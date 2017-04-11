Я все испортила, попросив на мне жениться?
Алматы, 28 лет
11.04.17
Мнения наших экспертов
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АленаАлиса, все очень просто. Женитьба не входила в планы твоего сожителя. Типичная ситуация недовыбранности. Он живет с тобой, но не исключает возможности замены на другую, поэтому для него так важно иметь возможность уйти без лишних сложностей. А официальный брак – это всегда сложности. Но посмотри на ваши отношения критическим взглядом: в вашей паре все время ты подстраиваешься под мужчину. И на этом держался ваш «гражданский брак». На том, что ты жертвуешь, а он благосклонно принимает твои жертвы. Он уехал в другую страну – ты пожертвовала своей привычной жизнью, работой, и даже своим ребенком, чтобы быть рядом с ним. Он передумал – ты, согласилась, и снова меняешь свой уклад, перебираешься к нему на квартиру, вырываешь своего ребенка-школьника из привычной для него среды, ради сожителя меняешь своему ребенку школьных друзей, учителей, все его окружение. И что взамен? Сомнительное удовольствие значиться сожительницей? Без прав, без возможности что-то решать самой. Он делает то, что хочет. Ты делаешь то, что хочет он. И вот, впервые за 3 года ваших таких отношений ты попросила что-то для себя. Просто попросила сделать то, что сделал бы любой любящий мужчина, перед которым не стоит вопрос «а та ли это женщина?». Но твой сожитель моментально изменился, начал провоцировать конфликты в вашей паре, а потом еще и обвинил тебя в том, что это ты виновата в разладе. Алиса, он просто нашел повод от тебя избавиться. Не унижайся и не ищи с ним встреч. Ты этим только понижаешь свою ценность в его глазах и повышаешь его самомнение. Тебе всего 28 лет, у тебя уже есть ребенок-школьник, наверняка есть работа. У тебя все в порядке. Пусть, не полная, но ты и сын – это семья. Ты уже не одинока, и ты не останешься одна уже никогда, если не продолжишь предавать своего ребенка ради очередного мужика. И если твой сожитель все-таки неравнодушен к тебе, он сам начнет искать с тобой контакта и замуж сам позовет. А нет – так какой тогда смысл был тратить на него время и жертвовать ради него всем, включая ребенка?
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СергейАлиса, я не думаю, что ты сама веришь в то, что запуталась. Судя по описанным событиям, ты довольно решительная и смелая женщина, знающая, чего хочешь, и старающаяся этого добиваться. А раз так, значит все прекрасно понимаешь, и делаешь правильно. Действительно, ты уже не девочка, и тебе хочется определенности. Поэтому совершенно естественно, что ты наконец решила поставить вопрос ребром. Если любишь - женись, если не хочешь, стало быть, не любишь, и для чего тогда время терять? Ведь ты не молодеешь. И если твой приятель вполне еще может «скакать» в поисках развлечений и легких отношений, то тебе это уже претит. Ты моложе физически, но старше морально. Поэтому я считаю, что нужно придерживаться выбранной стратегии и тактики. Не сдавайся и не поддавайся на уговоры. Или, или. Либо в ЗАГС, либо расстаемся. И если твой приятель начнет затягивать процесс, то не придумывай ничего, и вычеркивай его из всех контактов. Тебе всего 28 лет, и у тебя есть все шансы встретить по-настоящему своего человека. Но для этого нужно освободиться от мешающего прошлого, и перестать тратить время попусту. Так что, я считаю, что ты все сделала правильно. Мужчина, который действительно любит, не станет «бегать» от официальных отношений. А жить с тем, кто тебя лишь терпит и иногда «имеет», только для того, чтобы штаны в шкафу висели - это неправильно, и в конце концов проигрышно для тебя.
Обсуждение 30
Лучшие комментарии
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Прожили 10 месяцев без ребенка и "самая счастливая женщина"? Нюню, я б тоже на вас не женилась. Он же не дебил такую мать своим детям хотеть.
11.04.17 00:17 Контекст комментария
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KoshkaВам нехорошо возле этого человека, нездоровая зависимость от него. Ваших решений в паре нет, только его. А о чем Вы заговорили, о свадьбе, о работе, о покупке машины или квартиры, все равно. Он Вас не слушает и не слышит. Вы ему хороши, пока не повышаете голоса, а лучше вообще со стенкой слиться и только на стол еду метать и в постели ублажать.
11.04.17 00:13 Контекст комментария
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лакивы же не просто свободная девушка, вы женщина с ребенком. вы когда его оставляли и рожали, вы понимали что это - навсегда? что детенок не рассосется как-нибудь? что замуж выйти вам будет труднее, потому что ВАШИ требования станут выше гораздо? ну, должны были стать, имхо. как вообще ваш ЛЮ с вашим ребенком обращается? они ладят? чет ни слово про это... стоит вообще мужик ваших таких усилий-то? вы ж его уже лет пять "высиживаете"...
11.04.17 08:55 Контекст комментария
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ПрелестьВы должны быть мягкой и нежной, если любите его. Какие скандалы могут быть? Но не проситься замуж а доходчиво один раз сказать: если ты хочешь жить со мной, то я прийду к тебе только женой. Потому что я поняла что люблю тебя серьёзно и того же хочу и от тебя. И больше его не трогайте. Живите своей жизнью. Готов - прийдёт. Не готов - занимайтесь собой и сыном. Не унижайте себя пустыми сожительствами.
11.04.17 01:08 Контекст комментария
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50/50дорогая девушка Алматы))) не сотвори себе кумира)) и то, что он Вами манипулирует много лет, не делает его умным или мудрым) он обычный человек (как все) со своими недостатками в быту. харэ перед ним скакать, это женщину не красит
11.04.17 09:23 Контекст комментария
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ЧудоАвтор, простите конечно. Но Алёна очень хорошо написала, для вас на первом месте ваша семья и ваш ребенок, которого вы к сожалению не раз уже предали. Вы отвечаете за свои поступки, можете жертвовать своими интересами, если вам это приятно, но два раза из-за какого-то сожителя вы подвели ребенка. Смена обстановки, друзей, и просто стресс из-за того, что вас 10 месяцев не было рядом. Вы потеряли целый год его жизни. И по-хорошему, если мужчина любит - он сам делает предложения руки и сердца, сам зовёт женщину стать его навсегда, даже с ребенком. Вы по всей видимости ему не нужны, просто удобны, от вас в любой момент можно уйти, или же вы как собачка опять побежите за ним бросив сына? И да, уверенности строить союз с женщиной которая пренебрегает самым близким человеком, ради личного удовольствия я бы тоже не испытывала на его месте. Ну и под конец то, что он вас обвинил. Поверьте это только самое начало, чувство вины в отношениях не должно быть, не должно оно навязываться никем из партнёров, это однозначно неверный путь.
11.04.17 12:02
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***28+11=39 лет речь не о недовыбранности, это скорее всего хроник-ответственнофоб, меня не удивит, если он от всяких малейших трудностей просто бежит, потому мечется.
11.04.17 11:59
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КолибриРаз вы от него уходили, значит вам было в ним рядом плохо. Если вы не выносили быть одной, и возвращались к тому, с кем вам плохо, то у вас зависимость от негативных эмоций (иначе вам неинтересно). Ощущение, что когда у вас в паре всё хорошо, то кто-то из вас судорожно ищет повод для затяжной ссоры. В данном случае повод нашли вы ("а теперь я хочу свадьбу"), он радостно ухватился за этот повод, и вы опять как на вулкане. В этой ситуации очень жалко вашего ребёнка, так как он растёт с вечно рыдающей психованной мамой, которая не может жить в спокойствии и счастье: то вся на психах из-за какого-то чужого дядьки, то бросает ребёнка и уезжает к этому дядьке на 10 месяцев, потом заставляет с этим дядькой съезжаться и менять привычную школу, потом начинает опять скандалить с этим дядькой, потом опять нужно отвыкать и переезжать. Короче, вы, видимо, невротик. Рекомендую сходитть к психологу немного пролечить голову: почему вы так зависите от негативных эмоций? Как вы понимаете любовь, чего вы ждёте от брака? В будущем советую сначала разобраться с отношениями, а потом тащить в них ребёнка. С чего это вы переехали к мужчине, перетащили ребёнка, перевели его в другую школу (но вы о нём вообще мало думаете, да?), и только потом решили заявить этому мужчине, что вообще-то так жить без штампа вы не согласны. Если не согласны, зачем переезжали и ребёнка тянули? Подумайте.
11.04.17 11:28
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***У-у все какие дитятые, прямо о дитях все продуманные. У меня тоже такая ситуевина была - полгода без детей , только потом мой второй муж их содержал до свадьбы и сейчас помогает и, возможно с этого, их отец позже подтянулся.
11.04.17 11:11
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звездочка )Через 7 дней после расставания мы встретились, по моей инициативе, все закончилось тем, что он сказал дай мне время подумать. Договорились, что через неделю опять встретимся и поговорим. Через неделю было тоже самое....//// Если бы на меня так танком давили, я бы тоже пошла в отказ ) Девушка, ну разве так можно? Вы теперь любую вашу встречу и контакт сводите к обсуждению женитесь вы или нет? Больше в пространстве ваших отношений ничего не осталось, что ли? Приятного, интересного, позитивного. Он может и сам хочет жениться, он же с Вами пожил, с ребенком Вашим пожил и расставаться вообще-то после всего этого не планировал. Но под таким давлением с Вашей стороны... Кроме агрессии ничего Вы не получите, если вожжи натягивать не перестанете.
11.04.17 09:44
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50/50дорогая девушка Алматы))) не сотвори себе кумира)) и то, что он Вами манипулирует много лет, не делает его умным или мудрым) он обычный человек (как все) со своими недостатками в быту. харэ перед ним скакать, это женщину не красит
11.04.17 09:23
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"харэ перед ним скакать, это женщину не красит" - Главное, это ей нисколько не помогает )) Скачет, скачет, а все без толку...
11.04.17 09:37
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50/50не может перестроиться) есть в этом что-то маньяческое...)
11.04.17 10:03
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На самом деле не надо ей сейчас ни скакать, ни хитрить, ни скандалить. Надо просто обсудить проблему. Отношения есть? Есть. Почему бы не оформить, зачем оформить, почему она этого хочет. Мужчины, в принципе, вполне понимают деловых разговоры. А разговор должен быть именно деловой, потому как вроде все этапы эмоций они уже пережили: и съезды, и разъезды, и еще чего-то там: целый роман ужо можно написать. ))) Короче, эмансипироваться бабоньки эмансипировались, а предложения мужикам делать так и не научились. (((
11.04.17 10:35
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звездочка )Ромашка, после трех попытки "обсудить проблему", лучше взять паузу для этой темы и восстановить атмосферу их отношений. И не бежать к нему в дом с вещами обратно, просто встречаться и постепенно убрать все это напряжение. Он не забудет за это время, что она хочет свадьбу )
11.04.17 10:48
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лакивы же не просто свободная девушка, вы женщина с ребенком. вы когда его оставляли и рожали, вы понимали что это - навсегда? что детенок не рассосется как-нибудь? что замуж выйти вам будет труднее, потому что ВАШИ требования станут выше гораздо? ну, должны были стать, имхо. как вообще ваш ЛЮ с вашим ребенком обращается? они ладят? чет ни слово про это... стоит вообще мужик ваших таких усилий-то? вы ж его уже лет пять "высиживаете"...
11.04.17 08:55
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Сделала ему предложение, а он отказал, получается. Раз попросила жениться. На самом деле вы всё испортили, когда согласились на "свободные отношения по его инициативе". Потом туда-сюда-обратно. Потом уехала к нему в статусе дуры и ещё и ребёнка оставила на 10 мес. Если ему не нужны отношения, зачем вы разрешаете себе голову морочить. Тем более, детная. Не знаю почему именно вас винит в разрыве, может вы не очень изящную форму выбрали для разьяснения своих желаний. Если он так боится ответственности и он думает, что будет играть на яйцах ещё так долго, ты вы зря соглашаетесь, мне кажется. Доступно и доходчиво надо ему обьяснить, что больше я бегать туда-сюда не согласна. А далее будет видно. Или он отлипнет как несостоявшийся муж, или он им станет наконец. Почему в письме ни слова об отношении к ребёнку. Так что не расстраивайтесь, ваша просьба жениться это уже вишня на торте. Испорчено всё уже реально с самого начала.
11.04.17 08:41
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ДжейВы либо играйте по чужим правилам, либо устанавливайте свои. Хотите замуж, не соглашайтесь на свободные отношения, живете с мужчиной без взаимных обязательств, не настаивайте на свадьбе. А то Вы ни рыба, ни мясо. Как минимум перестаньте врать себе, а там уже и до мужика научитесь свои желания доносить.
11.04.17 07:43
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Математика не бьёт на два года.
11.04.17 03:56
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РумянцеваУже 6 лет неопределённостей. Многовато.
11.04.17 02:13
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ДианаНе повышайте больше голос.
11.04.17 01:33
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ПрелестьВы должны быть мягкой и нежной, если любите его. Какие скандалы могут быть? Но не проситься замуж а доходчиво один раз сказать: если ты хочешь жить со мной, то я прийду к тебе только женой. Потому что я поняла что люблю тебя серьёзно и того же хочу и от тебя. И больше его не трогайте. Живите своей жизнью. Готов - прийдёт. Не готов - занимайтесь собой и сыном. Не унижайте себя пустыми сожительствами.
11.04.17 01:08
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Не мечитесь. Если уж начали говорить, что нужна свадьба, значит, так уже и говорите. И что нужна, и почему. Просто без повышенных тонов. А если все-таки не нужна, то оставайтесь как были и не заговаривайте больше об этом
11.04.17 01:05
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Алматы, что делать- ехать домой или искать работу в "другой стране", кстати где это? Если это страна тебе даром не сдалась, возвращайся домой. Думай о ребёнке и себе, а не о хмыре, которому на тебя на плевать, ты для не него "не вариант".
11.04.17 00:42
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Блиииин, снова письмо от очередной дурынды! Я вот вообще не понимаю таких женщин, хотя постоянно вижу... на кой ей сдался тот сын? На кой ей самолюбие и здравомыслие? Самое главное в жизни - успеть замуж! Все!!! Все цели на этом закончились и катаклизмы начинаются! Зачем провоцировала скандал, Алиса? Типичная истеричка и провокаторша гг. Ни одному мужчине такая не нужна))
11.04.17 00:23
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Прожили 10 месяцев без ребенка и "самая счастливая женщина"? Нюню, я б тоже на вас не женилась. Он же не дебил такую мать своим детям хотеть.
11.04.17 00:17
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KoshkaВам нехорошо возле этого человека, нездоровая зависимость от него. Ваших решений в паре нет, только его. А о чем Вы заговорили, о свадьбе, о работе, о покупке машины или квартиры, все равно. Он Вас не слушает и не слышит. Вы ему хороши, пока не повышаете голоса, а лучше вообще со стенкой слиться и только на стол еду метать и в постели ублажать.
11.04.17 00:13