Стоит ли предавать настоящее ради прошлого?
Украина, 21 год
22.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаАнна, очень простой вопрос и очень простой ответ. Ищи третьего. Парень под буквой Ю уже доказал свою несостоятельность и непригодность для серьезных отношений. То, что ты его простила – не повод думать, что он изменился. Изменилось твое отношение к тому, что произошло. А остановил ли парень на тебе окончательный выбор, или вернулся к тебе потому, что пока один и нет никого получше на горизонте, - ты этого знать не можешь. И я бы не рекомендовала тебе выяснять это на практике. И не только потому, что он тебя предал. Ты ведь тоже его не любишь. В твоем случае он – тоже просто более привлекательный для тебя вариант, чем твой нынешний парень. Но все же не настолько, чтобы сердце заколотилось, ножки стали ватными, а душа бы начала рваться к бывшему. Ты тоже еще в поиске, и поиск далеко не окончен. В общем, ответ: ни один, ни другой тебе не нужны. Иногда нужно давать себе время побыть одной и понять, чего ты действительно хочешь. И, опять же, когда ты одна, у тебя есть шанс встретить кого-то. А пока ты поддерживаешь отношения с тем, кто тебе не очень нужен, ты теряешь время и упускаешь шансы на настоящее.
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СергейАнна, лично я считаю, что в описанных тобой условиях, стоит поискать кого-то третьего, а не тратить время непонятно на что. И в первую очередь, на мой взгляд, как бы ни было стыдно перед нынешним молодым человеком, но с ним нужно прощаться. Причем как можно быстрее. Видишь ли, пока у тебя есть пусть и совершенно ненужные, но близкие отношения с кем-то, то встретить кого-то другого, кто, возможно, окажется «тем самым», гораздо сложнее. Так что пока ты «для здоровья» спишь с человеком, которого не любишь, не ценишь и особо не уважаешь, совершенно впустую тратится драгоценное время, причем не только твое. Ведь ты прекрасно понимаешь, что с нынешним приятелем ничего серьезного не будет. Ты не собираешься строить с ним длительные отношения и уж тем более выходить замуж. А раз так, то можно говорить о том, что этот молодой человек из-за тебя не имеет возможности встретить девушку, которая его на самом деле полюбит, с которой он сможет быть счастлив. А ведь результат все равно будет одинаковым. Вы расстанетесь. Так какая разница, когда ты ему сделаешь больно? Но если уйдешь сейчас, то хотя бы время не потеряете. Что же касается предыдущего приятеля, то еще раз попробовать построить с ним что-то более прочное, в принципе, можно, если не жалко времени. Лично я не верю в то, что он испытывает к тебе хоть что-то серьезное, а потому считаю, что через полгода, максимум год, все повторится. Так что на мой взгляд будет лучше, если ты перестанешь заниматься ерундой. Оба этих парня явно не твои мужчины, а потому и тратить на них нервы и силы – это бездарная трата времени. Может быть лучше попытаться успокоиться и на некоторое время отвлечься от гонки за отношениями? Ведь тебе всего 21 год. Займись собой, учебой, поиском нормальной работы. А ребят, причем обоих, поблагодари и выбрось из жизни. Через некоторое время сама увидишь, как все изменится. И люди новые начнут встречаться, и шанс найти по-настоящему своего мужчину значительно вырастет.
Обсуждение 34
Лучшие комментарии
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Проходя мимоПравду и только правду: 1- Вы не хотите расставаться с С. не из-за возможности его душевно травмировать, а из-за страха потерять синицу в руках. 2- Ю., расставшись с девушкой, полистал свою записную книжечку и воскликнул: Аня! Вот с кем у меня есть шансы! 3. Не нужна С. девушка, которая его едва терпит. 4. Вам только 21. Не зацикливайтесь. Впереди целый алфавит.
22.03.17 08:28 Контекст комментария
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Ellis_@Девочки, ну я просто думаю, что муж, который не изменял и не предавал до свадьбы, теоретически может сделать это после. И наоборот. Всё зависит от людей, от чувств, от намерений, от отношения здесь и сейчас. А если это действительно любовь? И если он действительно жалеет, что потрял ее. Короче, если даже она войдёт в эту воду 2 раз и окажется, что всё-таки не то. То по крайней мере убедится в этом и не будет до пенсии вспоминать, как она любила Ю. Главное - предохраняться. И не дурить. В их ситуации она диктует условия его возвращения. Надо подумать, сформулировать и обсудить. Не понравится - не будет Ю. Будет кто-то другой.
22.03.17 09:37 Контекст комментария
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50/50да какая разница, что там с этим Ю. когда Вы зачем-то живете с раздражающим Вас человеком. возраст подчеркивать не буду, ибо это вредно в любом возрасте. и непонятно. Вам жрать нечего, жить негде, или Вы таким образом к семье движетесь - мол, может, с этим-то сложится? ну теперь видно, что не складывается. знаете, общение с мужчинами, даже с прицелом на перспективу, не состоит из пробования прям всех и всего))) встречайтесь с тем, с кем хорошо, а не плохо. "стоит ли предавать С." он что, Родина-мать, чтобы его предавать или нет?)))
22.03.17 09:58 Контекст комментария
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ДжейНа мой вопрос не будет ли его девушка против, он ответил, что он холост./// девушка, научитесь наконец слышать мужчин. Парень сказал, что он холост, то есть официально не женат. Что само по себе не отменяет наличие у него подруги. Так что не наступайте на одни и те же грабли. Про второй перл: я с ним живу, но не вижу совместного будущего, вообще молчу. И в чем пойнт в 21 год жить с мч, которого не любишь?)
22.03.17 08:46 Контекст комментария
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ДжейВообще конечно странное поведение молодых людей, встречаются с одними, спят с другими, живут с третьими, думают о четвертых)) прям мультитаскинг))
22.03.17 08:47 Контекст комментария
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ЕсенияНадо третьего)
22.03.17 16:16
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КабукиОля, и о будущем ты подумала и о прошлом, замечательно! Попробуй ещё в настоящем пожить. Помогает;)
22.03.17 14:56
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Автор! КиевПочитала ваши высказывания, и пришла к выводу! Спасибо всем, за ваше мнения.
22.03.17 12:26
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?к какому? )
22.03.17 13:01
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Автор!Что нужно слушать в первую очередь себя и свое сердце. А к мнению посторонних просто прислушиваться. И что нужно побороть свой страх остаться одной, послать куда подальше Ю и С , и идти на встречу АлфавитУ!
22.03.17 13:09
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КолибриПарень молодец, ему задали вопрос "не против ли девушка", а он ответил "я холост", то есть не женат, всё логично )) Вы задали не тот вопрос, он дал не тот ответ, все довольны ))) По теме - Аня, ну не те это всё мужчины, не те. Один ходок и гулёна, изменщик, то есть не с теми моральными принципами. Второго вы не любите. Не надо каждого парня рассматривать как последний трамвай. Вам 21 год, эти 2 мутных кандидата не единственные мужчины на этой планете. И я думаю, что вы не боитесь сделать парню больно, а боитесь остаться одна. Не надо бояться, ничего страшного нет в том, чтобы побыть одной, пока не появится тот самый, рядом с которым не будет никаких сомнений.
22.03.17 12:03
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Лапочка КиевНафиг тебе тот Ю? Пофиг на него. И этот С тоже не нужен
22.03.17 11:40
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ПрелестьЕсли уж Вы опираетесь на слово " предавать" своими бессонными ночами, то примени именно это слово в описании Вашей ситуации. Вы предаёте хронически только себя. Никаких отношений никакая девушка Вам не разбивала. Вы просто немного повстречались с парнем, не дойдя до отношений. Это про прошлое. Сегодня Вы тоже не имеете никаких отношений ни с кем. Вы просто предоставляете секс мужчине, которого даже не любите. И наивно думаете что он любит Вас. А он просто любит "помидоры". Но! Именно сейчас тот предыдущий парень предлагает Вам отношения. И Вам только стоит ответить Да или Нет. Если Вы вообще понимаете что такое отношения. Если Вы здесь и действительно не совсем понимаете что такое отношения дайте знать. С удовольствием объясню.
22.03.17 11:23
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50/50да какая разница, что там с этим Ю. когда Вы зачем-то живете с раздражающим Вас человеком. возраст подчеркивать не буду, ибо это вредно в любом возрасте. и непонятно. Вам жрать нечего, жить негде, или Вы таким образом к семье движетесь - мол, может, с этим-то сложится? ну теперь видно, что не складывается. знаете, общение с мужчинами, даже с прицелом на перспективу, не состоит из пробования прям всех и всего))) встречайтесь с тем, с кем хорошо, а не плохо. "стоит ли предавать С." он что, Родина-мать, чтобы его предавать или нет?)))
22.03.17 09:58
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ПрелестьСогласна. Жрать нечего или жить негде.. Грубовато. Но! Что заставляет жить с мужиком ??? Что то значит заставляет. Пора бы ей рассказать о себе. Что за проблемы или комплексы так себя мучают.
22.03.17 11:32
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50/50если есть "что кушать", то, наверное, он положительный, не изменяет, моет посуду и потенциально хороший отец (в её понимании). но счастья-то нет, тем не менее)
22.03.17 11:38
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ОйКогда мужчина не может, не собирается, не хочет быть ответственным с одной женщиной, тогда он заводит отношения с двумя. Пока эти две "не знают, что делать", он может наслаждаться без обязательств.
22.03.17 09:58
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РеджЕсть еще вариант отношений и с Ю и с С одновременно. Заморочиться конечно надо будет, чтобы они друг о друге не узнали, но все же это возможно. Зато испытаете эффект двойных граблей. Чтоб больнее было потом удар получать и легче стало выводы делать из полученного опыта.
22.03.17 09:15
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ДжейНа мой вопрос не будет ли его девушка против, он ответил, что он холост./// девушка, научитесь наконец слышать мужчин. Парень сказал, что он холост, то есть официально не женат. Что само по себе не отменяет наличие у него подруги. Так что не наступайте на одни и те же грабли. Про второй перл: я с ним живу, но не вижу совместного будущего, вообще молчу. И в чем пойнт в 21 год жить с мч, которого не любишь?)
22.03.17 08:46
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ДжейВообще конечно странное поведение молодых людей, встречаются с одними, спят с другими, живут с третьими, думают о четвертых)) прям мультитаскинг))
22.03.17 08:47
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Ellis_@Про девушку эту, я так думаю, они обсудили на кофе..? Ну, в смысле, она еще есть или ее нет. Потомучто если она еще есть, то на кой ночи не спать и думать так усердно. Хотя, ответ про холост, действительно подозрителен.
22.03.17 09:30
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Проходя мимоПравду и только правду: 1- Вы не хотите расставаться с С. не из-за возможности его душевно травмировать, а из-за страха потерять синицу в руках. 2- Ю., расставшись с девушкой, полистал свою записную книжечку и воскликнул: Аня! Вот с кем у меня есть шансы! 3. Не нужна С. девушка, которая его едва терпит. 4. Вам только 21. Не зацикливайтесь. Впереди целый алфавит.
22.03.17 08:28
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Koshka21 год, зачем начинать жить с малосимпатичным? Как будто лямки тянуть. Возвращаться к тому, который уже украсил рогами? Что тут посоветуешь...
22.03.17 08:24
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Ellis_@Я бы пошла по зову сердца. Во-первых, многие делают ошибки, но не все их признают и пытаются "исправить". Во-вторых, если этот С. не радует, то он и так отпадёт скоро. С Ю. или не с Ю. Единственное условие на возобновление отношений с Ю - быть более требовательной, у тебя есть право на условия. Короче, можно провести "операцию Ы")) Иначе, проба чуйств. Почему нет. Тебе 21, оба хотите.
22.03.17 00:12
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ZavoronokЯ бы не советовала возвращаться к бывшему и снова наступать на те же грабли. Она снова влюбится, а он снова изменит, ей будет больно и плохо и опять мучительный разрыв. А что касается теперешнего, надо с ним спокойно поговорить и обьяснить, что не любишь. Займись учёбой, работой, спортом, чем-нибудь интересным, 21 год всего, встретишь ещё своего мужчину.
22.03.17 01:42
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KoshkaЕсть хорошее высказывание на эту тему: "Если тебя раз обманули, ты жертва негодяя, если тебя обманули второй раз, ты дурак".
22.03.17 08:28
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Ellis_@Девочки, ну я просто думаю, что муж, который не изменял и не предавал до свадьбы, теоретически может сделать это после. И наоборот. Всё зависит от людей, от чувств, от намерений, от отношения здесь и сейчас. А если это действительно любовь? И если он действительно жалеет, что потрял ее. Короче, если даже она войдёт в эту воду 2 раз и окажется, что всё-таки не то. То по крайней мере убедится в этом и не будет до пенсии вспоминать, как она любила Ю. Главное - предохраняться. И не дурить. В их ситуации она диктует условия его возвращения. Надо подумать, сформулировать и обсудить. Не понравится - не будет Ю. Будет кто-то другой.
22.03.17 09:37
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KoshkaСкорее всего, он, зная, что дева не свободна, рассчитывает её потихоньку потряхивать.
22.03.17 13:51
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