Стоит ли его терпеть и ради чего?

Алена

Ирина, а ты-то сама чего ожидаешь от этих отношений? 12 лет ты с ним жила ради чего? Терпела ради чего? Прощала его измены – почему? Ты из-за него сделала аборт, а он на стороне «родил» себе ребенка, и ты все это переварила и простила, - была причина, почему? Или ты просто жила, плывя по течению, что называется, куда вынесет? 12 лет - это уже привычка. И если ты не захотела разорвать отношения за все это время, значит, они тебе нужны. Значит, устраивает тебя и то, что он пьет, и то, что «духовно не развивается», и сын твой уже наверняка успел вырасти и ему уже по барабану, как к нему относится мамин мужик. 12 лет назад надо было о сыне думать, теперь-то чего? Единственное, что могу посоветовать: не оформлять отношения официально, даже если вдруг позовет, если вы живете на твоей территории, и если твоего «добра» в вашей совместной жизни больше, нежели его. Потому как, в случае, если он захочет родить себе еще одного ребеночка на стороне, а заодно свалить к маме этого ребеночка, чтобы не пришлось тебе делиться кровно заработанным с тем, кто на тебе просто паразитировал все эти годы. А так – нравится тебе с ним жить – живи. Как я понимаю, задумываешься ты о том, что, это «наверное» не правильно, только когда его нет рядом. Значит, рвать отношения с ним ты все равно не захочешь. Привычка – дело серьезное.