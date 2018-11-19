Ушел от меня в депрессию, как ему помочь?
Начали встречаться с молодым человеком, старше на 4 года. В начале отношений в один из откровенных разговоров предупредил, что у него психологические проблемы, уходит в депрессию раз через раз, не контролируя этого. Причину тоже рассказал, связано с смертью отца, перед которым он был виноват, так и не успел извиниться. На протяжении 1,5 месяцев все было идеально-подарки, ухаживания, любовь. Глаза горели у обоих, бежали к друг другу, сломя голову, жили вместе, все делали вместе.
Потом разъехались (квартира была не наша). В один день ушёл в себя, началась депрессия. Пришёл поговорить, сказал, что безумно любит, обнимал, плакал, но не может меня мучить. Я предложила сходить к психологу, на что он ответил, что уже там был, ему выписали какие-то таблетки, а таблетки он пить не собирается. Я пыталась уговорить его дать нам шанс. Он долго думал, заплакал и сказал, что все равно не может. Я буду мучиться, потому что ничего не смогу сделать, а он не хочет мучить любимого человека. Сказал, что чувствует себя дураком, что бежит от своего счастья и что это было самое лучшее в его жизни. И решил уехать на какое-то время, чтоб меня не трогать. Сказал «прощай, я тебя люблю».
Мои уговоры на него не действуют, видимо. Что мне делать? Люблю этого человека невообразимо, каждую секунду только об этом и думаю, но не приложу ума, как вернуть все и как ему помочь.
Мнения наших экспертов
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Алена
Вероника, не стоит быть такой инфантильной в 20 лет. Вашим отношениям пара месяцев, а у тебя уже «люблю, жить без него не могу». На основании чего? Привыкла за полтора месяца подарки и цветы получать, и уже построила в своих фантазиях долгое семейное счастье с парнем, про которого почти ничего не знаешь, и который даже не в состоянии в 24 года обеспечить совместное проживание? Ты очень наивна.
Во-первых, не очень понятна история с депрессиями. Больше похоже на стандартный вариант игры в драму. Депрессия несколько иначе, как правило, проявляется. И в эти периоды парень не стал бы к тебе ходить и рассказывать, как он тебя не достоин. Больше похоже на то, что он эмоционально нестабилен. И таблетки ему наверняка прописывали по этой причине. Если он, конечно, не придумал все на ходу.
Во-вторых, дорогая Вероника, просто как человек, вдвое старше тебя, очень советую тебе не выбирать себе в спутники жизни мужчин с такой психикой. Подумай о том, что тебе от него рожать детей. А все, что касается психических отклонений, во многом имеет наследственную природу. И если у твоего парня не все дома, то кого ты от такого принца родишь? Сейчас тебе кажется, что ты готова на любой подвиг ради большой любви. Но когда у тебя на руках окажется ребенок с диагнозом, что ты тогда будешь говорить?
В-третьих, учитывая срок вашего романа и скоропостижное его завершение с отъездом парня в неизвестном направлении, не могу исключать версию того, что на самом деле он женат и просто морочил тебе голову, а депрессия» - стандартная уловка, чтобы красиво уйти с возможностью периодически возвращаться, ничего не обещая. Его жена или постоянная партнерша могла быть беременной или едва родившей, уехавшей к маме с младенцем, или перед родами. В общем, вариантов много. И исключать такое тоже не стоит.
В общем, на мой взгляд, тебе ничего не надо делать в данной ситуации. Да, обидно, что все так быстро закончилось. Но есть и плюс в этом большой: ты не потратила не неправильного парня много времени. Двигайся дальше.
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Сергей
Вероника, увы, но, на мой взгляд, пока что никакие советы тебе не помогут. Тут только время и неизбежное взросление смогут что-то изменить. Пока же, к сожалению, придется немного пострадать и помучиться. Но это даже хорошо. Видишь ли, наука общаться, строить взаимоотношения, в том числе и с противоположным полом, да и жить вообще – очень сложная и никогда никому не дается легко и просто. А особенно неприятно и часто очень болезненно бывает как раз в возрасте основного становления, то есть лет с 18 и до того момента, когда человека уже можно назвать взрослым. В этот период происходит очень много изменений как в психологии, так и в организме вообще. Меняются вкусы, взгляды, предпочтения. Завязываются и рвутся отношения, оттачиваются навыки общения, возникают новые желания и стремления. Люди влюбляются, страдают от отсутствия взаимности, бросают и бывают сами брошены, мучаются сами и мучают других. В общем, ужасный, но, к сожалению, совершенно необходимый период, через который проходят все без исключения, и который заканчивается, когда количество накопленного опыта, наконец, переходит в качество и человек начинает вести себя и относиться к Миру по-взрослому.
Так что увы, но придется тебе потерпеть еще некоторое время, пока не повзрослеешь. Кстати, твоего приятеля это тоже касается. Судя по тому что ты пишешь, вы оба пока еще ведете себя как подростки, для которых наличие элемента трагедии в отношениях, является чуть ли не обязательным, для большей романтичности. В то же время, тебя уже начинает тяготить такая ситуация, появляется ощущение какой-то неправильности и глупости, что говорит о идущем полным ходом процессе взросления. Через некоторое время, просто поверь, ты окончательно перестанешь понимать смысл подобных игр, и если твой приятель в свою очередь не повзрослеет и не прекратит заниматься ерундрй, то он станет тебе просто неинтересен. И мне, почему-то кажется, что именно так и произойдет. Затем у тебя возникнет другая дилема – как отвязаться от парня, которого разлюбила, но которого жалко, а просыпающийся материнский инстинкт вопит о необходимости обнять и защитить. Но это будет уже другая история, и следующая ступенька взросления. В общем, не горюй. С тобой всё нормально, а происходящее – лишь элемент неизбежного взросления.
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Лучшие комментарии
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Никольски 19.11.18 03:05Не справитесь. Психиатрические вавки сильнее. Тут как бы свое здоровье сохранить. Считается, что психиатрия - дело не заразное. Возможно, микробов то нет. А вот больные окружении своему так голову разнесут, что и не знаешь кто был псих первым. Ваши уговоры не действуют. Они на псих больных и не действовали никогда. Горит лампочка в голове идеей фикс. И слава тебе Господи! Горит только на уйти от Вас. А то как идея "Убить дракана! А дракон это ты" унесёт мозг и будите потом из окна прыгать. Не связывайтесь. Болезнь сильнее.
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Апельсиновая 19.11.18 08:10Да нет у него никакой депрессии, а есть воспаление хитрости. А также постоянная баба, от которой он периодически гуляет с молодыми девчонками. И чтобы ничего не требовали, ссыт им в уши про "депрессию и таблеточки" (потому и не пьёт что их в реальности не существует, как и рецепта от несуществующего врача). Автор, хлопца этого забудьте, контакты рвите, лапшу снимайте с ушей и впредь не позволяйте вешать. Найдётся и для Вас нормальный мужик.
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Прелесть 19.11.18 12:31Зарубите себе на носу с молоду " мне нужен только самый лучший мужчина, который поведёт меня за собой в лучшую жизнь." только так и не иначе. Тогда все.больнве и не лучшие обойдут вас стороной. Это должно быть кредо любой уверенной в себе женщины. Все непонятное неинтересно не служащее вашим целям гуд бай за 5 минут. Не утруждацте свою голову и не усложняйте свою жизнь. Удачи!
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Тыковка 19.11.18 03:52Поторопитесь, деточка, пока вы здесь страдаете, а то всех хороших парней разберут!
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Джей 19.11.18 13:48От больных мужчин рождаются больные дети. У меня все.
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Элфи Крекс / 19.11.18 16:16Ну, какой психолог. Психолог для " поговорить", а таблетки при биполярном расстройстве психиатр выписывает, ибо это заболевание серьёзное. Так что если этот парень действительно болен ( 50/50 что просто отмазка), то вы ему ничем не по можете. Да он и не просит помощи, верно?
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Шелкст Бер шева / 19.11.18 14:31Почитал коменты..одни самцы и самки...естественный отбор. .зоопарк...это пока самих не коснулось..но по сути все верно...дистанцироваться надо..как то парнишка мутно смотрится...страшное у него благородство..оталкивает единственный якорь...видимо правда мутит что то...
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Элфи Крекс / 19.11.18 16:21Может быть, люди немножко цинично пишут, но ведь речь идёт не о муже, с которым годы прожиты, а о парне, с кем только отношения начались. Кто же себе такую жизнь пожелает?
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Zavoronok / 19.11.18 16:31Вообще-то женщине придётся вынашивать, рожать и выкармливать ребёнка. И растить тоже, если мужик свалит. А 4 из 5 сваливают, если в семье рождается ребёнок-инвалид. Естественно, женщине не захочется всю оставшуюся жизнь класть на больного ребёнка в перспективе, поэтому больные самцы выбраковываются.
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Джей / 19.11.18 13:48От больных мужчин рождаются больные дети. У меня все.
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50/50 / 19.11.18 12:55есть ли предел женской наивности?))) в любом случае, он не хочет лечиться, не заставите же
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Прелесть / 19.11.18 12:31Зарубите себе на носу с молоду " мне нужен только самый лучший мужчина, который поведёт меня за собой в лучшую жизнь." только так и не иначе. Тогда все.больнве и не лучшие обойдут вас стороной. Это должно быть кредо любой уверенной в себе женщины. Все непонятное неинтересно не служащее вашим целям гуд бай за 5 минут. Не утруждацте свою голову и не усложняйте свою жизнь. Удачи!
-
Шеклест Беэр шева / 19.11.18 14:40Суть то верная только зачем так безаляпиционо то..слишком много вашего брата..обречены на ужасную старость..по причине зашкаливающий хитрожопости..чуть мягче будет самое оно
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Koshka / 19.11.18 17:38Обалдеть! Нам тут еще даяна не хватает, ага. Сам-то вежливый отказ понимаешь, или тебя тоже надо, как автора письма, пинками под зад?
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krazy / 19.11.18 17:49У вас точечку на клаве заедает. Кстати в учебе был быстрый экскурс на тему психиатрических болезней (ну чтобы не вышло, что учишь "аутиста" математике, а он бац тебе ножик в спину тк инопланетяне нашептали. знаете сколько мисдиагнозов и пропущенных шизофреников >_<). Ну вот, там было про многоточия, восклицательные знаки в письме ну и вообще обилие ненужных знаков препинания. Такая манера письма не "прикольная", а подозрительная.
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Прелесть / 19.11.18 12:10Это очень серьёзная болезнь. Не надо его трогать. Вы никак ему не поможете. Если он не хочет пить лекарства. Это большие нарушения в мозгу человека. Без лекарств это не лечится.Таким муж быть не может. Естественный отбор. Причём должен быть очень серьёзный естественный отбор. Любите? Молитесь за него. Но отношения с таким невозможны. Увы.
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Прелесть в догонку / 19.11.18 12:22И не придумывайте себе любовь. Любить можно только хорошо зная человека. А вы только начали знакомиться. Реальное начало познания человека начинается после влюблённости. Вот они начались неожиданности. Чем больше вы будете втягиваться в неожиданности тем быстрее вы подхватите депрессию. Это заразно. Значит научитесь уходить сразу от неприятных сюрпризов. Все что вам не нравится надо сразу прекращать. До свидания "любимый"
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Солярская / 19.11.18 11:42В любом случае, связываться с ним не стоит. Если психиатрия, то пусть лечится. И лечить его должны родственники и близкие люди, ну и сам он, с помощью минимум психотерапевта. Если у вас жажда кого-то спасать, лучше спасайте брошенных котов и собак. Вы с ним знакомы 1,5 месяца, не надо думать, что вы такая волшебная, что только ваша любовь его и излечит. Не надо себе льстить. Ну а если врёт (что более вероятно), тогда тем более - до свидания!!!
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Солярская / 19.11.18 11:48И ещё вот о чем подумайте. Больной самец самками выбраковываются, если что. Законы природы отменить сложно. Самке будет чем заняться, когда потомство вылупится. Кто детей кормить будет, и чем, если тут пингвин в депрессии?// Это не про человечность и доброту, в общем. Можно проявить сочувствие и оказать помощь тому, кто в ней нуждается и принимает с благодарностью, а не таблетки в унитаз смывает. Это про разумный подход к выбору партнёра в принципе.
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Лада / 19.11.18 11:13Еще подумайте. Одно из двух - либо это правда, и тогда он предпочитает расстаться с вами, лишь бы не пить таблетки (!) Как говорится - вот и вся любофф, и чего все красивые слова его стоят... ну либо он врет, и причина в другом, но опять-таки он из-за этого собирается с вами расстаться. Ну и не навязывайтесь вы ему уже со своей помощью непонятно в чем, не нужна она ему.
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Koshka / 19.11.18 09:50Ну сказали Вам вполне откровенно: отстанте! А все остальное для красивого запудривания мозгов. Корда человек действительно болен, он не разбрасывается близкими Людмила.
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Нету ника / 19.11.18 09:32У Вас, наверное, это первая любовь, с гормонами, заламываниями, желанием помочь. У парня - психиатрия. Совет - оставьте все сейчас, если парень будет проситься обратно на передержку, не берите, а то засосёт на несколько лет и потом ещё восстановление (как верить мужчинам, что делать, как же так). Освободившееся время уделите работе, учебе, личному развитию (спорт, языки, путешествия, книги, концерты, театр и тд)
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Лада / 19.11.18 09:04О, типичная женская тема. "Он без меня пропадет, надо ему помочь/вытащить/вылечить и т.д. Я ж его люблю. А он такой больной-несчастный". Вот послушайте тетеньку, не надо навязывать свою помощь тому, кто о ней не просит. Он вам не муж. Толку с него мало, мутно и проблемно. Берегите свое психическое здоровье, рядом с такими легко можно скатиться в созависимость.
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Проходя мимо / 19.11.18 08:43Отмазка. Парень действует по схеме
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Апельсиновая / 19.11.18 08:10Да нет у него никакой депрессии, а есть воспаление хитрости. А также постоянная баба, от которой он периодически гуляет с молодыми девчонками. И чтобы ничего не требовали, ссыт им в уши про "депрессию и таблеточки" (потому и не пьёт что их в реальности не существует, как и рецепта от несуществующего врача). Автор, хлопца этого забудьте, контакты рвите, лапшу снимайте с ушей и впредь не позволяйте вешать. Найдётся и для Вас нормальный мужик.
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Krazy / 19.11.18 06:22Ваш мальчик прям биполярный. Период мании сменился периодом депресси. А потом снова мания. А потом без таблеток не справится с депрессией и суицид. Вам реально нужно такое? Умные ответственные люди лечатся.
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Тыковка / 19.11.18 03:52Поторопитесь, деточка, пока вы здесь страдаете, а то всех хороших парней разберут!
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Никольски / 19.11.18 03:05Не справитесь. Психиатрические вавки сильнее. Тут как бы свое здоровье сохранить. Считается, что психиатрия - дело не заразное. Возможно, микробов то нет. А вот больные окружении своему так голову разнесут, что и не знаешь кто был псих первым. Ваши уговоры не действуют. Они на псих больных и не действовали никогда. Горит лампочка в голове идеей фикс. И слава тебе Господи! Горит только на уйти от Вас. А то как идея "Убить дракана! А дракон это ты" унесёт мозг и будите потом из окна прыгать. Не связывайтесь. Болезнь сильнее.