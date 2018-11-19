Ушел от меня в депрессию, как ему помочь?

Вероника, не стоит быть такой инфантильной в 20 лет. Вашим отношениям пара месяцев, а у тебя уже «люблю, жить без него не могу». На основании чего? Привыкла за полтора месяца подарки и цветы получать, и уже построила в своих фантазиях долгое семейное счастье с парнем, про которого почти ничего не знаешь, и который даже не в состоянии в 24 года обеспечить совместное проживание? Ты очень наивна.

Во-первых, не очень понятна история с депрессиями. Больше похоже на стандартный вариант игры в драму. Депрессия несколько иначе, как правило, проявляется. И в эти периоды парень не стал бы к тебе ходить и рассказывать, как он тебя не достоин. Больше похоже на то, что он эмоционально нестабилен. И таблетки ему наверняка прописывали по этой причине. Если он, конечно, не придумал все на ходу.

Во-вторых, дорогая Вероника, просто как человек, вдвое старше тебя, очень советую тебе не выбирать себе в спутники жизни мужчин с такой психикой. Подумай о том, что тебе от него рожать детей. А все, что касается психических отклонений, во многом имеет наследственную природу. И если у твоего парня не все дома, то кого ты от такого принца родишь? Сейчас тебе кажется, что ты готова на любой подвиг ради большой любви. Но когда у тебя на руках окажется ребенок с диагнозом, что ты тогда будешь говорить?

В-третьих, учитывая срок вашего романа и скоропостижное его завершение с отъездом парня в неизвестном направлении, не могу исключать версию того, что на самом деле он женат и просто морочил тебе голову, а депрессия» - стандартная уловка, чтобы красиво уйти с возможностью периодически возвращаться, ничего не обещая. Его жена или постоянная партнерша могла быть беременной или едва родившей, уехавшей к маме с младенцем, или перед родами. В общем, вариантов много. И исключать такое тоже не стоит.

В общем, на мой взгляд, тебе ничего не надо делать в данной ситуации. Да, обидно, что все так быстро закончилось. Но есть и плюс в этом большой: ты не потратила не неправильного парня много времени. Двигайся дальше.