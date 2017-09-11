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Смогу ли я в нее влюбиться?


Влюблялся два раза в своей жизни. Но первый раз не смог развить отношения из-за неопытности. Во второй раз мы жили в разных городах и помешало расстояние и не сильный интерес со стороны девушки. Прошло около пяти лет после этого. Я так и не влюбился. Встретил девушку, решил попробовать, друзья говорили, что она хорошая, что любовь появится, но так и не появились. Постоянные сомнения по поводу выбора. В итоге я не стал мучить девушку, так как она заслуживает большего, и мы расстались. После я начал сомневаться, что могу влюбиться. Может, не влюбиться, но почувствовать, как с первой девушкой произошло: моё сердце было радостным и никаких сомнение «моё или не моё», я хотел быть с этим человеком, и советы мне были не нужны. Сейчас такая ситуация, что я познакомился с девушкой. Она очень красивая. Модельная внешность, очень хорошо ко мне относится. Но моё сердце молчит. Я смотрю на неё – она мне симпатична. Я сам себе задаю вопрос: что моему сердцу ещё нужно? Любой другой парень был бы очень рад находиться рядом с такой девушкой. А вот моё сердце молчит. Я не уверен. Плюс страх, что так будет всегда. Но есть «но»: эта девушка встречается с парнем восемь лет, но он плохо к ней относится, чисто проводит с ней вечера, не помогает ей ни в чём, и она хочет с ним расстаться. Говорит, что любит меня, что хочет быть вместе, но ей нужно время. А я чувствую себя обязанным: в друг она бросит его, а я не оправдаю надежд и пойму, что это не моё, так как сердце моё спокойно? Представляю, что мы не вместе, и мне не страшно, я бы смог жить дальше. Помогите советом. Что мне делать? Зная, что, как и во втором случае, моё сердце молчало, и ни к чему, кроме привязанности, это не привело. Сейчас такая же ситуация, только девушка яркая красивая, но у меня нет радости на сердце, я не думаю о ней. Мне приятно с ней. Но не больше. Я хочу семью и определиться, но у меня такое уже давно тянется. Как быть? Может, я уже не смогу влюбиться?
Вова,
Ростов, 28 лет
11.09.17
Смогу ли я в нее влюбиться?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ну, во-первых, если та прекрасная девушка так тебя любит, что до сих пор спит с другим парнем, который ее просто пользует как бесплатную шлюху, значит, не так велика ее любовь к тебе, и она точно также сомневается в том, что ты – мечта ее жизни. Девушка точно также, как и ты, в сомнениях, и никак не может решить, что ей нужнее. Вероятно, все же ты не все знаешь про ее нынешнего бойфренда, и это повод усомниться в том, что она действительно с тобой искренна. Поверь, женщина, которая любит, и при этом не связана ни семьей, ни детьми, уйдет сразу. Твоя девица модельного вида просто ищет, в каком пруду больше рыбы. Про любовь с ее стороны забудь. Более того, стоит немного подумать головой и понять, что тому парню она навряд ли рассказывает, что не любит его и просто «дает». Очевидно, что они должны же о чем-то говорить по вечерам и в постели, правда? Навряд ли она молча жертвует ему свое тело и думает во время половых актах о тебе. Так что, снимай лапшу с ушей и объясняй девушки, что она не в твоем вкусе. Это будет честно по отношению и к ней. И к тебе. А на счет молчащего сердца и опасений, что любовь больше не придет в твой огород – не зарекайся. Будет хуже, если ты свяжешь свою жизнь с женщиной по принципу «человек она хороший», а потом встретишь ту, от которой не то что сердце запоет, но и все остальные органы. А у тебя уже будут семья, дети и ипотека с автокредитом.

  • Сергей

    Вова, на мой взгляд, не стоит пытаться натянуть шарик на глобус. Если ты понимаешь, что девушка, как бы красива она ни была, не вызывает никаких особых эмоций и желания быть вместе, то не трать зря время. Это просто не твой вариант. Видимо, есть в ней что-то, или наоборот, нет чего-то важного, что заставит тебя захотеть не только встречаться, но и жить вместе. А раз так, то вряд ли в данном случае может получиться что-то серьезное. Нет, ты можешь, конечно, жениться и попробовать наладить быт, только вряд ли получится. И велика вероятность, что через некоторое время станет непередаваемо скучно и грустно, после чего встретится какая-нибудь другая девушка, начнутся измены, скандалы и расставание. Ну и зачем это все нужно? Полагаю, будет правильнее не портить жизнь ни себе, ни подруге, и разойтись сейчас, пока не сделали ничего непоправимого. Ну и продолжай искать по-настоящему своего человека. Да, возможно это займет какое-то время. Однако, как говорил один веселый гриф, лучше день потерять, но потом за полчаса долететь. Что же касается твоей гипотетической неспособности влюбиться - это чушь. Ты уже влюблялся. То есть механизм работает. Другое дело, что, повзрослев, ты стал разборчивее и лучше представляешь, чего на самом деле хочешь. Потому и не бросаешься на что попало. Не горюй. Все наладится. Главное, не опускай руки, не впадай в крайности, и продолжай поиск. Остальное само придет.

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Обсуждение 4  

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  • Кар
    Вова, может быть в 28 лет, пора стать Владимиром? Думаю, что проблема и в этом тоже. Как повзрослеешь, так влюбишься. Удачи в становлении.
    		 11.09.17 03:39
         
    0
         
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  • Butterfly USA
    Совет у эксперта Алены дельный. А вот грамматика в ее посте хромает.
    		 11.09.17 01:30
         
    0
         
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  • laura
    Вы молодец , Вова, поверьте , не так много мужчин задают себе вопросы ,которые задаете вы , они сначала навешают дешевой лапши на уши парочке дам параллельно даже иногда , затянут в койку , ослепленные " модельной вмешностью " или уступая их напору , а потом еще лет 20 разрываются между несколькими ,как говорится ," прижитыми детьми " , платят алименты и еще кругом виноваты . Или сидят в вымучанных браках , проглядывая порно -сайты или сайты знакомств с определенными целями . Вы же стараетесь быть честным и с самим собой и с девушками , которыми бы просто могли воспользоваться . И "та самая" вам обязательно встретится , тогда ваша личная жизнь будет счастливой. Насчет этой вашей последней девушки , ваше сердце , видимо , не зря молчит , т.к. вы чувствительны ко всякой фальши . Праильно говорит эксперт Алена , не будет влюбленная женщина выбирать , где посытнее и где сложится .Она расстанется с предыдущим парнем еще ,возможно , до того , как она поймет,что вы ей небезразличны . Может, она и искренна , говоря , что любит , только такая " любовь" мелкая , ей цена три копейки . Не все же умеют любить глубоко , зато делать признания все умеют , а что для некоторых девушек "любить ?Просто потеплее свою задницу пристроить , для статуса " замужняя и с ребенком " . А вы себя не должны чувствовать обязанным , вы же ничего не обещали , все же мы не в викторианской Англии .
    		11.09.17 00:31
         
    1
         
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  • Просто
    А, это , похоже, Вова с папой-манипулятором...может, проблема кроется в том первом письме месяц назад?... А данная девушка - да, не вариант. Любит одного, спит с другим. Про ее душевные качества- вообще ни слова. С лица воду не пить, как говорится.
    		11.09.17 00:06
         
    3
         
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