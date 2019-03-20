Вокруг одни одинокие женщины (и я такая же)
Я в полной растерянности: никак не получается наладить личную жизнь. Причина всему – просто негде познакомиться с подходящим мне мужчиной. Порой мне кажется, что весь мир состоит из женщин! Начнем с моего места работы. Так уж вышло, что я работаю не по специальности. Все довольно прозаично: закончила филфак, но потом поняла, что быть учителем русского и литературы – это не мое и прошла курсы мастера по маникюру и наращиванию ногтей. Кем и работаю уже около пяти лет. Сами понимаете, что и коллеги, и клиенты салона – одни женщины. Идем дальше: куда бы я ни пришла – музеи, театры, концерты, почему-то основной контингент – женщины, с детьми или в паре с мужьями. Даже в фитнесс клубе, который я регулярно посещаю, занимаясь там в бассейне и тренажерном зале, из посетителей – 90% женщины, много и пенсионерок. Подруги – такие же одинокие женщины, как и я.
Познакомиться в интернете – тоже не вариант. Скажу даже больше: я там несколько лет назад нашла своего первого супруга, с которым 4 года назад и развелась. После развода пыталась устроиться в личном плане на иностранных сайтах, даже летала в гости к одному из женихов во Франкфурт. Не срослось. Заграница, конечно, хорошее место для отдыха, но – не мой дом. Много путешествовала по Европе, знаю это. Еще совет из статей на эту тему: «займитесь боевыми искусствами или экстремальными видами спорта» не приемлем для меня потому, что имею некоторые проблемы (пусть и не такие серьезные) со здоровьем. Скажите, что вы можете мне посоветовать? У меня уже возникают мысли накопить к 37-40 годам «кругленькую» сумму, и родить ребенка «для себя». Неужели, подобный вариант в моем случае – единственный выход?
Мнения наших экспертов
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Алена
Кристина, если проблему нельзя решить (или кажется, что нельзя решить), ее нужно отпустить. Понимаю, что в 33 года хочется иметь семью, родить ребенка и «быть как все», но если пока не получается, то, может, пока просто не нужно? Или, что вероятнее всего, ты так хочешь встретить свою «половину», что это отпугивает мужчин, которые, как правило, не готовы к чему-то серьезному прямо с первой встречи. А у тебя на лбу надпись «хочу замуж, рассматриваю только серьезные предложения». Ты можешь даже не чувствовать этого, но другие – да.
В принципе, план Б тоже имеет право на жизнь, и можно «рожать для себя» лет в 40, но могу сказать, что в 37-40 лет становиться мамой также тяжело, как и в молодости, а выходить из декрета и восстанавливать профессиональные позиции даже сложнее (разумеется, если ты не владелица бизнеса и не обладательница редкой и очень востребованной профессии). Поэтому я лично скептически отношусь к идее «рожать, чтоб было». Это какая-то такая замшелая теория, по которой если баба не родила – она не состоялась, ибо не выполнила некую космическую программу. Бред. Живи для себя, проявляй активность, развивайся. А «некоторые проблемы со здоровьем», если они не серьезны – это отговорка для себя любимой, и только. Чем полнее будет твоя жизнь, чем интереснее она будет, тем больше интересных людей к ней притянется. И не только женщин. Рецептов «где знакомятся с принцами» нет. Но мой опыт подсказывает, что чем меньше про них думаешь, тем больше шансов случайно с одним из них столкнуться.
И, кстати, если тебя окружает такое количество одиноких женщин, может, пора подумать о том, почему это именно так, и что-то изменить в своей жизни?
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Сергей
Кристина, насколько я знаю, пока еще никому не удалось найти однозначно работающий для всех способ поиска идеального партнера. Об этом рассуждали во все времена, создавали и до сих пор создают теории. Подозреваю даже, что в каких-нибудь петроглифах зашифрованы рассуждения по данной теме еще наших пещерных предков. Только все впустую. Более того, судя по общей тенденции, в будущем вопрос как найти своего человека, также будет вызывать живой интерес, но останется без ответа. Поэтому увы, но в этом деле каждый вынужден выкручиваться самостоятельно, и искать варианты, подходящие только для себя любимого. Какие-то советы, вряд ли помогут. Только если очень общего плана.
Однако история, и имеющийся некоторый опыт позволяет утверждать, что человек, который впадает в уныние, сидит на попе ровно и просто ждет, имеет гораздо меньше шансов дождаться желаемого, чем тот, кто активно ищет и не опускает руки. И тебе, кстати, судя по письму, вообще грех жаловаться. Ты побывала замужем, ведешь активный образ жизни, имеешь определенный успех, в том числе и зарубежный. То есть возможности, причем реальные, а также необходимые знания и умения, присутствуют. Да и активность с желаниями вполне на должном уровне. Не думаю, что в таких условиях стоит начинать хандрить и делать глобальные выводы. Уверен, что через какое-то время, твой поиск, все-таки, завершится успехом. Просто нужно еще немного времени.
В то же время, исходя из общих правил рыбалки, для того, чтобы ускорить процесс, возможно, будет правильно расширить область поиска, не прекращая, однако, пользоваться уже наработанными вариантами. Например, не думаю, что стоит отказываться от знакомств в интернете. Ведь один раз эта лунка уже принесла тебе рыбку. Ну да, не того размера, но ведь это говорит о том, что вариант работает. Да и вторая попытка принесла хорошую поклевку. Просто, возможно, стоит сменить место и наживку? Странички на сайтах знакомств, к примеру, поменять на общение в каких-нибудь группах, связанных общим интересом и устраивающих встречи в реальной жизни. Тут главное найти направление, которое станет интересным и тебе. А там, за общением с коллегами по хобби, вполне может появиться и иной интерес. Ну и все в том же русле. В общем, не горюй. Главное – не прекращай искать, и всё получится.
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Ваше мнение 26
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[email protected] / 20.03.19 12:14А что, пенсионерки еще те свахи. Как-то я сидела на перроне в Одессе. Давно, студенткой ещё была, ждала электричку в Кишинёв. Подсела сипматичная женщина, ждала посылку какую-то. Начали разговаривать. И она мне говорит, пошли ко мне, познакомлю с сыном, поедешь вечерним поездом, у меня сын - капитан, красавец. Я уехала, конечно. Вот бы капитан удивился.))) Пошла маман за посылкой на вокзал, пришла с посылкой и незнакомкой ))) Эх, а в письме и верно много негатив. установок, ПП верно нарисовала диагноз.
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Dear / 20.03.19 12:01Кристиночка, мне не кажется прозаичным: закончить филфак (!), но потом... "прошла курсы мастера по маникюру". Хотя каждому своё, конечно.... для меня филфак был бы огромным подарком судьбы. Когда я закончила школу считала себя больше технарём, любила математику))) Понимаю Вас, но сложно что-то посоветовать. Может, если судьба, то придёт любимый мужчина совсем неожиданно, когда совсем не ждёшь, за ним и долгожданные детки. Желаю Вам как в кино, таких фильмов много, последний шанс забеременеть и желание забеременеть приводит к хорошему мужчине. За Алёну голосую, отстраниться нужно как-то, не делать из этого (отсутствия мужчины) проблему. И мне не нравиться "родить для себя".
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[email protected] / 20.03.19 12:19Ой да ладно, с моей мамой работает девушка, с 2 высшими образованиями. Юрфак и англ. филология. Вот проснулся в человеке парикмахер. Работает успешно, запись на 2 недели вперёд. Очень классный мастер. Род занятий можно менять по зову души и по обстоятельствам.
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Прелесть / 20.03.19 11:27И не найдёте. Слишком много отрицательных установок. Нашла в интернете и разошлась. Интернет виноват. :-D. Кругом одни женщины. Опять структура виновата. Европа не мой дом. Смешно просто. И тд и тп. Странно но я и в 60 легко знакомлюсь даже если вокруг миллион женщин одиноких. Всё у вас в голове. И только. И не надо рожать ребёнка для себя. Рожать надо для мужчины. Только для него любимого. Это должна быть ваша святая святых. Мужчину надо заочно до встречи с ним любить. Любить всем сердцем непоколебимо несмотря на географию на интернет на окружение ваше и тд. И тогда он обязательно просто материализуется ниоткуда. Его Вам дух святой подгонит. Думать надо только о любви. Глаза должны изучать Любовь. А не нужду и критический анализ обстановки. Не ради рожать для себя. Ребёнка тоже надо любить. А ему нужен папа. Очень нужен.
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Персикова / 20.03.19 10:35Моя маникюрша уже 4-й раз замужем ))) Ей 38. В общем , не в профессии дело и не в стране проживания. Подозреваю , что у вас на лбу написано "ищу мужчину для создания семьи ". Они считывают и пугаются , потому как изначально они ничего не ищут , а просто хотят знакомиться , встречаться и так далее. Не надо ходить в театр , чтобы встретить там и познакомиться , в театр надо ходить , чтобы получить удовольствие от спектакля , игры актёров и прочее. И так далее по всем перечисленным пунктам. Надо всё это делать для себя. Расслабьтесь , мне кажется , вы слишком загоняетесь этой темой , оттого и не складывается.
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Прелесть / 20.03.19 11:35Пошла в Питере в театр. В антракте в буфет. Нарядная красивая глаза горят. Спектаклем очарована. Восхваляет подруге любимого артиста. Или артистку искренне воодушевленро горячо.. Ну не может никто не заметить такой красоты. Вышла из театра счастливой походкой зацокала по невскому. Да не может никто не обратить внимания. Счастливая увлеченная истинная женщина это всегда магнит для мужчин. Всегда. И везде. Итого :выбросьте из головы свои установки. От них пахнет плесенью. Честно говорю. Удачи!
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[email protected] / 20.03.19 11:41От них пахнет плесенью ;-))))))))))))))
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Zlotii Kotik / 20.03.19 09:50М-да, не будь такой ситуации в Раше с мужиками - карьера певца Стаса Михайлова никак не сложилась бы.
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Персикова / 20.03.19 10:37Всё хорошо в России с мужиками . У всех моих близких , знакомых и коллег есть мужики )))
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[email protected] / 20.03.19 11:14Анекдот такой есть. Сидят две бабульки, общаются. Одна говорит: вот Роза Абрамовна уже 4-го мужа в крематорий увезла. А мы с тобой ни разу замужем так и не бывали. И ответ: даааа, нет справедливости. У кого-то ни одного мужа, а кто-то ними печку топит!
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Персикова / 20.03.19 12:13Анекдот супер ))))
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Koshka / 20.03.19 09:21Запятая после "неужели" - этому теперь на филфаке учат? А по теме отвевечу, что мужчины разбегаются от Вас, увидев горящие голодные глаза. Займитесь чем-то для себя, а не для ловли кавалеров!
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Солярская / 20.03.19 03:38В нашей стране "накопить кругленькую сумму" не вариант вообще. Никогда не знаешь, какой сравнительно честный способ отъёма денег у населения придумают в очередной раз. С периодичностью раз в семь-восемь лет. Не, вы копите, конечно, но далеко идущих планов не стройте. // Если честно, я не знаю, где обитают женщины, в чьем мире не мужчин. Вроде мы все в одной реальности? Хотя о себе могу сказать так: я знакомилась с молодыми людьми "где-то" разве только в юности. Там был и институт, и общежитие, и всякие концерты, и спорт, и в поездках знакомилась, и все просто по молодости лет. Все более поздние контакты - исключительно в профессиональной сфере. Профессиональное обучение. Повышение квалификации. Конференции. Выставки оборудования, экспозиции. Совещания. В интернете не знакомилась никогда, даже не представляю - как это. Поэтому вы молодец, что умеете, и наверное останавливаться не нужно. Ваш возраст прекрасен тем, что вы уже не юная дева, которой можно лапшу навещать, но всё ещё свежая, красивая и не уставшая, циничная сорокалетняя (хотя и там люди знакомятся и испытывают симпатии и прочее). И да, жить с оглядкой на срочное знакомство пожалуй утомительно. Попробуйте жить, куда-то ходить просто для удовольствия своего.
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Элфи Крекс / 20.03.19 09:41Мне 53 года. Со мной до сих пор знакомятся всюду, куда пошла, хоть в магазин. Но я живу в той "загранице", которая так не понравилась бывшему филологу, а нынешней маникюрше. С первым мужем в России познакомилась, когда брала у него интервью для газеты, будучи журналистом-внештатником. Со вторым, уже в Германии, немцем - когда читала лекции о русской литературе. Но опять же - я как окончила филологический факультет, так и работала по специальности, на маникюршу не переучивалась. С нынешним партнёром познакомилась уже после сорока, с двумя детьми, в околоспортивной группе( походы, кегельбан, штрассенбосельн). Кстати, последний- единственный в моей жизни младше меня, и первый, и второй муж были существенно старше. А что посоветовать сегодняшней героине, просто не знаю.
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miss Granger / 20.03.19 10:23а в той загранице не учат уважительно относиться к любой профессии? или у вас как раз тот случай про девушку и колхоз?
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Dear / 20.03.19 12:08Элфи, улыбаюсь. Мне 57. С мужем стали ходить по вечерам, скандинавским шагом, по 5км. На днях (в походе) муж нервничать стал, какой-то там (якобы, я не заметила))) мужик как-то на меня посмотрел )))) Не для хвастовства пишем, Героиня наша, Вам всего-то ничего - 33! это счастье, включайте женственность
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жужа@ / 20.03.19 00:52Кристина, предлагаю - забить, и начать получать удовольствие от жизни: от фитнесса, от театров, от хорошего самочувствия, короче - жить здесь и сейчас. Ведь никто не знает, что случиться завтра. У Вас нет мужчины, а у кого-то не работы и денег, нет здоровья и негде жить. Отпустите ситуацию.
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Солярская / 20.03.19 03:40Согласна
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Dear / 20.03.19 12:10Жужа@, и я согласна!
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krazy / 20.03.19 00:38Смените качалку. Хожу три раза в неделю к шести утра, я теток вообще не вижу - одни мужики от 18 и до пенсии. Вот реально за все время может несколько раз пересекалась (когда приходила к 11 дня). Сауна, бассейн, душ и раздевалка - всегда одна.
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жужа@ / 20.03.19 00:49в 6 утра - это жестко ))
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Krazy / 20.03.19 05:12Дело привычки. Я уже лет десять так. Зато кругом чистота, веса ещё никто не перепутал, никто голый туда сюда не шарит. И ждать очереди перед тренажёрами не надо. Одни плюсы :)
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Солярская / 20.03.19 03:43Кстати да. Время посещения много значит. Им на работу обычно надо))), а для качалки лучшего времени, как раннее утро - не придумать. В течение дня - некогда (приличному мужчине), а вечер может и на работе продлиться непредсказуемо, его обычно не занимают.
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Элфи Крекс / 20.03.19 09:51Дети в школу - сами или муж отправляет? Спрашиваю, потому что у нас школа в 7.45 начинается, значит, завтрак - в семь( хотя последнее "дитё" уже 18 летнее). А так утреннее время хоть для бега, хоть для скандинавской ходьбы, хоть для бассейна -самое то ( зал не люблю, хожу туда раз в неделю просто потому, что после установки стента он мне раз в неделю бесплатно положен, т.е. "все равно уплОчено ")
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