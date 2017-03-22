Стоит ли предавать настоящее ради прошлого?

Неделю назад у меня появилась проблема, из-за которой я не могу уснуть. Дело в том, что в 2015 году у меня были отношения с мужчиной (Ю.). Я узнала, что он мне изменил. Мы расстались, он в свою очередь продолжил встречаться с девушкой, которая разбила наши отношения. Я очень переживала по этому поводу, ведь у меня были к нему чувства. Но шло время, и я как-то уже и остыла к нему. Все это время мы не общались. Летом 2016-го я познакомилась с парнем (С.), мы почти сразу стали жить вместе, все вроде складывалось хорошо, но вот не вижу я совместного будущего, не испытываю глубоких чувств, да и вообще иногда он меня уж очень раздражает, но я разрывать отношения не спешу. Наверное, просто боюсь причинить ему боль, ведь чувствую его любовь! В чем собственно проблема то?! Так вот, на прошлой неделе на мой телефон поступил нежданный звонок от того самого Ю.. Он предложил встретиться, сказал, что постоянно думает обо мне, и т.д. На мой вопрос не будет ли его девушка против, он ответил, что он холост. Я ответила, что подумаю и перезвоню. Я долго думала стоит ли нам видеться, ведь прекрасно понимала, к чему может привести эта встреча. На следующий день, я позвонила и сказала, что у меня есть немного времени, и я могу с ним встретиться, если он все еще хочет этого. Мы встретились в кафе, выпили кофе, поговорили. Почти все время я слушала о том, как он жалеет, что когда-то предал меня, и как ему хочется, что бы я снова была рядом... Я не знаю, как мне быть, ведь я его уже давно простила... Но стоит ли предавать С.? Как мне поступить? У меня сейчас уйма вопросов, и никто, кроме меня, не может ответить ни на один из них... Я очень устала я постоянно думаю об этой ситуации и не могу найти ответы. Помогите, подскажите хоть что-нибудь.

Анна,

Украина, 21 год

22.03.17

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