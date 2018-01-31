Сказал, что любит и исчез из моей жизни

Не надо его понимать. Это его личные тараканы, не имеющие к тебе никакого отношения. Дело было 2 года назад, человека ты практически не знаешь, он не испытывает к тебе никаких чувств – имеет право, как любой другой, кто не влюблен в тебя и не планирует. Что он там говорил 2 года назад – не важно. Но если очень хочется анализа, то вот: бывают такие моменты в жизни, когда надо что-то сказать, особенно под влиянием настроения, ситуации, приливов и отливов. Возможно, тогда ему казалось, что тебе очень важно это услышать. Из всей фразы я бы обратила внимание не на «всегда любил», а на «недосягаемый идеал». Будем откровенны: ты – не идеал, как и любая другая земная девушка. И если парень говорит о «недосягаемом идеале», он пытается таким изящным образом сразу откреститься от продолжения отношений. Это практически прямой текст: «Я не собираюсь с тобой встречаться, как партнерша ты мне не нужна». Так что, будем считать, что тогда он сказал тебе так просто потому, что хотел поставить точку. И поэтому был груб через неделю, когда понял, что не сработало. Опять же, повторюсь, ты тут ни при чем, твоей вины в ситуации нет. Ты просто не его вариант, а он – не твой. А если тебе хочется что-то сделать с собой, «чтобы не обрасти комплексами» - прекращай кушать больше нормы и начни худеть. Не обязательно в спортзале (понятно, что с графиком «учеба + работа» ты найдешь тысяча одну причину, почему ты не успеваешь в спортзал). Но уменьшение порции еды и отказ от излишеств – на это отдельное время не нужно. Худей, если уж сама понимаешь, что «полновата». Тараканов в голове поубавится в разы, проверено.

Сергей

Леся, честно говоря, не вижу никакого смысла анализировать причины поступков человека, который признается в любви, а потом грубит и исчезает. Согласись, что в нашей жизни вполне хватает других проблем и забот, кроме попыток понять мотивы действий не вполне адекватных людей. К тому же, если быть честными, давай признаем, что особых чувств ты к парню не испытываешь. В противном случае, после его признания ты бы не тянула со следующим контактом целую неделю. Да и сейчас особых душевных метаний не наблюдается. Нет, оно понятно, что когда особого выбора нет, то вспоминается хоть что-то из прошлого. Но это уже другой вопрос. Так что давай оставим твоего не состоявшегося ухажера и обратим внимание на реальность. А она такова, что ты сама себе не нравишься. Отсюда и неуверенность, и соответствующее поведение. В связи с этим, очень советую не плодить излишние сущности, а разбираться с проблемами по мере их поступления. Начать же очень советую с исключения из рациона всего мучного и сладкого. Простой отказ от сахара и прочих гадостей, вполне позволит сбросить пяток килограммов в месяц. Затем обязательно иди в зал. Просто поверь на слово, что три – четыре километра на беговой дорожке и хорошая силовая нагрузка легко избавляют от вопросов, которые к тому же «уже не имеют значения». Ну, а когда через какое-то время тебе начнет нравится собственное отражение в зеркале, странный молодой человек просто забудется за ненадобностью, ибо вниманием мужского пола ты перестанешь быть обделена. Что же касается поведения парня, то могу сказать со всей ответственностью – те, кто действительно любит, так не поступают. Поэтому скорее всего на момент разговора молодой человек был в состоянии «измененного сознания». Нет, не обязательно пьяным или под наркотиком. Просто в тот момент у него мог быть сложный период в жизни, и реакции соответствующие. Вот и ляпнул под действием момента. Потом очнулся, и сильно пожалел о содеянном. Потому и груб стал. А ты вдруг решила, что это все всерьез, и теперь мучаешься сомнениями. Нет. Ничего не было. Просто прими как данность, выкинь из головы прошлое и начинай жить настоящим.