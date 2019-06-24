Родители разлучают меня с любимым

Лена, я понимаю, что сейчас тебе кажется, что эти отношения – главное, что у тебя есть в жизни, и что лучше твоего парня не было и быть не может. Однако, поверь, ничто не тестирует отношения на прочность и глубину лучше, чем расстояние и время.

У меня были однокурсники и однокурсницы, которые приехали учиться из других городов, оставив своих любимых там. Могу сказать, что только две девушки потом вернулись домой и вышли замуж за своих парней, которые их там дожидались. Все остальные завели новые романы, кто-то и не по одному разу, вышли замуж, женились. И как-то особой драмы я в этом не наблюдала. Это просто жизнь. Пока вы живете в одном городе, да еще и учитесь в одной школе, кажется, что вы созданы друг для друга. На самом же деле стоит выйти за рамки этого мирка, переехать в другой город и окунуться в новый мир, встретиться с новыми ребятами, как оказывается, что та влюбленность была лишь репетицией к большой любви.

В общем, я бы поехала учиться в Краснодар. Если у вас все серьезно, это испытание сделает отношения крепче, а вас – сильнее. В этом случае уже никто не сможет встать у вас на пути, вы и себе и окружающим докажите, что созданы друг для друга. А общаться и оказывать поддержку друг другу сейчас очень легко – для этих целей у современных людей есть и мессенджеры, и видеозвонки, и прочие инструменты для связи 24 часа в сутки.