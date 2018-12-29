Уйти от хорошего мужа к бывшему?
Я замужем уже 3 года, до этого встречались 2 года. Есть двухлетняя дочь. Сама из Латвии, но познакомилась с мужем Димой в Англии. Я там жила с парнем, и он мне изменил, не могла его простить, и чтобы не мучаться после расставания, начала встречаться с Димой. У нас были общие интересы, он ухаживал за мной, я видела в нем стабильность, знала, что он будет хорошим отцом и надёжным мужем. Вышла замуж.
Все было хорошо, но после родов, заниматься сексом с мужем стало больно и вообще не хотелось, пользовались смазками, целоваться с ним мне тоже не нравилось. Думала, что это послеродовое состояние и оно пройдет, но прошло 2 года и ничего не изменилось. Также с мужем всегда чувствую себя плохой, т.е. все говорят, какой он замечательный, а я это не ценю. А ещё муж, если можно так сказать, не в моем вкусе, ни по характеру, ни по внешности. А замуж вышла, наверное, потому что он стабильный, без вредных привычек, да и меня любит. Но самое интересное то, что он из Польши, и ради меня он выучил русский язык и переехал жить в Латвию.
А 2 месяца назад мне написал мой первый парень, мы встретились, и поехало. Мы видимся каждый день, он просит переехать к нему, с ребёнком моим хорошо общается. Говорит, что у него не было таких чувств. Но у него 3 детей, от 2 разных женщин, с которыми он расстался, потому что они обе изменяли. На одной из них он был женат, но по залету. А про вторую сказал, что она его приворожила. Да, знаю, звучит это все очень сомнительно, но я уже ничему в нашем мире не удивляюсь. Мои родители категорически против моего возлюбленного, папа меня вообще до срыва довел. Все знакомые говорят какая любовь, он тебя бросит, как и своих бывших. Но я поняла, что он был и будет единственным, кого я любила и люблю. Хочу уйти от мужа, но не к любимому, а просто снять квартиру, чтобы обдумать всё, но не знаю потяну ли, да и думаю папа просто насильно меня дома закроет и никуда не пустит. Да и муж в Латвии чужой, приехал ради меня, а я его кину? Просто голова взрывается. А ещё, когда я собралась с мыслями и сказала мужу, что хочу уйти, он наябедничал моему отцу и тот устроил разборки со мной и с парнем, с которым я встречаюсь. Бесит, что он впутал моих родителей. Извините за запутанный текст.
Мнения наших экспертов
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Алена
Надежда, в решении уйти и пожить одной, чтобы все обдумать, - полностью поддерживаю. Сама прошла такую «терапию» расставанием с мужем, даже развелись. Порознь прожили что-то около 9 месяцев. Мне этого с лихвой хватило, чтобы понять, что лучше и роднее человека у меня нет и не будет. С тех пор уже много лет вместе. Это не означает, что то же самое будет с тобой. Может, наоборот, пожив без мужа, ты расцветешь и осознаешь, что тебе, по факту, не нужен ни он, ни бывший. И что тебя тянуло не к бывшему, а на свободу, с которой он ассоциировался. В любом случае, одиночество – прекрасный способ собрать мысли в кучку.
Что касается бывшего, ну, давай, будем взрослыми девочками, а? Брак по залету, внебрачные дети, измены, в том числе и измена тебе! Ты хочешь наступить на все грабли, свои и чужие, еще разок? Как думаешь, тем женщинам, которые от него беременели и детей рожали, он говорил что-то иное, чем тебе сейчас? Не признавался в любви? Не утверждал, что «это у него впервые»? Включи голову, Надежда. Ты уже была его возлюбленной. А потом ему надоело и он нашел тебе замену. Думаешь, теперь все будет иначе? Напрасно. Родители твои это понимают, потому и развили бурную деятельность. Муж втянул их потому, что когда идет речь о благополучии семьи и вообще о ее сохранении, людям начинает казаться, что все средства хороши (если это не преступает закон, разумеется.) Ты бы поступила также на его месте.
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Сергей
Надежда, на мой взгляд, если при всех существующих условиях и сомнениях, ты все-таки пришла к мысли о том, что нужно уходить от мужа, значит, это действительно нужно. Тем более, если данное решение принято в условиях, когда и собственные родственники против. Видимо, действительно наболело. Согласен, что жить рядом с мужчиной, который вызывает отвращение – это пытка. А потому ждать, когда, возможно, всё «устаканится», «перемелется», «притрется», дано далеко не каждому, да и смысла особого не имеет. Раздражение и агрессия будут копиться, и в один прекрасный момент все-равно «полыхнут». Так для чего портить нервы и тратить время? И то, что собираешься снять отдельное жилье, по-моему, тоже правильно. Будет возможность и подумать, и проверить саму себя, а также окружающих.
Однако также очень советую постараться не портить окончательно отношения с мужем. Это, безусловно проще сказать, чем сделать, но стоит собраться с силами и с терпением, и максимально корректно, не, унижая ни чьего достоинства, разойтись так, чтобы у него была возможность приезжать общаться с дочерью, если, конечно, будет желание. Что же касается твоей «неземной любви», то предлагаю не делать скоропалительных выводов. Твои чувства сейчас – это, скорее, некий фантом, чем реальность. Да и молодой человек, умудрившийся стать отцом троих детей и развалить две семьи, честно говоря, большого доверия не внушает. Так что сильно не обольщайся и далеких планов не строй. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
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Лучшие комментарии
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Лада 29.12.18 07:53Ну что, вы уже всё решили, просто потом не жалуйтесь, что с бывшим не получилось. Если что. Гулящего кобеля мало что исправит. Все жены ему изменяли (если верить ему, а почему ему надо верить?) любовница, то есть вы - тоже, а почему? Ответ, по крайней мере, по себе, вы знаете. Конечно, вам поёт, что они такие-сякие, а он весь в белом, ага, одна с одним ребёнком, другая с двумя детьми, да ещё маленькими, судя по всему, они прям от хорошего мужа налево пошли. В перерыве между кормлениями.
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Элфи Крекс 29.12.18 12:58Думать начинать никогда не поздно. А если человек сделал ошибку, зачем её размазывать на всю жизнь?
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Лиль 29.12.18 14:46Я чет не поняла, она ,значит, измену не простила, а щас в открытую гуляет, и муж еще бегает за ней, вернись я все прощу. А причем тут папаня? Вы взрослая баба, боится отца,как школьница, бред вообще, ветер в голове и других местах, фу. Ребенка жалко
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krazy 29.12.18 19:47Верить чуваку с тремя случайными детьми от разных теток. Хотите быть матерью четвертого? Мч с защитой то не дружит. И чем кроме детей может он наградить в таком случае? "Хорошо общается с вашим ребенком". Ну мороженку купить не сложно, а вот на постоянной основе. Он с родными то не живет, думаете с чужим сможет. О, и таскать ребенка к левому хрену при живом муже как-то фу. Детишки они сообразительные, зачем ей эта грязь?
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Zavoronok 29.12.18 13:10Да, шанс остаться одной и возможно, с ещё одним ребёнком. Потом он свалит к свободной и бездетной, а она (если родит от него) будет судиться за алименты и ругаться с другими его женщинами из-за денег.
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krazy / 29.12.18 19:47Верить чуваку с тремя случайными детьми от разных теток. Хотите быть матерью четвертого? Мч с защитой то не дружит. И чем кроме детей может он наградить в таком случае? "Хорошо общается с вашим ребенком". Ну мороженку купить не сложно, а вот на постоянной основе. Он с родными то не живет, думаете с чужим сможет. О, и таскать ребенка к левому хрену при живом муже как-то фу. Детишки они сообразительные, зачем ей эта грязь?
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50/50 / 29.12.18 19:25самое грустное, что такие люди как гг есть, причем еще и почекнутее.и никто не вылечит, это врожденное
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Прелесть / 29.12.18 16:24Один любимый но не верный. Другой верный но не любимый. И оба бедные. Ну и из чего выбирать? Лучше уж совсем освободиться от левого Димы и дождаться своего достойного мужчины. Оба на то.
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Лиль / 29.12.18 14:46Я чет не поняла, она ,значит, измену не простила, а щас в открытую гуляет, и муж еще бегает за ней, вернись я все прощу. А причем тут папаня? Вы взрослая баба, боится отца,как школьница, бред вообще, ветер в голове и других местах, фу. Ребенка жалко
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[email protected] / 29.12.18 14:20Где вы в Польше нашли Диму, которому пришлось учить русский язык? )) Он или не Дима, или не из Польши. Ладно, если ближе к теме. Эта ваша первая любовь вам ещё покажет кузькину мать, мало не покажется. Если хочется стастей, а муж не нравится. Мы не можем оценитьваши возможности, потяните ли вы сама жить в квартире и без мужа, или нет. Мужа жаль, но что однозначно можно на сегодняшний день сказать, ему без вас будет лучше, чем с вами. Не сразу, но он это поймёт, если вы ему поможете.
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Элфи Крекс / 29.12.18 14:45Она его в Англии нашла. А Дима он, может быть, в её произношении. Что меня в этой истории несколько смутило, что, переехал в Латвию, Дима начал русский язык учить. Если уж там жить, то лучше государственный латышский, который он точно не знает и без которого он ни гражданства не получит, ни нормальной работы.
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[email protected] / 29.12.18 14:50Даже не знаю какое такое произношение надо. В Польше Диму-поляка попробуй найти, а в Англии?!)) Ну ладно, я так просто вслух удивилась. Латышслий язык учить - очень сложная группа, поляку легче русский по-любому. Они же и в школе его учили почти все. Но это всё мелочи жзни/ Какие языки, когда секса нет в молодой семье. И всего остального.
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Элфи Крекс / 29.12.18 15:00Элис, русский в бывших соцстранах учили когда- то. "Дима", наверное, где-то в конце девяностых в школу пошёл. Кроме того, даже те, кто когда- то русский учили, забыли его за ненадобностью, ( если он по специальности не был нужен),по своим восточным немцам сужу. Какой ни сложный латышский, но, если там жить планирует, надо знать. А Димой русский человек хоть Дитера назовет, хоть Феликса, хоть Ристо." как тебя зовут? - Кюликки.- Ку чего? - Кюликки.- ну, Люсей у нас будешь".
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[email protected] / 29.12.18 15:07Элфи, да я знаю, даже все китайцы себе берут евр. имена, чтобы мы могли их выговорить. Просто у поляков не такие уж сложные имена, чтобы родная жена не могла выговорить. Скорее всего автор его изменила, просто улыбнуло. Но не будем уже на эту тему дотошничать, а то какая разница, в самом деле. Дима так Дима. Угораздило Диму, в общем.
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жужа@ / 29.12.18 15:04А зачем ему Латвийскре гражданство, если у него польское ЕС? Русский выучил, потому что попали русскую семью. Работает ли он , не понятно.
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Никольски / 29.12.18 13:231 Мужа я не люблю. ( Он из за меня сделал то сделал се. Стабильный и тд и тд.- не ребенок. Он взрослый человек , который принимает сам свои решения и Вы ему ничего не должны) Вот это и надо сказать мужу. " Я тебя не люблю" Все точка. Что дальше , то месить. Ну побежит , отцу расскажет, всему миру расскажет, что его не любят. И дальше? Не люблю - тут уж ничего не поделаешь. 2 . Хочу жить сама. Вот все зерно. Надо себе план строить, как жить самой. А не между мужчинами метаться. Начинайте демать как жить самой с ребенком серьезно. Судя по всему отец Вам не опора.Да и любимый тоже вообще. Какой то кисель и болтовня о "главном", которое не главное. Ищите выход. Работу в Европе или не в Европе. Подпишитесь на группы мам одиночек в разных странах, что бы знать как лучше и где. 3 . Самый надежный друг и товарищ в вашей жизни это Вы сами. Всех по местам построить - Ваша задача. А то толпа каких то не очень умных мужчин Вас на право и налево раскачивает . А у Вас уже ребенок. Во всем этом хаусе и непоняток единственно стабильный свет. 4 Мужчина, который рассказывает сказки как " приворожила, вышла замуж силой за меня, специально забеременела" - опасен . Советую держать на растоянии. Он и про Вам рано или поздно следующей даме так же будет петь, ничего для Вас не сделав. Держите на растоянии. Пока он , кроме любви и рассказов, для Вас т вашего ребенка реально вкладываться не начнет. Пока он только из далека наблюдает как вы мечетесь. И как Вас долбают отец и нелюбимый муж. ПС Обычно, привороженные, даже об этом и не заикаются. Они не понимают. что с ними произошло. А вот болтуны на впечатлительных дурочек этим впечатление производят. Не будьте дурочкой же!
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Я / 29.12.18 12:48По моему, секса ей не хватает. А еще к психологу, в себе разобраться, ребенок кроха совсем, а у нее водоворот мужиков,с ними ж тусоваться надо успевать, помощники есть, вот голова дурью какой-то занята.не понимаю.
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Элфи Крекс / 29.12.18 12:00Жить с мужчиной, которого не хочешь, ненормально, как бы женщина себя не уговаривал( хороший, надёжный, переехал ради меня). Не любите вы его, и дальше он будет просто больше и больше раздражать. С первым, скорее всего, ничего долгого не получится. Наверно, стоит пожить одной, не думая - первый? Второй?- а просто вдвоём с дочерью. Да, это сложнее материально, но для всей дальнейшей жизни хороший опыт. Пожить самой, понять, что вы хотите в жизни не в связи с мужчинами. Вы ведь зачемно- то жили в Англии? Что там делали? Учились? На сезонной сельхозработе?
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Ираида / 29.12.18 11:24Надежда, голова человеку дана, чтобы думать, оценивать и просчитывать - а не взрываться! Сколько было историй исповедей о том, что жене надоело, муж мало внимания уделял - а возлюбленных поманил, пообещал, презентовал фантастический секс с гормональным взрывом и букетом эмоций...все решила- ушла, мужу все высказала...А дальше сказка закончилась, новый дорогой любимый как -то быстро из принца чудовищем становиться или просто тупо сбегает, изменяет и ничего хорошего не выходит. А кэмбек с мужем ( который на поверку - реальные дела и забота и любовь) не возможен. И попрыгунья ( как в рассказе у Чехова) остается у разбитого корыта. И еще важный момент - дочь как ей объяснить, мама исчезла и ее променяла на хахаля?! Какой пример ей подаете, чем научите? Советую успокоится и просто все обдумать без бабочек в животе. А родные и близкие искренне тревожатся за вас и добра желают. Но если так велико желание себе найти проблемы на пятую точку...тогда вперед.
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Элфи Крекс / 29.12.18 13:06Попрыгунья у Чехова осталась у разбитого корыта, потому что её муж умер. У гг пока, слава богу, никто не умирает. А пока люди живы, всё может измениться.
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Ираида / 29.12.18 17:50Героиня Чехова оценила мужа когда он умер. А все ее приятели ценители и знатоки искусства(евшие и пившие за счет мужа) оказались пустоцветом.
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ИДИЛИЯ / 29.12.18 08:22Тот момент, когда надо встретиться с 2 его женщинами и послушать их версию об изменах))))
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Лада / 29.12.18 07:53Ну что, вы уже всё решили, просто потом не жалуйтесь, что с бывшим не получилось. Если что. Гулящего кобеля мало что исправит. Все жены ему изменяли (если верить ему, а почему ему надо верить?) любовница, то есть вы - тоже, а почему? Ответ, по крайней мере, по себе, вы знаете. Конечно, вам поёт, что они такие-сякие, а он весь в белом, ага, одна с одним ребёнком, другая с двумя детьми, да ещё маленькими, судя по всему, они прям от хорошего мужа налево пошли. В перерыве между кормлениями.
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Солярская / 29.12.18 07:20Согласна сегодня с Аленой.
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Апельсиновая / 29.12.18 09:35Это сарказм?
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Zavoronok / 29.12.18 13:10Да, шанс остаться одной и возможно, с ещё одним ребёнком. Потом он свалит к свободной и бездетной, а она (если родит от него) будет судиться за алименты и ругаться с другими его женщинами из-за денег.
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Тыковка / 29.12.18 03:23Письмо в пятницу???