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У мужа «сорванная психика»


Нахожусь на 6 неделе беременности, а его (так называемого гражданского мужа) как подменили. Прожили вместе около 8-ми лет, все нам говорили «рожайте ребенка, почему столько лет вместе и не сделали?» В общем, решились мы на этот серьезный шаг. И тут все кардинально поменялось. Скажу сразу, токсикоза нет и каких-либо гормональных всплесков также, все в плане беременности происходит ровно и без побочек. Зато муж изменился в корне: он всегда был вспыльчивым, мог неадекватно ни с того, ни с сего реагировать на ситуацию, в которой нормальный человек рассмеялся бы. Об этих заскоках знала, но любовь, как говорится, зла: 8 лет прожили вместе, вроде как прижились, а вспышки неадекватности 1-2 раза в год пройдут и все спокойно. Зато не пьет, работящий и семейный. И тут вуаля…

Все 6 недель нет-нет да и появится неадекватное поведение. Начинаются крики из-за ерунды, бешеные глаза навыкате, пена изо рта... Я стараюсь держать себя в руках, прошу: «Давай не будем эгоистами, а станем думать о малыше. Ну разве можно из-за этой пустяковой ситуации угрожать здоровью ребенка?» А он еще сильнее и сильнее, пока не доведет, что живот хватает. Оскорбляет, с отвращением разговаривает, будто я уродина какая-то (веса не прибавилось во мне пока). Не понимаю, почему так. Режет без ножа, в общем. А когда хочу помириться (когда его «белочки» вроде как успокоились) он орет мне: «Спрячься, я тебе отомщу, когда родишь!» И вот я теперь думаю: что мне делать? Превратился просто в деспота, страшно. На любые попытки поговорить в спокойном состоянии он мне объясняет, что за годы жизни со мной я ему сорвала психику и теперь сама виновата... Но почему-то эта «сорванная психика» стала очень часто проявляться при беременности. А что будет на 5-6 месяце? Вообще убьет? Ведь мне будет тяжелее справляться с эмоциями.
Елена,
Украина, 30 лет
25.04.18
У мужа «сорванная психика»

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Елена, на мой взгляд, не стоит дожидаться, пока твой «так называемый муж» начнет тебя лупить. Совершенно очевидно, что у него есть проблемы с психикой, которые в стрессовых обстоятельствах только усиливаются и прогрессируют. Так что, я бы не рекомендовала тебе ни выяснять отношения с сожителем, ни, тем более, ждать, чем дело закончится. Особенно настораживает фраза «я тебе отомщу, когда родишь». Тут как бы без переводчика понятно, что у мужчины какая-то своя особенная картинка мира и своя трактовка происходящего. Что он там себе придумал – не известно. Но явно человек живет в своем параллельном мире. И более всего это похоже на психиатрическую проблему, которую неплохо бы обсудить с соответствующим врачом, но кто ж его заставит?

    В общем, я бы в такой ситуации собрала вещи и сбежала бы, не оглядываясь. Мужчин в твоей жизни может быть много, а вот ты у себя одна. Твой сожитель привык с тобой жить, но при этом никакого желания беречь ваши отношения у него нет. И, как бы ни банально это звучало, но жить с человеком, который тебя настолько не уважает, – это большая ошибка. Если ты готова пожертвовать собой ради «любви», то подумай о том, на каких примерах вырастет твой ребенок.

  • Сергей

    Елена, увы, но ничего хорошего вас, скорее всего, не ждет. Судя по тому, что ты пишешь, у молодого человека наблюдается некоторая дивиация, которая не может быть диагностирована на основании письма, однако имеет все признаки довольно серьезного отклонения от нормы. И если я правильно понимаю, восемь лет назад подобные проявления были реже. Теперь и чаще и страшнее. То есть, проблема прогрессирует. А если к этому добавить тот факт, что дополнительные внешние раздражители, явно приводят к скачкообразному усилению симптома, то в качестве мужа и отца ребенка, я бы такого человека не рекомендовал.

    Заметь, у тебя пока нет почти никаких внешних признаков беременности, ты можешь вести нормальный образ жизни, отвечать на угрозы, но количество неадекватных реакций увеличилось в разы. Сама подумай, что будет происходить, с увеличением нагрузки? А после родов, когда ты окажешься полностью зависимой? В общем, я бы предложил тебе как минимум начать поиск места, куда ты, в случае необходимости, можешь быстро и относительно безболезненно эвакуироваться вместе с малышом. Любовь, конечно, зла, но не думаю, что это может быть оправданием бездействию в отношении собственного ребенка. Ну, а дальше смотри за ситуацией. И если вдруг заметишь, что отклонения нарастают, а тем более, если начнется рукоприкладство, то не придумывай ничего, и убегай.

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Обсуждение 56  

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Лучшие комментарии

  • Лада
    У меня дальний родственник псих. В период обострения буйный, а обострения все чаще. Бедная мать с бабкой боятся к нему спиной повернуться, спать боятся. Регулярно сдают в психушку, но на постоянку психушка его не берет почему- то. Это не жизнь у них, это ад. Плачут - хоть бы умер. Но то их ребёнок, причем до лет 18 это были только небольшие странности, даже в колледже учился, очень хорошо, девушки на него засматривались.зачем жить с психм добровольно - для меня загадка. У вас, женщина, инстинкт самосохранения есть?
    		 25.04.18 06:41
         
    10
         
    Контекст комментария
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  • Ellis_@
    Я на днях читала о том, как орлицы выбирают себе орлов. И была под впечатлением. Вот вроде люди разумные существа, а на самом деле, часто просто глупые и безответственные. А тут, мало того, что за 8 лет не заинтересовалась диагнозом, так ещё и сделала себе ребёнка с ним. Поэтому у орлиц ни одно дитя не пропадёт зря. А у человеков - наделят букетом болезней по дурости, а потом думают, шо делать.
    		25.04.18 10:12
         
    9
         
    Контекст комментария
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  • звездочка )
    прикинь, за 8 лет не изучить вопрос, не сделать выводы. Может он давно на учете в больничке, а его семья это тщательно скрывает.
    		 25.04.18 10:32
         
    8
         
    Контекст комментария
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  • жужа@
    Жил мужик не тужил, женщина какая-то в доме ошивалась, убирала, готовила , спала с ним, а тут вдруг вздумала родить, потому что "все вокруг просят". А он жениться то на Вас и не собирался , и детей иметь то же. Вот и беситься от безысходности. И даже не пытается это скрыть. Если действительно "пена из рта", а не художественное приувеличение, то быстро разъезжайтесь. Что такое "вспышки неадекватоности два раза в год" не понятно, но мне кажется, что мужик релаьно от Вас устал, а тут здрастье-приехали, семья у него оказыается.
    		 25.04.18 11:48
         
    8
         
    Контекст комментария
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  • Krazy
    Регулярные вспышки неадекватности два раза в год. А что он делает при этом? Таблетки какие, терапия? Вообще осень-весна-психи - это психиатрия. Смелая вы женщина детей от такого заводить.
    		25.04.18 03:39
         
    7
         
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  • Ольга
    Мы год назад переехали в новую квартиру. Все было ок, пока наш сосед не употреблявший 5 лет не "развязал". Вечером слышу крики за стеной "сейчас возьму нож и воткну тебе в шею, ты меня достала" и звук падающей мебели. Уже хотела набирать полицию, как за стеной раздались звуки страстного секаса) думаю, ну ладно, бывает. В час ночи она его выставила из квартиры и он начал долбиться в дверь, потом через час опять бурное примирение). Это я к тому, что есть женщины, живущие с психами ради физического и морального оргазма, каждая возбуждается по-своему. Может героиня закрывала глаза на психи мужа, т.к. он компенсировал ей чем-то таким, что не смогли дать другие мч. НО! Когда есть угроза жизни ребёнка, однозначно нужно уходить, а выяснять диагноз и разбираться с его тонким внутренним миром после родов.
    		25.04.18 13:52
         
    0
         
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  • сэм
    у мужика стресс походу.. наверно были шизофренические наклонности, ввиду того что вы забеременели случился всплеск. Смутила фраза я "тебе отомщу", после какой ситуации она последовала? Если мне бы такое на ровном месте сказали ,меня бы уже рядом с человеком не стояло. Может автор чего-то не договаривает? Может автор как раз таки выгибоны и устраивает, а считает что ничего такого..? мутная что-то история.
    		 25.04.18 13:34
         
    3
         
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  • Персикова
    Автор , простите меня , но я подозреваю вас во лжи. Не верю я , что всё это началось параллельно с вашей беременностью. Уверена, что все 8 лет вы закрывали глаза на эти вспышки и прочее , в расчете дожать до свадьбы . Советовать вам не могу , я не спец по психам , да вы и не рассматриваете вариант бежать , сломя голову , который естественным образом приходит в голову. . Одно точно могу сказать , что человека с такими отклонениями , напильничком не "допилишь" .
    		25.04.18 13:21
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Вера
    Елена, впервые мне по-настоящему страшно после прочтения письма. Голова разболелась даже. ELLIS_@ и всех-всех прочтите внимательно.
    		 25.04.18 12:45
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Мираж
    А вот если вы скажете, что потеряли ребенка? Он успокоится, обрадуется? Может вам так и сказать типо потеряла ребенка, страдаю, давай на время разбежимся и прятаться от него. Сменить номер, жилье, уехать.
    		 25.04.18 11:51
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    Жил мужик не тужил, женщина какая-то в доме ошивалась, убирала, готовила , спала с ним, а тут вдруг вздумала родить, потому что "все вокруг просят". А он жениться то на Вас и не собирался , и детей иметь то же. Вот и беситься от безысходности. И даже не пытается это скрыть. Если действительно "пена из рта", а не художественное приувеличение, то быстро разъезжайтесь. Что такое "вспышки неадекватоности два раза в год" не понятно, но мне кажется, что мужик релаьно от Вас устал, а тут здрастье-приехали, семья у него оказыается.
    		 25.04.18 11:48
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада
    Мне вот интересно, он вам прямым текстом говорит: "спрячься, я тебе отомщу, когда родишь"... Что вам еще нужно сказать, чтобы вы от него убежали? Вам этого мало? Ну, тогда - естественный отбор. И его не посадят в тюрьму, он псих.
    		 25.04.18 11:27
         
    7
         
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  • Элфи Крекс
    "А что будет на пятом - шестом месяце ? Вообще убьет?".А вы посмотрИте. Потом напишете- убил или нет. Ну, больной человек, поэтому и не женился, и детей явно не хотел, а теперь не знает, как ей про своё заболевание сказать и про аборт. Удивительные женщины. В своё время у меня в России был сосед психбольной, периодически в стационаре лежал, всю жизнь на лекарствах. По интернету познакомился с женщиной с Украины. Причём не на сайте знакомств, а на каком- то тематическом, он вообще- то парень не глупый, с разносторонним интересами, когда- то в универе учился, фотографирует прекрасно, рисует, музыку пишет. Переписывались про жизнь, он рассказал про своё заболевание.Ну, и про то, что все родные умерли, и кто они были. И она к нему ломанула замуж выходить. Утром прибежал ко мне : приехала, что делать и куда бечь?
    		 25.04.18 11:00
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • хахаха
    //Скажу сразу, токсикоза нет и каких-либо гормональных всплесков также, все в плане беременности происходит ровно и без побочек.// //(веса не прибавилось во мне пока)// А когда вес прибавится и прочие "прелести " беременности проявятся (растяжки, отеки, варикоз, геморрой) это будет оправданием его гнева? Бегите о него, пока не поздно. И к психотерапевту обратитесь по вопросу Вашей зависимость от абьюзера, который, кстати, не факт, что психически здоров.
    		25.04.18 10:45
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 50/50
    вспышки 2 раза в год с пеной изо рта - это весной и осенью?)) так Вам на аборт, пардон
    		 25.04.18 10:21
         
    7
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • звездочка )
      прикинь, за 8 лет не изучить вопрос, не сделать выводы. Может он давно на учете в больничке, а его семья это тщательно скрывает.
      		 25.04.18 10:32
           
      8
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Koshka
        Девочки, одного раза посмотреть вспышки с пеной достаточно, чтобы бежать, роняя тапки. Ну я понимаю, заболел муж, с которым много лет прожито долго и счастливо. А с самого начала больного брать, и ещё беременность, это же безответственно просто.
        		 25.04.18 10:46
             
        7
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Лада
        Вот тоже, подруга институтская вышла за такого. Несколько лет прожила, а у него диагноз, родные скрывали. Таблетки пил тайком. Но шила в мешке не утаишь. Сбежала, роняя тапки, после того, как он избил ребенка. А до побега списывала вспышки гнева и некоторые неадекватные реакции на плохой характер. Потом руку на неё стал поднимать. А она всё терпела. И вроде не дура девка была.
        		 25.04.18 11:14
             
        4
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Персикова
          Тоже страшную историю вспомнила. У нас соседи были ( в детстве ) - мама и 2 сына , армяне. Старший влюбился в девушку , познакомились просто на улице. И такая красивая , любящая пара получилась - загляденье. сын родился , жили тут же с нами на одной площадке , в квартире свекрови. А однажды молодая мама вышла из дома и положила голову под поезд... Позже эта свекровь маме моей рассказала , что они замечали у Тани некоторые странности временами , но как-то не придали значения, она была очень милая, добрая и ласковая , а после смерти её родители признались , что у неё шизофрения и они об этом знали, но молчали , боялись , чтоон на ней не женится и надеясь , что всё будет хорошо , раз у них такая любовь .
          		25.04.18 13:30
               
          0
               
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    • жужа@
      а может автор перувеличиает. Мужик наоборот терпиливый, но сожительница так иногда достает, что он срывается и орёт на нее.
      		 25.04.18 11:50
           
      1
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ellis_@
    Я на днях читала о том, как орлицы выбирают себе орлов. И была под впечатлением. Вот вроде люди разумные существа, а на самом деле, часто просто глупые и безответственные. А тут, мало того, что за 8 лет не заинтересовалась диагнозом, так ещё и сделала себе ребёнка с ним. Поэтому у орлиц ни одно дитя не пропадёт зря. А у человеков - наделят букетом болезней по дурости, а потом думают, шо делать.
    		25.04.18 10:12
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 100%
    Как беременная советую вам думать о малыше и держаться от этого психа подальше. У вас сейчас чуть ли не самый ответственный период, когда ребеночек только формируется и любой ваш стресс может повлиять на его здоровье и психику. Как никогда вам сейчас нужно спокойствие и забота, а не орущий эгоист. Поверьте, мужчине этого никогда не понять. До тех пор, пока малыш не родится, он не почувствует себя отцом. Зато малыш уже чувствует, что его не любят и не ждут. Если ваш ГМ действительно любит вас и хочет ребенка, то никуда не денется. Но сейчас вам нужно дать ему понять, что терпеть все его истерики и унижения, будучи беременной вы не намерены. Научитесь, в конце концов, думать как будущая мать. Понимаю, что на 6й неделе еще мозг не перестроился на осознание того, что внутри вас зарождается жизнь, но если сейчас вы этого не сделаете, то все отразится на ребенке и он будет расхлебывать последствия этой ситуации.
    		 25.04.18 09:43
         
    0
         
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  • Ирина
    Дальше будет хуже...Болезнь прогрессирует. Всего 20 процента выживаемости у семьи шизика с такой формой шизы...Тут убегать и как можно быстрее..А Вы по краю уже 8 лет ходите.
    		 25.04.18 09:34
         
    4
         
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  • звездочка )
    Страшно-то как ((( он же явно не здоров. А тебе есть куда уйти?
    		 25.04.18 09:04
         
    5
         
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  • лаки
    аборт и расстаться как можно быстрее, в следующий раз думать головой дважды, от кого беременеете.
    		25.04.18 08:52
         
    7
         
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  • Проходя мимо
    8 лет скрывал шизофрению. Бегите. "Любовь зла"? Надо разбираться, почему они козлы, не опасно ли это для вашего здоровья.
    		 25.04.18 08:50
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада
    У меня дальний родственник псих. В период обострения буйный, а обострения все чаще. Бедная мать с бабкой боятся к нему спиной повернуться, спать боятся. Регулярно сдают в психушку, но на постоянку психушка его не берет почему- то. Это не жизнь у них, это ад. Плачут - хоть бы умер. Но то их ребёнок, причем до лет 18 это были только небольшие странности, даже в колледже учился, очень хорошо, девушки на него засматривались.зачем жить с психм добровольно - для меня загадка. У вас, женщина, инстинкт самосохранения есть?
    		 25.04.18 06:41
         
    10
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • doremi
    Елена, он НЕ ХОТЕЛ ребёнка. Не думайте сейчас о любви, думайте о здоровье, уходить надо уже сейчас. И да, надо искать зашью/поддержку, - родственники, если есть мужчини. Его никогда никто по-настояшему на место не ставил, бывает и одного раза достаточно. В общем, серьёзная у вас ситуация. Бог вам в помощь!
    		 25.04.18 04:26
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Клуша Новокузнецк
    Охренеть.
    		25.04.18 04:02
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Krazy
    Регулярные вспышки неадекватности два раза в год. А что он делает при этом? Таблетки какие, терапия? Вообще осень-весна-психи - это психиатрия. Смелая вы женщина детей от такого заводить.
    		25.04.18 03:39
         
    7
         
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