них - одаренный музыкант, ей не только мужчины были не интересны, но и все вокруг кроме музыки. Еле -еле дотерпела до конца девятого класса, пошла в музучилище, потом в консерваторию, сейчас известный музыкант. Но у неё был свой яркий интерес в жизни. И интересные ей люди потом сами подтянулись. А вы строите свою жизнь на негативе и отрицании. Все мужчины - похотливые животные, все девушки лишь хотят Сашу-васю охомутать, а вы не такая, вы планы строите. Ну, строите, и что? Строить, знаете, до пенсии можно. А в действительности-то что-нибудь у вас есть, кроме оттопыренной брезгливо губы по отношению ко ВСЕМ другим людям? А ваша мама тоже только мужика захомутать хотела, а папа - похотливое животное?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Никольски / 25.02.19 10:14
    -
    7
    +
    На нет и суда нет. Никто ничего никому не обязаню Вы не обязаны встречаться с мальчиками . Это выбор. Хочу встречаюсь и в 12 лет. Не хочу и не встречаюсь вообще никогда. В чем паника??? Понимаете, парень или девушка рядом не атрибут счастливой удавшейся жизни. Я встретила моего мужа ,первого и единственного в 25 лет. До этого терпеливо ходила в театры и кино с какими то мальчиками. Что то они рядом ныли . Мне было ужасно скучно и я просто убегала домой. Хватало очередного только на один культурный вечер. Дальше мои нервы сдавали. А они звонили , стучали, писали слезливые письма. А вот муж пришел в мою жизнь в один день и все стало ясно. Просто передо мной раскинулся мир в который было до безумия приятно войти и остаться.И если бы он меня туда не пригласил, я бы наверное осталась в печали и одиночестве до конца моих дней. И ничего прекрасного в моей жизни не случилось.Все остально просто приложилось сразу. И мне всего ужасно хотелось . Ждите мира в которы вам захочется зайти и остаться. А ы все про заниние жизни в 18 лет и "плачь Ярославны" ах может девочки? Ждите чудесной страны . А то Вы всего уже повидали, а самое главное еще даже к Вам не приблизилось.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Проходя мимо / 25.02.19 09:55
    -
    2
    +
    Не надо быть такой серьезной, особенно по отношению к себе. Смотрите на мир проще. Учитесь, работайте. Общайтесь. Подружки у вас есть? или "все бабы - дуры"?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • *** / 25.02.19 08:52
    -
    4
    +
    Ой, Авторша НЕ ТАКАЯ КАК ФФФФФСЕ ! Авторша такая прекраснаяяяя, ПРАВИЛЬНАЯ, УМНАЯ-разумная, просто невозможная. Автор письма, Вы это хотели услышать? да пожалуйста мне не жалко ))))
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • ПМ / 25.02.19 09:52
      -
      0
      +
      Да ладно, ей 18. В этом возрасте все не такие как все :)
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • *** / 25.02.19 10:19
        -
        0
        +
        такое чувство, что был сделан анализ советов по разным письмам авторов такого же возраста +- статистическая погрешность, уж не могу сказать за который период времени, создан какой-то гипертрофированно правильный ожидаемый образ, но феминистический. Ожидалось услышать отношение народа к феминисткам?
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Элфи Крекс / 25.02.19 13:37
          -
          4
          +
          Но ведь феминистка - не мужененавистница? Яркая феминистка Симона де Болгар, например. Идеи феминисток - чтобы женщина могла получать то же образование, что и мужчина, работать в тех отраслях, которые традиционно считались мужскими ( архитектор, например), а, работая на одной с мужчиной должности, получала бы одинаковую зарплату. Где феминистка и где авторша, которая только про мужиков и отношения с ними думает?
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада / 25.02.19 08:15
    -
    6
    +
    Ну, мужчина - это далеко не только "щупальца") они много работают, много думают о разном (книги читаете? телевизор смотрите?) преобразуют этот мир, заботятся о ближних, имеют разнообразные интересы. Может быть, вы зациклены именно на физиологии, как девочка, впервые узнавшая "про это", и никак не можете после этого отойти, взглянуть на мир и жизнь объективно? Странно, вы ведь позиционируете себя умной и развитой не по годам. Или, действительно, у вас имеется травма, было насилие, тогда вам к психологу.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Апельсиновая / 25.02.19 08:02
    -
    10
    +
    Я бежала за Вами 3 дня, чтобы сообщить Вам, что Вы мне не интересны:))))) Автор, перестаньте думать о мужиках, займитесь учебой. Вот Вам зачем в 18 лет отношения? Вы ж утверждаете, что карьеристка, вот и занимайтесь этим. Вам надо получить хорошее образование и потом работу. А Вы все о мужиках. Нескладно выходит, утверждаете одно, а на деле другое.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • torling / 25.02.19 08:02
    -
    10
    +
    Не встретили вы СВОЕГО мужчину. Не нравятся вам все, кого вы знаете, ну и ладно. Учитесь, живите, мечтайте, читайте, радуйтесь солнышку, дружбе, вкусному кофе. Жизнь же прекрасна! Когда придет в вашу жизнь правильный человек, все дурацкие вопросы уйдут. А пока не парьтесь по этому поводу. У вас такой прекрасный возраст.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Ири Germany / 25.02.19 11:19
      -
      1
      +
      Да... похоже не только родители! Но и ещё что то серъёзное! Я советую книгу В. Москаленко «зависимость. Семейная болезнь». Родители ни в коем случае не должны становиться «детьми». И забота о нах ни в коем случае не должна лежать на плечах хрупкой 18 летней девушки!
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Lera / 25.02.19 13:32
      -
      2
      +
      Действительно, ну что в 18 лет заноняться по поводу парней и делать такие обобщающие далекоидущие выводы? Права Алена, ну что там за опыт в 18 лет может быть? Либо с дурачками-ровесниками, либо с какими-нибудь закомплексованными дядьками. А стиль этот автора ' за все эти годы...' ' давно позади ' и т.п. как будто пишет видавшая виды куртизанка)) Девочка, поменьше самолюбования , вы занимаетесь карьерой -и прекрасно, и продолжайте, вы еще только в начале этого пути ( иначе и быть не может всилу возраста) , а написано таким тоном, как будто за плечами вагон достижений.А к личной стороне жизни можно просто попробовать относиьься полегче, тогда и любовь не заставит себя ждать
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ЯздесЯ / 25.02.19 06:56
    -
    1
    +
    Проблемы я вижу в семье.Вы не обязаны содержать своих родителей,это первое.Второе,познали тяготы и раньше времени повзрослели,почему это допустили ваши родители.что они вообще из себя представляют?по письму ,вам надо отделяться и как можно скорее,вот для этого нужна карьера ,вы молодец,что стремитесь,но нужна мотивация "для своей полноценной и качественной жизни".прочитайте книгу Сьюзен Форвард "Токсичные родители",есть в доступе бесплатно.а парней пока отложите,много нормальных ,хороших,а секс-естественно в его основе инстинкт продолжения рода,но это прекрасная часть отношений с любимымчеловеком .ну а не любите секс,это тоде нормально,просто вы -такая.есть и мужчины,ктр относятся к жтому спокойно абсолютно,вы друг другу подойдете.женская сексуальность расцветает к 30 годам,так что не грейте,по большому счету голову,роль секса сильно преувеличена в обществе и сми.но мне все таки кажется,что у вас какая то травматичная ситуация в семье,раз вы уже пытаетесь возложить ответственность за !взрослых людей на себя,взять под контроль,в сексе мы беззащитны и ослабляем контроль,иначе не будет эмоций.читайте,короче книгу,может и к психологу тоже загляните.удачи.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ИДИЛИЯ / 25.02.19 06:52
    -
    0
    +
    Веселит то, что "мне попадаются плохие экземпляры", значит пора начинать переделывать себя.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Krazy / 25.02.19 05:02
    -
    -3
    +
    Гыгыгы. Вы не просто не «взрослая», вы совершенно по-детски максималистка. Вы в реале вон эту фигню не вздумайте вслух сказать. Засмеют. Не надо так позориться. Ориентация у вас не та, если возбуждаетесь от мысли о женской груди. А так видать с парнями не везёт и вы вся из себя «асексуал». Зелен виноград.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • ЯздесЯ / 25.02.19 06:59
      -
      0
      +
      Самоутвердились?поздравляю!очень жестоко к молодой девченке из неблагополучной семьи.впрочем,может,ей на пользу,разозлится и разберется,назло таким "умникам"
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Krazy / 25.02.19 17:24
        -
        1
        +
        За счёт неумной малявки самоутверждаться? Я вас умоляю. Дитё глупость спорола. Никак радикальных феминисток перечитала. Я вот такую ж фигню от детей знакомых слышу. Как раз подростки. Девочка отшила - все, пацан не женится никогда! Мальчик обидел - жизнь фигня, все козлы, солнце - фонарь!
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok / 25.02.19 02:35
    -
    -1
    +
    Анастасия, возможно, ты на самом деле другой ориентации. Попробуй встречаться с девушкой и посмотри, что получится.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Предыдущий вопрос

Все вопросы

Следующий вопрос


Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору