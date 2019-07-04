У нас нет будущего из-за его детей?

Кристина, а какой помощи ты от нас ждешь? Полагаешь, мы должны позвонить или мне нужно съездить к твоему приятелю и объяснить ему как себя вести? Не поеду. Во-первых, денег жалко, да и вообще, без толку. А все остальное ты сама прекрасно понимаешь и, кстати, совершенно верно оцениваешь как нынешнюю реальность, так и будущие перспективы. Поэтому, честно говоря, не понимаю для чего задавать вопросы, ответы на которые и так понятны. Чисто поделиться большим горем? Так не такое оно и большое. Особых чувств, судя по тому, что написано, у тебя к парню нет. Скорее, тут досада за напрасно потраченное время и саму себя, что связалась не с тем, кто нужен.

Более того, жалеть женщину, которая увела мужика из семьи с двумя детьми, никто не будет. Даже если денька сам убежал и не ставил тебя в известность, все равно винить будут тебя. Увы. Такова реальность. Так что ни сочувствия, ни понимания тебе найти не получится. Хочешь пытаться найти какие-то неординарные решения, чтобы вдруг все само собой разрешилось, мужик стал много зарабатывать, забыл семью и резко позвал тебя замуж? Ну, в общем-то, я и сам люблю фантастику, и даже где-то в душе верю в чудеса, но в данном случае – это нечто из разряда совершенно нереального. То есть помечтать можешь, но не более того. И лучше надолго этот процесс не затягивать. Время – оно не резиновое и 23 года тебе будет очень недолго. Так что говори дяденьке «всего хорошего», и пусть идет мириться с женой и детьми. Ты же начинай искать по-настоящему своего человека. И очень советую больше не связываться с женатыми мужчинами, особенно если у них есть дети. Сама видишь, ничего хорошего из этого не выходит.