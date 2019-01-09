У меня никакая мать

Не звоню и не заезжаю к родителям. Не хочется. И не могу себя заставить. Со свекровью чаще общаюсь, чем со своими. Хоть со свекровью у нас не всегда все гладко. Я знаю, что она не совсем довольна мной. Но она волнуется, как у нас дела, как внук, сын и я. И это действительно волнения, не дежурные звонки. Постоянно передает гостинцы, частенько забирает внука на выходные. Она хочет этого сама, а стоит попросить не откажет.

Моя же мать появляется по праздникам, посидеть с внуком...а вы на долго? Первый год его жизни я жила со своими родителями, и мама была полностью уверенна, что она уж бабушка так бабушка, не то что свекровь, заезжающая в гости с гостинцами. Она ведь наблюдала как я вставала и кормила его, купала и стирала вещи сама. Сидеть сидела, но чаще ей особо некогда было. Зато герой из всех героев, когда я уезжала на сессию и она 2 раза 2 недели была с ним сама. Я, конечно, благодарна. Только после мы у свекров прожили 8 лет. И всегда она старалась помочь. И когда я уезжала на сессию 3 года. Были и сложности, и ссоры, да и скандалы. Я ее чаще не любила, а теперь в замешательстве. Мы купили свой дом. И она скучает. Но не суется к нам лишний раз, чтобы не мешать. У нее всегда можно спросить совет и получить ответ.

В принципе, и моя может дать ответ. Но тут дело в подаче. У свекрови - разбор ситуаций на несколько вариантов развития событий, для подбора лучшей. И аккуратная трактовка мнения для размышлений. После разговора со своей, меня аж трусит от негодования. У нее будто цель все изничтожить... может, и нет, но говорить долго без нервоза у меня с ней не получается. Потом хожу психованная весь день. Раньше было наоборот. Меня бесила свекровь. Теперь же бесит мать.

Хотя тут и обида на нее. Мне приходится сложно с воспитанием сына. Он на инвалидности. Мы часто мотаемся по врачам. А так как в своем детстве я с братом росли, как трава, то в многих вещах я чувствую себя, порой, деревенщиной. Один из ярчайших примеров – это первые месячные и никакой, никакущей подкованности в этом вопросе. Хуже всего то, что я была в тот момент в детском лагере и эти дни просто пряталась как испуганный зверек. Мать не дала знаний по ведению быта, особенности женской гигиены и о многом другом. Она не работала, сидела дома, но жили мы как в хлеву. Там и сейчас бардак жуткий. Раньше я делала попытки отмыть у мамы кухню, ванную, навести порядок в доме. Тем более что сделался ремонт, и обидно было видеть это все под грудой грязной посуды или одежды. Но когда возникал вопрос «куда это положить?», все под разными предлогами откладывалось на потом.

Я понимаю, что есть матери и хуже. И раньше меня ведь все устраивало. Мне непонятно, почему сейчас все начало раздражать. Мне стыдно, что я такая плохая и не звоню родителям, но заставить себя сложно. Тем более им ведь не понятна такая дистанция. Может, я перекладываю свои неудачи и неумения, на отсутствие должного воспитания. Мне хочется правильно воспитать своего ребенка, а опереться не на что. Это так удручает. Я боюсь, что делаю лишь ошибки и с родителями, и с сыном. Написала, конечно, все довольно сумбурно, но буду рада постороннему мнению.