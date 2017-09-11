Смогу ли я в нее влюбиться?
Ростов, 28 лет
11.09.17
Мнения наших экспертов
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АленаНу, во-первых, если та прекрасная девушка так тебя любит, что до сих пор спит с другим парнем, который ее просто пользует как бесплатную шлюху, значит, не так велика ее любовь к тебе, и она точно также сомневается в том, что ты – мечта ее жизни. Девушка точно также, как и ты, в сомнениях, и никак не может решить, что ей нужнее. Вероятно, все же ты не все знаешь про ее нынешнего бойфренда, и это повод усомниться в том, что она действительно с тобой искренна. Поверь, женщина, которая любит, и при этом не связана ни семьей, ни детьми, уйдет сразу. Твоя девица модельного вида просто ищет, в каком пруду больше рыбы. Про любовь с ее стороны забудь. Более того, стоит немного подумать головой и понять, что тому парню она навряд ли рассказывает, что не любит его и просто «дает». Очевидно, что они должны же о чем-то говорить по вечерам и в постели, правда? Навряд ли она молча жертвует ему свое тело и думает во время половых актах о тебе. Так что, снимай лапшу с ушей и объясняй девушки, что она не в твоем вкусе. Это будет честно по отношению и к ней. И к тебе. А на счет молчащего сердца и опасений, что любовь больше не придет в твой огород – не зарекайся. Будет хуже, если ты свяжешь свою жизнь с женщиной по принципу «человек она хороший», а потом встретишь ту, от которой не то что сердце запоет, но и все остальные органы. А у тебя уже будут семья, дети и ипотека с автокредитом.
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СергейВова, на мой взгляд, не стоит пытаться натянуть шарик на глобус. Если ты понимаешь, что девушка, как бы красива она ни была, не вызывает никаких особых эмоций и желания быть вместе, то не трать зря время. Это просто не твой вариант. Видимо, есть в ней что-то, или наоборот, нет чего-то важного, что заставит тебя захотеть не только встречаться, но и жить вместе. А раз так, то вряд ли в данном случае может получиться что-то серьезное. Нет, ты можешь, конечно, жениться и попробовать наладить быт, только вряд ли получится. И велика вероятность, что через некоторое время станет непередаваемо скучно и грустно, после чего встретится какая-нибудь другая девушка, начнутся измены, скандалы и расставание. Ну и зачем это все нужно? Полагаю, будет правильнее не портить жизнь ни себе, ни подруге, и разойтись сейчас, пока не сделали ничего непоправимого. Ну и продолжай искать по-настоящему своего человека. Да, возможно это займет какое-то время. Однако, как говорил один веселый гриф, лучше день потерять, но потом за полчаса долететь. Что же касается твоей гипотетической неспособности влюбиться - это чушь. Ты уже влюблялся. То есть механизм работает. Другое дело, что, повзрослев, ты стал разборчивее и лучше представляешь, чего на самом деле хочешь. Потому и не бросаешься на что попало. Не горюй. Все наладится. Главное, не опускай руки, не впадай в крайности, и продолжай поиск. Остальное само придет.
Обсуждение 4
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КарВова, может быть в 28 лет, пора стать Владимиром? Думаю, что проблема и в этом тоже. Как повзрослеешь, так влюбишься. Удачи в становлении.
11.09.17 03:39
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Butterfly USAСовет у эксперта Алены дельный. А вот грамматика в ее посте хромает.
11.09.17 01:30
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lauraВы молодец , Вова, поверьте , не так много мужчин задают себе вопросы ,которые задаете вы , они сначала навешают дешевой лапши на уши парочке дам параллельно даже иногда , затянут в койку , ослепленные " модельной вмешностью " или уступая их напору , а потом еще лет 20 разрываются между несколькими ,как говорится ," прижитыми детьми " , платят алименты и еще кругом виноваты . Или сидят в вымучанных браках , проглядывая порно -сайты или сайты знакомств с определенными целями . Вы же стараетесь быть честным и с самим собой и с девушками , которыми бы просто могли воспользоваться . И "та самая" вам обязательно встретится , тогда ваша личная жизнь будет счастливой. Насчет этой вашей последней девушки , ваше сердце , видимо , не зря молчит , т.к. вы чувствительны ко всякой фальши . Праильно говорит эксперт Алена , не будет влюбленная женщина выбирать , где посытнее и где сложится .Она расстанется с предыдущим парнем еще ,возможно , до того , как она поймет,что вы ей небезразличны . Может, она и искренна , говоря , что любит , только такая " любовь" мелкая , ей цена три копейки . Не все же умеют любить глубоко , зато делать признания все умеют , а что для некоторых девушек "любить ?Просто потеплее свою задницу пристроить , для статуса " замужняя и с ребенком " . А вы себя не должны чувствовать обязанным , вы же ничего не обещали , все же мы не в викторианской Англии .
11.09.17 00:31
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ПростоА, это , похоже, Вова с папой-манипулятором...может, проблема кроется в том первом письме месяц назад?... А данная девушка - да, не вариант. Любит одного, спит с другим. Про ее душевные качества- вообще ни слова. С лица воду не пить, как говорится.
11.09.17 00:06