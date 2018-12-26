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Улетает отдыхать без меня за 3 дня до Нового года


Сама не понимаю, почему я решилась на то, чтобы ответ найти на свой вопрос в интернете. Живу с мужчиной уже почти 3 года, у меня сын от первого брака, мне финансово мой мужчина не помогает, снимаем квартиру – оплата пополам, свои проблемы решаю сама. Отвожу ребенка в сад рано, чтобы самой успеть на работу, а мой мужчина спит до обеда, он работает в сфере своего же бизнеса с братом, строительная компания. Дело в том, что у меня постоянные подозрения: гуляет в клубах, последний раз пришел в 14:00, мы поругались. У моего сына не был на дне рождения, но по той причине, что был бывший муж: ребенок хотел видеть папу, я разрешила на час, чтоб приехал мой мужчина и не столкнулся с бывшим, его я предупредила, но он и не спешил, он ходил по магазинам, прикупал себе верхнюю одежду, приехал в час ночи, переоделся и отправился в клуб, а после клуба приехал в 14:00...

Я сына возила на море, мне мужчина не помог ни с путевой, ни с деньгами на личные расходы, даже не отвез в аэропорт, но я благодарна, он оплатил часть квартиры больше положенного! Я за сутки предупредила, что мы улетаем, я ему объяснила все мои финансовые сложности, на что он сказал, что помогать мне не будет! И запретил ехать, но, несмотря на это, я свозила сына!

Сейчас очередной шаг с его стороны: он летит за границу на 16 дней, за три дня до Нового года. Я не могу себя контролировать, он летит со своими братом, брат его расстался с семьей, у него сейчас период «перебирать женский пол», они купили путевки с моим мужчиной и вот летят... Меня не позвал! Но предупредил за 22 дня. Я его летом звала, не мог по работе, в разговоре с ним чувствую, что я не так позвала, я предложила ехать с нами за сутки, как мы купили билеты (не мог по работе)... Он не посчитал нужным ни меня, и ни моего сына позвать за собой!

У нас на протяжении этих двух лет постоянные ссоры, вечно выясняем отношения! Я виновата в том, что хочу быть любимой и хочу семьи... детей! Он не хочет, ни детей, ни свадьбы, ни помогать мне финансово! На этом фоне у нас ссоры... Он едет в магазин и одевается на 40 000... Мне носков не купит... Но ссылается, что за отдых совместный он с меня денег не просит, ни за бензин, ни за поход совместный в клуб, это было пару раз, ни за просмотр фильмов в кинотеатре, ни за летний период нашего отдыха на природе...

Может, я не права? Как мне себя вести? Мне сложно с собой совладать? Накручиваю себя, что будут гулять там с братом, что не нужна я ему! На что он мне: «Все будет хорошо! Я тебя люблю, я живу, где мне не удобно... далеко от работы! Я выслушиваю тебя и тоже нервничаю, но слушаю! Была бы не нужна, съехал бы и один снимал однушку… Ты мне дорога». Может во мне проблема! С сыном моим он не ладит, отцовских чувств не привить, у него нет своих детей, но самое главное то, что могли бы быть... Спасибо за помощь...

Ольга, С.-Петербург, 27 лет / 26.12.18
Улетает отдыхать без меня за 3 дня до Нового года

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ольга, хватило бы и половины этого письма, чтобы задать тебе вопрос: «Зачем?» Вот, честно, зачем тебе все это нужно? Ты живешь почти 3 года с соседом, который тебя периодически потрахтивает, пару раз вывез на природу и раза три – в кино. Больше у вас нет ничего общего. Даже бюджеты раздельные.

    Причем, ты тоже ведешь себя со своим сожителем, как с соседом. Прости, но организовать у него за спиной поездку на море с сыном, уведомить о том, что уезжаешь, всего за сутки до отлета, и только тогда предложить «летим с нами» - это высший пилотаж пренебрежения. Если бы, скажем, я так поступила с мужем (организовала бы на каникулах поездку для себя и дочери, и перед отлетом поинтересовалась, не хочет ли он с нами) – мы бы впервые в жизни очень крупно поссорились бы. Потому что это – демонстрация пренебрежительного отношения к близкому человеку. Тут даже объяснять, надеюсь, не надо. И как вообще можно было после этого обижаться, что он не согласился оплачивать тебе это путешествие – загадка.

    Так вот, вернемся к вопросу «чего ты хочешь?» Вот реально? Детей ему не надо, семьи не надо, тебя – и то не факт, разве что периодически. Вон, он уже полетел развеяться. Все ж понятно… Для сына твоего он не то что отцом, а просто авторитетным взрослым не станет. Потому что не хочет. Рассказы про то, как он жертвует своим комфортом ради тебя и живет в квартире «далеко от работы» - оставим в пользу бедных сразу. Он не ради тебя это делает, а ради себя. Он прекрасно понимает, что платить пополам «двушку» - дешевле, чем одному снимать «однушку». Он прекрасно знает, что, живи он один, он бы превратил свою квартиру в холостяцкий бомжатник. Зато, живя с тобой, он имеет возможность не задумываться о том, кто постирает ему трусы и носки, кто погладит рубашку, где поесть, кто уберет со стола, кто смахнет пыль и помоет полы. Ну и вопрос секса не последний. Так что, снимай лапшу с ушей, как это ни печально, но тут он просто попытался тебя утешить, чтоб меньше пилила до отлета.

    Риторический вопрос «что делать» предлагаю даже не обсуждать. Ты сама знаешь перспективы с этим мужчиной. Вот и думай.

  • Сергей

    Ольга, честно говоря, я не понимаю, в чем проблема. Судя по письму, между тобой и твоим приятелем нет ничего общего, кроме его слов о любви. Все остальное врозь. Парень живет в собственное удовольствие, ни в чем особо себе не отказывает, никаких обязательств не имеет. Ну, и зачем тебе это нужно? Нет, я понимаю, что хочется мужа, семью. Но в данном случае это просто невозможно. Причем ты сама это прекрасно понимаешь, но зачем-то продолжаешь абсолютно бесполезные отношения.

    А насчет того, что он практически жертвует собой, живя далеко от работы, я бы, честно говоря, серьезно обиделся. Ведь получается, что товарищ платит за проживание половину от не особо большой, как я понимаю, стоимости квартиры, которую нашла и сняла ты. Его тут кормят, поят, обстирывают, и вместо того, чтобы предложить что-нибудь более удобное, молодой человек, по сути, заявляет, что все это его «напрягает», но он мужественно «держится». Уж не знаю, как для тебя, а я бы воспринял подобное заявление как оскорбление. По крайней мере уважением в данном случае даже не пахнет. А где нет уважения, там просто не может быть никакой любви. А раз так, то, на мой взгляд, ты совершенно напрасно теряешь время и нервы. Данный молодой человек живет рядом с тобой лишь потому, что сейчас это ему удобно. Найдется вариант удачнее, и все. Что с этим делать? Решать тебе. Лично я послал бы такого «партнера» подальше. Но ты взрослый человек, и вольна портить себе жизнь как заблагорассудится.

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