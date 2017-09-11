Смогу ли я в нее влюбиться?

Влюблялся два раза в своей жизни. Но первый раз не смог развить отношения из-за неопытности. Во второй раз мы жили в разных городах и помешало расстояние и не сильный интерес со стороны девушки. Прошло около пяти лет после этого. Я так и не влюбился. Встретил девушку, решил попробовать, друзья говорили, что она хорошая, что любовь появится, но так и не появились. Постоянные сомнения по поводу выбора. В итоге я не стал мучить девушку, так как она заслуживает большего, и мы расстались. После я начал сомневаться, что могу влюбиться. Может, не влюбиться, но почувствовать, как с первой девушкой произошло: моё сердце было радостным и никаких сомнение «моё или не моё», я хотел быть с этим человеком, и советы мне были не нужны. Сейчас такая ситуация, что я познакомился с девушкой. Она очень красивая. Модельная внешность, очень хорошо ко мне относится. Но моё сердце молчит. Я смотрю на неё – она мне симпатична. Я сам себе задаю вопрос: что моему сердцу ещё нужно? Любой другой парень был бы очень рад находиться рядом с такой девушкой. А вот моё сердце молчит. Я не уверен. Плюс страх, что так будет всегда. Но есть «но»: эта девушка встречается с парнем восемь лет, но он плохо к ней относится, чисто проводит с ней вечера, не помогает ей ни в чём, и она хочет с ним расстаться. Говорит, что любит меня, что хочет быть вместе, но ей нужно время. А я чувствую себя обязанным: в друг она бросит его, а я не оправдаю надежд и пойму, что это не моё, так как сердце моё спокойно? Представляю, что мы не вместе, и мне не страшно, я бы смог жить дальше. Помогите советом. Что мне делать? Зная, что, как и во втором случае, моё сердце молчало, и ни к чему, кроме привязанности, это не привело. Сейчас такая же ситуация, только девушка яркая красивая, но у меня нет радости на сердце, я не думаю о ней. Мне приятно с ней. Но не больше. Я хочу семью и определиться, но у меня такое уже давно тянется. Как быть? Может, я уже не смогу влюбиться?

Вова,

Ростов, 28 лет

11.09.17

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