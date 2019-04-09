Успокойте меня, пожалуйста
Вопрос даже на вопрос не похож, а скорее, психологическая проблема. Дело в том, что всегда сама старалась разрулить ситуацию, разобраться в себе, а тут понимаю, что зациклилась как-то... Помогите, пожалуйста!
Все дело в том, что у меня был период, когда мне катастрофически не везло с работой. Работаю в административной должности (помощник руководителя), опыт работы достаточный (10 лет). Но очень долго (около 2 лет) нигде долго не задерживалась. В тот момент я задала себе вопрос, хочу ли я в принципе этим заниматься и поняла, что хочу. Тогда я просто определилась, в чем конкретно моя проблема – найти руководителя. с которым мы будем на одной волне. Приложила немало усилий к этому (блата у меня никогда не было, всегда всего добивалась сама), и, наконец, нашла. Причем то, что нашла, совершенно неожиданно оказалось просто подарком судьбы. Потому что таких руководителей просто нет.
Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что нашла то, что искала. Но теперь проблема в том, что боюсь, очень боюсь в чем-то ошибиться и что самое страшное, боюсь, что меня уволят. Испытательный срок я прошла легко. Во время прохождения было подозрение, что ищут кого-то за моей спиной. Я сразу спросила финансового директора, права ли я. Оказалось, что даже мысли не было.
С тех пор прошло уже полгода. Конечно, все ошибаются, и я в том числе. Но я стараюсь. Из-за этого дурацкого страха, даже в этом письме понимаю, насколько неуверенной в себе выгляжу. И вот так все полгода – когда что-то по-настоящему получается, чувствую себя «на коне». Как только падаю – сразу страх. С начальником отношения очень хорошие, он очень душевный человек и с ним можно обсудить любую проблему. И он выбрал меня из 5 кандидаток, что, конечно, приятно. Но даже перед ним иногда появляется страх. Меня также смущает, что он обращается ко мне то на «вы». то на «ты», хотя прекрасно понимаю, что обращение на «вы» – признак уважения. Но до него был шеф, который все время тыкал. А сама работа меня здесь более чем устраивает – да, объем большой, но интересный. И даже понятие, что не ошибается тот, кто не работает, иногда не помогает. Помогите мне справиться с этой проблемой!
Мнения наших экспертов
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Алена
Совершенно бесполезное занятие в данном случае. Помочь тебе может только один человек – ты сама. Ты боишься потерять «работу мечты», и это понятно. Бесполезно сейчас говорить, что это всего лишь одна из работ, на которые ты могла бы претендовать, будь на то желание. Я даже больше тебе скажу: тебе нужны эти эмоции, ты подпитываешься от них, они тебя стимулируют, дают тебе ощущение остроты момента. Это как «американские горки», на которых ты то взлетаешь, то падаешь, а твой мозг продуцирует адреналин и прочую нужную химию в организме. Зачем? Затем, что у тебя явно нет других «аттракционов» в жизни. Были бы семья, дети, хобби (экстремальное, особенно), мысли бы не так активно крутились вокруг работы.
Что могу посоветовать? Продолжай быть эффективной. Твои плюсы явно перевешивают минусы, так что, пройдет еще полгода-год, и твой начальник уже не будет представлять свои рабочие будни без тебя.
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Сергей
Елена, на мой взгляд, ничего в твоей ситуации ненормального нет. То, что ты боишься потерять работу – вполне естественно. Что же касается вопроса с чего вдруг, то имеется сразу два фактора. Во-первых нравится, во-вторых, ты пока новичок на месте. Уверен, через год всё само собой устаканится. В то же время, очень советую заняться самосовершенствованием. Например, пойди на курсы повышения уровня владения Английским, или начни изучать какой-то новый язык. Оно и самоуверенности прибавит и на работе вполне может плюсом стать. После работы, по возможности, посещение спортивного зала, поскольку пять - шесть километров бега, плюс минут тридцать силовых упражнений, сильно сокращают количество дурных мыслей, и провоцируют нормальный сон. Вот и займись. Ну, а дальше посмотришь.
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Ваше мнение 6
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лаки / 09.04.19 09:49фигня какая) мужа себе ищите на одной волне, а на работе работайте, а не влюбляйтесь) и будет вам ЩАСТЬЕ)))
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ИДИЛИЯ / 09.04.19 09:36У меня подобная проблема всегда на испытательном сроке, как только он заканчивается, заканчивается и проблема. Автору могу посоветовать то, что заметила сама. Чем больше боимся совершить ошибку, тем больше ошибок в итоге и совершаешь.
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Прелесть / 09.04.19 09:26Да не нашли вы шефа с которым на одной волне. Так что страхи не напрасны. Я нашла в свое время шефа с которым на одной волне. Страха и в помине не было. Я всегда внутренне была уверена что он за меня пойдёт на все. Так или иначе. И так случилось. Причём мы не были любовниками. Когда я попала в опасную ситуацию он меня спас. Когда он после сложной операции думал что умрёт он попросил чтобы меня привезли в больницу. Примеров что мы на одной волне было много. А вы такого ещё не нашли. Это очень редкий дар свыше. Или ищите или откажитесь от этой затеи. Это не в ваших руках. Это в руках божьих. Как бы не казалось это странным.
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Джей / 09.04.19 09:02Чтобы руководитель выбирал себе помощника видела, но чтобы помощник выбирал себе руководителя, в первый раз вижу. Зря Вы так привязывается к руководителю, он может уйти, может перейти на другую должность, и Вам будет очень сложно сработаться с другим руководителем. Поверьте мне, во-первых никто не оценивает именно привязанность к руководителю, оценят лояльность, результат, гибкость, а во-вторых, привязанность к руководителю со временем может стать тормозящим фактором на пути к новым перспективам, в том числе и финансовым. И вообще не здорово быть настолько эмоционально привязанной к тому, что скажет, да как посмотрит, да что подумает босс. Слишком много эмоций. Ощущение, что Вы на работе больше психует, чем работаете. Да и отношение к собственным косякам становится прям нездорово гиберболизированным. Оценка работы становится в вашем восприятии оценкой Вас как личности. Отсюда и неуверенность. Надеюсь Вы работы меняли не только из-за руководителей, но и по объективным причинам - финансовым или карьерным. Иначе совсем печально. Поскольку никто на работе не сможет Вам гарантировать одного и того же руководителя до пенсии, Вам придётся научиться сосуществовать с разными руководителями. И пока не выучите этот кармическмй урок, так и будете менять работы, причём не всегда себе во благо. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. В моей жизни было два идеальных руководителя, оба покинули компанию, в которой я на тот момент работала. И не всегда слепое следование за понравившимся руководителем означало бы для меня улучшение материального благосостояния или профессиональный рост. А уж как было тяжело срабатываться с другими руководмэителями после "любимчиков", не то слово! И кстати, работа с нелюбимым руководителем даёт колоссальный опыт для профессионального и личностного роста. Так же как учёба у преподавателя, который тебя не любит, заставляет изучать предмет глубже.
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Лада / 09.04.19 08:59Йога. Откладывать деньги (в идеале получить в итоге пассивный доход). Совершенствоваться как специалисту (возможно, овладеть смежной специальностью). В остальном - "делай, что должно, и пусть будет, что будет"(с).
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Солярская / 09.04.19 08:41? Я даже приблизительно не представляю, как найти себе работодателя, с которым ты будешь на одной волне. Личные взаимоотношения далеко не гладко складываются с хорошо и давно знакомыми людьми, а тут абсолютно темная лошадка. Всё, что может объединять - это знакомая профессиональная сфера, но секретарю, как я понимаю, все равно где - хоть на металлургическом комбинате, хоть в НИИ каком-то медицинском, основы делопроизводства одни и те же. Конечно, я бы волновалась на вашем месте. Без денег жить невозможно. Это раньше можно было сорок лет бессменно быть секретарем Иван Иваныча и грудью 62 размера, как скалой, охранять святая святых. А сейчас таких помощниц порой несколько штук услаждает взоры посетителей, и вся их задача - выглядеть достойно. И чем больше вам лет в вашей узкой сфере, тем больше у вас конкуренток, се ля ви.