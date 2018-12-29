Уйти от хорошего мужа к бывшему?

Я замужем уже 3 года, до этого встречались 2 года. Есть двухлетняя дочь. Сама из Латвии, но познакомилась с мужем Димой в Англии. Я там жила с парнем, и он мне изменил, не могла его простить, и чтобы не мучаться после расставания, начала встречаться с Димой. У нас были общие интересы, он ухаживал за мной, я видела в нем стабильность, знала, что он будет хорошим отцом и надёжным мужем. Вышла замуж.

Все было хорошо, но после родов, заниматься сексом с мужем стало больно и вообще не хотелось, пользовались смазками, целоваться с ним мне тоже не нравилось. Думала, что это послеродовое состояние и оно пройдет, но прошло 2 года и ничего не изменилось. Также с мужем всегда чувствую себя плохой, т.е. все говорят, какой он замечательный, а я это не ценю. А ещё муж, если можно так сказать, не в моем вкусе, ни по характеру, ни по внешности. А замуж вышла, наверное, потому что он стабильный, без вредных привычек, да и меня любит. Но самое интересное то, что он из Польши, и ради меня он выучил русский язык и переехал жить в Латвию.

А 2 месяца назад мне написал мой первый парень, мы встретились, и поехало. Мы видимся каждый день, он просит переехать к нему, с ребёнком моим хорошо общается. Говорит, что у него не было таких чувств. Но у него 3 детей, от 2 разных женщин, с которыми он расстался, потому что они обе изменяли. На одной из них он был женат, но по залету. А про вторую сказал, что она его приворожила. Да, знаю, звучит это все очень сомнительно, но я уже ничему в нашем мире не удивляюсь. Мои родители категорически против моего возлюбленного, папа меня вообще до срыва довел. Все знакомые говорят какая любовь, он тебя бросит, как и своих бывших. Но я поняла, что он был и будет единственным, кого я любила и люблю. Хочу уйти от мужа, но не к любимому, а просто снять квартиру, чтобы обдумать всё, но не знаю потяну ли, да и думаю папа просто насильно меня дома закроет и никуда не пустит. Да и муж в Латвии чужой, приехал ради меня, а я его кину? Просто голова взрывается. А ещё, когда я собралась с мыслями и сказала мужу, что хочу уйти, он наябедничал моему отцу и тот устроил разборки со мной и с парнем, с которым я встречаюсь. Бесит, что он впутал моих родителей. Извините за запутанный текст.