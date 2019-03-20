Вокруг одни одинокие женщины (и я такая же)

Кристина, если проблему нельзя решить (или кажется, что нельзя решить), ее нужно отпустить. Понимаю, что в 33 года хочется иметь семью, родить ребенка и «быть как все», но если пока не получается, то, может, пока просто не нужно? Или, что вероятнее всего, ты так хочешь встретить свою «половину», что это отпугивает мужчин, которые, как правило, не готовы к чему-то серьезному прямо с первой встречи. А у тебя на лбу надпись «хочу замуж, рассматриваю только серьезные предложения». Ты можешь даже не чувствовать этого, но другие – да.

В принципе, план Б тоже имеет право на жизнь, и можно «рожать для себя» лет в 40, но могу сказать, что в 37-40 лет становиться мамой также тяжело, как и в молодости, а выходить из декрета и восстанавливать профессиональные позиции даже сложнее (разумеется, если ты не владелица бизнеса и не обладательница редкой и очень востребованной профессии). Поэтому я лично скептически отношусь к идее «рожать, чтоб было». Это какая-то такая замшелая теория, по которой если баба не родила – она не состоялась, ибо не выполнила некую космическую программу. Бред. Живи для себя, проявляй активность, развивайся. А «некоторые проблемы со здоровьем», если они не серьезны – это отговорка для себя любимой, и только. Чем полнее будет твоя жизнь, чем интереснее она будет, тем больше интересных людей к ней притянется. И не только женщин. Рецептов «где знакомятся с принцами» нет. Но мой опыт подсказывает, что чем меньше про них думаешь, тем больше шансов случайно с одним из них столкнуться.

И, кстати, если тебя окружает такое количество одиноких женщин, может, пора подумать о том, почему это именно так, и что-то изменить в своей жизни?