У меня очень капризный отец
Ростов, 28 лет
28.07.17
Мнения наших экспертов
-
АленаВова, ну, по крайней мере, ты понимаешь, что тобой манипулируют. Осталось перестать испытывать чувство вины за отказ продолжать свое участие в это игре. Твой папа прекрасно устроился. Он разрушил отношения с твоей мамой, причем, сделал с минимальными потерями для себя: 17-летний ребенок точно не нуждается в воскресном папе, так что, ему даже не пришлось навещать тебя по выходным и водить в Зоопарк или на каток, правда? Далее – у него есть больная мать, но за нею ухаживает другой сын, а твой папа живет в свое удовольствие в четырех стенах, без обременения в виде ежедневного обслуживания парализованной старушки. Хотя, может, это и к лучшему, учитывая, что у твоего папы такой характер, что кроме тебя и мамы ему и поговорить-то не с кем. Причем, мама вынуждена его слушать, ибо у нее паралич, ей деваться некуда. А тебя он заставляет общаться с собой на правах биологического отца, дергая тебя за веревочки, зная твои слабые места. Вот, скажи, пожалуйста, быть «плохим сыном» - это означает что? Не в папином понимании, а в твоем? Скажем, если я живу своей жизнью, общаюсь с родителями по телефону, изредка навещая (мы живем в разных городах), изредка приезжают они в гости, мы поздравляем друг друга с праздниками, можем прийти на помощь, если возникнут проблемы, то я – плохая дочь? Или нормальная? А если бы моя мама при тех же вводных данных постоянно бы говорила, что я – плохая, потому что приезжаю не так часто, как ей надо, и звоню не так часто, как, по ее мнению, должна? Ты бы счел меня плохой? Только потому, что во втором случае есть постороннее субъективное мнение? Твой папа в своих претензиях к тебе объективен? Ты считаешь, что обязан выполнять его требования? Что будет, если ты не станешь? Что будет, если ты скажешь ему: «Ок, папа, я – плохой сын, но я вижу, что я такой не один, потому что я реально не вижу вокруг ни одного парня моего возраста, который бы все свое свободное время тратил на общение с родителями. Может, тебе и не нужна женщина в твои годы, раз ты не озаботился ее поиском, а с мамой развелся, но мне 28 лет, и я не хочу мастурбировать до 40 лет, потому что на личную жизнь у меня нет времени вообще. Я нормальный молодой мужик, я хочу найти постоянную женщину, с которой хочу жить долго и счастливо, и не наделать ваших с мамой ошибок при этом. Если у тебя нет возражений по этому вопросу – давай, договоримся, что я буду приходить к тебе тогда, когда могу. А если ты против того, чтобы я попытался устроить свою половую жизнь, то, прости, но ты – плохо отец. Ибо ни один нормальный отец не станет лишать своего сына права на устройство личной жизни. А ты меня этого права лишаешь. Я не виноват, что у тебя не сложились отношения с мамой. Не моя вина, что ты за всю жизнь не завел себе друзей. Ты старше меня, а ведешь себя так, словно это я старший, и поэтому обязан тебя развлекать. Ты взрослый мужик. Выйди в спортзал, купи велосипед, предложи брату помочь с мамой, заведи аккаунт в Одноклассниках, наконец. Живи интересно сам, не заставляй меня развлекать тебя – я ценю, что ты – мой отец, но я не твоя собственность и не твой аниматор. И не надо жаловаться на меня бабушке, что я плохой сын – покажи мне пример. Когда ты сам был у бабушки? Когда брал на себя уход за нею?» В общем, меняй тактику, веди себя как взрослый мужчина со своими базовыми потребностями. Тебе 28 лет, ты уже в праве звонить папе раз в неделю, а его анимацией путь займется он сам. Большой уже мальчик (и, к счастью, здоровый).
-
СергейВова, для начала я бы предложил задуматься над тем, для чего лично тебе нужно все это. Что именно тебе так нравится в общении с отцом, который не смог ужиться с мамой, бросил вас, когда тебе было 17 лет, до этого вел себя довольно неадекватно, да и до сих пор не может наладить собственную жизнь, а в случае недовольства жалуется парализованной бабушке, которой помогает опять же не он, а совсем иные родственники. То есть присутствует некий мужчина, довольно жестокий, вспыльчивый и крайне эгоистичный, живущий в свое собственное удовольствие, а ты пытаешься ему угодить всеми доступными средствами. Зачем? Ведь понятно, что, на самом деле, ни ты, ни твоя жертвенность не нужны этому дяденьке совершенно. Он любит и слушает только себя, а учитывает исключительно собственные интересы. Нет, понятно, что этот человек значит для тебя довольно много. Отец, все-таки. Однако, на мой взгляд, в твоем возрасте, уже стоит более критично относиться к происходящему, в том числе и к некоторым «выкрутасам» ближайших родственников. Или ты планируешь всю оставшуюся жизнь гулять с папой, лишь бы он, весь такой брутальный, наконец похвалил тебя? Если так, то мне тебя жаль. И единственное, что могу предложить в таком случае - это перестать заморачиваться и терзаться горестными раздумьями. Нормальные девушки подобных молодых людей все равно не выбирают, а потому и переживать не стоит. Живи с отцом и его сложным характером.
Обсуждение 49
Лучшие комментарии
-
КарКак минимум, перестаньте быть "вовой", станьте Владимиром. Папу в лес, парк, на свидание. Не хочет, значит оставьте его в покое, он болен, а больным нужен покой. У папы климакс, пройдет.
28.07.17 03:30 Контекст комментария
-
ZavoronokВова, тебе 8 лет или 28? Начинай уже вести себя, как взрослый мужчина, а не папин сынок.
28.07.17 03:35 Контекст комментария
-
ZavoronokГормоны вырабатываются телом, а не душой и зависят от тех или иных действий. Если человек занимается приятными ему вещами, вырабатываются гормоны счастья ( еда, секс, спорт и ещё много всего ), душа здесь ни при чём.
28.07.17 12:45 Контекст комментария
-
лакиа я сразу на имя автора не глянула, читаю как девушку и вдруг "не могу познакомиться с девушкой" аж подскочила)))) не верю, что мужик писал почти 30-летний...бред какой-то..и мама его где? он с ней вообще не общается? одни мужики у них там? даже за лежачей бабушкой мужик ухаживает? они откуда такие все там?) из заповедника какого-то, не иначе)
28.07.17 09:00 Контекст комментария
-
KoshkaПапа держит Вас на коротком поводке, который называется "чувство вины". И это не от возраста зависит, я видела пенсионеров, которых родители дергают за ниточки. Почитайте литературу в сети о сепарации от родителей. Без ссор вряд ли обойдётся, увы, но меньшей кровью, если у вас будет стратегия.
28.07.17 09:06 Контекст комментария
-
ХахахаКакая разница кто Вовой манипулирует. Не будет это папа, будет кто- то другой. Характер у него такой, он в любом случае найдет, кто им будет манипулировать. Думаю вряд ли без квалифицированной психологической помощи эта проблема может быть решена. Советы типа "соберись тряпка!" - разговоры в пользу бедных. Ищите психотерапевта.
28.07.17 14:37
-
ZavoronokКак вариант - можно в спортзале знакомиться, не одни же мужики туда ходят.
28.07.17 12:55
-
ЮляВот пожалуйста....живая картинка к рассказу " ребенку нужен отец". Сломанный человек своим папой....Видимо, по натуре. был мягкий и добрый мальчик. Придурочный отец куражился над пебенком 17 лет. Вот вырос такой сломанный человек...Собственну. семью создать не может....Зачем такой отец был нужен...аж до 17 лет додержала маман " любмого папу" Тепеоь это кабан легко продолжает паразитировать уже на взрослом сломанном человеке. Хотите сломанных на всю жизнь детей -живите с уродами.....Вова, уезжайте далеко и надолго. Начинайте свою жизнь с нуля в другом месте, без папы. Он пока не стар. А все остальное зависит от него...Здоровый ведь еще кабан. Перестанет с вами выгуливаться- жениться.
28.07.17 12:36
-
ПрелестьСходи к врачу. Попроси проверить и наладить гормональный фон. На девушек себя направляешь мозгами. А надо гормонами. То есть душой. Какие гормоны есть в организме такая и душа у человека. Есть разные гормоны. И все они оказывают влияние на наши эмоции. Гормоны счастья. Гормоны развития. Гормоны любви. И тд. От папы унаследовал такую бедность ДНК. Иди и меняй эту бедность души. Когда душа наполнена всеми этими гормонами. То и решается все само по себе. Бывает такая серая наследственность. Исправляй её САМ. Начинай с лаборатории.
28.07.17 11:53
-
ПрелестьУ тебя организм не имеет целый ряд необходимых для счастья аминокислот. Их надо добавлять. И менять образ жизни под их воздействием.
28.07.17 11:54
-
ZavoronokГормоны вырабатываются телом, а не душой и зависят от тех или иных действий. Если человек занимается приятными ему вещами, вырабатываются гормоны счастья ( еда, секс, спорт и ещё много всего ), душа здесь ни при чём.
28.07.17 12:45
-
Хм... можно рассуждать о терминах, но я вит в одном убеждена. Есть мужская энергетика, которая имеет то или иное качество. есть мужчины, к которым липнут и женщины, и дети, и собаки. В их обществе приятно находиться, в них легко влюбиться и они желанны. Если человек ещё добрый и хороший, можно сказать - красивая душа. Это чувствуется. Гормонами и витаминами это не исправить. Это идёт изнутри.
28.07.17 12:51
-
ZavoronokПолностью согласна.
28.07.17 12:53
-
звездочка )я не пробовала, но может это процесс в обе стороны? гормоны поправил-ощущение себя изменилось-энергетика перестроилась. Мне когда очень грустно всегда тянет на твердый сыр, а в нем много триптофана, предшественника серотонина, гормона счастья.
28.07.17 13:07
-
Франзуцы сыр кушают по несколько раз в день. Может, потому такие любвеоильные? Ш_Ю_тка)) ПыСы. Самые привлекательные люди - здоровые, психически уравновешенные, без изобилия тараканов и комплексов. Любящие себя, свою жизнь. Ну и еду, секс, природу и так далее. Здоровье и покой души считывается мгновенно.
28.07.17 13:13
-
звездочка )а ты, красота, мне невольно новизну в жизнь внесла )) ты лайкнула статью про Елену Пятибрат, я в неё носом залезла и фсе, меня затянуло )))
28.07.17 13:17
-
О, я очень рада, она классная. Я давно заинтересовалась массажем лица, а всё с подачи Ларисы Вербицкой и ее утренних ритуалов. Спасибо за такое красивое обращение!))
28.07.17 13:33
-
звездочка )тогда нам с тобой нужна ревитоника ) она самая не травматичная и не агрессивная при работе с лицом и шеей. Может кто-то её уже практикует? девочки, отзовитесь )
28.07.17 13:41
-
-
-
-
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
-
-
-
Впечатление от письма - его написала девушка, на которую какому-то парню не хватает времени потомучто... и далее аргументы из письма. Мои мысли такие на эту тему. Инстинкт обладания женщиной настолько силён, что никакими бабушками, папами и так далее не оттянуть заинтересованного мужчину от предмет страсти. так мы устроены. Ну не может быть чтобы в 28 лет у парня не было никакой личной жизни только про причине, изложенной в письме. Предмет страсти был? Было к кому ходить, о ком думать? Не одним же спортзалом и встречами с родственниками жить. Копать глубже.
28.07.17 11:50
-
НатальяЗабавно. Все написано применительно к девушке. Зачем маскироваться? Девушка - займитесь своей жизнью. Личной.
28.07.17 11:49
-
KoshkaПапа держит Вас на коротком поводке, который называется "чувство вины". И это не от возраста зависит, я видела пенсионеров, которых родители дергают за ниточки. Почитайте литературу в сети о сепарации от родителей. Без ссор вряд ли обойдётся, увы, но меньшей кровью, если у вас будет стратегия.
28.07.17 09:06
-
звездочка )знаете, одной литературы не достаточно. Она может скорректировать понимание, но на уровне энергетики надо глубоко прорабатывать сепарацию от родителей. Проблема в том, что у нас утрачена традиция инициации во взрослую жизнь. У древних славян были разные обряды и ритуалы для детей по мере их взросления и в том числе отпускание в самостоятельную взрослую жизнь. И не было таких проблем, как мы видим сегодня в обществе. Наоборот, родители гордились что воспитали самостоятельных сыновей и дочерей, полностью готовых к жизни, которые станут хорошими мужьями и женами.
28.07.17 10:27
-
звездочка )Славянская мужская инициация Первая инициация мальчиков происходила по тому же принципу, что и у девочек, только с половой разницей в атрибутике. В Древней Руси мальчиков ритуально «сажали на коня» уже с 2, 3 или 5 лет. Действо имело следующие особенности: Мальчика сажали на деревянного коня, саблю, борону, топор, или рядом с этими предметами. Стригли волосы ребенку. Надевали на него первую его мужскую одежду. Раздавали угощения всем участникам обряда. Инициации, Обряд инициации, Женская инициация, Инициация женщины, Ритуал инициации, Мужская инициацияСтарших мальчиков, возрастом 12-14 лет, могли испытывать на выживание в лесу одному или во вступлении в школу боевых искусств, если мальчик из военного сословия, и так далее. Так, этнограф Балушок В.Г. в статье «Инициации древних славян» для научного журнала «Этнографическое обозрение» (№4, 1993г.) писал о том, что мальчиков-подростков или юношей могли изгонять из поселения на вольную жизнь с целью выживания и становления самостоятельной личности, взросления. Такое изгнание сопровождалось своеобразным обрядом «посвящения в волки». На юношей надевались шкуры волков, опоясывали специальным поясом, на котором завязывались магические узелки. Такой пояс символизировал получение юношей власти, силы как мужчины. Далее осуществлялось театрально-ритуальное действо изгнания волка из деревни. Какое-то время такие юноши должны были жить отдельно, добывать самостоятельно себе пищу. Строить жилище, в котором можно укрываться от дождя и ветра. Встречали возвращающихся юношей, «побивая» палками, дабы изгнать из них волчью суть. Потом на них надевали белые рубахи, подпоясывали родовым поясом, что обозначало, что юноша принимается в общины как уже повзрослевший мужчина. Во всем этом видится, что здесь не только приобретались опыт и навыки самостоятельности мальчиками, но также они переживали некий переворот сознания, учились управлять мужской агрессией, направлять ее в дело. В любом обряде при славянской инициации прослеживается один и тот же смысл – что-то умирает, а что-то новое нарождается. Поэтому многие ритуалы, которыми сопровождается обряд инициации, часто предлагают сыграть главному участнику свою символическую смерть, пройти через умирание, а затем зарождение. Каждый из кандидатов, если проходит все испытания, полностью ощущает себя в новом качестве, принимает новый свой статус и потом проживает следующий отрезок жизни.
28.07.17 10:34
-
KoshkaЗнаете? Знаю. Странная простыня, если это мне, то не по адресу, пардон.
28.07.17 11:06
-
звездочка )нет, это в целом к теме )
28.07.17 11:09
-
Алёнка, эти ритуалы нужны скорее родителям, наверное, чем детям. Чтобы помнили, что дети им не принадлежат и что в назначенное надо будет отпустить.
28.07.17 12:28
-
-
-
-
-
звездочка )И даже ответ на свой вопрос Вова ищет на ЖЕНСКОЙ болтушке. Да... Вова, тестостерона тебе не хватает, вот что. Поэтому тобой легко манипулируют и подсаживают на чувство вины. И третья чакра манипура слабая. И личные границы тоже совершенно не проработаны, окружающие тебя не воспринимают таким человеком, с которым надо считаться, ты не транслируешь такой образ и такую энергетику. Быть хорошим сыном и внуком не значит быть угодливым и подкаблучником. Наверное, вид спорта тебе надо поменять на другой, чтобы нужные качества развить.
28.07.17 08:59
-
звездочка )моей фантазии не хватает - как это вообще происходит? ты познакомился с девушкой, пару раз сходил на свидания, допустим она тебе нравится и ты ей тоже, а потом...? ты можешь из-за папы прекратить встречаться с понравившейся тебе девушкой? )
28.07.17 09:09
-
50/50ну ему, видимо, обычные девушки попадались) он еще не встретил женщину-каблук) вот она его к рукам приберет, папе будет раз в год на Новый год звонить)) можно ведь и ускорить встречу, дав объявление в соцсетях "ищу каблук"))
28.07.17 09:22
-
-
-
50/50Вова, при любых изменениях в отношениях конфликт неизбежен)) он может быть скрытым, почти спокойным, простым недовольством, но он неизбежен, если люди не разбегаются, а продолжают общаться. прими как должное, просто так ты ничего не наладишь, по мановению палочки, бескровно
28.07.17 08:50
-
ВераВова, если вам 28 то отцу предположительно 50 или чуть больше. Непонятно зачем с ним гулять? Навещать так часто. Два дня и истерики.... кошмар какой-то. Он не малое дите и не инвалид. А что будет, когда он постареет? Может познакомить его надо с женщиной.... Не идите у него на поводу! Налаживайте свою жизнь. Поговорите по мужски. И соглашусь с Кар - станьте Владимиром.
28.07.17 08:29
-
Юликоня что-то в шоке. здоровый 28 летний мужик, слезно пишет какой он молодец, сам себя содержит и ни от кого не зависит. у некоторых состоявшихся мужчин в этом возрасте жена и дети малолетние на содержании. про женщин этого возраста вообще промолчу, им на клео белые тапки предлагают обычно.
28.07.17 08:06
-
Ага. Пока читала, думала парню лет 18. А тут 28 О_о
28.07.17 08:30
-
лакиа я сразу на имя автора не глянула, читаю как девушку и вдруг "не могу познакомиться с девушкой" аж подскочила)))) не верю, что мужик писал почти 30-летний...бред какой-то..и мама его где? он с ней вообще не общается? одни мужики у них там? даже за лежачей бабушкой мужик ухаживает? они откуда такие все там?) из заповедника какого-то, не иначе)
28.07.17 09:00
-
-
-
Ну пока находится человек, который каждый (!) день его развлекает, можно и не думать, как провести свободное время) а подсадите его на компьютерные игры, глядишь, и понравицца, мой свекор их обожает в 73 года.. По факту,он не просто манипулятор, он вампир, высасывающий из вас ваше время, ваши желания, вашу жизнь, ваше будущее и ваши надежды. А вы ему в этом потакаете, не сопротивляетесь, идеальная жертва вампира. Я так думаю, вы уже достаточно на него потратили времени, авансом на много лет, представьте, что он живет далеко от вас (что могло произойти), хотя бы пару месяцев не появляйтесь у него и займитесь уже своей жизнью.
28.07.17 06:49
-
Владимир.Люди - стайные животные. И сколько б человек не было в коллективе, всегда находится тот, кто становится лидером в силу повышенной агрессивности.
28.07.17 06:39
-
Половина пропала из написанного. Так вот. Вы до определенного момента не могли занимать главенствующие роли, т.к. были детёнышем. А теперь вы уже можете противостоять. Да и вообще делать то,что считаете нужным. Понимаете? Либо вы пригибаетесь и скулите, либо делаете т, что считаете нужным для себя и не боитесь рычать и скалиться, когда вами пытаются управлять.
28.07.17 07:13
-
-
А если папу вместе с со своей дамой выгуливать? Потом чмокнуть в щёчку с двух сторон, сказать спасибо за прекрасный вечер, но молодые пойдут дальше веселиться и ускакать на настоящее свидание уже.
28.07.17 04:42
-
ZavoronokВова, тебе 8 лет или 28? Начинай уже вести себя, как взрослый мужчина, а не папин сынок.
28.07.17 03:35
-
КарКак минимум, перестаньте быть "вовой", станьте Владимиром. Папу в лес, парк, на свидание. Не хочет, значит оставьте его в покое, он болен, а больным нужен покой. У папы климакс, пройдет.
28.07.17 03:30