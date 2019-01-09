У меня никакая мать
Не звоню и не заезжаю к родителям. Не хочется. И не могу себя заставить. Со свекровью чаще общаюсь, чем со своими. Хоть со свекровью у нас не всегда все гладко. Я знаю, что она не совсем довольна мной. Но она волнуется, как у нас дела, как внук, сын и я. И это действительно волнения, не дежурные звонки. Постоянно передает гостинцы, частенько забирает внука на выходные. Она хочет этого сама, а стоит попросить не откажет.
Моя же мать появляется по праздникам, посидеть с внуком...а вы на долго? Первый год его жизни я жила со своими родителями, и мама была полностью уверенна, что она уж бабушка так бабушка, не то что свекровь, заезжающая в гости с гостинцами. Она ведь наблюдала как я вставала и кормила его, купала и стирала вещи сама. Сидеть сидела, но чаще ей особо некогда было. Зато герой из всех героев, когда я уезжала на сессию и она 2 раза 2 недели была с ним сама. Я, конечно, благодарна. Только после мы у свекров прожили 8 лет. И всегда она старалась помочь. И когда я уезжала на сессию 3 года. Были и сложности, и ссоры, да и скандалы. Я ее чаще не любила, а теперь в замешательстве. Мы купили свой дом. И она скучает. Но не суется к нам лишний раз, чтобы не мешать. У нее всегда можно спросить совет и получить ответ.
В принципе, и моя может дать ответ. Но тут дело в подаче. У свекрови - разбор ситуаций на несколько вариантов развития событий, для подбора лучшей. И аккуратная трактовка мнения для размышлений. После разговора со своей, меня аж трусит от негодования. У нее будто цель все изничтожить... может, и нет, но говорить долго без нервоза у меня с ней не получается. Потом хожу психованная весь день. Раньше было наоборот. Меня бесила свекровь. Теперь же бесит мать.
Хотя тут и обида на нее. Мне приходится сложно с воспитанием сына. Он на инвалидности. Мы часто мотаемся по врачам. А так как в своем детстве я с братом росли, как трава, то в многих вещах я чувствую себя, порой, деревенщиной. Один из ярчайших примеров – это первые месячные и никакой, никакущей подкованности в этом вопросе. Хуже всего то, что я была в тот момент в детском лагере и эти дни просто пряталась как испуганный зверек. Мать не дала знаний по ведению быта, особенности женской гигиены и о многом другом. Она не работала, сидела дома, но жили мы как в хлеву. Там и сейчас бардак жуткий. Раньше я делала попытки отмыть у мамы кухню, ванную, навести порядок в доме. Тем более что сделался ремонт, и обидно было видеть это все под грудой грязной посуды или одежды. Но когда возникал вопрос «куда это положить?», все под разными предлогами откладывалось на потом.
Я понимаю, что есть матери и хуже. И раньше меня ведь все устраивало. Мне непонятно, почему сейчас все начало раздражать. Мне стыдно, что я такая плохая и не звоню родителям, но заставить себя сложно. Тем более им ведь не понятна такая дистанция. Может, я перекладываю свои неудачи и неумения, на отсутствие должного воспитания. Мне хочется правильно воспитать своего ребенка, а опереться не на что. Это так удручает. Я боюсь, что делаю лишь ошибки и с родителями, и с сыном. Написала, конечно, все довольно сумбурно, но буду рада постороннему мнению.
Мнения наших экспертов
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Алена
Виктория, на это длинное письмо, как ни странно, есть очень короткий ответ: мама не обязана быть идеальной для своих детей. Именно вот эта претензия к маме – что она не соответствует тому, что ты считаешь правильным, и портит тебе жизнь.
Давай, начнем с того, что мама – тоже чья-то дочь. И точно также, как ты в свое время, она, скорее всего не услышала от своей мамы ничего путного, что помогло бы ей, когда у нее у самой появилась дочь. Твоя мама – не продукт генной инженерии, она – дочь своих родителей, своей мамы. И то, чего она не дала тебе, почти наверняка, она не получила в своем собственном детстве. Подумай об этом, когда снова захочется обвинить мать в том, что она была «никакущей».
Хорошая новость: став матерью сама, ты включила голову и поняла, что то, как росла ты – не есть правильно. Ты задумалась и стала задавать вопросы. Отлично. Значит, у тебя есть неплохие шансы не повторить маминых ошибок. Благо, современным родителям есть, где искать ответы на вопросы, чего не было еще 28 лет назад, когда ты только родилась. Представь, что твоя мама растила тебя в отсутствие интернета. Скажу даже больше: в 1990-м году даже с доступом к приличным книгам по детской психологии была беда. Сейчас же у тебя есть компьютер, вай-фай и интернет, и главное – не превратиться в гипертрофированную «яжежмать», побочный продукт переизбытка разношерстной педагогической информации в сети.
Почему тебя раньше все устраивало, а теперь нет? Да потому, что, только открыв для себя новый дивный мир родительства, во многом, благодаря все тому же Интернету, ты поняла, что «все было не так» и «все было неправильно». Но, повторюсь, у мамы твоей было мало советчиков и источников информации, когда ты родилась и росла. Твоя задача сейчас – не рефлексировать, а понять, в чем были пробелы у мамы с тобой, чтобы не повторить этих ошибок с собственными детьми. Только и всего.
Что же касается маминого не особого желания превращаться в бабушку-няню – прости, но наши дети – наша забота. Ты родила тогда, когда захотела ты. Ты не спрашивала разрешения у своей мамы. Может, если бы спросила, она бы ответила тебе, что предпочла бы стать бабушкой лет через 5, или 7, и тогда была бы готова нянчиться с внуком, сколько угодно? Собственно, почему ты ждешь от нее искренней готовности отложить все свои дела и интересы ради того, чтобы ты занималась своими? Когда твой ребенок вырастет, ты это поймешь. Родители не обязаны решать наши проблемы и быть у нас на подхвате всю свою оставшуюся жизнь на том лишь основании, что они когда-то тебя родили. Их обязательства закончились, когда ты стала взрослой и создала собственную семью. И если мама в принципе помогает – будь ей благодарна за это и не сравнивай со свекровью. Может, в отличие от твоей мамы, свекровь уже была готова стать бабушкой на тот момент. А может, ей просто нечем себя больше занять.
И последнее: разговоры по душам с мамой и свекровью – это разговоры с людьми, имеющими разный социальный статус для тебя. Свекровь, разумеется, обязана быть дипломатичной и блюсти границы, если она мудрая женщина (а твоя, очевидно, из таких). Поэтому она никогда и не даст тебе однозначный совет – себе дороже, если он окажется неудачным, ведь ты для нее – жена ее сына, но не родной человек. Что касается матери – у матерей изначально размыты границы со своим ребенком, поэтому общение оказывается более эмоциональным и менее продуктивным для тебя – ведь твоя мать точно не психолог. К сожалению, чаще всего так и случается, что взглянуть на нашу проблему со стороны и дать дельные советы, взвешенные и рациональные, могут именно «чужие» нам люди, не вовлеченные в нашу жизнь и не связанные с нами эмоционально. Так что, совет один – постарайся не грузить маму проблемами, которые вызывают у нее такой живой отклик. В конце концов, близкие родственники никогда не выступали духовниками – это без толку.
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Сергей
Виктория, честно говоря, не понимаю в чем проблема. У тебя есть собственная семья, ребенок, налаженная жизнь. Имеются родственники, с которыми наличествует связь и взаимопонимание, с кем-то лучше, с кем-то хуже. Нет, понятное дело, что хотелось бы большего. Хочется для всех и всегда быть хорошей, и чтобы эти «все» также всегда соответствовали твоим ожиданиям. Но так, увы, не бывает.
К сожалению, по причине того, что все люди разные, у каждого из нас свой собственный опыт, мнение, взгляды на жизнь, нам всем нужно что-то свое, в том числе и в плане взаимоотношений. И, понятное дело, что далеко не всегда даже самые близкие родственники совпадают в своих ожиданиях. Вот именно это и происходит в твоем случае. Ты не приемлешь образ жизни и отношения своих родителей, причем с детства, и чем старше становишься, тем дальше уходишь от них. И это, как ни странно, вполне нормально. Увы, но так бывает довольно часто. А если учесть еще и то, что вы с мужем имеете собственное жилье и полностью независимы, в том числе и финансово, то тем более понятно желание сократить общение с теми, кто доставляет неприятности и при этом совершенно не собирается ничего менять в своем поведении.
Так что я бы не советовал заниматься самоедством и пытаться культивировать чувство вины. Ни к чему это. Поверь, было бы гораздо хуже, если бы вы вынуждены были контактировать с родственниками постоянно, не имея возможности «спрятаться». Это я к тому, что заставлять себя звонить или ездить в гости к матери только потому, что так положено – не стоит. Никому от этого лучше не будет. В то же время, стоит хотя бы раз объясниться с нею и сказать, что тебя не устраивает, что напрягает. Да, возможно, это вызовет негативную реакцию и обиду, однако вы всё равно толком не общаетесь. А так возникнет возможность выстраивать хоть какую-то линию поведения. Что же касается воспитания сына, то просто не делай того, что считаешь неправильным, и искренне люби его. Остальное все равно изменить не получится.
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Лучшие комментарии
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Кееейт 09.01.19 05:27Автор, извините, паразитка Всю жизнь практически с родителями своими или мужа прожила, и до сих пор ей все что-то, да должны
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Ольга 09.01.19 06:41Виктория, будьте теплее к родным.Хорошо, когда они есть, могут прийти к вам на помощь, вам есть с кем поговорить. Нельзя изменить другого человека, только себя. Посмотрите на себя со стороны, все должны вам и так как вы считаете нужным. Вы раздражаетесь, не звоните. К вам должны относиться так, как вы этого хотите, понимать, прощать, помогать. А вы все ли делаете так? Не судите, Каждый вправе жить так, как умеет. Не отворачивайтесь от людей, не могут они на 100% соответствовать вашим ожиданиям. Вам помогают, они всегда рядом, они делают это, как могут.
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Koshka 09.01.19 09:44Есть такие люди, им все мало. Мало внимания, мало денег, мало помогают с их детьми. А сами они что? Вот Вы, автор, пробовали понять, а что бы Вашей маме хотелось? Может, ей не нужна помощь по хозяйству. А нужно доброе слово. Вы пробовали, вместо того, чтобы вываливать матери кучи своих проблем, спросить, а все ли у нее в порядке? Может, ей привезти с сессии что-то нужно было. И т.д. С ребенком сидит, и то Вы недовольны. А сколько женщин живет далеко от матери, с их детьми кто сидит? У Вас пока маленький ребенок, да еще и больной, будет расти, будут расти и проблемы, возможно, Вы мать больше поймете, если не законченная эгоистка. И кстати, а где Ваш папа? Подозреваю, мать одна Вас растила. Где же претензии к другому родителю?
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krazy 09.01.19 03:58А мать случайно в инвалидности ребенка вашего не виновата? А то смотрю виновата во всем, все не так. Может не те гены вам подсунула (специально, ясен перец)? Свекровь тоже та еще... Вам бы благодарности поучиться, дико неприятное письмо.
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Koshka 09.01.19 10:00Да, у нас считается, что все проблемы можно вытряхнуть на родного человека, как мусор из помойки, а он пусть подскажет, что делать. А не лучше ли о проблемах спросить специалистов, которые в этих проблемах разбираются намного лучше, чем мать автора. А еще детство сейчас тянется слишком долго, в 28 лет уже можно у матери о ее проблемах спросить.
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Джей / 09.01.19 16:44Могу сказать, что думает мать: пока я была нужна, со мной общались, а теперь даже в гости не заезжают!
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Лаки / 09.01.19 15:40Мамо, ты наверное внуков хочешь? Сынок, я на Мальдивы хочу! (С) Имеет право ваша мама жить как хочет, вас вырастила как сумела, сейчас ваша очередь
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Эстер / 09.01.19 13:47Правильно, мало прислуживает мать, незачем с ней общаться. Счас тыква придет, похвалит.
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Koshka / 09.01.19 13:44Я в юности тоже удивлялась, как это так, почему мама не всегда добра, весела и бежит исполнять мои просьбы. К счастью, я довольно рано стала жить одна. Тогда и поняла, что мои просьбы вообще-то мало кого волнуют, кроме мамы и папы. Вот такой гадкий и злой мир!
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[email protected] / 09.01.19 15:05У меня бабушка была - папина мама, за всю жизнь ни разу голоса не подняла на нас. Полная свобода для детей и внуков, и безусловная любовь. Мама была построже. Список заданий, репетиторы, наука. Она очень нас любила, но и очень требовала. Папа - друг, советчик и парашют безопасности. Тётя баловала, любой капиз. И спустя время понимаешь, насколько важно получать всё это в разных порциях/пропорциях от родных. Кто-то научит тебя этому, а кто-то ещё чему-то. В любом случае, совершенно незачем требовать от матери, чтобы она была и советчиком, и нянькой, и всем-всем. То что мать не додала, бери от кого-то другого. если на пальцах, как за фруктаеми едешь на базар, за мясом только в один конкретный магазин, а косметику в этой фирме. Мир богат на знания и любовь, бери и пользуй.
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Проходя мимо / 09.01.19 13:00Есть много способов жить. Вы выбрали отличный от родительского. Он Вам подходит, а кому-то покажется неправильным. Если в данный момент Вашей жизни Вас раздражают мысли о матери, общайтесь поменьше. Да, есть вещи, в которых хочется обвинить родителей, чего-то они не досмотрели, не сделали, а сам человек был мал, чтобы понять, что ему нужно и сделать это. Но ведь это все равно в прошлом и не исправишь. Всему свое время. Сейчас у Вас время сближения со свекровью. Как будет завтра, покажет завтра.
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Лада / 09.01.19 12:39Вы с матерью не общаетесь, вы мать не любите, у вас к матери куча претензий, но, тем не менее, помогать она вам прямо-таки должна и по полной программе. Интересно как. И по поводу "на что опереться". Опирайтесь на здравый смысл, включайте чаще голову. Тем более, у свёкров жили - должны были чему-то научиться. Никаких особых премудростей в жизни нет, каждый живёт, как хочет и считает нужным.
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Татьяна / 09.01.19 12:28Главное, чтобы Ваши дети потом не разобрали по полочкам то как Вы не правильно мыли сортир и фигней всю жизнь страдали сидя на шее то у одной, то у дрогой пожилой женщины. Думаете, что будете идеальной и ошибок, конечно же, не понаделаете? Не за что будет упрекать? Уверены?
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Элфи Крекс / 09.01.19 12:16Тема для меня интересная, недаром я ночью несколько раз написала. Но день насыщенный, вернусь к ней поздно вечером.
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[email protected] / 09.01.19 11:17Мать не дала знаний, мать не дала то и это. Вы уже в таком возрасте, что сами можете себе организовать любые знания. Один ютуб вас научит лучше, чем любая мама или тётя, и про домоводство, и рецепты, и как одеваться, как ухаживать за собой. Кусры языка. Любая тема. Реально, жизни не хватит всё это прослушать. Жить с позицией, что тебе все должны… Никогда тебе не хватит помощи и внимания, не насытишься.
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Прелесть / 09.01.19 10:28Самое лучшее правило в жизни - не искать изъяны извне а начинать с себя. Тогда и на других времени не останется. Причём они изменятся. Если изменишься ты.
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Прелесть / 09.01.19 10:44Ещё добавлю. Рвать связь со своим родом чревато плохими событиями для тебя самой. Не звонить не заезжать это очень очень плохо. Начинай с себя. И не думай о других. Успехов! Ну и посовеиуйся с врачом чего в твоём организме не хватает коли сто нет на элементарное решение жизненных вопросов. 28 лет все должно спориться легко и позитивно!
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Koshka / 09.01.19 13:09100 %! Счастлив тот, кто это вовремя понял.
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Прелесть / 10.01.19 12:29Вы знаете, это не понять надо. Это передаётся из поколения в поколение. Мне честно дико читать мнения людей о матеряз и о свекровях. В нашем роду честно пречестно такого никогда не было. Только любовь и забота. И это так легко. Каждый член большой семьи должен думать только о своих духовных заданиях. Самая большая критика у нас это одно слово "не солидно" и это уже означает что пора задуматься куда меня понесло.
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Koshka / 09.01.19 09:44Есть такие люди, им все мало. Мало внимания, мало денег, мало помогают с их детьми. А сами они что? Вот Вы, автор, пробовали понять, а что бы Вашей маме хотелось? Может, ей не нужна помощь по хозяйству. А нужно доброе слово. Вы пробовали, вместо того, чтобы вываливать матери кучи своих проблем, спросить, а все ли у нее в порядке? Может, ей привезти с сессии что-то нужно было. И т.д. С ребенком сидит, и то Вы недовольны. А сколько женщин живет далеко от матери, с их детьми кто сидит? У Вас пока маленький ребенок, да еще и больной, будет расти, будут расти и проблемы, возможно, Вы мать больше поймете, если не законченная эгоистка. И кстати, а где Ваш папа? Подозреваю, мать одна Вас растила. Где же претензии к другому родителю?
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хахаха / 09.01.19 09:38Самый лучший способ самооправдания- свалить все на других ( сейчас родители - модная тема) вместо того, что бы взять ответственность за свою жизнь и жизнь ребенка на себя лично. Хотя Вам и 28 из подросткового возраста вы еще не вышли. Пора взрослеть.
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Солярская / 09.01.19 08:56Очень показательное слово "изничтожить". Автор, бывают такие люди, которые самоутверждается на своих детях. Это очень обидно. Все, что вы можете: это приблизительно представить, сложить из рассказов - а какое детство было у вашей матери, и почему она такая. Возможно, у нее была неблагополучная семья, возможно пьющие родители, или инцест в семье происходил,о чем она вряд-ли расскажет. Ну вот так. Из бедных униженных детей вырастают взрослые, которые боятся окружающих, а со своими детьми можно не бояться и не цацкаться. Вероятно,из вашей мамы выросло лучшее, что могло получиться при исходных данных. // Теперь к вам. Не спрашивайте у мамы советов. Ну вот так. Примите тот факт, что совета не дадут, дадут вагон критики, а трясти потом будет долго. Найдите в ливжурнале Марину Нарицыну, она психотерапевт, почитайте у неё по тегам "иерархическое мышление", может понятнее будет. В общем, у вас наступает прозрение, что опору эмоциональную вы не получите. И вам это становится все яснее и яснее. Как быть хорошей матерью? А кто знает... Просто любите своего ребенка, и всё.
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Солярская / 09.01.19 09:10По поводу "не звоню". Это как? Звоните один раз в год? В полгода? В месяц? В неделю? В день? Кто-то с матерью на телефоне сутками висит. Кто-то делает звонок раз в день. Кто-то - дежурные звонки один раз в неделю. // Если вас это мучает, придерживайтесь графика. Например, звоните один раз в три дня, узнавайте как дела, здоровье, коротко об успехах ребенка, и хватит. Без вопросов и советов.
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Солярская / 09.01.19 09:16Ну и по поводу воспитания детей. Сейчас много групп, где общаются родители детей-инвалидов в том числе. Оттуда можно почерпнуть об особенностях устройства быта, о том какую литературу стоит прочесть, узнать о методах лечения, и порыть поглубже эту тему. Вы же в этом живёте, не ваша мама. У вашей мамы были другие дети. Читайте профессионалов, учиться надо у них, раз вас волнует эта тема Ту же Петрановскую, может быть.
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Koshka / 09.01.19 10:00Да, у нас считается, что все проблемы можно вытряхнуть на родного человека, как мусор из помойки, а он пусть подскажет, что делать. А не лучше ли о проблемах спросить специалистов, которые в этих проблемах разбираются намного лучше, чем мать автора. А еще детство сейчас тянется слишком долго, в 28 лет уже можно у матери о ее проблемах спросить.
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Солярская / 09.01.19 10:24Да, у нас сейчас пока еще есть роскошная возможность, я считаю, узнать - кто является хорошим специалистом в нужном вопросе, ведущим сайт или блог, и учиться у них. Причем, в совершенно любой сфере. Будь то серьезным направлением: педагогика, медицина, спорт, хоть хобби: рисунки акварелью с нуля, например. Достаточно толкового и бесплатного контента. Ну и найти выход на качественные профессиональные (понятно что платные) услуги тоже стало намного легче.
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ЯздесЯ / 09.01.19 12:39Ну хоть один здравый коммент, а то заклевали героиню ."мать не может быть плохой ",это шаблон у большинства, увы. Свой позже напишу.
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Koshka / 09.01.19 13:13Кроме деления "плохой-хороший" в жизни есть еще много нюансов. Растите, узнавайте.
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Эстер / 09.01.19 13:45Самонадеянная мадам, вашего коммента все уже заждалисЯ
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krazy / 09.01.19 18:29Вы письмо вообще читали? Все претензии, что ей недодали. Я б поняла, если б ее избивали, не кормили, издевались, выгнали из дома, игнорировали. Нет же - мало дали >_< Героиня - черная дыра, ей всегда будет мало.
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Никольски / 09.01.19 08:30Вот Вам бы задуматься на тему " Какая же я мать?" И создать своим детям мать, которой Вы хотите быть. Не же . Вцепились в образ своей и свекрови. Есть тысячи книг о воспитании. Есть тысячи теорий о том как быть матерью. Нет же. Сидите на своей обиде, как дорогом камне ваше
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Никольски / 09.01.19 08:39Сорвалось. Как на дорогом камне вашей души и оплакиваете себя любимую. А ребеночек то с инвалидностью. Ему здоровая и веселая мать нужна. Оставте в покое этих женщин с их жизнями. Занимайтесь своей . И смотрите, что бы дети вас так же не осуждали, как Вы свою мать и свекровь. А то что себя чувствуете простушкой- гордыня. Над которой надо работать самой. Без мам. Что значит деревеньщина?? И в деревне добрые люди живут. Не всем графьями родиться. Вообщем гордыня вас крутит. Начинайте благодарить по настоящему родителей и свекров. От души. Таких Вам Бог дал. Скажите ему спасибо, что бы не роптать. И становитесь супер мамой для ваших детей! А Вы желочь гоняете и гнев.
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Ольга / 09.01.19 06:41Виктория, будьте теплее к родным.Хорошо, когда они есть, могут прийти к вам на помощь, вам есть с кем поговорить. Нельзя изменить другого человека, только себя. Посмотрите на себя со стороны, все должны вам и так как вы считаете нужным. Вы раздражаетесь, не звоните. К вам должны относиться так, как вы этого хотите, понимать, прощать, помогать. А вы все ли делаете так? Не судите, Каждый вправе жить так, как умеет. Не отворачивайтесь от людей, не могут они на 100% соответствовать вашим ожиданиям. Вам помогают, они всегда рядом, они делают это, как могут.
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Кееейт / 09.01.19 05:27Автор, извините, паразитка Всю жизнь практически с родителями своими или мужа прожила, и до сих пор ей все что-то, да должны
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krazy / 09.01.19 03:58А мать случайно в инвалидности ребенка вашего не виновата? А то смотрю виновата во всем, все не так. Может не те гены вам подсунула (специально, ясен перец)? Свекровь тоже та еще... Вам бы благодарности поучиться, дико неприятное письмо.
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Элфи Крекс / 09.01.19 03:35И во всех грехах вы вашу маму, автор, не вините. Вот ваш пример про менструации. Так мне мама тоже не объясняла - у нас в классе заблаговременно девочек собрали, пришла врач и всё, что надо, рассказала. И у моей дочери на занятиях в гимназии объясняли. Вы там сами поспокойнее. Жизнь ещё долгая впереди, проблем много в ней будет, а вас то свекровь бесит, то мама бесит. А зачем на это энергию тратить? Помогают как могут, и ладушки.
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Лада / 09.01.19 07:23Да, мне мама тоже не об'ясняла. Вернее, попытка была (как я потом поняла), но я ничегошеньки тогда не поняла. Пара смущенных слов. Случилось на каникулах у бабушки. Кинулась к ней, а та сказала -" значит, время пришло") и все, понимай, как знаешь)
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Koshka / 09.01.19 09:26Мне мама все объяснила, но толку? Все равно не в том месте и не в то время началось.
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krazy / 09.01.19 18:32Мне тоже все обьяснила. А сюрприз все равно был - дикие боли, в первый раз бабушка скорую вызвала. (Которые не прошли, пока радикально проблему не решила). Надо тоже наехать, "а че эт не предупредила, что буду в обморок падать"
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Элфи Крекс / 09.01.19 03:09Что же касается вашей мамы, автор, - да оставьте уж её в покое. Ну вот такая она у вас, вы не проснётесь в один прекрасный день, а она - опаньки!- другая. Вы её не переделаете, да и зачем? У вас своя семья, сын-инвалид, а вы ковыряетесь в том, что мама не так делала. Это её жизнь, её ошибки, вы свои наделаете, никто не идеален. Вам тут посоветовали всё маме как высказать! И вообще не общаться! Угу, при ребенке-инвалиде самое то. Сейчас мама приходит на выходных с ним посидеть, а тогда кто?
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Элфи Крекс / 09.01.19 02:55"Сейчас у тебя есть компьютер, вай-фай и телефон". Ой, даже электричество есть! Ну что чушь писать. Моя старшая дочь как раз 1990 года рождения. И, как ни странно, компьютер у нас был. Да, смешной такой формы, " жопастенький", но вот был. А уж что касается литературы, коей по мнению Алёна тогда не было. Да завались.Все тогда на Никитиных помешались. Спока читали. Пенелопа Лич вот до сих пор у меня где-то дома. Ле Шан вспомнилась. А то прямо каменный век был в 90-м. Не знали, не читали, не путешествовали, только в пионерлагерь да на лесоповал. Как Макаренко, интересно, был интернета жил? Корчак?
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Koshka / 09.01.19 10:09К тому же, хотя о ценности Спока и Никитиных можно спорить, было много другой, вполне научной и популярной литературы. А сейчас интернет есть, а цензуры в нем нет. И пишет условная Маня с купленным дипломом арбузолитейного института. На одну нормальную статью - сто статей таких Мань. Так что еще вопрос, что полезнее.
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Koshka / 09.01.19 10:09К тому же, хотя о ценности Спока и Никитиных можно спорить, было много другой, вполне научной и популярной литературы. А сейчас интернет есть, а цензуры в нем нет. И пишет условная Маня с купленным дипломом арбузолитейного института. На одну нормальную статью - сто статей таких Мань. Так что еще вопрос, что полезнее.
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Элфи Крекс / 09.01.19 11:53Ну, любая литература не библия, всё через свой мозг пропускать надо. " Младенец и ребёнок" Лич очень чёткой книга была. Практические советы, ещё и с картинками, были в " Домоводстве", изданной вообще до моего рождения, в 1956 году. Моя знакомая, с которой мы с детьми гуляли, прямо по месяцам жила по книжке "От колыбели до школы". Алёна, наверное, несмотря на свой зрелый возраст, ни слово " библиотека", ни слово " книжный магазин" никогда не слышала. Рассуждает, как современный продавец, который, чтобы узнать, сколько стоит два метра ткани, калькулятор достаёт.
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