 
 
На главную
 
 
  Приcлать свой вопрос

У нас нет будущего из-за его детей?


У моего мужчины (ему 30) жена и двое детей. Сейчас мы живем вместе, но отношения очень испортились. Раньше, когда он жил с женой, мы проводили больше времени вместе, чем сейчас, когда живем вместе! На выходных он ходит куда-нибудь с детьми, когда же проводит время со мной в свой выходной, то мы, как правило, сидим дома и никуда не ходим. Новый год нормально мы отметить не можем, потому что «нужно детей в цирк/театр/на елку сводить» и т.д. Отдыхать не поехали, потому что тоже детям что-то там надо…

Я прекрасно понимаю, что его дети – это его ответственность, в том числе и материальная, но я тогда не понимаю, зачем пытаться строить другие отношения, если ты и в старых-то не можешь разобраться? У нас нет никаких перспектив на будущее, получается. Т.к. через какое-то время мне захочется замуж и, может быть, завести своих детей… А он, получается, и дать мне этого не может, и отпустить тоже не хочет. Он просто физически не сможет обеспечить материально меня и моих детей, потому что его дети тоже растут, и потребности их, соответственно, тоже не стоят на месте. В общем, я запуталась и прошу вашей помощи.

Кристина, Могилев, 23 года / 04.07.19
У нас нет будущего из-за его детей?

Оцените тему материала по шкале от 1 до 5. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Кристина, ничего особенного с тобой не происходит. Обычная история девушки, которая решила построить семейное счастье на руинах чужой семьи. Не все мужчины, к счастью, способны уйти из семьи, не оглядываясь на детей и наплевав на свою долю ответственности за них. «К счастью» - потому что любая женщина, и ты в том числе, может оказаться в точно такой же ситуации, как и жена твоего любовника.

    В общем, ты просто изначально не на того ставку сделала. Можно отодвинуть жену – такое часто случается. Но если мужчина не конченный эгоист и подлец, детей подвинуть не получится. А если б оказался подлецом и эгоистом, тогда бы твои шансы повторить участь его первой жены были бы велики. Куда ни кинь, всюду клин. А мораль одна: хочешь, чтобы мужчина был твой весь со всеми своими мозгами, деньгами и свободным временем – не связывайся с женатыми и разведенными. Такие в 23 года в наличии еще в достаточном ассортименте.

    Да, и это совершенно понятно, что, когда вы встречались, он выгуливал тебя, а теперь – детей. Так оно обычно и происходит: романтика и пыль в глаза, пока любовники, а потом – добро пожаловать в мир семейных пар с бытом, обязанностями и рутиной. Ты перешла в ранг «жены», пусть и пока неофициальной. Фактически, поменялась местами с той, что была раньше. А вместе с местом получила и все остальные прелести жизни с этим мужчиной.

  • Сергей

    Кристина, а какой помощи ты от нас ждешь? Полагаешь, мы должны позвонить или мне нужно съездить к твоему приятелю и объяснить ему как себя вести? Не поеду. Во-первых, денег жалко, да и вообще, без толку. А все остальное ты сама прекрасно понимаешь и, кстати, совершенно верно оцениваешь как нынешнюю реальность, так и будущие перспективы. Поэтому, честно говоря, не понимаю для чего задавать вопросы, ответы на которые и так понятны. Чисто поделиться большим горем? Так не такое оно и большое. Особых чувств, судя по тому, что написано, у тебя к парню нет. Скорее, тут досада за напрасно потраченное время и саму себя, что связалась не с тем, кто нужен.

    Более того, жалеть женщину, которая увела мужика из семьи с двумя детьми, никто не будет. Даже если денька сам убежал и не ставил тебя в известность, все равно винить будут тебя. Увы. Такова реальность. Так что ни сочувствия, ни понимания тебе найти не получится. Хочешь пытаться найти какие-то неординарные решения, чтобы вдруг все само собой разрешилось, мужик стал много зарабатывать, забыл семью и резко позвал тебя замуж? Ну, в общем-то, я и сам люблю фантастику, и даже где-то в душе верю в чудеса, но в данном случае – это нечто из разряда совершенно нереального. То есть помечтать можешь, но не более того. И лучше надолго этот процесс не затягивать. Время – оно не резиновое и 23 года тебе будет очень недолго. Так что говори дяденьке «всего хорошего», и пусть идет мириться с женой и детьми. Ты же начинай искать по-настоящему своего человека. И очень советую больше не связываться с женатыми мужчинами, особенно если у них есть дети. Сама видишь, ничего хорошего из этого не выходит.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
1
2


Ваше мнение 3  

Оставить комментарий
  • Элфи Крекс / 04.07.19 01:24
    -
    1
    +
    Миллионам людей дети -ни свои, ни партнера- не мешают ни Новый год отмечать, ни в отпуск ездить, а у вас почему-то камень преткновения. Может быть, не в детях тут дело?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • krazy / 04.07.19 01:20
    -
    0
    +
    Вы глупое создание. Вам выгодно, чтобы мужчина развлекал детей. У жены тогда появится время наладить свою личную жизнь. С двумя маленькими на дейты не побегаешь. И вас трогать не будет. Насчет "сидит с вами дома", вот точно не вина детей и жены. Ему не хочется с вами никуда ходить. Ну а вы думали он просто так вас завел когда-то? Молоденькая, хорошенькая, свободная, не напрягает - развлекаться с вами одно удовольствие. А теперь вы за жену, еще и напрягаете и требуете чего-то. Плюс пугаете будущей беременностью. Он через это уже дважды прошел, вас завел пока жена ушивалась с двумя детишками. Мужик судя по всему с вами иммиграцию с туризмом попутал (а может не попутал, жена выпнула как узнала к примеру).
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей / 04.07.19 01:19
    -
    0
    +
    Нищебродство как оно есть)
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Предыдущий вопрос

Все вопросы

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору