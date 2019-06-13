Я стесняюсь своего внука
Чуть больше пяти лет назад моя дочка вышла замуж за иностранца. Ее муж – марокканец. Они с дочкой учились вместе в университете, начали встречаться, затем поженились. Обычная история. В наше время тоже было много интернациональных браков, так что ничего удивительного.
Могу сказать, что я спокойно отнеслась к тому, что зять иностранец. Что здесь такого? Ведь главное, какой он человек, а не его национальность! В общем, я не имела ничего против выбора дочери. Парень мне понравился. К дочке он относился как к королеве! Она была счастлива, а именно это было всегда самым важным для меня! Спустя некоторое время дочка родила мне внука! Я так ждала этого, так радовалась появлению малыша! Для меня это было просто невероятным событием!
Сейчас моему внучку чуть больше трех лет. Я очень его люблю. Как вообще можно не любить детей, просто не понимаю! Они ведь такие хорошенькие! К сожалению, я не часто вижу своего внучка. Ведь после свадьбы дочка переехала жить в другой город. Можно сказать, на другой конец страны. Они приезжают несколько раз в году и проводят у нас пару недель. Я всегда с нетерпением жду этих встреч, очень скучаю по ним. Но знаете, в последнее время я стала замечать в себе некую особенность. Не знаю, как сказать, но мне немного непривычен тот момент, что внук – мулат. Дело не в том, что я отношусь к этому негативно или еще что-то в этом роде. Просто я чувствую какое-то напряжение рядом с ним. Я не могу этого объяснить! Вот иду с внуком и чувствую себя неудобно перед знакомыми. Люди смотрят на нас с интересом, а мне неловко! Не могу я привыкнуть к такому вниманию! Мне не нравиться оно! Я считаю, что люблю внука, ведь он мой родной человечек. Но то, что он отличается от всех нас цветом кожи, меня как-то смущает, что ли.
Вот не дает мне покоя его смешанная раса, и все! Не знаю, почему так! Мне кажется, если бы он был чуть светлее, мне было бы привычнее. Так бы он не бросался в глаза и был совершенно обычным ребенком! Таким как все!
Может, я выдумываю глупости, не знаю. Просто в последнее время ловлю себя на этих странных мыслях, и не могу ничего с этим поделать. Все переживаю, как малышу будет не просто, когда он вырастет и тому подобное.
Недавно решила поговорить с дочерью и спросить, как к нему относятся у них в городе и в садике? Но моя девочка искренне не поняла, что я имею в виду или не захотела акцентировать на этом внимание. Я говорила намеками, зашла издалека. Может, она и правду не поняла моих волнений. Моя девочка сказала, что у них все отлично и ей не понятны мои беспокойства.
Выходит, это что-то со мной? Почему меня так волнует то, что внук мулат? Почему я так зациклена на цвете его кожи?
Мнения наших экспертов
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Алена
Елизавета, ничего особенного в твоих мыслях нет. Людей всегда привлекает необычное, не шаблонное. Вот и малыш смешанной расы с европейской бабушкой за ручку вызывает любопытство. От него никуда не деться, особенно в городах с небольшим туристическим трафиком. /p>
На мой взгляд, это нужно просто переждать. И главное – не грузить этим ни дочь, ни внука, ни окружающих. Стыд, чувство неловкости – это проблемы в твоей голове. У каждого из нас есть что-то, чего мы стыдимся, стесняемся – в себе, в своих близких людях. Из-за собственного дискомфорта мы одергиваем детей на людях, например. Из-за стыда можем не носить какую-то одежду, в которой кажемся себе выделяющимися из толпы. Например, яркое платье. И бороться с этим можно только преодолевая собственных «тараканов» в голове.
В общем, время и любовь справятся с твоей проблемой. Просто не усугубляй.
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Сергей
Елизавета, для начала советую успокоиться и расслабиться. С тобой все совершенно нормально. Все люди - рабы привычного, и на что-то выделяющееся реагируют как минимум ориентировочным рефлексом. Связано это с банальным инстинктом выживания. Ведь привычное – это нормально, и не несет угрозы. Если же имеется что-то не такое, как у всех, причем на биологическом уровне, то это воспринимается как опасность. А вдруг это какое-то заболевание? А вдруг это заразно? Причем, заметь, ставшие давно привычными метисы со среднеазиатами, не вызывают у нас каких-то эмоций. Мы к ним привыкли за многие века совместного сосуществования, и не воспринимаем как нечто неправильное. И так везде. Например, в той же Африке, в странах, где редко бывают белые люди, да даже в центральном Китае, люди точно также реагируют на нас, белых, и детей от смешанных браков. А вот в местах, которые можно назвать плавильными котлами, где веками перемешивалось все, что только можно, ситуация иная. Там все это естественно и не вызывает никаких вопросов.
Так что не пугайся и не нервничай. Ты – совершенно нормальный представитель нашей этнической культуры. И единственное, что ты можешь делать – это стараться преодолеть собственные архитипические установки, и у тебя это получается потихоньку. Ну, а со временем, просто привыкнешь. Главное, что в тебе нет категорического неприятия. Значит, справишься.
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Ваше мнение 10
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Лада / 13.06.19 07:54Люди на всё интересное смотрят. Большая татуировка, необычная или просто яркая одежда, интересная внешность... Помню, сломала руку, наложили гипс - тоже обращали внимание, а некоторые даже комментировали))) вы такая же, не правда ли?) посмотрели, дальше идёте, через секунду забыли.
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ЯздесЯ / 13.06.19 07:47Автор, это все подсознательные установки "а что люди подумают". Еще эти советские анекдоты про " жену, которая родила негритенка", каждому ж не объясните, что у вас и правда зять темнокожий. И все это действует на мозг. Я это так чувствую у своих родителей (им ок. 60 лет). Если вы действительно хотите избавиться от своего смущения, это вам к психологу лучше пойти и проработать, можно и самостоятельно, конечно, но не знаю, насколько это у вас будет эффективно, это ведь установки из детства, крепкие. А так, мулаты вообще, по моему опыту, очень красивы обычно. И в России благодаря необычной внешности, наоборот, в некоторых сферах проще работу найти будет, и вообще - будет выделяться среди сверстников, хорошо запоминаться преподавателям, коллегам. В общем, я вижу только преимущества) Тем более новое поколение намного свободнее и пофигистичнее (это я о тинейджерах 15-17 лет), а ваш внук еще дальше будет.
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ЯздесЯ / 13.06.19 07:54В моем городе, кстати, нередко можно увидеть негров, прям черных. У нас много по обмену приезжают учиться, с девушками белыми обнимаются. Привлекают внимание на самом деле, и больше ничего. И это нормально. Они такие улыбчивые обычно)) Я вот в ВУЗе первый раз в жизни увидела темнокожего человека,а моя дочка в 5 лет, и сильно удивлялась, потом не будет, думаю. А еще как-то на детской площадке встретили девочку, блондинка с голубыми глазами, белокожая, волосы светлые-светлые, но они курчавые и густые, как у темнокожих людей, торчат во все стороны копной. Я такое никогда в жизни не видела даже в журналах. Вот не поверите, все таращатся , т.к. это правда удивительно. С ней часто гуляет старшая сестра обычной внешности. Она говорит, вообще в семье все удивляются и никто не знает, откуда это пошло, в семье нет никого "таких" кровей, а волосы у девочки невероятные.
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Солярская / 13.06.19 03:25Конечно, это что-то с вами, с вашими вросшими в подкормку местечковым догмами и понятиями типа "как бы люди чего не сказали". Вы стесняйтесь. А перед кем? Перед такими же ограниченными, с местечковым понятиями, правилами и установками. Которые могут косо посмотреть на вашего мальчика, осудить. Ну, привет им. Пусть лучше сами стесняются, когда дочек замуж за алкашей выдают, которые потом тех смертным боем бьют. Нормальный, здоровый (ттт) ребенок, что ещё надо? Не гневите бога, чесслово.
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Солнце / 13.06.19 02:59Героиня, не обращайте внимание на окружающих! Кому какое дело с кем Вы гуляете. Ещё не хватало жить ущемляя себя из-за кого попало, которые Вам вообще никто. Живите и радуйтесь жизни! :-)
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Никольски / 13.06.19 01:27Люди вообще заняты своими проблемами. Вообще вам повезло. Дочь счастлива. Ребёнок здоровый и красивый. Все хорошо. Да и Пушкин был метисом, кстати. С вами за ручку идёт маленький Пушкин. Я бы тоже смотрела на такую прелесть и чудо. Знаете, привыкайье к мысли, что у Вас есть чудо. Ваш внук. И не смотреть на него не возможно. Если вы оденет платье от дизайнера и у вас будет в руках волшебная палочка, то на вас будут смотреть. Вам дочь подарила чудо, а вы его стыдитесь. Люди любят смотреть на красивое, а вам неудобно. Гордится надо внуком.)
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Элфи Крекс / 13.06.19 00:56Смотрят, потому что эти дети обычно яркие, хорошенькие, так и притягивают взгляд. Надуманная какая-то у вас проблема, ей-ей. Я бы поняла, что переживаете, что дочь далеко и видетесь редко, или что они вообще в Марокко решили переехать. А то на внука смотрят.
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жужа@ / 13.06.19 00:41Ну и письма пошли, кошмар какой-то. Теперь я понимаю , почему у нас дискриминация при приеме на растру, ибо реально зашоренность мозга полная. Елизавета, Вы дожили до «предпенсионного возраста» и до сих пор считаете, что кому-то на улице есть дело до Вас и до того, какого цвета кода к ребёнка, который идёт рядом с Вами? Открою Вам страшную тайну - всем плевать. Если бы Ваш внук был инвалидом или дайном на нем тоже бы задерживали взгляд на пару секунд. Так же как если бы увидели кого- то без ноги. Или не по случаю накрашенной бабуленцию. Что-то необычное всегда цепляет взгляд на пару секунд. Ну перестанет дочка приезжать в Тольятти и зацикленность Ваша цвете кожи внука быстро пройдёт .
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Киви / 13.06.19 02:55В Тольятти, в маленьком городе, всем есть дело кто во что одет и кто какого цвета. Просто не нужно обращать на всех людей внимание, всем не угодишь. Счастливая семья важнее, чем то, что люди подумают
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