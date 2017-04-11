Я все испортила, попросив на мне жениться?

Алена

Алиса, все очень просто. Женитьба не входила в планы твоего сожителя. Типичная ситуация недовыбранности. Он живет с тобой, но не исключает возможности замены на другую, поэтому для него так важно иметь возможность уйти без лишних сложностей. А официальный брак – это всегда сложности. Но посмотри на ваши отношения критическим взглядом: в вашей паре все время ты подстраиваешься под мужчину. И на этом держался ваш «гражданский брак». На том, что ты жертвуешь, а он благосклонно принимает твои жертвы. Он уехал в другую страну – ты пожертвовала своей привычной жизнью, работой, и даже своим ребенком, чтобы быть рядом с ним. Он передумал – ты, согласилась, и снова меняешь свой уклад, перебираешься к нему на квартиру, вырываешь своего ребенка-школьника из привычной для него среды, ради сожителя меняешь своему ребенку школьных друзей, учителей, все его окружение. И что взамен? Сомнительное удовольствие значиться сожительницей? Без прав, без возможности что-то решать самой. Он делает то, что хочет. Ты делаешь то, что хочет он. И вот, впервые за 3 года ваших таких отношений ты попросила что-то для себя. Просто попросила сделать то, что сделал бы любой любящий мужчина, перед которым не стоит вопрос «а та ли это женщина?». Но твой сожитель моментально изменился, начал провоцировать конфликты в вашей паре, а потом еще и обвинил тебя в том, что это ты виновата в разладе. Алиса, он просто нашел повод от тебя избавиться. Не унижайся и не ищи с ним встреч. Ты этим только понижаешь свою ценность в его глазах и повышаешь его самомнение. Тебе всего 28 лет, у тебя уже есть ребенок-школьник, наверняка есть работа. У тебя все в порядке. Пусть, не полная, но ты и сын – это семья. Ты уже не одинока, и ты не останешься одна уже никогда, если не продолжишь предавать своего ребенка ради очередного мужика. И если твой сожитель все-таки неравнодушен к тебе, он сам начнет искать с тобой контакта и замуж сам позовет. А нет – так какой тогда смысл был тратить на него время и жертвовать ради него всем, включая ребенка?