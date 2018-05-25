Секс с ним меня не устраивает (а скоро замуж)
Я не хочу своего парня. Фактически мужа (свадьба через пару месяцев). У нас все идеально. Дом полная чаша, финансы, взаимопонимание, досуг. Но постель... Вместе 10 лет. Он был у меня первым. Дело молодое, часто расходились, и у меня были другие мужчины (он прекрасно это знает, сам заводил другие отношения), поэтому есть с чем сравнить. Секс меня не устраивает от слова «совсем». Я не возбуждаюсь. Не хочу. Не расслабляюсь и не получаю удовольствия. При этом ему кончать нужно 2-4 раз в день (такой вот организм). А я хочу любого другого парня, кроме своего замечательного мужа. Предыдущие отношения хоть были и не перспективные, но там я могла сутками не вылазить с постели. Просто до мозолей. Стоило только поцеловать меня в плечо, а я уже сгораю от желания... Сейчас мне этого очень не хватает. Отсюда и депрессии, и плохое настроение. Мужу об этом говорила. Особо ничего не меняется. Его люблю, но темными ночами мысли доходят до измен, чего крайне не хочу! Что делать, я в тупике каком-то!
Ольга, Москва, 26 лет / 25.05.18
Мнения наших экспертов
-
АленаОльга, первое впечатление от твоего письма: умеют же люди создавать себе проблемы, чтобы потом долго и мучительно их решать годами и десятилетиями. Вот на кой ляд ты сама себя обманываешь? Ты любишь своего почти мужа? Не смеши мои тапочки. Ты к нему привыкла. Он тебе удобен. С ним у тебя и финансы, и дом – полная чаша. Подозреваю, что вклад в эти пункты основной – его. Не верю, что на равных, ибо тогда бы ты не цеплялась за штаны. Тебе нужна семья, штамп, финансовая стабильность, тебя греет, что с этим мужчиной у тебя «все есть, а чего нет – будет». Но за пределами этого чисто практического интереса к мужчине, с которым ты провела 10 лет, у тебя ничего нет. И, полагаю, особо не было. Тот факт, что вы сходились и расходились, а в перерывах имели другие отношения и другой секс, как раз говорит о том, что вы друг друга не выбрали. Вы застряли в состоянии недовыбранности. Поэтому и динамите друг друга вот уже 10 лет. Поэтому и ты не получаешь удовольствия лот секса, и он не пытается тебе его доставить. Что это будет за семья? Подозреваю, с походами налево. Потому что тебе всего 26 лет, и сколько ты еще просидишь в своем доме «полная чаша» неудовлетворенной? Подозреваю, до первого мужика, который заметит твою неудовлетворенность и поймет, что ты – хороший вариант для секса без обязательств. Интересно так жить? Тогда продолжай своими руками строить себе ловушку и создавать проблемы.
-
СергейОльга, на мой взгляд, вам обоим стоит обратиться к сексологу. Есть такой доктор. И уже под руководством специалиста, постараться найти приемлемые варианты совместной «постельной» жизни. В противном случае, вряд ли из затеи со свадьбой получится что-то хорошее. Ведь вы рядом уже очень давно, практически с подросткового возраста. И вряд ли ваши чувства можно назвать любовью. Тут скорее привычка, почти родственные, братские взаимоотношения, плюс финансовые связи. Вот и живете как привыкли. Однако в любой момент подобная конструкция может развалиться. Стоит на твоем пути появиться действительно интересному мужчине, и всё. Кстати, не удивлюсь, если у твоего партнера тоже имеются желания «обновить» ощущения с другими партнершами. Ну, и стоит тогда затевать свадебные мероприятия? Кроме того, наверное, будет не лишним несколько снизить сексуальную активность. Попробуйте взять паузу хотя бы на месяц. В плане здоровья – это даже на пользу пойдет. Возможно, что и твое желание в некоторой степени восстановится. И со свадьбой – не торопитесь. Нет, я понимаю, что тебе хочется уже побывать в ЗАГСЕ и покрасоваться с кольцом на пальце. Однако при наличии депрессии и плохого настроения, возникновение официальных отношений может только ускорить развод.
Обсуждение 3
Оставить комментарий
-
doremi / 25.05.18 04:01Прелесть, скажите что-нибудь, пожалуйста!
-
Krazy / 25.05.18 02:062-4 раза в день? Ябсдох >_< По мне каждый день было б слишком, а тут ещё и много раз в день О_о Совет по теме - может подходящего найти? Ну чтобы поцеловал и все, полетели? Ну эту полную чашу?
-
zhuzha@ / 25.05.18 01:05Вы однозначно разведетесь, так зачем заводить эту канитель со свадьбой для родственников? Лучше на эти деньги проветрить мозги . В Патагонии например. Мир огромен и прекрасен. Зачем в 26 лет загонять себя в земляную яму? И не любите Вы этого парня, привыкли просто. И ему хорошо, безотказно по 4 раза в день.
Оставить комментарий