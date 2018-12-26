Улетает отдыхать без меня за 3 дня до Нового года

Сама не понимаю, почему я решилась на то, чтобы ответ найти на свой вопрос в интернете. Живу с мужчиной уже почти 3 года, у меня сын от первого брака, мне финансово мой мужчина не помогает, снимаем квартиру – оплата пополам, свои проблемы решаю сама. Отвожу ребенка в сад рано, чтобы самой успеть на работу, а мой мужчина спит до обеда, он работает в сфере своего же бизнеса с братом, строительная компания. Дело в том, что у меня постоянные подозрения: гуляет в клубах, последний раз пришел в 14:00, мы поругались. У моего сына не был на дне рождения, но по той причине, что был бывший муж: ребенок хотел видеть папу, я разрешила на час, чтоб приехал мой мужчина и не столкнулся с бывшим, его я предупредила, но он и не спешил, он ходил по магазинам, прикупал себе верхнюю одежду, приехал в час ночи, переоделся и отправился в клуб, а после клуба приехал в 14:00...

Я сына возила на море, мне мужчина не помог ни с путевой, ни с деньгами на личные расходы, даже не отвез в аэропорт, но я благодарна, он оплатил часть квартиры больше положенного! Я за сутки предупредила, что мы улетаем, я ему объяснила все мои финансовые сложности, на что он сказал, что помогать мне не будет! И запретил ехать, но, несмотря на это, я свозила сына!

Сейчас очередной шаг с его стороны: он летит за границу на 16 дней, за три дня до Нового года. Я не могу себя контролировать, он летит со своими братом, брат его расстался с семьей, у него сейчас период «перебирать женский пол», они купили путевки с моим мужчиной и вот летят... Меня не позвал! Но предупредил за 22 дня. Я его летом звала, не мог по работе, в разговоре с ним чувствую, что я не так позвала, я предложила ехать с нами за сутки, как мы купили билеты (не мог по работе)... Он не посчитал нужным ни меня, и ни моего сына позвать за собой!

У нас на протяжении этих двух лет постоянные ссоры, вечно выясняем отношения! Я виновата в том, что хочу быть любимой и хочу семьи... детей! Он не хочет, ни детей, ни свадьбы, ни помогать мне финансово! На этом фоне у нас ссоры... Он едет в магазин и одевается на 40 000... Мне носков не купит... Но ссылается, что за отдых совместный он с меня денег не просит, ни за бензин, ни за поход совместный в клуб, это было пару раз, ни за просмотр фильмов в кинотеатре, ни за летний период нашего отдыха на природе...

Может, я не права? Как мне себя вести? Мне сложно с собой совладать? Накручиваю себя, что будут гулять там с братом, что не нужна я ему! На что он мне: «Все будет хорошо! Я тебя люблю, я живу, где мне не удобно... далеко от работы! Я выслушиваю тебя и тоже нервничаю, но слушаю! Была бы не нужна, съехал бы и один снимал однушку… Ты мне дорога». Может во мне проблема! С сыном моим он не ладит, отцовских чувств не привить, у него нет своих детей, но самое главное то, что могли бы быть... Спасибо за помощь...