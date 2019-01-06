Вгоняю себя в депрессию

Галина, проблема в том, что ты не хочешь «из этого» выбираться. Это как с мотивацией к похудению. Сидеть, кушать булочку и жалеть себя, хлюпая носом, что очень хотелось бы быть стройной, но не знаешь, как этого добиться. А всего-то и надо – перестать жрать за двоих. Но еда дает что-то, чего не получаешь другими путями. Так и с твоей «депрессией». Она что-то тебе дает, поэтому ты не хочешь с этим состоянием расставаться.

Начнем с того, что это в принципе не депрессия. Тот факт, что ты сама осознаешь свое состояние и рассказываешь о нем незнакомым людям, - это уже признак того, что твоя «депрессия» - это на самом деле сознательное поведение, которым ты прикрываешь что-то еще и с помощью которого ты манипулируешь окружающими тебя людьми. И никто, кроме тебя, не сможет тебе помочь «выключить» это.

Самое главное в твоей истории: ты недовольна собой. «Запустилась очень», «абсолютно забыла о себе» - вот это ключевые моменты в твоей проблеме. Это и начало и венец твоей «депрессии». В семье напряжение, ты не хочешь секса, - потому что ты недовольна своим телом, своей внешностью. Тебя «никто не понимает» - потому что ты ведешь себя как закомплексованная женщина, которая сама не идет на нормальный контакт. Ты переключилась на ребенка, потому что это – твое оправдание и твоему плохому внешнему виду, и твоему дурному настроению. Роль «яжежмать» очень многими принимается как аргумент не заниматься больше ничем, в том числе и собой. И напрасно.

Чтобы вылезти из всего этого, есть только один способ – напрячься. Нужно заставить себя делать то, что тебе не хочется и лениво. Сесть на диету, пойти в спортзал, хотя бы на кардио-тренировки, начать качать пресс по утрам и стоять в планке – на это не нужно больше 10 минут с утра. Пересмотреть свое меню, убрать из него быстрые углеводы, которые заставляют тебя много есть и испытывать подавленность в их отсутствие. Перебрать свой гардероб, выкинуть из него все, что мало, или раздать это подругам, потому что одежда, которую нельзя на себя надеть – плохой мотиватор для таких как ты. Она способна лишь сильнее вогнать в депрессию. Купи себе обновки. Сходи к косметологу – как раз сейчас время подходящее, пока зимнее солнце едва появляется. Подстригись, наконец. В общем, начни за собой ухаживать, возвращай себя к жизни. Пинай себя к ней, даже через «не хочу» и «не могу». Других вариантов нет. Жить надо не «ради детей», жить надо вместе. Детям не нужны наши жертвы. И наши страхи им тоже не нужны.