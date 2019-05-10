Трудный выбор: сын с дачей или сожитель с квартиро

Ирина, если ты «фактически живешь на его деньги», то о чем вопрос? Разве у тебя есть варианты? Ты 14,5 лет протянула вместе с этом «алкоголиком». И если ты до сих пор живешь с ним, значит, тебя это устраивает. Ты можешь жаловаться, плакать, но ведь ты ничего не делала все это время, чтобы что-то изменить. Более того, ты своими руками лишила себя возможности отступления – продала квартиру и раздала деньги «нуждающимся». Это не было «ошибкой», это было актом «сжигания мостов». Ведь в глазах сожителя ты становилась уязвимой, зависимой от него. Чтобы сожитель почувствовал себя в «ответе за тех, кого приручили». Так что, как честный человек, он уже не может тебя бросить. Да, при этом он не решает твои проблемы, и явно не испытывает симпатии к твоему сыну, но он тебя содержит и даже выдал тебе «дорогую машину». Кстати, я почти понимаю, о чем он говорит, когда ругает тебя за то, что ты не отдала ему деньги, вырученные за квартиру. Учитывая, кто у вас в паре основной добытчик средств, твой сожитель мог бы более умело распорядиться этими средствами, и тебе бы не пришлось сейчас выплачивать долги и судиться. Так что, тут мужчину винить не к чему. Он прав.

Отдельный вопрос – почему «муж» не хочет общаться с твоим сыном, если раньше все было хорошо. Может, проблема не в муже, а в сыне? Сын работает? Он тебе помогает? Или, наоборот, рассчитывает на помощь с твоей стороны? Может, муж считает твоего сына лоботрясом, который расходует жизнь на ерунду, и который (например) тянет деньги у мамы на походы в клуб? Навряд ли отношения поломались просто так. Ищи причину.

Жизнь на даче – та еще романтика. Особенно в холодный период и в демисезон. Сложи все составляющие этого плана: ты уходишь от сожителя и лишаешься материальной помощи от него, у тебя на жизнь остается половина скромной зарплаты, появляется бывший муж с болячками, которые, с одной стороны, требуют присмотра и нормального лечения, с другой – не дают бывшему нормально работать, а значит и получать стабильную достойную зарплату, и, наконец, сынуля, про которого ты толком ничего не написала, а жаль. И все это на неблагоустроенной даче? По-моему, это провал. Ты сбежишь оттуда раньше, чем ударят первые осенние заморозки.

И как это ни прискорбно, но жить с тем, кто тебя обеспечивает, тебе сейчас куда выгоднее. Сбежать на дачу – не проблема. Проблема – вернуться потом, когда ты поймешь, что этот поступок ничуть не умнее растраченных на квартиру средств.