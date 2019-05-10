Трудный выбор: сын с дачей или сожитель с квартиро
Я в гражданском браке уже 14,5 лет. Вместе мы 17,5 лет. Позади аборт, его ребенок на стороне. Он помогает только материально. Отношения с его детьми от первого брака прекрасные, но к моему сыну относится плохо. Сын не может прийти к нам в дом, я живу в его доме. И они уже, думаю, не помирятся, хотя раньше были хорошие отношения. У меня есть дача, пока не оборудованная, хочу уйти от него и жить с сыном. У мужчины алкоголизм, секса нет, и он придирается ко мне по любому поводу, просыпаюсь и плачу. Жалеет деньги.
К сыну приехал в город отец, мой бывший муж, и, может, он будет жить с сыном на даче. И у меня выбор: или жить с алкоголиком, тяжелым человеком с которым нет уже сил жить, или жить с бывшим мужем, которого тоже видеть не хочется. Ему пойти некуда, болеет часто. Я в шоке.
У меня еще вдогонку вопрос: я совершила огромную ошибку, когда помогла всем материально при продаже квартиры, а сама осталась с долгами, которые до сих пор гашу. И сожитель мне не идет на помощь, а, наоборот, обвиняет, что я не отдала все деньги за квартиру ему. Половину зарплаты я отдаю по суду, а живу фактически на его деньги, езжу на его дорогой машине, он говорит, что машина моя, я хотела бы ее продать и вырваться из этой кабалы, но не решаюсь ему это сказать, а он делает вид, что его мои проблемы не волнуют, разве это любовь? Я запуталась. Выплачивать еще долго. Жду вашего ответа. Спасибо. Чувств к моему сожителю уже нет.
Мнения наших экспертов
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Алена
Ирина, если ты «фактически живешь на его деньги», то о чем вопрос? Разве у тебя есть варианты? Ты 14,5 лет протянула вместе с этом «алкоголиком». И если ты до сих пор живешь с ним, значит, тебя это устраивает. Ты можешь жаловаться, плакать, но ведь ты ничего не делала все это время, чтобы что-то изменить. Более того, ты своими руками лишила себя возможности отступления – продала квартиру и раздала деньги «нуждающимся». Это не было «ошибкой», это было актом «сжигания мостов». Ведь в глазах сожителя ты становилась уязвимой, зависимой от него. Чтобы сожитель почувствовал себя в «ответе за тех, кого приручили». Так что, как честный человек, он уже не может тебя бросить. Да, при этом он не решает твои проблемы, и явно не испытывает симпатии к твоему сыну, но он тебя содержит и даже выдал тебе «дорогую машину». Кстати, я почти понимаю, о чем он говорит, когда ругает тебя за то, что ты не отдала ему деньги, вырученные за квартиру. Учитывая, кто у вас в паре основной добытчик средств, твой сожитель мог бы более умело распорядиться этими средствами, и тебе бы не пришлось сейчас выплачивать долги и судиться. Так что, тут мужчину винить не к чему. Он прав.
Отдельный вопрос – почему «муж» не хочет общаться с твоим сыном, если раньше все было хорошо. Может, проблема не в муже, а в сыне? Сын работает? Он тебе помогает? Или, наоборот, рассчитывает на помощь с твоей стороны? Может, муж считает твоего сына лоботрясом, который расходует жизнь на ерунду, и который (например) тянет деньги у мамы на походы в клуб? Навряд ли отношения поломались просто так. Ищи причину.
Жизнь на даче – та еще романтика. Особенно в холодный период и в демисезон. Сложи все составляющие этого плана: ты уходишь от сожителя и лишаешься материальной помощи от него, у тебя на жизнь остается половина скромной зарплаты, появляется бывший муж с болячками, которые, с одной стороны, требуют присмотра и нормального лечения, с другой – не дают бывшему нормально работать, а значит и получать стабильную достойную зарплату, и, наконец, сынуля, про которого ты толком ничего не написала, а жаль. И все это на неблагоустроенной даче? По-моему, это провал. Ты сбежишь оттуда раньше, чем ударят первые осенние заморозки.
И как это ни прискорбно, но жить с тем, кто тебя обеспечивает, тебе сейчас куда выгоднее. Сбежать на дачу – не проблема. Проблема – вернуться потом, когда ты поймешь, что этот поступок ничуть не умнее растраченных на квартиру средств.
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Сергей
Ирина, как я понимаю, ты живешь с мужчиной, который тебя обеспечивает, но с ним нет нормальных отношений, и имеется желание разойтись. Что ж, это понятно. В принципе. Но возникает вопрос – а на что ты собираешься существовать после отделения? Половины зарплаты хватит? То, что присутствует машина – это, конечно, прекрасно. Но твоя ли она? По документам кто владелец? Если твой сожитель, то лучше даже про данный агрегат не вспоминать. В случае переезда его придется оставить реальному владельцу. Он тебе квартиру простить не может, а ты его еще и на машину хочешь «развести»? Не получится.
Это я к тому, что уйти, конечно, можно, но что будет дальше? Про бывшего мужа, больного человека, которого ты собираешься поселить на необустроенной даче, в принципе, понятно. Две зимы там, небольшие расходы на бюджетные похороны, и одной проблемой меньше. Но не слишком ли жестко? Хотя, как знать, как знать. Не вполне ясно, правда, для чего тащить туда же сына, который, судя по всему, довольно взрослый и давно живет отдельно. Но у меня вообще с логикой проблемы, а с женской, так тем более. Может быть, для начала у самого «ребенка» спросить, хочет он того? Кстати, заодно можно поинтересоваться, не желает ли он оказать помощь матери? Молодому человеку, как мне думается, проще найти варианты заработка, при желании. И если уж имеется потребность в объединении, то его зарплата плюс половина твоей, вполне могут позволить выкарабкаться из положения. Или ты собираешься тащить всех на себе? Если так, то, по-моему, проще жить с обеспеченным алкоголиком, к которому давно привыкла, чем влезать в жизнь, которой не знаешь, и пока даже не представляешь, насколько тяжелую.
Просто поверь на слово, что ездить на дачу и жить на даче – это две не просто большие, а ОЧЕНЬ большие разницы. А когда на тебе висят еще и пара бездельников великовозрастных, а дача не оборудована, то небо с овчинку покажется практически сразу. Только вот выхода уже не будет. Назад тебя никто не возьмет. Это я к тому, что прежде, чем что-то делать, стоит сначала подумать. И если есть желание уехать, то сначала обеспечь место отступления, причем качественно обеспечь, разберись с машиной, продай, избавься от долгов. Затем еще семь раз подумай, и только после этого срывайся из привычной обеспеченной жизни, если желание не пропадет. Хотя, безусловно, решать только тебе.
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Лучшие комментарии
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ЯздесЯ 10.05.19 08:05Трудное письмо...что-то главное ускользает от меня, много вопросов. Вы бы вышли в эфир, автор. Мне лично сложно так советовать в вашей ситуации. С одним соглашусь (у Сергея): найти в себе силы не спешить рубить пока сук, на котором сидишь.
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Солярская 10.05.19 08:46Странная вы женщина, квартиру продали, деньги кому-то (всем - это кому?) отдали, ещё и должны остались? Это как вообще? Что там за сынок у вас непутёвый, который только на даче и живёт? И какого-то совета ещё ждёте, какого? Сожитель: секса нет, пьет, машину предоставил, содержит. И что вас корежит тогда в вашем случае? Что у вас нет секса с алкоголиком? Или что мужик непонятно почему даёт вам денег даже не за секс? Сделайте перестановку, поставьте кровати в разные комнаты и скажите доброму человеку спасибо, что мало того, что имеете не только крышу над головой (бесплатную), но и еду на столе, и даже машину. Раз такая засада со всех сторон. Или съезжайте, и разбирайтесь с долгами, с пропитанием, со съемной квартирой, и да - все сама-сама, и нечего человеку мозги компостировать, хоть он и алкаш. Запьешь тут с вами.
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Koshka 10.05.19 10:19Столько лет жить с мужиком, который Вашего сына на порог не пускает? Вам не сюда надо обращаться, а к докторам.
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Ellis_2 10.05.19 10:30Не написано сколько сыну лет. И непонятно, кому вы помогали при покупке квартиры после продажи своей. Вопрос: на кого записано имущество вашего сожителя. Понимаете, если завещания нет, в случае его кончины прийдут его дети, а вы останетесь на улице. В лучшем случае - в необустроенной даче, с бывшим мужем. Это ненормально, что мальчик ваш не может к вам прийти. Неужели вы дали сожителю деньги на его квартиру, раз он вас обвиняет, что не все деньги ему были отданы? Вы в очень сложной ситуации. А его проблемы не волнуют, ну да. Машина оформлена на него. Вы зависите от него. Проблемы негров шерифа не волнуют. Знаете, одна женщина, которая работала с моей тетей, была в похожей ситуации. Ни к дочке в ее семью, ни к бывшему мужу не заселиться. Квартиру обманным путем отобрала родная сестра. Продали, должны были деньгами поделиться, а деньги сестра отдала ее быбшему мужу. Глупость. И что сделала Галя. Она поехала в Италию работать в какую-то семью на побережье. Ну мужа бывшего, ни у дочки, а работает. Познакомилась с каким-то дедом и он ей сделал предложение. Галя сначала крутила носом, но перспектива иметь свое жильё и итальянскую пенсию после его смерти не так уж плоха, поэтому решилась. Сначала похудела, потом похорошела. У всего есть своя цена, Ирина. Особенно если женщина не обеспечена и так уязвима. Ищите варианты. Если надумаете жить с алкоголиком -перспектива плохая, если всё имущество записано на него.
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Прелесть 10.05.19 11:09Не надо расписать. Вы живёте в одном доме с вполне непустым кошельком. Так что нравится не нравится люби моя красавица. Задачу себе поставьте выйти из долговой ямы. Не уж не обработать любящего вам алканавта это надо быть совсем ленивой. Другие лучше не будут. Так как вы тупая.
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Krazy / 10.05.19 20:29Помогли всем - эт кому? Сын влип, а вы платили? И с чего он с вашим сыном не общается? Если раньше все было ОК? Криминал, наркотики? Темните вы что-то. Вас такую проблемную содержат (и неплохо, машина, жильё) и поддерживают. Даже без секса, толку ноль. Точно любовь. Имейте совесть и благодарность. Иначе закончите как старуха из сказки, которой все мало.
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Элфи Крекс / 10.05.19 19:1955 лет. Ничего нет. Квартиры нет, денег нет, одни долги и недостроенная дача. У сына ( сколько ему? Лет 30?) тоже ничего нет, раз уж хочет с мамой жить на необорудованной ( времянка, что ли?) даче. Ещё и бывший муж нарисовался, весь больной и без жилья. Из тюрьмы вышел? Ну чего тут скажешь. Лучше уже не будет. По суду платить ещё долго, а пенсия близко. Зубы выпадут - не вставить, заболеете, деньги понадобятся - по людям с лапкой ковшичком. Врагам моим такую старость не пожелаю. И самое время печалиться, что секса нет.
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50)50 / 10.05.19 17:14Да, Вам только о любОви щас и думать. Сынок накосячил так, что мать в долгах? Ну цель какая - вылезти из долгов и сохранить сына? Пусть и живет с папой на даче, а Вы с сожителем, 17 лет живете и еще проживете. И поменьше ерунды читайте о том, что жить надо только для себя) Вот Вас уже на отсутствии любви вдруг заклинило, в 55, без жилья и с долгами
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Прелесть / 10.05.19 11:09Не надо расписать. Вы живёте в одном доме с вполне непустым кошельком. Так что нравится не нравится люби моя красавица. Задачу себе поставьте выйти из долговой ямы. Не уж не обработать любящего вам алканавта это надо быть совсем ленивой. Другие лучше не будут. Так как вы тупая.
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Koshka / 10.05.19 12:11На этот раз я прямо на сто процентов согласна с последним словом.
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[email protected] / 10.05.19 14:08С диагнозом, допустим, вы не промахнулись. И задача выбратьша из долговой ямы - очевидна. Что дальше? Из этой квартиры ее попрут, машину заберут (если она еще будет) и т.д.
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Прелесть / 10.05.19 14:48Она живёт с человеком под одной крышей уже 25 лет. Он выпивает. И он её любит. Это однозначно. Пьёт он и придираться лишь только потому что она ведёт себя неправильно. Стоит ей измениться и дом и машина будут её. И никто её никуда не попрёт. Она просто реально тупая и так себя любит что не хочет поднапрячься. Она должна поставить себе такую задачу. А она о чувствах. И о сексе. Уж коли живёт без чувств и секса так значит займись делом и включи креатив.
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Прелесть / 10.05.19 14:52Описка 15 лет
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[email protected] / 10.05.19 14:58"Стоит ей измениться и дом и машина будут её. И никто её никуда не попрёт". - Прелесть, каким образом? И не таких "любящих" прут. Если он завещание на на нее не оформит, после его смерти ( а здоровье его, при алкоголизме, врядли фонтан ) попрут на правах наследников. И квартиры не будет. Будет дача с бывшем мужем.
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Солярская / 10.05.19 15:22А ей что так, что так только дача лишь и светит. Почти шестьдесят уже, а впереди только социальный дом престарелых, а если сейчас от сожителя уйдет - то прямая перспектива бомжевать на вокзале.
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[email protected] / 10.05.19 15:3915:22 - Ну так и я о том. Люби его - дача. Не люби его - дача. Просто, может, если его "любить", он добрее станет и больше денег даст на гашение долгов?))
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Ellis_2 / 10.05.19 10:30Не написано сколько сыну лет. И непонятно, кому вы помогали при покупке квартиры после продажи своей. Вопрос: на кого записано имущество вашего сожителя. Понимаете, если завещания нет, в случае его кончины прийдут его дети, а вы останетесь на улице. В лучшем случае - в необустроенной даче, с бывшим мужем. Это ненормально, что мальчик ваш не может к вам прийти. Неужели вы дали сожителю деньги на его квартиру, раз он вас обвиняет, что не все деньги ему были отданы? Вы в очень сложной ситуации. А его проблемы не волнуют, ну да. Машина оформлена на него. Вы зависите от него. Проблемы негров шерифа не волнуют. Знаете, одна женщина, которая работала с моей тетей, была в похожей ситуации. Ни к дочке в ее семью, ни к бывшему мужу не заселиться. Квартиру обманным путем отобрала родная сестра. Продали, должны были деньгами поделиться, а деньги сестра отдала ее быбшему мужу. Глупость. И что сделала Галя. Она поехала в Италию работать в какую-то семью на побережье. Ну мужа бывшего, ни у дочки, а работает. Познакомилась с каким-то дедом и он ей сделал предложение. Галя сначала крутила носом, но перспектива иметь свое жильё и итальянскую пенсию после его смерти не так уж плоха, поэтому решилась. Сначала похудела, потом похорошела. У всего есть своя цена, Ирина. Особенно если женщина не обеспечена и так уязвима. Ищите варианты. Если надумаете жить с алкоголиком -перспектива плохая, если всё имущество записано на него.
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Koshka / 10.05.19 10:19Столько лет жить с мужиком, который Вашего сына на порог не пускает? Вам не сюда надо обращаться, а к докторам.
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Солярская / 10.05.19 11:56Да там было все нормально, только сынок накосячил видимо так сильно, что выкупать пришлось неподецки, что на даче сидит и нигде не отсвечивает, а мамаша в долгах, как в шелках, кому надо такие подарочки?
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Элфи Крекс / 10.05.19 19:24Она пишет: раньше были нормальные отношения. Что-то сын натворил, думаю. Да и сыну уже лет 30.
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Прелесть / 10.05.19 10:08Как бы вы ни искали недостатки в алкоголике, а он однако человек. Имеет деньги и на себя и на Вас ещё и машину предоставил. Кочевряжиться не надо. Надо его полюбить. Да. Именно полюбить.
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Солярская / 10.05.19 08:46Странная вы женщина, квартиру продали, деньги кому-то (всем - это кому?) отдали, ещё и должны остались? Это как вообще? Что там за сынок у вас непутёвый, который только на даче и живёт? И какого-то совета ещё ждёте, какого? Сожитель: секса нет, пьет, машину предоставил, содержит. И что вас корежит тогда в вашем случае? Что у вас нет секса с алкоголиком? Или что мужик непонятно почему даёт вам денег даже не за секс? Сделайте перестановку, поставьте кровати в разные комнаты и скажите доброму человеку спасибо, что мало того, что имеете не только крышу над головой (бесплатную), но и еду на столе, и даже машину. Раз такая засада со всех сторон. Или съезжайте, и разбирайтесь с долгами, с пропитанием, со съемной квартирой, и да - все сама-сама, и нечего человеку мозги компостировать, хоть он и алкаш. Запьешь тут с вами.
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Солярская / 10.05.19 12:02И правильно он делает, что машину на вас не переписывает. Не будет ни денег, ни машины. Он вас как облупленную знает..
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ЯздесЯ / 10.05.19 08:05Трудное письмо...что-то главное ускользает от меня, много вопросов. Вы бы вышли в эфир, автор. Мне лично сложно так советовать в вашей ситуации. С одним соглашусь (у Сергея): найти в себе силы не спешить рубить пока сук, на котором сидишь.
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Катя / 10.05.19 01:56Я тоже в шоке
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Никольски / 10.05.19 00:35Ну надо же!!! Сколько у Вас взрослых нахлебников. И как они Вас задолбали, что сбежать даже на неблагоустроенную дачу не получается. Опять хвост. А не бывший муж собирается со своим сыном жить у вас!! Нонсенс вообще. Трудно себе представить просто уровень наглости.. Сожитель не разговаривает с сыном!!! Материально помогла??? Да про то в окно деньги выбросила. Они снова на вас напрыгнули как клещи. И сын тоже. Продавайте дачу, машину. И покупайте себе что нибудь свое. А всех вон. А если бы у вас было три сына от разных отцов? Все три отца тоже бы явились жить со своими сыновьями к вам в дом. Вы что, сумасшедшая??? Вам 55, а говорить нет так и не научились. Вот уже почти на улице, а нет не получается. Ваши проблемы ваши нахлебники и лодыри решать не будут!Я сплю, ужас! Бывший муж прется жить с сыном за ваш счёт. Я такого безобразия ещё не видела!!!! А сын, что не понимает, что это не нормально? Он, что? Тоже недоразвитый как папаня????
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Фло / 10.05.19 00:34Я только не поняла, кому она ползарплаты отдает? Сын же вроде взрослый?
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жужа@ / 10.05.19 00:51Кредитов в банках набрала
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