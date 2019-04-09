Успокойте меня, пожалуйста

Вопрос даже на вопрос не похож, а скорее, психологическая проблема. Дело в том, что всегда сама старалась разрулить ситуацию, разобраться в себе, а тут понимаю, что зациклилась как-то... Помогите, пожалуйста!

Все дело в том, что у меня был период, когда мне катастрофически не везло с работой. Работаю в административной должности (помощник руководителя), опыт работы достаточный (10 лет). Но очень долго (около 2 лет) нигде долго не задерживалась. В тот момент я задала себе вопрос, хочу ли я в принципе этим заниматься и поняла, что хочу. Тогда я просто определилась, в чем конкретно моя проблема – найти руководителя. с которым мы будем на одной волне. Приложила немало усилий к этому (блата у меня никогда не было, всегда всего добивалась сама), и, наконец, нашла. Причем то, что нашла, совершенно неожиданно оказалось просто подарком судьбы. Потому что таких руководителей просто нет.

Не буду вдаваться в подробности, скажу только, что нашла то, что искала. Но теперь проблема в том, что боюсь, очень боюсь в чем-то ошибиться и что самое страшное, боюсь, что меня уволят. Испытательный срок я прошла легко. Во время прохождения было подозрение, что ищут кого-то за моей спиной. Я сразу спросила финансового директора, права ли я. Оказалось, что даже мысли не было.

С тех пор прошло уже полгода. Конечно, все ошибаются, и я в том числе. Но я стараюсь. Из-за этого дурацкого страха, даже в этом письме понимаю, насколько неуверенной в себе выгляжу. И вот так все полгода – когда что-то по-настоящему получается, чувствую себя «на коне». Как только падаю – сразу страх. С начальником отношения очень хорошие, он очень душевный человек и с ним можно обсудить любую проблему. И он выбрал меня из 5 кандидаток, что, конечно, приятно. Но даже перед ним иногда появляется страх. Меня также смущает, что он обращается ко мне то на «вы». то на «ты», хотя прекрасно понимаю, что обращение на «вы» – признак уважения. Но до него был шеф, который все время тыкал. А сама работа меня здесь более чем устраивает – да, объем большой, но интересный. И даже понятие, что не ошибается тот, кто не работает, иногда не помогает. Помогите мне справиться с этой проблемой!