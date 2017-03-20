Стоит ли его терпеть и ради чего?
Тюмень, 51 год
20.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаИрина, а ты-то сама чего ожидаешь от этих отношений? 12 лет ты с ним жила ради чего? Терпела ради чего? Прощала его измены – почему? Ты из-за него сделала аборт, а он на стороне «родил» себе ребенка, и ты все это переварила и простила, - была причина, почему? Или ты просто жила, плывя по течению, что называется, куда вынесет? 12 лет - это уже привычка. И если ты не захотела разорвать отношения за все это время, значит, они тебе нужны. Значит, устраивает тебя и то, что он пьет, и то, что «духовно не развивается», и сын твой уже наверняка успел вырасти и ему уже по барабану, как к нему относится мамин мужик. 12 лет назад надо было о сыне думать, теперь-то чего? Единственное, что могу посоветовать: не оформлять отношения официально, даже если вдруг позовет, если вы живете на твоей территории, и если твоего «добра» в вашей совместной жизни больше, нежели его. Потому как, в случае, если он захочет родить себе еще одного ребеночка на стороне, а заодно свалить к маме этого ребеночка, чтобы не пришлось тебе делиться кровно заработанным с тем, кто на тебе просто паразитировал все эти годы. А так – нравится тебе с ним жить – живи. Как я понимаю, задумываешься ты о том, что, это «наверное» не правильно, только когда его нет рядом. Значит, рвать отношения с ним ты все равно не захочешь. Привычка – дело серьезное.
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СергейИрина, на мой взгляд, ты задаешь чисто риторический вопрос. Тебе не нужны наши советы, поскольку сама все прекрасно понимаешь и знаешь, что делать. Собственно, иное было бы просто странно. Если человек дожил до весьма приличного возраста, то поневоле уже научился разбираться в обстановке и принимать решения. Поэтому если ты до сих пор не решилась разорвать отношения с этим мужчиной, значит тебе именно это и нужно. И взывать к голосу разума, убеждать, что ты зря тратишь время и портишь нервы себе и своему сыну, призывать как можно скорее расставаться - совершено бесполезно. Ты хочешь быть рядом именно с данным конкретным человеком, невзирая на его недостатки. И изменить сложившуюся ситуацию не сможет никто кроме тебя. Поэтому единственное, что могу посоветовать - это попробовать собраться с мыслями, отвлечься от эмоций и постараться проанализировать происходящее с точки зрения здравого смысла. Ведь тебе уже не 20 лет, и терять время непонятно на что, несколько неразумно. Хотя, безусловно, тебе виднее. И если есть большое желание, продолжай развлекаться. В конце концов, каждый волен портить себе жизнь как ему хочется.
Обсуждение 17
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звездочка )Ирина, Вам прошлое отравляет настоящее здесь и сейчас. Это же как токсично - все время проживать все плохие события, конечно так ничего хорошего в настоящем можно не заметить. Если Вы не готовы уйти от этого мужчины, а Вы не готовы и поэтому размышляете и письма пишете, то надо проработать Ваше отношение к прошлому. Практики прощения, практики очищения прошлых событий от эмоциональной заряженности, да просто молитвы почитать. Вы слишком застряли на негативе своей жизни, Вам надо снять себя с этого крючка. Даже если Вы познакомитесь с другим мужчиной, что Вы можете дать нормального человеку, если Вы сами наполнены внутри печалью, обидами, разочарованиями, претензиями и т.д.? Какой вообще мужчина может притянуться на такое внутреннее состояние? В общем, займитесь собой, гигиеной своей души.
20.03.17 09:08
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Проходя мимоНе нашла ничего, что можно положить на весы на чашу "позитив". Живете на его территории, а сын в вашей квартире? Содержит семью, а вы больная и безработная?
20.03.17 08:34
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ДжейТак а каковы альтернативы?? Огласите весь список, пожалста) я так понимаю, сонмы поклонников не стоят в очереди под Вашими дверьми с предложением руки и сердца. Так что этих самых альтернатив нет, иначе Вы давно бы послали мужика. Но при отсутствии альтернатив даже его отрицательное отношение к Вашему сыну не стало препятствием к Вашим матримониаоьным планам. Так что вопрос риторический)) в конце концов в 52 можно многое себе позволить, в том числе и невнятного мужика, одно непонятно — зачем Вам за него замуж.конкретно этот поезд ушел. Есть ли у Вас билет на другой — вопрос к Вам, не к нам.
20.03.17 08:26
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ЮликонХудожнику Браво за скрепы:))
20.03.17 07:41
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Нету никаЯ правильно понимаю, что около 40 Вы настолько разочаровались в жизни и мужчинах, что впустили в свою жизнь алкаша и человека, который обижает Вашего ребенка, которому, очевидно, было не много лет на тот момент?! Так много хочется написать, и про судьбу ребенка, и про бедных русских женщин с очень заниженной самооценкой, но, видимо, у нас так было -есть и будет. Если есть мужской детородный орган, то надо брать, мучиться, портить жизнь всем вокруг, но зато орган !!!
20.03.17 07:38
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Девушки, заказ выполнен) кто давеча жаловался, что письма пошли на домдвоешные, видимо из-за новеньких молоденьких сотрудниц. Ну и? Поднапряглись. Выдали. Ну не могут они в двадцать лет выдать письмо пятидятилетней тети, шаблонов своего представления натолкать - запросто.
20.03.17 07:38
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Zavoronok12 лет жизни в унитаз спущено, ну спусти ещё 12, может, к пенсии очнёшся.
20.03.17 01:37
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JuliaТак уже пенсия на носу. И познакомилась она с ним видимо когда под 40 было, куда ей рожать было? И ребенок ее судя по всему уже взрослый и самостоятельный. Ради чего терпеть? Одиночества боиться.
20.03.17 05:04
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Кейт36 ей было, чего бы не родить? Да и в 40 что значит "куда рожать"? Если дело только в возрасте, разумеется, а не в финансовой и жилищной ситуации
20.03.17 05:22
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ДжейАбсолютное счастье независимое от мужчин, это и есть духовно развитая личность./// угу, хорошо рассуждать о высоких материях при наличии семьи и детей. Абсолютное женское счастье без мужчины — один из мифов, придуманных на клео. У женщины должна быть семья как раз для того, чтобы в 50 не занимацо такой ахинеей, как героиня. И настроена женщина в отношениях должна быть на семью, а не на бесконечное количество черновиков этой самой семьи. Посмотрела я вчера на 56 летнюю женщину, у которой нет мужа, а дочка далеко, ничего абсолютно счастливого не увидела. Мать умерла, и осталась она одна при всем обилии знакомых и подруг. Одиночество с большой буквы, и приткнуться не к кому хотя бы поплакать(( у детей своя жизнь, и остаются муж с женой вдвоем, и находят друг у друга любовь и поддержку в возрасте. Так что все эти прекраснодушные рассуждения хороши как приправа к нормальным отношениям, а сами по себе никакой пользы не несут. Вот была бы у героини четкая идея, что такое семья и семейные отношения, вряд ли бы она с этим мужиком столько лет проваландалась, отбраковала бы еще на начальном этапе как непригодный для семейной жизни экземпляр.
20.03.17 08:37
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ДжейИ еще добавлю, женщины с четким представлением о семье никогда не путают просто трах с отношениями, для них это разные песочницы. А те, кто утверждают, что замуж не обязательно, можно и без штампа быть счастливыми как раз таки мешают все в кучу - и секс ради секса, и отношения, и любовь, и семью.
20.03.17 08:39
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Юликонберегинюшкин бред.
20.03.17 08:54
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Ellis_@У вас притензии к нему, а с себя не спрашиваете, потомучто вы тоже давно перестали расти духовно. У него уже и ребёнок на стороне, у вас аборт. У него пьянки, у вас - терпёжка. Это вы сами себя спросите, ради чего вы его терпите. Я лично не знаю. Не все умеют быть счастливыми в любом статусе, в паре или без. Абсолютное счастье независимое от мужчин, это и есть духовно развитая личность. Вы еще пока этого не достигли и вам никто не мешает принимать решения касательно вас. Совет - принять решение и исполнить.
20.03.17 00:57
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Сам уйдёт рано или поздно , как только подвернется что то получше.
20.03.17 00:33