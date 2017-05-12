Все это обесценивает отношения, да?

Светлана, ваши отношения обесценены сами по себе – уже тем фактом, что он изменяет жене с тобой. Ты – любовница, а не жена. Причем, ты в некотором роде даже оплаченная любовница – он отремонтировал тебе квартиру за свой счет, то есть, вложился в тебя. Значит, никаких прав на то, чтобы «качать права», у тебя нет. Нравится тебе это, или нет, но у вас нет «отношений» в том смысле, в котором ты об этом говоришь. Отношения у него с женой. Причем, вот уже 40 лет. А все остальное – это секс для удовлетворения своих мужских потребностей и амбиций. При этом, заметь, женат он уже 40 лет, и никуда не собирается. Так что, на мой взгляд, надо или принимать все, как есть, и не ревновать чужого мужа к другим его любовницам (а ты у него не одна, или, как минимум, он не готов остановиться на тебе, есть ведь и моложе). Или искать другого мужчину. А все остальное – про моральные принципы, про обесценивание, про порядочность и верность, - смешные разговоры, учитывая, что речь идет о любовнике и любовнице. Надо или трусы надеть, или крестик снять, Светлана. Третьего не дано.

Сергей

Светлана, честно говоря, не совсем понимаю причину возмущения. Твой приятель имеет законную жену, с которой у него официальные отношения, детей, внуков, и расставаться со всем этим он не собирается, и ты прекрасно об этом знаешь. В то же время, у дяденьки есть несколько любовниц, с которыми он имеет секс. Только секс, не более того. Такое вот хобби тайное для удовольствия. Какие еще отношения ты себе придумала? Ничего, кроме регулярного похода в постель между вами нет, и не предполагается. Нет, я понимаю, что тебе хочется чего-то другого, что человек, который отремонтировал квартиру, уже сам по себе ценен, и появляется желание «захомутать» такого спонсора навсегда. Однако давай будем честными, ты интересуешь данного конкретного мужчину только с точки зрения доступа к телу, между вами нет никаких обязательств и связей, а потому и претензии предъявлять просто глупо. Мужик живет в свем хорошо, меняет любовниц, когда потребуется, дарит подарки, кому захочет. С этим можно либо мириться, либо уходить. Ты изначально видела ситуацию, приняла правила игры и целый год «не жужжала». И если теперь вдруг решишь, что можешь требовать чего-то большего, то ваши встречи сразу закончатся, причем, вполне возможно, через твое увольнение. Поэтому, на мой взгляд, если тебе надоело считаться любовницей, если есть необходимость в нормальных отношениях, то меняй партнера, и ищи того, кто будет только твоим. Нынешний любовник никогда таким не станет. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И если тебя не смущает моральная сторона дела и, по сути, бессмысленная потеря времени, то продолжай играть. Каждому свое.