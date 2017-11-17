Видеть мужа не хочу после этого!

Алена

Нина, неплохая идея – уехать обратно в свой город, если ты готова к разводу морально. Я сама – человек довольно резкий и предпочитающий не миндальничать с теми, кто меня предает, даже если по итогам «ничего такого не случилось». Но ведь не случилось не потому, что не хотел, а потому, что, прости за грубость, «не дали». Девушки на сайтах знакомств тоже уже не все поголовно дуры. И вполне могут интуичить – хотят ли с ними познакомиться ради отношений, или это просто очередной женатик с беременной или свежеродившей женой, у которого на жену-мать «не встает», поэтому он ищет дублершу без обязательств, страховки и соцпакета. Но, с другой стороны, в подобных ситуациях нередко бывают виноваты оба. Очень часто женщина, став мамой, так увлекается своим новым статусом и так растворяется в малыше и в его потребностях, что мужчина отходит, в лучшем случае, на второй план, а то и вовсе сливается с фоном. Не все мужья способны потерпеть, пока у жены мозги встанут на место. Тем паче, что не у всех жен они реально туда встают. Если баланс между любовью к ребенку и любовью к мужу не найден вовремя – можно однажды с удивлением выяснить, что вы с мужем стали совершенно чужими людьми, с разными интересами и целями по жизни. Увы, как бы ни было тяжко, и как бы ни было обидно это осознавать, но баланс между мужем и детьми в силах установить только женщина. Не важно, как сильно муж «хотел детей». Поверь, когда они «хотят», они вообще не понимают, как это будет на самом деле. Так что, когда все происходит, некоторые мужья начинают испытывать на себе натуральный эффект детронизации. Был он центром твоей вселенной, и вдруг – его просто подвинули, усадив в этот центр маленькое, вечно недовольное существо, с которым ему, мужчине, вообще не понятно, что делать. Словом, да, твой муж, конечно, «козел», что поперся на сайт знакомств, причем, явно с конкретной целью. Но, увы, ты и сама не способствовала укреплению семейных отношений. Взяла, к примеру, ребенка, и свалила с ним от мужа на три месяца в другой город. Ты реши для себя – тебе самой нужна ваша семья? Или галочку поставила, ребенка родила, муж свое дело сделал, можно начинать отрабатывать сценарий «выращу ребенка сама»? Если второе – езжай, правда, домой. Если семья все-таки в приоритете, тогда садись с мужем и обсуждай ваши общие проблемы. У вас их между собой куда больше, чем его виртуальная измена.