Я стесняюсь своего внука

Чуть больше пяти лет назад моя дочка вышла замуж за иностранца. Ее муж – марокканец. Они с дочкой учились вместе в университете, начали встречаться, затем поженились. Обычная история. В наше время тоже было много интернациональных браков, так что ничего удивительного.

Могу сказать, что я спокойно отнеслась к тому, что зять иностранец. Что здесь такого? Ведь главное, какой он человек, а не его национальность! В общем, я не имела ничего против выбора дочери. Парень мне понравился. К дочке он относился как к королеве! Она была счастлива, а именно это было всегда самым важным для меня! Спустя некоторое время дочка родила мне внука! Я так ждала этого, так радовалась появлению малыша! Для меня это было просто невероятным событием!

Сейчас моему внучку чуть больше трех лет. Я очень его люблю. Как вообще можно не любить детей, просто не понимаю! Они ведь такие хорошенькие! К сожалению, я не часто вижу своего внучка. Ведь после свадьбы дочка переехала жить в другой город. Можно сказать, на другой конец страны. Они приезжают несколько раз в году и проводят у нас пару недель. Я всегда с нетерпением жду этих встреч, очень скучаю по ним. Но знаете, в последнее время я стала замечать в себе некую особенность. Не знаю, как сказать, но мне немного непривычен тот момент, что внук – мулат. Дело не в том, что я отношусь к этому негативно или еще что-то в этом роде. Просто я чувствую какое-то напряжение рядом с ним. Я не могу этого объяснить! Вот иду с внуком и чувствую себя неудобно перед знакомыми. Люди смотрят на нас с интересом, а мне неловко! Не могу я привыкнуть к такому вниманию! Мне не нравиться оно! Я считаю, что люблю внука, ведь он мой родной человечек. Но то, что он отличается от всех нас цветом кожи, меня как-то смущает, что ли.

Вот не дает мне покоя его смешанная раса, и все! Не знаю, почему так! Мне кажется, если бы он был чуть светлее, мне было бы привычнее. Так бы он не бросался в глаза и был совершенно обычным ребенком! Таким как все!

Может, я выдумываю глупости, не знаю. Просто в последнее время ловлю себя на этих странных мыслях, и не могу ничего с этим поделать. Все переживаю, как малышу будет не просто, когда он вырастет и тому подобное.

Недавно решила поговорить с дочерью и спросить, как к нему относятся у них в городе и в садике? Но моя девочка искренне не поняла, что я имею в виду или не захотела акцентировать на этом внимание. Я говорила намеками, зашла издалека. Может, она и правду не поняла моих волнений. Моя девочка сказала, что у них все отлично и ей не понятны мои беспокойства.

Выходит, это что-то со мной? Почему меня так волнует то, что внук мулат? Почему я так зациклена на цвете его кожи?