У нас нет будущего из-за его детей?
У моего мужчины (ему 30) жена и двое детей. Сейчас мы живем вместе, но отношения очень испортились. Раньше, когда он жил с женой, мы проводили больше времени вместе, чем сейчас, когда живем вместе! На выходных он ходит куда-нибудь с детьми, когда же проводит время со мной в свой выходной, то мы, как правило, сидим дома и никуда не ходим. Новый год нормально мы отметить не можем, потому что «нужно детей в цирк/театр/на елку сводить» и т.д. Отдыхать не поехали, потому что тоже детям что-то там надо…
Я прекрасно понимаю, что его дети – это его ответственность, в том числе и материальная, но я тогда не понимаю, зачем пытаться строить другие отношения, если ты и в старых-то не можешь разобраться? У нас нет никаких перспектив на будущее, получается. Т.к. через какое-то время мне захочется замуж и, может быть, завести своих детей… А он, получается, и дать мне этого не может, и отпустить тоже не хочет. Он просто физически не сможет обеспечить материально меня и моих детей, потому что его дети тоже растут, и потребности их, соответственно, тоже не стоят на месте. В общем, я запуталась и прошу вашей помощи.
Мнения наших экспертов
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Алена
Кристина, ничего особенного с тобой не происходит. Обычная история девушки, которая решила построить семейное счастье на руинах чужой семьи. Не все мужчины, к счастью, способны уйти из семьи, не оглядываясь на детей и наплевав на свою долю ответственности за них. «К счастью» - потому что любая женщина, и ты в том числе, может оказаться в точно такой же ситуации, как и жена твоего любовника.
В общем, ты просто изначально не на того ставку сделала. Можно отодвинуть жену – такое часто случается. Но если мужчина не конченный эгоист и подлец, детей подвинуть не получится. А если б оказался подлецом и эгоистом, тогда бы твои шансы повторить участь его первой жены были бы велики. Куда ни кинь, всюду клин. А мораль одна: хочешь, чтобы мужчина был твой весь со всеми своими мозгами, деньгами и свободным временем – не связывайся с женатыми и разведенными. Такие в 23 года в наличии еще в достаточном ассортименте.
Да, и это совершенно понятно, что, когда вы встречались, он выгуливал тебя, а теперь – детей. Так оно обычно и происходит: романтика и пыль в глаза, пока любовники, а потом – добро пожаловать в мир семейных пар с бытом, обязанностями и рутиной. Ты перешла в ранг «жены», пусть и пока неофициальной. Фактически, поменялась местами с той, что была раньше. А вместе с местом получила и все остальные прелести жизни с этим мужчиной.
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Сергей
Кристина, а какой помощи ты от нас ждешь? Полагаешь, мы должны позвонить или мне нужно съездить к твоему приятелю и объяснить ему как себя вести? Не поеду. Во-первых, денег жалко, да и вообще, без толку. А все остальное ты сама прекрасно понимаешь и, кстати, совершенно верно оцениваешь как нынешнюю реальность, так и будущие перспективы. Поэтому, честно говоря, не понимаю для чего задавать вопросы, ответы на которые и так понятны. Чисто поделиться большим горем? Так не такое оно и большое. Особых чувств, судя по тому, что написано, у тебя к парню нет. Скорее, тут досада за напрасно потраченное время и саму себя, что связалась не с тем, кто нужен.
Более того, жалеть женщину, которая увела мужика из семьи с двумя детьми, никто не будет. Даже если денька сам убежал и не ставил тебя в известность, все равно винить будут тебя. Увы. Такова реальность. Так что ни сочувствия, ни понимания тебе найти не получится. Хочешь пытаться найти какие-то неординарные решения, чтобы вдруг все само собой разрешилось, мужик стал много зарабатывать, забыл семью и резко позвал тебя замуж? Ну, в общем-то, я и сам люблю фантастику, и даже где-то в душе верю в чудеса, но в данном случае – это нечто из разряда совершенно нереального. То есть помечтать можешь, но не более того. И лучше надолго этот процесс не затягивать. Время – оно не резиновое и 23 года тебе будет очень недолго. Так что говори дяденьке «всего хорошего», и пусть идет мириться с женой и детьми. Ты же начинай искать по-настоящему своего человека. И очень советую больше не связываться с женатыми мужчинами, особенно если у них есть дети. Сама видишь, ничего хорошего из этого не выходит.
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Ваше мнение 3
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Элфи Крекс / 04.07.19 01:24Миллионам людей дети -ни свои, ни партнера- не мешают ни Новый год отмечать, ни в отпуск ездить, а у вас почему-то камень преткновения. Может быть, не в детях тут дело?
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krazy / 04.07.19 01:20Вы глупое создание. Вам выгодно, чтобы мужчина развлекал детей. У жены тогда появится время наладить свою личную жизнь. С двумя маленькими на дейты не побегаешь. И вас трогать не будет. Насчет "сидит с вами дома", вот точно не вина детей и жены. Ему не хочется с вами никуда ходить. Ну а вы думали он просто так вас завел когда-то? Молоденькая, хорошенькая, свободная, не напрягает - развлекаться с вами одно удовольствие. А теперь вы за жену, еще и напрягаете и требуете чего-то. Плюс пугаете будущей беременностью. Он через это уже дважды прошел, вас завел пока жена ушивалась с двумя детишками. Мужик судя по всему с вами иммиграцию с туризмом попутал (а может не попутал, жена выпнула как узнала к примеру).
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Джей / 04.07.19 01:19Нищебродство как оно есть)