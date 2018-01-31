Сказал, что любит и исчез из моей жизни
Киров, 22 года
31.01.18
Мнения наших экспертов
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АленаНе надо его понимать. Это его личные тараканы, не имеющие к тебе никакого отношения. Дело было 2 года назад, человека ты практически не знаешь, он не испытывает к тебе никаких чувств – имеет право, как любой другой, кто не влюблен в тебя и не планирует. Что он там говорил 2 года назад – не важно. Но если очень хочется анализа, то вот: бывают такие моменты в жизни, когда надо что-то сказать, особенно под влиянием настроения, ситуации, приливов и отливов. Возможно, тогда ему казалось, что тебе очень важно это услышать. Из всей фразы я бы обратила внимание не на «всегда любил», а на «недосягаемый идеал». Будем откровенны: ты – не идеал, как и любая другая земная девушка. И если парень говорит о «недосягаемом идеале», он пытается таким изящным образом сразу откреститься от продолжения отношений. Это практически прямой текст: «Я не собираюсь с тобой встречаться, как партнерша ты мне не нужна». Так что, будем считать, что тогда он сказал тебе так просто потому, что хотел поставить точку. И поэтому был груб через неделю, когда понял, что не сработало. Опять же, повторюсь, ты тут ни при чем, твоей вины в ситуации нет. Ты просто не его вариант, а он – не твой. А если тебе хочется что-то сделать с собой, «чтобы не обрасти комплексами» - прекращай кушать больше нормы и начни худеть. Не обязательно в спортзале (понятно, что с графиком «учеба + работа» ты найдешь тысяча одну причину, почему ты не успеваешь в спортзал). Но уменьшение порции еды и отказ от излишеств – на это отдельное время не нужно. Худей, если уж сама понимаешь, что «полновата». Тараканов в голове поубавится в разы, проверено.
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СергейЛеся, честно говоря, не вижу никакого смысла анализировать причины поступков человека, который признается в любви, а потом грубит и исчезает. Согласись, что в нашей жизни вполне хватает других проблем и забот, кроме попыток понять мотивы действий не вполне адекватных людей. К тому же, если быть честными, давай признаем, что особых чувств ты к парню не испытываешь. В противном случае, после его признания ты бы не тянула со следующим контактом целую неделю. Да и сейчас особых душевных метаний не наблюдается. Нет, оно понятно, что когда особого выбора нет, то вспоминается хоть что-то из прошлого. Но это уже другой вопрос. Так что давай оставим твоего не состоявшегося ухажера и обратим внимание на реальность. А она такова, что ты сама себе не нравишься. Отсюда и неуверенность, и соответствующее поведение. В связи с этим, очень советую не плодить излишние сущности, а разбираться с проблемами по мере их поступления. Начать же очень советую с исключения из рациона всего мучного и сладкого. Простой отказ от сахара и прочих гадостей, вполне позволит сбросить пяток килограммов в месяц. Затем обязательно иди в зал. Просто поверь на слово, что три – четыре километра на беговой дорожке и хорошая силовая нагрузка легко избавляют от вопросов, которые к тому же «уже не имеют значения». Ну, а когда через какое-то время тебе начнет нравится собственное отражение в зеркале, странный молодой человек просто забудется за ненадобностью, ибо вниманием мужского пола ты перестанешь быть обделена. Что же касается поведения парня, то могу сказать со всей ответственностью – те, кто действительно любит, так не поступают. Поэтому скорее всего на момент разговора молодой человек был в состоянии «измененного сознания». Нет, не обязательно пьяным или под наркотиком. Просто в тот момент у него мог быть сложный период в жизни, и реакции соответствующие. Вот и ляпнул под действием момента. Потом очнулся, и сильно пожалел о содеянном. Потому и груб стал. А ты вдруг решила, что это все всерьез, и теперь мучаешься сомнениями. Нет. Ничего не было. Просто прими как данность, выкинь из головы прошлое и начинай жить настоящим.
Обсуждение 12
Лучшие комментарии
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звездочка )Мне скулы от досады сводит : Мне кажется который год, Что там, где я, - там жизнь проходит, А там, где нет меня, - идет. (В.Высоцкий)
31.01.18 00:44 Контекст комментария
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Раз в месяц - это не встречаться. Вы ему не нравились точно. Зачем признался в любви? Ну мало ли, может пьян был? Два года думать "что он хотел этим сказать" - не здорОво. Зависнуть в недоотношениях на 6 лет тоже. Ваша "слегка полновата" это + сколько кг? Просто ощущение, что на вас никто внимания не обращает, вот вы и виснете. (Да фэтшейминг плохо, но стройные девушки более востребованны - факт)
31.01.18 02:07 Контекст комментария
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звездочка )Леся, возьми сейчас пример с него - он эти два года ЖИВЕТ, а ты зависла. Не всегда надо стремиться понимать мотивы других людей, ты же не прожила с ним много лет, детей общих не родила, бизнес общий не создала. Вот и за какие заслуги так глубоко его анализировать? Уместно было разозлиться, сказать себе что-то из ряда "да пошлО оно все!!!" и захлопнуть эту дверь, а ты... Два года после того маяться это слишком для единственного эпизода между вами, давай уже наверстывай упущенное. Шесть лет в общей сложности ты посвятила ему, при этом накачиваешь его своей энергией когда о нем думаешь. По-моему, ему слишком жирно так жить )
31.01.18 00:38 Контекст комментария
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ZavoronokПарень явно не страдает, развлекается с разными девушками. Выкинь его из головы и живи своей жизнью, не надо пытаться понять его, это совершенно бесполезное занятие.
31.01.18 01:35 Контекст комментария
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KoshkaПодобная речь ("ты лучше всех", "ты недосягаемый идеал", по мнению, парней, должна утешить девушку при расставании. Вам не нужно вообще придавать пустой болтовне значения. Любил бы - нашёл бы способ быть рядом. Кстати, многие девушки тоже так говорят при расставании.
31.01.18 08:24 Контекст комментария
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звездочка )Подскажите, как не обрасти комплексами по этому поводу и хоть немного его понять?../// Леся, красиво и достойно уйти, оставить о себе хороший след в памяти это часть общей культуры человека, не все ею обладают. Вот и все, тебе совершенно не нужно из-за этого обрастать комплексами неполноценности. Смотри на жизнь легче )
31.01.18 09:42
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50/50Леся, с таким уровнем пережёвываний событий в жизни шанс остаться старой девой (не девственницей, а на современный лад) близится к 100%. 2 года сидеть и думать, что он там сказал.....да люди еще не то говорят, порой, страшные вещи, и поступают не трусливо, а просто по-свински. Вы как жить-то будете дальше?)))
31.01.18 09:25
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KoshkaПодобная речь ("ты лучше всех", "ты недосягаемый идеал", по мнению, парней, должна утешить девушку при расставании. Вам не нужно вообще придавать пустой болтовне значения. Любил бы - нашёл бы способ быть рядом. Кстати, многие девушки тоже так говорят при расставании.
31.01.18 08:24
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Парень не такой уж нерешительный, судя по его инстаграмной личной жизни) Понять его надо так - вот такой дурацкий способ он выбрал, чтобы прекратить ваши ежемесячные ненужные ему встречи. Решил, что ТАК будет вам необидно. Обычно парни в таких случаях говорят: "ты слишком хорошая, я тебя недостоин". Перевод: "не расстраивайся и не устраивай мне сцен из-за того, что я тебя бросаю, и не цепляйся за меня, а для этого думай, что я неподходящая для тебя пара".
31.01.18 08:24
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РинаТы получила хороший урок -- верь не словам, а поступкам. Слово без дела -- один пустотреп, ляпнутый сходу придурком.
31.01.18 04:06
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Раз в месяц - это не встречаться. Вы ему не нравились точно. Зачем признался в любви? Ну мало ли, может пьян был? Два года думать "что он хотел этим сказать" - не здорОво. Зависнуть в недоотношениях на 6 лет тоже. Ваша "слегка полновата" это + сколько кг? Просто ощущение, что на вас никто внимания не обращает, вот вы и виснете. (Да фэтшейминг плохо, но стройные девушки более востребованны - факт)
31.01.18 02:07
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ZavoronokПарень явно не страдает, развлекается с разными девушками. Выкинь его из головы и живи своей жизнью, не надо пытаться понять его, это совершенно бесполезное занятие.
31.01.18 01:35
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звездочка )Леся, возьми сейчас пример с него - он эти два года ЖИВЕТ, а ты зависла. Не всегда надо стремиться понимать мотивы других людей, ты же не прожила с ним много лет, детей общих не родила, бизнес общий не создала. Вот и за какие заслуги так глубоко его анализировать? Уместно было разозлиться, сказать себе что-то из ряда "да пошлО оно все!!!" и захлопнуть эту дверь, а ты... Два года после того маяться это слишком для единственного эпизода между вами, давай уже наверстывай упущенное. Шесть лет в общей сложности ты посвятила ему, при этом накачиваешь его своей энергией когда о нем думаешь. По-моему, ему слишком жирно так жить )
31.01.18 00:38