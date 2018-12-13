Терпеть его дальше, или высказаться?

Восемь лет назад я познакомилась с молодым человеком на одном из мероприятий по работе, и с первого взгляда влюбилась. Я открыла ему свои чувства, спустя год, и мы начали встречаться. Месяц всё шло прекрасно, но потом я узнала его получше и поняла, что он совсем не тот, кем мне казался.

Я чувствовала себя полной идиоткой, поскольку сама его выбрала, и какое-то время терпела его злые шуточки в мой адрес, неуважение к моим интересам, жадность до денег, нытьё и попытки поставить всех коллег в известность, что у нас отношения (я выше его по должности). Я боялась высказывать ему то, что думаю, поскольку он постоянно говорил, что бывшие ему всю жизни поломали и я теперь его последний шанс. Это были мои первые отношения, и я совсем не знала, как вести себя с такими парнями.

В итоге я разорвала отношения, объяснив это тем, что мы с ним слишком разные люди и что к серьезным отношениям я пока не готова. Он начал меня донимать, пытался вернуть, плакал и умолял, в итоге довёл меня до нервного срыва. Я его послала, сказав, что он меня достал. И он отстал. У меня личная жизнь так и не задалась с другими парнями, видимо, наказывала себя за совершенные в прошлом ошибки.

Спустя много лет мы случайно пересеклись, он извинился передо мной за своё поведение, я - за своё. И, мне казалось, отношения у нас начали складываться достаточно тёплыми, и он действительно изменился. Но неожиданно одна из коллег сказала мне, что он недавно всё ей про нас выложил и говорил обо мне гадости, что я жутко была в него влюблена, но потом стала вести себя неадекватно, стала чёрствой и агрессивной, выставил меня каким-то монстром, который постоянно пассивно-агрессивно над ним подтрунивает (!) и хихикает с друзьями, хотя я про него вообще не никому кроме близких не говорила и не хотела показывать что у нас вообще что-то с ним было, говорил, что он невероятно тяжело переживал это, но теперь я перед ним извинилась и у него всё хорошо - хвастался новой красивой девушкой.

Коллега глубоко в нём разочарована, посоветовала простить, забыть и не обращать внимания. я пытаюсь делать вид, что мне его жаль и вообще не поднимаю эту тему, но я вижу по некоторым людям, что они заняли его сторону и стали хуже ко мне относиться. Я же делаю вид, что ничего не знаю, но каждый раз как вижу его рожу, у меня дикое желание отозвать его в сторону и двинуть по морде, так, чтобы на всю жизнь запомнил. Я дико боялась этого, что он начнёт трепаться всем подряд о моем прошлом и о личной жизни, тем кому надо и не надо о ней знать. И я в замешательстве, совершенно не представляю, что мне делать.

Как вы считаете, должна ли я выпустить пар, расставить все точки и высказать ему, что о нём думаю, раз испытываю такой сильный гнев и неприязнь? Или терпеть дальше, чтобы не подставить коллегу и не доставить ему такой радости, показав, что мне не всё равно? Как себя вести?.. Уволиться не вариант.