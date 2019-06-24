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Родители разлучают меня с любимым


Живу я с бабушкой, с родителями в конфликтных отношения. Меня отправляют в Краснодар к папе, я ни разу с ним не жила и мне страшно переезжать. В этом городе у меня отношения, которые ни я, ни молодой человек не хотим потерять. Он хотел переехать ради меня, но увы не сможет, предлагает остаться с ним, и когда мы отучимся, уезжать в другой город вместе (мы уходим учиться в этом году после 9 класса).

Я очень хочу остаться вместе, но родители не разрешают, и мне негде будет жить, т. к. с мамой жить я точно не смогу, а бабушка болеет и будет сильно переживать, поэтому говорит, что у нее жить нельзя будет. Я не знаю, что мне делать, мои тетя с дядей говорят «езжай и ни о чем не думай», а я не смогу там нормально жить без моего молодого человека, он для меня – единственная поддержка и забота, я просто не смогу там нормально жить без него. Меня от этого на части разрывает. Подскажите, пожалуйста, что мне делать?

Елена, Пермь, 16 лет / 24.06.19
Родители разлучают меня с любимым

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Лена, я понимаю, что сейчас тебе кажется, что эти отношения – главное, что у тебя есть в жизни, и что лучше твоего парня не было и быть не может. Однако, поверь, ничто не тестирует отношения на прочность и глубину лучше, чем расстояние и время.

    У меня были однокурсники и однокурсницы, которые приехали учиться из других городов, оставив своих любимых там. Могу сказать, что только две девушки потом вернулись домой и вышли замуж за своих парней, которые их там дожидались. Все остальные завели новые романы, кто-то и не по одному разу, вышли замуж, женились. И как-то особой драмы я в этом не наблюдала. Это просто жизнь. Пока вы живете в одном городе, да еще и учитесь в одной школе, кажется, что вы созданы друг для друга. На самом же деле стоит выйти за рамки этого мирка, переехать в другой город и окунуться в новый мир, встретиться с новыми ребятами, как оказывается, что та влюбленность была лишь репетицией к большой любви.

    В общем, я бы поехала учиться в Краснодар. Если у вас все серьезно, это испытание сделает отношения крепче, а вас – сильнее. В этом случае уже никто не сможет встать у вас на пути, вы и себе и окружающим докажите, что созданы друг для друга. А общаться и оказывать поддержку друг другу сейчас очень легко – для этих целей у современных людей есть и мессенджеры, и видеозвонки, и прочие инструменты для связи 24 часа в сутки.

  • Сергей

    Елена, на мой взгляд, единственное, что сейчас стоит делать – это учиться. Все остальное лучше отставить на второй план. Иначе в недалеком будущем неизбежно возникнет масса совершенно ненужных сложностей. Отношения с молодым человеком – это, безусловно, здорово, но, просто поверь на слово, в данный момент, не самое главное. Нет, я понимаю, что чувства и все такое, только давай постараемся рассуждать как взрослые люди, а не подростки. Ведь ты считаешь себя взрослой? Так вот, если так, то ты должна понимать, что самостоятельная жизнь требует, в первую очередь, денег. Без них, увы, не получится практически ничего. А откуда брать финансирование? Родители, судя по твоему описанию, явно спонсировать вас не будут. Значит, придется зарабатывать самостоятельно. А как это сделать, если у тебя нет даже среднего образования? С твоим парнем, полагаю, та же ситуация. Ну, и как вы собираетесь в таких условиях строить что-то взрослое и серьезное?

    Кроме того, чтобы вместе жить, нужно где-то жить, а на это нужны, опять же, деньги, и немалые. Это я к тому, что раз ты и твой приятель вдруг решили, что уже достаточно взрослые, чтобы строить совместные планы, то в первую очередь придется начинать задумываться о будущем и о том, как сделать его менее проблемным. А единственный возможный вариант сейчас – это получать образование и сдавать экзамены как можно лучше. Вот и займитесь.

    Что же касается переезда в другой город, то это, по-моему, неплохо. Новые места, новые знакомства, новые возможности. Заодно и чувства свои проверите. А через год или два, если не исчезнет желание, сможете встретиться вновь, и уже никто не сможет помешать вам быть вместе. Так что прекрати страдать. Лучше возьми себя в руки и закончи школу как можно лучше. Ну, а дальше посмотришь.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
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