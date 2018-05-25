Секс с ним меня не устраивает (а скоро замуж)

Алена

Ольга, первое впечатление от твоего письма: умеют же люди создавать себе проблемы, чтобы потом долго и мучительно их решать годами и десятилетиями. Вот на кой ляд ты сама себя обманываешь? Ты любишь своего почти мужа? Не смеши мои тапочки. Ты к нему привыкла. Он тебе удобен. С ним у тебя и финансы, и дом – полная чаша. Подозреваю, что вклад в эти пункты основной – его. Не верю, что на равных, ибо тогда бы ты не цеплялась за штаны. Тебе нужна семья, штамп, финансовая стабильность, тебя греет, что с этим мужчиной у тебя «все есть, а чего нет – будет». Но за пределами этого чисто практического интереса к мужчине, с которым ты провела 10 лет, у тебя ничего нет. И, полагаю, особо не было. Тот факт, что вы сходились и расходились, а в перерывах имели другие отношения и другой секс, как раз говорит о том, что вы друг друга не выбрали. Вы застряли в состоянии недовыбранности. Поэтому и динамите друг друга вот уже 10 лет. Поэтому и ты не получаешь удовольствия лот секса, и он не пытается тебе его доставить. Что это будет за семья? Подозреваю, с походами налево. Потому что тебе всего 26 лет, и сколько ты еще просидишь в своем доме «полная чаша» неудовлетворенной? Подозреваю, до первого мужика, который заметит твою неудовлетворенность и поймет, что ты – хороший вариант для секса без обязательств. Интересно так жить? Тогда продолжай своими руками строить себе ловушку и создавать проблемы.