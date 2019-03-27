Секс отвратителен. Что со мной не так?
Хотелось бы разобраться в себе. А точнее в своей ориентации. Я практически не испытываю сексуального влечения. Кроме этого, для меня до жути противен секс и все, что с ним связано. Поцелуи, объятия и любой физический контакт, вызывает у меня отвращение. Любовных отношений избегаю как огня. На мысли об отношениях мне становится страшно и неприятно. Все романтическое меня раздражает. Отношений у меня не было. Секса тоже, а мастурбация мне просто не нужна. Не знаю с чем это может быть связано? Это может быть врожденное или нет?
Мнения наших экспертов
-
Алена
Чаще всего такой откровенный негатив связан с какими-то детскими травмами. Скорее всего, вытесненными из сознания. Твои агрессивные реакции на тему секса – это реакция твоего подсознания. Что-то могло случиться в нежном возрасте, что сделало тебя такой. Попытка изнасилования, неприличные действия кого-то по отношению к тебе, что-то, что ты посчитала неприличным. Может, ты была свидетелем сексуальных отношений своих родителей. Может, ты спала с родителями в одной комнате, и они, думая, что ты еще слишком мала и вообще уже крепко заснула, занимались сексом, а ты все это слышала и испытывала страх, стыд, что-то еще негативное. Такие эпизоды детская память охотно вытесняет в подсознание, но чего она не может сделать – это повлиять на наши отношения к тому, чему мы были свидетелями поневоле. Или жертвами. Есть реальные клинические исследования женщин, которым отвратителен секс. В подавляющем большинстве случаев, это именно психологическая травма детства или ранней юности. Поэтому решить твою проблему сможет только хороший специалист.
Я не думаю, что ты лесбиянка, транссексуал или асексуал. Первые два типа, как правило, прекрасно относятся к сексу, просто имеют свои представления об идеальном партнере для себя. Третий тип индифферентен к сексу, но спокоен на тему физических контактов. Твоя же реакция – откровенно посттравматическая. И пока не найдешь причину – будешь испытывать проблемы в отношениях, причем, в любых.
-
Сергей
Михаилина, на мой взгляд, в твоем случае стоит обратить внимание на фразу «до жути противен». Видишь ли, все люди разные и у каждого своя физиология, история развития, свои особенности. Есть просто-таки нимфоманки, но имеются и полностью асексуальные личности. Причин отсутствия или существенного снижения сексуальной активности может быть огромное количество. Тут и гормоны, и заболевания, и врожденные дефекты. Всего не перечислишь. Но с большинством проблем нынешняя медицина вполне справляется. Главное обратиться к врачу и следовать его советам. В то же время, иногда, даже у совершенно нормальных в плане физических аномалий людей, могут появляться отклонения, имеющие чисто психологические причины. Вот и в твоем случае, я бы предположил такой вариант.
Дело в том, что те, кто от природы асексуален, не испытывает какого-то негатива по поводу наличия влечения у других или от необходимости осуществлять какие-то действия. Это как люди, не чувствующие запаха, не видящие какой-то цвет. Они же не бьются в истерике от того, что вдруг могут почувствовать или увидеть. Ну нет, и нет. Вот и асексуалы просто асексуальны. Ты же выражаешь яркие отрицательные эмоции. А это скорее говорит о том, что имеется некий комплекс, заставляющий так себя вести. Увы, но в данном случае разобраться самостоятельно вряд ли получится. А уж измениться – тем более. Поэтому очень советую, как можно скорее обратиться к нормальному сексопатологу. Врач проведет необходимые исследования, и лучше, а, главное, точнее всех нас определит и причины, и необходимые шаги для коррекции.
Кто из экспертов прав?
Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?
Ваше мнение 3
-
Никольски / 27.03.19 02:02Есть такие люди, которым нужна любовь,а секс только прилагается. Есть люди, которым нужен секс, а любовь прилагается. Есть те которым и то и другое нужно в равной степени. Я думаю, что просто у Вас любви нет. Лично мне секс сам по себе никогда не был нужен. Какие то мальчики вертелись, но не было желания даже поцеловаться. Когда кто то пытался-тошнило. Только любовь. И когда она случилась и секс сразу стал желанным именно с любимым. И детей рожать захотелось от любимого. А так сам по себе секс - нет.
-
Zavoronok / 27.03.19 01:51Странно как-то, секс противен, хотя его никогда не было. Попробуй, может, понравится.
-
жужа@ / 27.03.19 01:30Я думаю , когда нибудь встретишь парня , с которым произойдёт неконтролируемая химия, и забудешь все, что сейчас написала.