С бывшим - дно, но меня тянет к нему

Банальная тема, но для меня очень болезненная сейчас. Мне 22, почти 2,5 года назад познакомилась с парнем, из них 1,5 года встречались. Очень любила его. Как обычно, по началу все было отлично, но со временем, стали в нем проявляться весьма отрицательные качества, человек склонен напиваться и вести себя неадекватно. Обрастал долгами, и носил вещи в ломбард. Разбивал руки в кровь просто так, оскорблял. На следующий день извинялся, история стандарт. Однажды и руку поднял, после этого месяц не встречались, но то ли от любви, то ли от нехватки мозгов, простила и такое.

Данный сценарий его пьянок и наших ссор из ничего продолжался ещё более полу года. После каждой выходки извинялся и в ногах валялся. Обещал изменится, аргументировав тем, что все понимает, что ведёт себя как скотина. Даже его мама говорила мне что ничего хорошего с ним не будет, и я достойна лучшего. Последней каплей перед нашим разрывов стало то, что он влез в криминальные дела, и на него написали заявление, и возможно его посадят. После этого, как бы ни было больно, я приняла решение расстаться уже раз и навсегда. На Новый год он звал отметить вместе, но я отказала, тем самым и дала понять, что это конец.

Буквально сразу мне написал один парень, давний знакомый, как оказалось я ему уже давненько была интересна. Мы начали общаться, гулять, вроде бы мысли о бывшем отошли на задний план. Прошло уже почти 3 недели как я закончила старые обременительные отношения, и сразу же начались новые. Для меня это все как-то странно и очень быстро. Многие говорят, что должно пройти время после расставания, и что сразу начинать новые отношения – это не совсем правильно. Я понимаю, что и одна не смогу быть, точно сорвусь и начну общаться с бывшим, а благодаря этому парню у меня нет такого желания.

Но все же рана ещё свежая, и тяжело так сразу строить что-то новое. Хоть я себя и переубеждаю, что бывший – пропащий человек, с ним я буду мучаться, а этот парень довольно интеллигентный и простой в общении, строит какие-то цели на будущее, особо не пьет. А мыслями я все равно там, были ведь и хорошие моменты. Головой все прекрасно понимаю, но так больно, сердце ноет, не хочу ничего чувствовать. Просто хочу перестать жить эмоциями и думать головой, быть с тем, кому я нужнее. Чем страдать из-за человека, который не ценит ничего. Я работаю, учусь, никогда практически дома не сижу. Но эти мысли навязчивые сводят меня с ума.

Вчера увидела бывшего, и стало ещё хуже на душе. Все-таки родной человек был. Зная его вспыльчивость, о новом парне ему не рассказывала. Как побороть в себе это, и наконец-то руководствоваться здравым смыслом, а не чувствами?