Вгоняю себя в депрессию
С рождением дочи появился дикий страх (даже какие-то панические атаки) за ее здоровье, жизнь... Правда, были причины для беспокойства. И все это время меня преследуют какие-то плохие мысли, накручиваю ужасно себя... Понимаю, что этим можно только притянуть плохое. Я впала в депрессию. Я и так очень мнительная и тревожная мама, это мешает мне жить и радоваться материнству... с сыном вообще такого не было, хотя мне было 20 лет.
Просто морально очень тяжело так жить, я не могу взять себя в руки, я слабая, трусиха. Понимаю, что детям нужна счастливая мама, а я вечно в угнетенном состоянии, даже сил разговаривать нет, я абсолютно забыла о себе, запустилась очень, в семье напряженные отношения, интима не хочу (меня никто не понимает, в последнее время куча проблем наваливается, я все время раздражена). Как же я хочу выбраться из этого всего...
Мнения наших экспертов
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Алена
Галина, проблема в том, что ты не хочешь «из этого» выбираться. Это как с мотивацией к похудению. Сидеть, кушать булочку и жалеть себя, хлюпая носом, что очень хотелось бы быть стройной, но не знаешь, как этого добиться. А всего-то и надо – перестать жрать за двоих. Но еда дает что-то, чего не получаешь другими путями. Так и с твоей «депрессией». Она что-то тебе дает, поэтому ты не хочешь с этим состоянием расставаться.
Начнем с того, что это в принципе не депрессия. Тот факт, что ты сама осознаешь свое состояние и рассказываешь о нем незнакомым людям, - это уже признак того, что твоя «депрессия» - это на самом деле сознательное поведение, которым ты прикрываешь что-то еще и с помощью которого ты манипулируешь окружающими тебя людьми. И никто, кроме тебя, не сможет тебе помочь «выключить» это.
Самое главное в твоей истории: ты недовольна собой. «Запустилась очень», «абсолютно забыла о себе» - вот это ключевые моменты в твоей проблеме. Это и начало и венец твоей «депрессии». В семье напряжение, ты не хочешь секса, - потому что ты недовольна своим телом, своей внешностью. Тебя «никто не понимает» - потому что ты ведешь себя как закомплексованная женщина, которая сама не идет на нормальный контакт. Ты переключилась на ребенка, потому что это – твое оправдание и твоему плохому внешнему виду, и твоему дурному настроению. Роль «яжежмать» очень многими принимается как аргумент не заниматься больше ничем, в том числе и собой. И напрасно.
Чтобы вылезти из всего этого, есть только один способ – напрячься. Нужно заставить себя делать то, что тебе не хочется и лениво. Сесть на диету, пойти в спортзал, хотя бы на кардио-тренировки, начать качать пресс по утрам и стоять в планке – на это не нужно больше 10 минут с утра. Пересмотреть свое меню, убрать из него быстрые углеводы, которые заставляют тебя много есть и испытывать подавленность в их отсутствие. Перебрать свой гардероб, выкинуть из него все, что мало, или раздать это подругам, потому что одежда, которую нельзя на себя надеть – плохой мотиватор для таких как ты. Она способна лишь сильнее вогнать в депрессию. Купи себе обновки. Сходи к косметологу – как раз сейчас время подходящее, пока зимнее солнце едва появляется. Подстригись, наконец. В общем, начни за собой ухаживать, возвращай себя к жизни. Пинай себя к ней, даже через «не хочу» и «не могу». Других вариантов нет. Жить надо не «ради детей», жить надо вместе. Детям не нужны наши жертвы. И наши страхи им тоже не нужны.
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Сергей
Галина, на мой взгляд, в твоей ситуации может быть слишком много причин. Поэтому давать какие-то «мудрые житейские» советы я бы поостерегся. Судя по тому, что ты пишешь, паника появилась после рождения дочери. То есть до этого ни слабой, ни трусливой ты не была. Да и с мужем, видимо, проблем не было. Если так, то совершенно естественно будет предположить, что дело связано именно с некими проявлениями последствий беременности и родов. И в первую очередь на ум приходят гормоны.
Увы, но изменения гормонального фона – это довольно частое и, к сожалению, порой весьма опасное для здоровья явление. Особенно если ты за время вынашивания сильно располнела, и до сих пор никак не занималась собой. Отсюда и депрессия, и отсутствие интима, и непонимание. А раз так, то в первую очередь стоит не в интернете вопросы задавать, а сходить к врачу и проверить организм на предмет наличия проблем. Гормоны – дело серьезное, и если запустить, то всё может закончиться довольно печально. Затем нужно будет лечиться, серьезно скорректировать питание и заняться спортом. Ну и как можно скорее выходить на работу, возвращаться к активной общественной жизни. Остальное, если всё будешь делать согласно указаниям врача, наладится само собой. В общем, прекращай заниматься ерундрй, и как можно скорее иди на обследование.
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Ваше мнение 16
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Прелесть / 06.01.19 14:40Вам надо разобраться почему вы не счастливая. Плохие мысли без причины не рождаются. И так же разберитесь чего не хватает вашему организму. Для этого лучше к врачу на анализ. Витамины группы Б. Фолиевая кислота и тд и тп вполне могут отсутствовать после родов. Без труда не вытадишь и рыбку из пррула. За собой надо постоянно наблюдать и постоянно питать приятными эмоциями и веществами. Вы, себя запустили.
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Никольски / 06.01.19 12:16Поделюсь своим пытом. Я была очень беспокойная мать. Очень. В какой то момень поняла, что есть проблема. Особено , после рождения двойни. Спать не могла. Прислушивалась к дыханию каждого. Вообщем, когда проблема стала мне ясна, я нашла медитацию о принятии. Пришлось пройти несколько раз, так как я не выдерживала " принятие потерь близкого". Это очень тяжелая работа. Да , мои роды были трудными. Что с первым, что со вторыми. У меня был гигантский страх потери. Страх умереть самой и оставить на земле младенцев без мамы. Или остаться самой и потерять мальчиков. Успокоила его только принятием возможной потери . Мне кажется, что Вам стоит поискать эту медитацию. Отгоревать и принять. И жизнь продолжится уже без лишних страхов. И знаете и сейчас помогает очень жить и быть счастливой. Моим близким нужна спокойная и счастливая мать, дочь, жена.) И мне я тоже важна! Люблю серные бани, люблю Альпы, люблю жизнь. Хочетелось жить ее качественно. И живу , как хотела!)
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Солярская / 06.01.19 12:10Очень хорошо вас понимаю. По поводу панических атак. Если у вас есть возможность вечером оставить на полчаса детей с кем-нибудь, то идите пройтись на улицу. Дело в том, что эти состояния хорошо лечатся циклическими движениями (бег, ходьба, велосипед), свежим воздухом, ещё контрастный душ хорошо. Растяжка посильная. Я на эту тему массу литературы перелопатили, и на своем опыте советую. Понятно, что с детьми вы и так гуляете, но с тоддлером вы топчетесь на месте, да и с шестилеткой долго не находишь. Короче, просто бодрым шагом 15 минут от подъезда, и обратно. Можно и дома, конечно, типа ходьбы с Лесли, но вас все время дергать будут, да и голову проветрить не помешает. Возможно курс магния пропить. Дальше видно будет. Оно же все в комплексе идёт: и мысли тревожные, и отсутствие либидо.
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Солярская / 06.01.19 12:18Закажите себе книжку Николая Месника "Вегето-сосудистая дистония. Избавься навсегда". Вот там автор очень хорошо объясняет механизм возникновения панических атак, проявлений нервной системы, и как действует ходьба, дыхание, контрастный душ и остальное. Вам очень пригодится. // Болезни такой нет, считается, зато состояние организма - есть. Читайте, приводите нервы в порядок. Все будет хорошо.
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Элфи Крекс / 06.01.19 11:52Конечно, вы не рассказывает всего, но, возможно, первый ребёнок, в 20, был рожден несколько бездумно.Ну, вышла замуж, родила, все рожают, у всех дети вырастают. А со вторым вы решили всё делать правильно и несколько себя загнали. А вообще послеродовая депрессия бывает, и здесь как раз психотерапевт вам в помощь. И да, бывает сбой со щитовидкой, тоже даёт такое плаксиво- тревожное состояние. Что же касается извечного совета худеть и в зал... Это очень на любителя. Меня, например, зал со своими попердывающими от натуги худеющими тётками, с мерзким запахом раздевалки как раз бы в депрессию вогнал. А вот лыжи я обожала, сейчас - их заменитель, ходьба с палками, плюс походы регулярные, бассейн, аквааэробика, кегельбан-боулинг-биллиард. Вы, с маленьким ребёнком, имеете мало времени.Но на один вечер в неделю для себя договоритесь с мужем и выберите то, что вам нравится, бассейн, например. Да и в обычный день полчаса- час для себя тоже помогает. Я язык учила по полчаса в день с грудным ребёнком. И знайте, что депрессия не навсегда, уйдёт, если вы ей в этом поможете.
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Вечерняя / 06.01.19 11:30Галина, я прекрасно Вас понимаю. Даже учитывая, что у Вас уже был положительный опыт материнства, сбои иногда происходят. Вот происходят и всё. И я Вас очень прошу, не вините во всём происходящем себя. Вообще никого не вините, искать виноватых - это непродуктивно. Начнём с того, что переживать и бояться за своих детей мамам присуще от природы. Научно доказано, например, что когда мы слышим детский плач, у нас выделяется специальный гормон, благодаря которому мы бежим бежьмя "спасать" своего (да и не только!) ребенка. Поэтому не надо считать это проблемой. Теперь к негативным сценариям: они иногда случаются, жизнь есть жизнь, НО! Мы с Вами живём в социуме, и если вдруг что-то произойдёт из ряда вон, то всегда можно найти выход из ситуации. Проиграйте прям сейчас все возможные негативные сценарии и распределите роли для всех участников. Внезапно поднялась температура? Вы можете: а) вызвать скорую; б) вызвать такси и отвезти ребенка в самую лучшую детскую больницу; в) вызвать врача, которому доверяете, на дом... И вариантов - уйма! Главное, Вы должны осознать, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации от Вас требуются минимальные усилия, чтобы её преодолеть. Никто ведь не ждёт от Вас умения лечить, обрабатывать раны или что там ещё бывает, от Вас требуется любовь, поддержка, отстаивание интересов себя и ребёнка, ну и самая малость - позвать на помощь специалистов. Если Вам это поможет, запишите все нужные номера телефонов, повесьте их на видное место, пусть старший ребёнок тоже будет их знать и в случае чего будет готов позвать на помощь вместо Вас. Обычно отрепетированные даже всего лишь в голове сценарии помогают снизить тревожность.
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ЯздесЯ / 06.01.19 09:33Автор, по моему, похоже на послеродовую депрессию. Странно, т.к Вы с опытом, второй ребенок.для меня из письма многое неясно, поделюсь своим опытом, у меня одна дочь и рожала я ее в 27 лет, т.е зрелое материнство.так вот, у меня тоже было ,как у вас.основная проблема- у меня не было опыта и помощников даже в элементарных вещах, нос почистить и т.п, что вызывало ужасную панику и стресс, плюс мед проблемы, ктр возникали друг за другом,какая я мать, я была как слепой котенок, в общем,жесть.возможно, нужна мед коррекция, посмОтрите по ситуации, но для начала попробуйте не замыкаться в себе, не требовать, а просить помощи у родных, мужа,вплоть до буквально. Например, вы плачете, муж злится, что не понимает, а Вы ему: мне вот нужно сейчас,что б ты меня обнял или ободрил, мне очень страшно или грустно,я уверена, он не откажет, и так маленькими шажками всегда к единению и взаимопониманию.Вы имеете право на любые эмоции и говорите всегда прямо, т.к.люди имеют право думать по другому и не понимать, что нужно ,чтобы вам помочь.мне лично помогла мама ,частично разгружая с бытом и обсуждая(но не осуждая!и не раздражаясь,в отличие от мужа) со мной мои страхи,пытаясь предлагать, что можно попробовать в том или ином случае.но и мужа я не виню, т.к.я по тону требовала ,обвиняла ,в общем, была неправа в общении, хотя от мужчины все таки не стоит ждать прям 100% понимания, у него другие задачи.и,важно,обязательно отдыхайте, позволяйте себе то,что Вы любите, у меня был бассейн, шопинг иногда,, вышивание,интим все таки нужен (мне наоборот не хватало),не давайте поглотить себя рутине .ребенок подрастет, что-то изменится, стабилизируется.надеюсь смогла помочь,выбирайтесь
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Лада / 06.01.19 09:28Может быть, вам элементарно не хватает отдыха? Или грамотного распределения дел? Проверить гормоны и щитовидку? Или вы хотите, чтобы от вас с двумя детьми загулял с любовницей муж, которому надоест постоянное отсутствие секса и депрессивная жена? посмотрите на всех этих людей на улицах, которые выросли и живут себе, как вырастут и будут жить ваши дети. Перечтите сказку про Умную Эльзу , это ваш случай. И идите уже на зимнюю прогулку в лес или к достопримечательностям вашего города, все вместе, и с мужем. Улыбайтесь, даже если не хочется. Найдите, чем полюбоваться. Придите домой, сделайте себе и ему глинтвейн с пряностями, начните себя уже вытаскивать из негатива.
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Вечерняя / 06.01.19 11:36Лада, не хочет она, чтобы муж загулял. Она хочет, чтобы всё наладилось, а как - не знает.
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Апельсиновая / 06.01.19 08:57Опаньки! С утречка заходишь, а тут персонально тебе уже готов ушат помоев. Оперативненько. Я, Тыква, не буду с тобой спорить. Я с волшебными не спорю, себе дороже:)
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Никольски / 06.01.19 12:21Вот с чего бы ? )))) Наверное, прочла где нибудь эту дурацкую шутку и захотелось кому нибуть сказать.Почему то выбрала Вас. Наверное, нравитесь. Странная женщина.
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Солярская / 06.01.19 12:37Поклонники - это слава!))
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Апельсиновая / 06.01.19 13:20Это уже какой-то чёрный пиар:)
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Тыковка / 06.01.19 02:23Сергей забыл присоветовать Виндсёрфинг и Каякинг и Горный туризм!! Вот чего не хватает молодой матери.. Новой прически и горного туризма))