Секс отвратителен. Что со мной не так?

Чаще всего такой откровенный негатив связан с какими-то детскими травмами. Скорее всего, вытесненными из сознания. Твои агрессивные реакции на тему секса – это реакция твоего подсознания. Что-то могло случиться в нежном возрасте, что сделало тебя такой. Попытка изнасилования, неприличные действия кого-то по отношению к тебе, что-то, что ты посчитала неприличным. Может, ты была свидетелем сексуальных отношений своих родителей. Может, ты спала с родителями в одной комнате, и они, думая, что ты еще слишком мала и вообще уже крепко заснула, занимались сексом, а ты все это слышала и испытывала страх, стыд, что-то еще негативное. Такие эпизоды детская память охотно вытесняет в подсознание, но чего она не может сделать – это повлиять на наши отношения к тому, чему мы были свидетелями поневоле. Или жертвами. Есть реальные клинические исследования женщин, которым отвратителен секс. В подавляющем большинстве случаев, это именно психологическая травма детства или ранней юности. Поэтому решить твою проблему сможет только хороший специалист.

Я не думаю, что ты лесбиянка, транссексуал или асексуал. Первые два типа, как правило, прекрасно относятся к сексу, просто имеют свои представления об идеальном партнере для себя. Третий тип индифферентен к сексу, но спокоен на тему физических контактов. Твоя же реакция – откровенно посттравматическая. И пока не найдешь причину – будешь испытывать проблемы в отношениях, причем, в любых.