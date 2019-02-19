С бывшим - дно, но меня тянет к нему
Банальная тема, но для меня очень болезненная сейчас. Мне 22, почти 2,5 года назад познакомилась с парнем, из них 1,5 года встречались. Очень любила его. Как обычно, по началу все было отлично, но со временем, стали в нем проявляться весьма отрицательные качества, человек склонен напиваться и вести себя неадекватно. Обрастал долгами, и носил вещи в ломбард. Разбивал руки в кровь просто так, оскорблял. На следующий день извинялся, история стандарт. Однажды и руку поднял, после этого месяц не встречались, но то ли от любви, то ли от нехватки мозгов, простила и такое.
Данный сценарий его пьянок и наших ссор из ничего продолжался ещё более полу года. После каждой выходки извинялся и в ногах валялся. Обещал изменится, аргументировав тем, что все понимает, что ведёт себя как скотина. Даже его мама говорила мне что ничего хорошего с ним не будет, и я достойна лучшего. Последней каплей перед нашим разрывов стало то, что он влез в криминальные дела, и на него написали заявление, и возможно его посадят. После этого, как бы ни было больно, я приняла решение расстаться уже раз и навсегда. На Новый год он звал отметить вместе, но я отказала, тем самым и дала понять, что это конец.
Буквально сразу мне написал один парень, давний знакомый, как оказалось я ему уже давненько была интересна. Мы начали общаться, гулять, вроде бы мысли о бывшем отошли на задний план. Прошло уже почти 3 недели как я закончила старые обременительные отношения, и сразу же начались новые. Для меня это все как-то странно и очень быстро. Многие говорят, что должно пройти время после расставания, и что сразу начинать новые отношения – это не совсем правильно. Я понимаю, что и одна не смогу быть, точно сорвусь и начну общаться с бывшим, а благодаря этому парню у меня нет такого желания.
Но все же рана ещё свежая, и тяжело так сразу строить что-то новое. Хоть я себя и переубеждаю, что бывший – пропащий человек, с ним я буду мучаться, а этот парень довольно интеллигентный и простой в общении, строит какие-то цели на будущее, особо не пьет. А мыслями я все равно там, были ведь и хорошие моменты. Головой все прекрасно понимаю, но так больно, сердце ноет, не хочу ничего чувствовать. Просто хочу перестать жить эмоциями и думать головой, быть с тем, кому я нужнее. Чем страдать из-за человека, который не ценит ничего. Я работаю, учусь, никогда практически дома не сижу. Но эти мысли навязчивые сводят меня с ума.
Вчера увидела бывшего, и стало ещё хуже на душе. Все-таки родной человек был. Зная его вспыльчивость, о новом парне ему не рассказывала. Как побороть в себе это, и наконец-то руководствоваться здравым смыслом, а не чувствами?
Мнения наших экспертов
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Алена
Марина, не превращайся в собачку, которая готова идти за хозяином несмотря на то, что он плохо с нею обращается и держит ее голодной. Это животные обречены привязываться к хозяевам и обречены влачить то существование, которое им уготовили люди. Но ты же – человек. Да, ты знаешь человека 2,5 года, из которых полтора года вы встречались, но при этом «нормальные» отношения у вас продлились меньше полугода. Как за это время и при таких обстоятельствах он смог стать для тебя «родным»? Не выдумывай то, чего нет. Вы не жили вместе, вы не стали близкими по духу людьми, вы не прошли вместе через какие-то жизненные испытания. Единственное, что вас объединяло, как я понимаю, это постель. Да и то, вы не жили вместе. Он не родной тебе человек. Просто забудь. Ты привязалась к нему, потому что пока эти отношения – самые яркие в твоей жизни, и ты бы хотела, чтобы они были удачными и «на всю жизнь». Не вышло, но в этом ты не одна. Так случается. Это нормально.
А вот морочить голову второму парню – уже не нормально, потому что ты его не любишь, ты просто позволяешь ему себя любить. Проблема в том, что ты снова ведешь себя как товар. Ты разорвала отношения с парнем, который тебя обесценивал, но тут же завела новые отношения с тем, кто «дал хорошую цену». И, знаешь, что сейчас делает тебя особенно несчастной? То, что ты встречаешься с новым парнем не потому, что его любишь, а потому, что ты ему нужна. Ты сама пишешь, что нужно «быть с тем, кто нужнее». Но на самом деле НЕТ. Быть нужно с тем, с кем тебе хорошо. Не с тем, кому ты «нужна» - боже упаси от таких мыслей, эта жертвенность никого не довела до добра ни разу. И не с тем, кто «нужен» тебе, потому что это и есть зависимость, которая, кстати, и мешает тебе успокоиться по поводу предыдущего парня. Быть надо с тем, с кем ты чувствуешь себя счастливее. И твои проблемы сейчас – это следствие того, что ты выбираешь среди парней, с которыми тебе одинаково не нужно быть.
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Сергей
Марина, к сожалению, никаких однозначных, стопроцентно работающих таблеток или методик для того, чтобы быстро и без серьезных последствий избавиться от прежних чувств, пока нет. И операций по откачиванию глупости или увеличению разумности путем имплантации хотя бы какой-то логики, здравого смысла и ума, тоже. Увы.
Единственный известный способ разобраться с тем, что доставляет проблемы – это начать думать самостоятельно, взрослеть и относиться к жизни ответственно. В том числе и во взаимоотношениях. Ведь то, что проделывает твой бывший приятель, говорит о том, что единственный уважаемый и любимый им человек – это он сам. Все остальные, лишь приложения и способ получить удовольствие. Он пьянствует, «отрывается», ворует, чтобы «оттягиваться» еще активнее. И с каждым днем ситуация лишь усугубляется. Понятное дело, что как муж и отец такое чудо не просто бесперспективно, но и прямо противопоказано. В связи с этим, большинство девушек и женщин, которые уже достаточно разумны, чтобы думать, обычно довольно быстро разбираются в происходящем, и убегают от таких ребят как черт от ладана, поскольку кроме отсутствия хоть каких-то реальных чувств или хотя бы уважения, тут имеется весьма серьезная возможность получить огромное количество проблем, причем отнюдь не детских. А кому в здравом уме это нужно?
Однако есть некоторое количество дам, которым подобное поведение молодых людей даже нравится. И в этом случае, увы, и наука, и общественное мнение бесполезны. Вот и ты пока находишься в этой категории. Тебя, как бы это ни было странно, но привлекает образ жизни приятеля. Ведь он позволяет получить самые разные сильные эмоции. В какой-то момент у вас присутствует страсть, в другой, ты имеешь возможность проявлять заботу, материнский инстинкт, затем тебя унижают, но после этого перед тобой валяются в ногах и униженно просят прощения. Водопад эмоций, в котором ты купаешься. Но всё это хорошо в подростковом возрасте. Для людей, которые готовы к серьезным, взрослым отношениям, подобные перепады уже неинтересны. Увы, ты к ним пока не относишься, ибо так и не повзрослела. В связи с этим, любые логичные и сильно умные советы просто не помогут. А раз так, то единственное, что могу даже не посоветовать, а пожелать – это начинать думать и взрослеть.
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*** / 19.02.19 11:39"Как обычно, по началу все было отлично" - вот к этому и тянет к "отлично", Но ключевое слово этой фразы "было". И очень хочется чтобы "было" переписалось в "настало" и в "будет" и так чтобы "навсегда". Ловушка в том, что "отлично" может периодически всплывать, но очень на короткий срок, ровно на такой чтобы твой теперешний парень исчез из твой жизни, и чтобы в дальнейшем не сорвалась с крючка в погоне за этим "отлично" а в остальное время будет развеселая жуть в кромешном мраке.
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Никольски / 19.02.19 10:30Почему то для некоторых девушек слезливые самоуничежения с валянием в ногах пьющих ассоциальных мужчин - аргумент начать все с начала. Так же как букеты цветов и подарки. Наверное, это есть то самое пресловутое уважение к себе. Королевишна, что ни говори. Даже уже и родными называют. И сердечко ноет по хорошим моментам из цепи общего Армагеддона. Что можно посоветовать? Бросайте Вы своего положительного и за " любимым в ночь". Готовтесь вести " интересную " жизнь спутницы ассоциального типа . Передете туда куда его в конце концов отправят. Будите носить ему пирожки на свидания. А он будет страстно просить прощения за вашу испорченную жизнь. Вот и уважение ..Прямо сценарий. Живите чувствами в конце концов. В местах ссылки или на теплотрассе. По моему Вас засасывает опасная тресина. А не его. Он уже прочно там. Неужели Вы не брезгуете чисто технически пьяницу у себя? Я, например, не выношу пьющих, курящихЮ матерящихся мужчин. Мне не хорошо в их обществе сразу. Вонь стоит. Технически невозможно приблизится. Голова начинает болеть. Я не могу общаться с человеком от которого болит голова.Как это у Вас получается еще с ними и отношения строить??? И страдать вот так . Чудеса непонятные.
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*** / 19.02.19 11:50"слезливые самоуничижения с валянием в ногах пьющих асоциальных мужчин" эт не аргумент, это цель. Кому приятно вот такое наблюдать у своих ног, тому придется самому валяться. Отражение.
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))) / 19.02.19 12:00Простите, навеяло. - Маша, почему ты с мужем развелась? - А ты бы смогла жить с вечно пьющим, курящим и матерящимся человеком? - Нет, конечно. - Вот и он не смог.
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Dear / 19.02.19 09:18Марина, первое, что хочется отметить, так это Вашу рассудительность в столь молодые годы. Вы видите то, что другой молодой девушке пришлось бы втолковывать; знаете что такое хорошо, что не очень, знаете что значит родной человек. Создалось впечатление о Вас, как о далеко неглупой, внимательной, вдумчивой девушке. А быстрое начало новых отношений сразу за старыми, тем более обременительными, отнюдь не странно, не верно говорят, что должно пройти время. Всяко бывает. Вам везёт, потому как вы неплохая девушка. "Тянет к нему" же не просто так. Значит есть некая точка соприкосновения, из-за которой "тянет". Вот об этой "точке" придётся подумать, самой себе в ней признаться. Думается мне, что Вы справитесь с ситуацией. P/S Уважаемая редакция Kleo! Нельзя ли возобновить литературную страничку, просто как страничку - не конкурс, без призов и мест? Думаю и другим Авторам бы интересно. С уважением Dear.
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Лада / 19.02.19 08:18Поймите, что с вами происходит. Вы привыкли к бурным эмоциям и без них скучаете. Привычка думать о нём. Чувство собственности по отношению к тому, с кем были отношения. Привычка к нему вообще. Это всё. Вы молодец, что что вырвались из токсичных отношений. Теперь каждый раз когда подумаете о нём, скажите себе - неужели я хочу быть рядом с неадекватом?