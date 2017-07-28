У меня очень капризный отец

Алена

Вова, ну, по крайней мере, ты понимаешь, что тобой манипулируют. Осталось перестать испытывать чувство вины за отказ продолжать свое участие в это игре. Твой папа прекрасно устроился. Он разрушил отношения с твоей мамой, причем, сделал с минимальными потерями для себя: 17-летний ребенок точно не нуждается в воскресном папе, так что, ему даже не пришлось навещать тебя по выходным и водить в Зоопарк или на каток, правда? Далее – у него есть больная мать, но за нею ухаживает другой сын, а твой папа живет в свое удовольствие в четырех стенах, без обременения в виде ежедневного обслуживания парализованной старушки. Хотя, может, это и к лучшему, учитывая, что у твоего папы такой характер, что кроме тебя и мамы ему и поговорить-то не с кем. Причем, мама вынуждена его слушать, ибо у нее паралич, ей деваться некуда. А тебя он заставляет общаться с собой на правах биологического отца, дергая тебя за веревочки, зная твои слабые места. Вот, скажи, пожалуйста, быть «плохим сыном» - это означает что? Не в папином понимании, а в твоем? Скажем, если я живу своей жизнью, общаюсь с родителями по телефону, изредка навещая (мы живем в разных городах), изредка приезжают они в гости, мы поздравляем друг друга с праздниками, можем прийти на помощь, если возникнут проблемы, то я – плохая дочь? Или нормальная? А если бы моя мама при тех же вводных данных постоянно бы говорила, что я – плохая, потому что приезжаю не так часто, как ей надо, и звоню не так часто, как, по ее мнению, должна? Ты бы счел меня плохой? Только потому, что во втором случае есть постороннее субъективное мнение? Твой папа в своих претензиях к тебе объективен? Ты считаешь, что обязан выполнять его требования? Что будет, если ты не станешь? Что будет, если ты скажешь ему: «Ок, папа, я – плохой сын, но я вижу, что я такой не один, потому что я реально не вижу вокруг ни одного парня моего возраста, который бы все свое свободное время тратил на общение с родителями. Может, тебе и не нужна женщина в твои годы, раз ты не озаботился ее поиском, а с мамой развелся, но мне 28 лет, и я не хочу мастурбировать до 40 лет, потому что на личную жизнь у меня нет времени вообще. Я нормальный молодой мужик, я хочу найти постоянную женщину, с которой хочу жить долго и счастливо, и не наделать ваших с мамой ошибок при этом. Если у тебя нет возражений по этому вопросу – давай, договоримся, что я буду приходить к тебе тогда, когда могу. А если ты против того, чтобы я попытался устроить свою половую жизнь, то, прости, но ты – плохо отец. Ибо ни один нормальный отец не станет лишать своего сына права на устройство личной жизни. А ты меня этого права лишаешь. Я не виноват, что у тебя не сложились отношения с мамой. Не моя вина, что ты за всю жизнь не завел себе друзей. Ты старше меня, а ведешь себя так, словно это я старший, и поэтому обязан тебя развлекать. Ты взрослый мужик. Выйди в спортзал, купи велосипед, предложи брату помочь с мамой, заведи аккаунт в Одноклассниках, наконец. Живи интересно сам, не заставляй меня развлекать тебя – я ценю, что ты – мой отец, но я не твоя собственность и не твой аниматор. И не надо жаловаться на меня бабушке, что я плохой сын – покажи мне пример. Когда ты сам был у бабушки? Когда брал на себя уход за нею?» В общем, меняй тактику, веди себя как взрослый мужчина со своими базовыми потребностями. Тебе 28 лет, ты уже в праве звонить папе раз в неделю, а его анимацией путь займется он сам. Большой уже мальчик (и, к счастью, здоровый).