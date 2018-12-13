Терпеть его дальше, или высказаться?
Восемь лет назад я познакомилась с молодым человеком на одном из мероприятий по работе, и с первого взгляда влюбилась. Я открыла ему свои чувства, спустя год, и мы начали встречаться. Месяц всё шло прекрасно, но потом я узнала его получше и поняла, что он совсем не тот, кем мне казался.
Я чувствовала себя полной идиоткой, поскольку сама его выбрала, и какое-то время терпела его злые шуточки в мой адрес, неуважение к моим интересам, жадность до денег, нытьё и попытки поставить всех коллег в известность, что у нас отношения (я выше его по должности). Я боялась высказывать ему то, что думаю, поскольку он постоянно говорил, что бывшие ему всю жизни поломали и я теперь его последний шанс. Это были мои первые отношения, и я совсем не знала, как вести себя с такими парнями.
В итоге я разорвала отношения, объяснив это тем, что мы с ним слишком разные люди и что к серьезным отношениям я пока не готова. Он начал меня донимать, пытался вернуть, плакал и умолял, в итоге довёл меня до нервного срыва. Я его послала, сказав, что он меня достал. И он отстал. У меня личная жизнь так и не задалась с другими парнями, видимо, наказывала себя за совершенные в прошлом ошибки.
Спустя много лет мы случайно пересеклись, он извинился передо мной за своё поведение, я - за своё. И, мне казалось, отношения у нас начали складываться достаточно тёплыми, и он действительно изменился. Но неожиданно одна из коллег сказала мне, что он недавно всё ей про нас выложил и говорил обо мне гадости, что я жутко была в него влюблена, но потом стала вести себя неадекватно, стала чёрствой и агрессивной, выставил меня каким-то монстром, который постоянно пассивно-агрессивно над ним подтрунивает (!) и хихикает с друзьями, хотя я про него вообще не никому кроме близких не говорила и не хотела показывать что у нас вообще что-то с ним было, говорил, что он невероятно тяжело переживал это, но теперь я перед ним извинилась и у него всё хорошо - хвастался новой красивой девушкой.
Коллега глубоко в нём разочарована, посоветовала простить, забыть и не обращать внимания. я пытаюсь делать вид, что мне его жаль и вообще не поднимаю эту тему, но я вижу по некоторым людям, что они заняли его сторону и стали хуже ко мне относиться. Я же делаю вид, что ничего не знаю, но каждый раз как вижу его рожу, у меня дикое желание отозвать его в сторону и двинуть по морде, так, чтобы на всю жизнь запомнил. Я дико боялась этого, что он начнёт трепаться всем подряд о моем прошлом и о личной жизни, тем кому надо и не надо о ней знать. И я в замешательстве, совершенно не представляю, что мне делать.
Как вы считаете, должна ли я выпустить пар, расставить все точки и высказать ему, что о нём думаю, раз испытываю такой сильный гнев и неприязнь? Или терпеть дальше, чтобы не подставить коллегу и не доставить ему такой радости, показав, что мне не всё равно? Как себя вести?.. Уволиться не вариант.
Мнения наших экспертов
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Алена
Алиса, почему тебя вообще это волнует? Нет, я понимаю, что самолюбие задето. Но все же? Что именно для тебя неприятно настолько, что ты начинаешь плохо функционировать в обществе? Твой несостоявшийся бойфренд – лидер мнений? А люди, с которыми ты работаешь в одном офисе – они тебе семья? Тебе сколько лет? Работа – это работа. И на ней высшим мерилом служит профессионализм. Твоему руководству и людям, с которыми ты работаешь в тесной связке, должно быть плевать, что у тебя там за роман был 8 лет назад. Да даже если бы эти отношения были еще вчера – это твоя личная жизнь, и что ты в ней делаешь – это никого не волнует, пока ты эффективна на своем рабочем месте. Так что, главное, это то, как ты работаешь, а не то, с кем ты гуляешь по вечерам.
Что конкретно делать с этим мужчиной? Ничего. Просто не позволяй ему тебе мешать работать. Даже если он не успокоится, окружающим эта история наскучит быстро. Да и если ты не будешь давать новых поводов для его рассказов, его истории быстро перейдут в разряд «городских легенд».
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Сергей
Алиса, на мой взгляд, ты совершенно напрасно столь сильно переживаешь. Видишь ли, как бы это ни было печально или радостно, но практически всем окружающим, ну, за исключением родителей и действительно близких, совершенно плевать что у тебя, когда и с кем было. Люди могут, конечно, позубоскалить какое-то время над коллегами или знакомыми, но очень недолго. Всё дело в том, что мы сосредоточены на своих собственных проблемах и отношениях. Поэтому чужие сложности или неприятности не запоминаются и не интересуют. Не веришь? А ты попробуй взглянуть на происходящее глазами отвлеченного наблюдателя. Ну, к примеру, представь, что тебе что-то подобное рассказали про вашего бухгалтера или секретаря. Будет тебе это интересно? Вряд ли. Долго ли ты будешь помнить о рассказанном? Конечно нет. Ведь ты общаешься с человеком по своим собственным делам и заботам. И оцениваешь его не со слов кого-то постороннего, а только на основании личного опыта. Поэтому даже если вдруг некто начнет говорить гадости про того, с кем у тебя нормальные отношения, ты скорее всего почувствуешь неприязнь именно к рассказчику. Собственно, судя по написанному, именно так и происходит. Твоя коллега потому и поделилась информацией, что почувствовала дискомфорт в общении с парнем, а не с тобой. В результате подошла, рассказала, и, просто поверь, почти сразу выкинула из головы. Так что мой тебе совет – последуй её совету. Просто перестань обращать внимание на данного кадра и не общайся с ним. Ведь в данном случае, отсутствие реакции – самая лучшая реакция, поскольку полностью противоречит тому, чего он хотел добиться.
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Лучшие комментарии
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Джей 13.12.18 08:19Театр одного актера прям! :-) что мешало в свое время сказать мч правду: мне не нравится твое отношение ко мне, поэтому мы расстаемся. К чему эти заламывания рук, надуманные извинения и попытки показать жалость? Девушка, отношения начинаются с коммуникации, а Вы сначала молчите, потом пытаетесь играть не свою роль, потом удивляетесь, что Вам так хреново :-) явно Вас не научили в детстве выражать свои эмоции, вот и маетесь, думая что, что любое проявление эмоций или честное выражение своих чувств обидит окружающих. Парень вел ся как скотина, а Вы хороводы все водите. Сказали бы сразу: бушь трепацо, расскажу, что в постели ты ноль и писька у тя короткая, все, вопрос был бы решен. А вы развели на ровном месте. Хотя вспоминая предыдущие письма, этот хоть не дерецо :-) :-)
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Никольски 13.12.18 10:08Девушка, а зачем извинились перед ним при новой встрече?Он извинился и хорошо. Ему это надо было сделать сразу, а не истерики катать. Приняла извинения и жизнь пошла по своим руслам. Но, Вы, почему то, кинулись извиняться, сообщили ему что жизнь со следующим не задалась (и это наказание, по вашим словам, за прошлые ошибки!!!!) и, как финал, бурно расстраивается, что он что то там рассказывает коллегам. Что такое с Вами???? " Создаётся прямо впечатление, что" на волка и зверь бежит" Извращенец нашёл свою жертву. Мне кажется, что Вам к психологу. Выяснять, почему Вы так активно завязались на мерзавеце. Ещё ему и потакаете. Столько страданий каскадом на его мельницу. Немного мазо? Нашла своего садо?
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жужа@ 13.12.18 12:28А где он все эти 8 лет был? Прятался в туалете? ))) Прошло столько времени, почему это Вас вообще волнует? Ну если никак с собой не справиться, и В выше по должности постарайтесь от него избавиться. И помните - ВЫ на работе. Это первое. А все придурки, пока они не ваши непосредственные начальники, не должны Вас волновать.
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Прелесть 13.12.18 12:00Моя история из молодости. В молодости я работала в Питере директором предприятия. И была красивая. И очень интересная для мужчин. Но замужем. И 100 преданная жена. Но люди мне всегда приписывали любовников из начальства. Но вдруг в одной компании мне рассказали что я любовница Иванова. И что он сам об этом не раз говорил другим. Дело было позднее. И я при всех попросила его номер и позвонила ему домой. На даче он был. И трубку поднял тесть. Я сказала дайте мне срочно Иванова. Он : уже поздно. Он спит. А вы кто? Пожар что ли? Я сказала: да. Пожар. Пожар страсти. Я его любовница. Срочно его хочу. Будите и отправляйте его ко мне. Полгода весь коллектив смеялся над ним. Ну чтобы я горевала? Это же смешно. Другой раз человек сто раз подумает прежде чем языком молоть.
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Zavoronok 13.12.18 13:55Редакция наняла ещё одного составителя писем. Раньше 3 раза в неделю было, сейчас каждый рабочий день. Зачёт.
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Наталья / 13.12.18 19:41У меня была немного такая ситуация. Ухаживающий и надеющийся на отношения мужчина по секрету мне рассказал, что якобы тот, с кем возможно, у меня были отношения-рассказывал ему обо мне много нехороших вещей. Поскольку гражданин мне не очень нравился-рассказчик - я просто проигнорировала это повествование. Знаете как бывает-кто сказал, кто что понял, кто что передал... искажения они такие странные бывают. Мой этот рассказчик жутко психовал, что я ни слова не сказала в адрес обвинявшего меня. На том инцидент был исчерпан. Видимо, ожидал, что я начну оправдываться что-ли. Старше он меня на 14 лет был. Мой вам совет-вы с этим дядькой поговорили и извинились. И все! И продолжайте так же с ним общаться ровно и спокойно. Вы все выяснили. Он перед вами извинился! Коллегу на фиг, морду не бейте. Остальные-пройдёт время и забудут, не увидев вашей реакции. Удачи!
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Olga / 13.12.18 19:25В этой ситуации лучше принять тактику No comments. Дело прошлое, дело личное. А коллега-сплетница тоже подозрительная - зачем рассказывать это Вам, чтобы узнать, правда ли это и всем растрепать? Вряд ли он прямо так к ней сам подошел и вывалил. Наверняка от нее расспросы были и интерес в глазах. Короче, от коллеги и от него дистанцироваться. Возьмите отпуск, переключитесь на других людей и дела, кроме работы. Через некоторое время задумайтесь, почему Вас так этот мужчина привлекал и привлекает до сих пор (иначе Вы только посмеялись бы его россказням)? У Лабковского есть статьи о том, как переключить либидо на другой тип мужчин.
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krazy / 13.12.18 18:09Знаете в чем ваша проблема? Он - ваши первые отношения. После судя по письму отношений не было. Те это единнственный раз когда вы с кем-то встречались. Вот вас это так и задевает. Если б кто-то из бывших какую-то хрень про меня нес я б поржала и пожала плечами. И не факт что вспомнила б как его вообще зовут. Вы из мухи такого слона раздули =) Всем пофиг, поверьте. Лучше б задумались а почему вы вечно одна. Это как-то нездорово.
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[email protected] / 13.12.18 16:09Его надо было раз осмешить. Сказать что-то типа: он такой же любовник, какой и работник/ варианты. Оттого и интерес мой к нему пропал. А ему лично пояснить, если этика и культура личности ему чужды: слушай ты, герой-любовник, за который я тиа бегала, ещё раз пикнешь про меня хоть слово, пущу по фирме хохму и скажу, что у тебя писюн кривой и маленький, понял? Сразу заткнётся. Он чувствует себя безнаказанным. Почему должна страдать ваша репутация? Незамужняя девушка. А замужняя была бы - тем более. Заткнуть рот ему. И самой не думать так много, потомучто много времени прошло о он того не стоит. Настоящий мужчина языком не треплет. Я вот когда вижу рожу солиста группы "Маroon 5", сразу как-то фу, потомучто он публично комментировал секс с Машей Шараповой. Фу мужик. Недостойно.
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Никольски / 13.12.18 18:41Молодец AlexkB! Всё стало нам всем понятно. Надо мне по грузински начать посты писать). Что то я расслабилась! На русском сайте, да на русском пишу! Надо начать бахать на моем родном и не стесняться! Ведь русские Боги. Должны на всех своих 119 языках федерации разговаривать и на всех 14 бывших Советских Республик с их наречиями и диалектами.))))) А героиня то из России как обрадуется. За словарём, наверное кинет я, что бы понять что ей там из страны "Меча и орала" божественно написали)))
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Zavoronok / 13.12.18 21:26Так может, переведёте, уважаемая? Минусов наверняка наставили за то, что не поняли.
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Никольски / 14.12.18 01:14Нет, уважаемая! Я Вам не переводчица с украинского на русский на русском сайте. Я прилагаю усилия писать на русском и быть понятой на русском сайте. Там kleo.ru , а не kleo.ua написано. Может быть корявые мои фразы , как и мои усилия. Но я их прилагаю . А то опять " Ах , бедных, не поняли.Обидели родненьких на злом российском сайте "
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инна / 14.12.18 01:51А быдляцкая мова тут с какого перепугу? Гэть до своей нэзалэжной и там на хуторе курей поучай)))))
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Zavoronok / 13.12.18 13:55Редакция наняла ещё одного составителя писем. Раньше 3 раза в неделю было, сейчас каждый рабочий день. Зачёт.
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жужа@ / 13.12.18 12:28А где он все эти 8 лет был? Прятался в туалете? ))) Прошло столько времени, почему это Вас вообще волнует? Ну если никак с собой не справиться, и В выше по должности постарайтесь от него избавиться. И помните - ВЫ на работе. Это первое. А все придурки, пока они не ваши непосредственные начальники, не должны Вас волновать.
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Прелесть / 13.12.18 11:49Честно говоря, мы с подругами в таких случаях ржём от радости что такой забавный глупыш оказался. Но вопросов "терпеть ли даже" даже в голову не приходит. Итого : вам реально надо к психотерапевту на приём. И сколько вам лет. Есть ли дети. Есть ли опыт. Что дело 8 летней давности так затянули... Вы сама очень странная вам бы о себе подумать. А вы все о нем. Смешно право.
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Персикова / 13.12.18 12:02На самом деле , да, очень странная. 8 лет!!! - это ж ужас так долго зависать на каком-то незначительном эпизоде. И за 8 лет ничего нового не приключилось - вот что странно.
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Прелесть / 13.12.18 12:06Она и нас хочет втянуть в разговор о нем. Видимо в реале уже никто не слушает. Зависла девушка.. Или бабушка. Неизвестно. Возраст не указан.
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жужа@ / 13.12.18 12:29а я еще так поняла, что они оба продолжали работать все эти 8 лет в одной конторе , и что, ни разу не виделись ? Значит парень из другого региона. Зачем вообще обращать внимание.
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Zavoronok / 13.12.18 21:24Гг пишет, что познакомились на мероприятии по работе. А через 8 лет после завершения отношений пересеклись. Как он коллег пытался поставить в известность, неясно, но в письме не говорится, что вместе работали.
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жужа@ / 14.12.18 00:07ну как, она же пишет:"уволиться не вариант", значит они работают в одной конторе, но возможно в разных городах или филиалах, а встретились на корпоративе ))) Коллега ее тоже хороша: зачем пересказывать всякие гадости человеку на работе? От таких "заботливых" тоже надо избавляться.
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[email protected] / 13.12.18 18:09Свет, а я не совсем соглашусь. Вот то, что 8 лет мусолится, это да. Но вот если он гадости на ее тему распространял, тем более, если в рабочей среде, то это не имеет срока давности, имхо. Как в одном фильме - выпотроши подушку и распусти перья по ветру. Потом их собери обратно. Сможешь? Вот так и с репутацией. Если на работе смеются, потомучто какой-то Вася Пупкин закомплексованный мудак и чешет языком, оно будет помниться и шу-шу за спиной. Зачем кому это нужно? Поэтому я за то, чтобы ставить на место. Уже давно пора.
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Прелесть / 13.12.18 11:44Как много эмоций на ровном месте. Не муж не брат не сват. Да какая разница что он кому расскажет. Да какая разница вообще все его страдания дурачок. Посмеялась бы и дальше пошла. Я считаю вам надо к психотерапевт. Слишком ранимая психика. У Вас.
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Элфи Крекс / 13.12.18 10:54Восемь лет назад вы увидели молодого человека и влюбились с первого взгляда. Через год признались ему и начали встречаться. И уже через месяц вам надоела его жадность, злые шуточки, пренебрежение к вам. То есть за год вы в нем не разобрались, а за месяц поняли, что он не такой, как казался. А может быть, он только по отношению к вам не такой? Ведь целый год, пока вы ему не признались., он никаких подвижки в вашу сторону не делал. И, вполне возможно, его поведение с вами - лишь потому, что ему эти отношения даром сдались? Теперь, через много- много лет, он перед вами извинился. Точка. Вы- то за что и зачем извинялись? Надеялись что- то там возобновить, раз ни с кем другим не сложилось? И что там за жуткие тайны в вашем прошлом, о чем вы ему зачем- то за месяц общения рассказали, а теперь боюсь-боюсь, что выдаст? У вас поддельный диплом? Вы ворует деньги из сумочек коллег? Вы наркоманка? Что такого можно про вас рассказать? Что вы в него влюблены, а он в вас нет? Так такое может любой про любую рассказать, ибо это не подтвердить, ни опровергнуть. Мой совет: отбросить уже эту историю. Ни ему ничего не говорить, ни сплетни коллег про себя не слушать и не обсуждать. Поверьте, если вы сами в этом не будете участвовать, людям станет неинтересно.
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Никольски / 13.12.18 10:08Девушка, а зачем извинились перед ним при новой встрече?Он извинился и хорошо. Ему это надо было сделать сразу, а не истерики катать. Приняла извинения и жизнь пошла по своим руслам. Но, Вы, почему то, кинулись извиняться, сообщили ему что жизнь со следующим не задалась (и это наказание, по вашим словам, за прошлые ошибки!!!!) и, как финал, бурно расстраивается, что он что то там рассказывает коллегам. Что такое с Вами???? " Создаётся прямо впечатление, что" на волка и зверь бежит" Извращенец нашёл свою жертву. Мне кажется, что Вам к психологу. Выяснять, почему Вы так активно завязались на мерзавеце. Ещё ему и потакаете. Столько страданий каскадом на его мельницу. Немного мазо? Нашла своего садо?
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Проходя мимо / 13.12.18 09:16Чокнутый. Разговаривать, выяснять отношения бесполезно. Просто дистанцируйтесь. В какие-то моменты (если Вас спрашивают о нем) можете покрутить пальцем у виска и дать понять, что не имеете с ним ничего общего.
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*** / 13.12.18 08:59полный интернет статей и роликов на тему "кто такие психопаты и манипуляторы и как с ними себя вести", эти статьи даже искать не нада они сами сыпятся пачками. Знакомство с психологией обязательно для работающих в коллективе, особенно если уже были неприятные инциденты.
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Джей / 13.12.18 08:19Театр одного актера прям! :-) что мешало в свое время сказать мч правду: мне не нравится твое отношение ко мне, поэтому мы расстаемся. К чему эти заламывания рук, надуманные извинения и попытки показать жалость? Девушка, отношения начинаются с коммуникации, а Вы сначала молчите, потом пытаетесь играть не свою роль, потом удивляетесь, что Вам так хреново :-) явно Вас не научили в детстве выражать свои эмоции, вот и маетесь, думая что, что любое проявление эмоций или честное выражение своих чувств обидит окружающих. Парень вел ся как скотина, а Вы хороводы все водите. Сказали бы сразу: бушь трепацо, расскажу, что в постели ты ноль и писька у тя короткая, все, вопрос был бы решен. А вы развели на ровном месте. Хотя вспоминая предыдущие письма, этот хоть не дерецо :-) :-)
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Солярская / 13.12.18 08:49Это пять!)
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Koshka / 13.12.18 09:57Согласна.
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Персикова / 13.12.18 10:51Спасибо - и весело и в точку )
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Прелесть / 13.12.18 12:00Моя история из молодости. В молодости я работала в Питере директором предприятия. И была красивая. И очень интересная для мужчин. Но замужем. И 100 преданная жена. Но люди мне всегда приписывали любовников из начальства. Но вдруг в одной компании мне рассказали что я любовница Иванова. И что он сам об этом не раз говорил другим. Дело было позднее. И я при всех попросила его номер и позвонила ему домой. На даче он был. И трубку поднял тесть. Я сказала дайте мне срочно Иванова. Он : уже поздно. Он спит. А вы кто? Пожар что ли? Я сказала: да. Пожар. Пожар страсти. Я его любовница. Срочно его хочу. Будите и отправляйте его ко мне. Полгода весь коллектив смеялся над ним. Ну чтобы я горевала? Это же смешно. Другой раз человек сто раз подумает прежде чем языком молоть.
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Тыковка / 13.12.18 14:19Классная необычная история!!! Я поставила вам жирный плюс. Интересно кто минусит?!
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Солярская / 13.12.18 14:46Аха, вот это номер))) но жестоко, жестоко))) так и надо. Да уж, в следующий раз точно будет свои мультики держать при себе)))
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[email protected] / 13.12.18 16:12Сам смак этой мести - трубку взял - свёкор! Если бы это был этот Иванов, месь бы не получилась такой смачной))) Отличная реакция. +++!!!
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ИДИЛИЯ / 13.12.18 07:10То чувство, когда у людей свое мнение. Зачем бояться, что вас автор выставят в худшем свете? В худшем свете пристает этот мужик, то что треплется на права и на лево, а автору надо быть выше всего этого и не обращать внимания.
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Прелесть ИДИЛИИ / 13.12.18 12:03Совершенно верно.
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жужа@ / 14.12.18 00:08как и коллега автора, которая всё это ей пересказывает .
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