 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 

Самое
обсуждаемое

   
  Приcлать свой вопрос

Все это обесценивает отношения, да?


Уже больше года мы встречаемся с коллегой. Он старше меня на 15 лет и уже 40 лет женат. Дети, внуки... Всё это я принимаю как данность. Он умен, эрудирован, с отличным чувством юмора и замечательный любовник. Мы достаточно много времени проводим вместе, но в основном в постели. Хотя я буду необъективна, если не упомяну, что он по собственной инициативе и за свой счет сделал мне ремонт в квартире. Он всегда поддерживает меня и помогает во всем. В принципе, меня всё устраивало до поры до времени. Но я ревнива, ибо мужчины не раз меня предавали, а герой моего романа всю жизнь изменяет жене. Вчера в соцсети зашла на его страничку и увидела, что он добавил какую-то шикарную блондинку и обменивается с кем-то приватными подарками. Написала ему, что, на мой взгляд, когда мужчина и женщина в отношениях, они не флиртуют за спиной друг у друга и от добра добра не ищут. В ответ получила, что я ищу черную кошку в черной комнате и придумываю проблему на пустом месте. И вообще, ему всё равно, с кем я общаюсь в соцсетях. Может, я и чертовски глупа и наивна для своих лет, но я считаю, что подобного рода «выпады» обесценивают отношения. Как быть?
Светлана,
Россия, 44 года
12.05.17
Все это обесценивает отношения, да?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Светлана, ваши отношения обесценены сами по себе – уже тем фактом, что он изменяет жене с тобой. Ты – любовница, а не жена. Причем, ты в некотором роде даже оплаченная любовница – он отремонтировал тебе квартиру за свой счет, то есть, вложился в тебя. Значит, никаких прав на то, чтобы «качать права», у тебя нет. Нравится тебе это, или нет, но у вас нет «отношений» в том смысле, в котором ты об этом говоришь. Отношения у него с женой. Причем, вот уже 40 лет. А все остальное – это секс для удовлетворения своих мужских потребностей и амбиций. При этом, заметь, женат он уже 40 лет, и никуда не собирается. Так что, на мой взгляд, надо или принимать все, как есть, и не ревновать чужого мужа к другим его любовницам (а ты у него не одна, или, как минимум, он не готов остановиться на тебе, есть ведь и моложе). Или искать другого мужчину. А все остальное – про моральные принципы, про обесценивание, про порядочность и верность, - смешные разговоры, учитывая, что речь идет о любовнике и любовнице. Надо или трусы надеть, или крестик снять, Светлана. Третьего не дано.

  • Сергей

    Светлана, честно говоря, не совсем понимаю причину возмущения. Твой приятель имеет законную жену, с которой у него официальные отношения, детей, внуков, и расставаться со всем этим он не собирается, и ты прекрасно об этом знаешь. В то же время, у дяденьки есть несколько любовниц, с которыми он имеет секс. Только секс, не более того. Такое вот хобби тайное для удовольствия. Какие еще отношения ты себе придумала? Ничего, кроме регулярного похода в постель между вами нет, и не предполагается. Нет, я понимаю, что тебе хочется чего-то другого, что человек, который отремонтировал квартиру, уже сам по себе ценен, и появляется желание «захомутать» такого спонсора навсегда. Однако давай будем честными, ты интересуешь данного конкретного мужчину только с точки зрения доступа к телу, между вами нет никаких обязательств и связей, а потому и претензии предъявлять просто глупо. Мужик живет в свем хорошо, меняет любовниц, когда потребуется, дарит подарки, кому захочет. С этим можно либо мириться, либо уходить. Ты изначально видела ситуацию, приняла правила игры и целый год «не жужжала». И если теперь вдруг решишь, что можешь требовать чего-то большего, то ваши встречи сразу закончатся, причем, вполне возможно, через твое увольнение. Поэтому, на мой взгляд, если тебе надоело считаться любовницей, если есть необходимость в нормальных отношениях, то меняй партнера, и ищи того, кто будет только твоим. Нынешний любовник никогда таким не станет. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И если тебя не смущает моральная сторона дела и, по сути, бессмысленная потеря времени, то продолжай играть. Каждому свое.

« Предыдущий вопрос

  Все вопросы Все вопросы

Обсуждение 8  

Оставить комментарий
  • Джей
    Мы достаточно много времени проводим вместе, но в основном в постели. // исчерпывающе))
    		 12.05.17 07:27
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Никаких отношений у вас нет. Есть секс и его оплата. Теперь нужна новая .. С вами наигрался.
    		12.05.17 07:21
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Оксана
    Ммммм... Это что анекдот? Ну в самом деле, в такие годы рассуждать как 15-летняя. Это у вас отношения, а у мужика удобная жизнь. Он откупается от ваших посягательств, хотя даже и этого мог бы не делать. Обычно в практически любой ситуации я нахожу слова, а здесь у меня ступор. Не знаю, способно ли что-то повлиять на вас, если вы так и не доросли до зрелых, адекватных отношений и обесценивание себя сами...
    		 12.05.17 04:39
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    Заводить роман с женатиком - бесперспективно. И вообще, не противно, что он свой инструмент суёт не только в жену, но и в других своих любовниц ( а ты у него точно не одна ). Если не противно, то предохраняйся от ЗППП хотя бы.
    		 12.05.17 00:57
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Юликон
    Ревнивая женщина имеет секс с чужим мужем. Шутка дня.
    		12.05.17 00:28
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    Какая разница с кем он общается в соцсетях, если он 40 лет глухо женат и разводиться не собирается?
    		 12.05.17 00:18
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • mira
      Ну тут уж предельно ясно жужа вы сказали , какая разница с которой из женищин он сегодня флиртует, говорит нежности или еще что-то , тут главный пункт что она- не единственная . Мне кажется, Светлана не воспринимает его жену как женщину , если он женат 40 лет , ей должно быть в районе 60 ,а то и больше , ну какое тут " сравнение " ,Светлана думает и этим утешается . Так еще и гуляет он от нее всю жизнь как сивый мерин ,только пожалеть ее остается , по мнению Светланы , наверное .А к молодым привлекательным у нее реальная ревность ,ну это в каком-то смысле логично . Только напрасно вы ,Светлана , говорите женатому мужику про " отношения " , этим вы его только возвеличиваете ..покавываете , что он для вас- что-то запредельно серьезное .Смотрите на все легче , это же обычный , пардон , кобель , таких на каждом шагу везде хватает . Вы что думаете , в случае расставания вы не найдете какого-нибудь обаятельного гуляющего женатика ? Да еще и помоложе возможно
      		12.05.17 02:00
           
      3
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору