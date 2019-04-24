Почему свекры не хотят помочь нам с жильем?
Мне грех жаловаться на мужа, он очень много работает. И нам ни в чем не отказывает. У детей и у меня есть все, что нужно. И я, несмотря на декрет, стараюсь подрабатывать в интернете. Много не зарабатываю, но хоть какая-то прибавка к семейному бюджету.
У меня неплохие свекровь и свекор, но есть один момент, который не дает мне покоя уже давно. Да, у нас в семье достаточный материальный уровень, но мы живем с двумя детьми на съемной квартире. Именно поэтому мужу приходится так много трудиться: чтобы мы могли и жилье оплатить, и на все остальное хватало. А родители моего мужа – зажиточные люди. Они живут в пригороде в большом двухэтажном доме, имеют трехкомнатную квартиру в городе, про машину я молчу. Мой свекор всю жизнь был на руководящих должностях, а после ухода на пенсию, купил долю в какой-то фирме. Теперь получает приличный доход каждый месяц. А мы все ютимся по съемным углам, уже три раза переезжали.
В их квартире даже квартирантов нет, она просто стоит и пустует. И знают же, что их сыну приходится пахать, но пожить у них никогда не предлагали. Это же какая бы помощь собственному ребенку и внукам была! Мне прямо обидно. Однажды даже с мужем решила поговорить на эту тему. Сказала, раз не предлагают, пусть сам поговорит с ними. Оказалось, что отец мужа считает, что если он сам свой капитал заработал, то и мой муж тоже должен сам всего добиться. По этому принципу и живет. Муж спрашивал меня, может, мне не хватает чего-то? Да мне хватает, просто его жалко. Но пока второго ребенка не отдам в садик, сама ему помогать сильно не смогу.
Мне эта ситуация кажется несправедливой. Вот если бы у моего мужа был кто-то из братьев или сестер, и квартира нужна была им, это понятно бы было. Но он единственный ребенок в семье. И родители, наверное, думают, что после их смерти нам все достанется. Так к этому времени мой муж сам станет старым и измученным человеком, и ему уже ничего не будет нужно. Жаль мне его.
Может мне самой со свекрами поговорить? Но муж, если узнает, может сильно обидеться на меня. Ведь он же у меня тоже принципиальный.
Мнения наших экспертов
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Алена
Юля, нет ничего странного и несправедливого в том, что родители твоего мужа не помогают взрослому сыну материально. А выдача ему квартиры именно это бы и означала. Во многих цивилизованных, высоко развитых современных культурах родители выпускают детей в жизнь, дав им все самое необходимое: практические бытовые навыки, воспитание и, самое важное, образование. За то, чтобы у ребенка все это было, родители платили два десятка лет, а, порой, и больше. Но ребенок вырос. Он счел себя достаточно взрослым и самостоятельным, чтобы создать семью: жениться, родить двоих детей. Так почему вдруг родители должны ему помогать в решении вашего квартирного вопроса? Вы же могли, к примеру, подождать с рождением детей, сначала начать решать свой квартирный вопрос, а уже потом думать об увеличении семьи. Но ни ты, ни он так не поступили. А теперь ты ожидаешь, что его папа и мама отдадут вам квартиру, потому что вы нарожали им внуков? Прости, но это кривая логика. Дети ваши. Проблемы тоже ваши. И, в отличие от тебя, твой муж это прекрасно понял и принял, потому что его правильно воспитали. К слову, именно такое вот воспитание и сделало твоего мужа надежным и ответственным работягой. В других условиях и с другим подходом при состоятельных родителей вырос бы «золотой мальчик», который бы тебе навряд ли понравился бы.
Причин же не отдавать вам под жилье квартиру может быть еще несколько, помимо озвученной тебе. Например, родители не уверены, что не захотят вернуться в город. А если квартира будет у вас, вы ее, естественно, начнете обживать под себя, и что делать тогда им? Переезжать к вам на птичьих правах к твоему предсказуемому неудовольствию? Ведь понятно, что ты нацелена на эту квартиру не как на временное снижение финансовых затрат, а как на самый простой и удобный способ решить ваши жилищные проблемы. И, пожив там некоторое время, ты бы сочла квартиру своей, и что тогда делать законным хозяевам?
В общем, если прям очень хочется пожить на квадратных метрах свекров, предложи им платить за аренду. Поговори об этом с мужем – пусть он предложит папе такой вариант, ведь он вписывается в концепцию отца о самостоятельности. Вам без разницы, а так хотя бы деньги будут оставаться в семье. Кроме шуток. Почему не снимать квартиру у родителей мужа? Это отличный способ экономить.
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Сергей
Юлия, я считаю, что со своим уставом в чужой Монастырь ходить – только карму портить. И если в семье твоего мужа заведены определенные порядки, и родители не предложили сыну жилье, то своей попыткой «помочь», ты навредишь всем и сразу. А себе в первую очередь. Нет, я понимаю, что ты устала жить на съемных квартирах, что хочется уже определенности и свой угол иметь, но придется потерпеть. Ну, или, если уже невмоготу, забирай детей и уезжай к маме. Аргументировать можешь тем, что, мол, детям нужна стабильность, и что ты устала мыкаться по чужим домам. С мужем, конечно, будет ссора и скандал, но зато расшевелишь все болото, правда, без каких-то понятных последствий. А они могут оказаться и не особо положительными. Зато будет громко и не скучно.
Что же касается ситуации вообще, то увы, но все люди разные. У каждого из нас есть свое мнение, опыт, жизненные установки. Понятия о справедливости, соответственно, тоже весьма различны. Но если они не нарушают УК и приняты всеми членами семьи, значит, приняты. В семье родителей твоего супруга не принято помогать взрослым детям. И он принимает это правило. А раз так, то, попытавшись прямо вмешаться в сложившуюся обстановку, ты, как пришлая, вызовешь негативную реакцию от всех, в том числе и от мужа. И останешься без вины виноватой. Так что раз родители не хотят делиться своим имуществом ни с сыном, ни с внуками, значит, так тому и быть. Ведь это
их квартира, и они вполне имеют право ни с кем ее не делить.
Короче, прекращай зариться на чужое и зарабатывай свое. Помогай мужу, чем можешь, выходи на работу, как только появится возможность, берите ипотеку, и стройте свой Мир. У вас и так есть гораздо больше, чем у многих людей на этой планете, поэтому не гневи Высшие Силы попусту.
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Лучшие комментарии
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Krazy 24.04.19 03:20Просчитались вы чуток. Вышли за отпрыска состоятельных родителей и такой облом. Даже внуки не заставили их раскошелиться :)
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ingenue 24.04.19 09:37в нашей стране действительно родители помогают детям до самой смерти. отдают все, живут для детей, поднимают внуков, помогают на кв. это повсюду. дети чаще всего принимают это как должное и не особо благодарны. просто так жили их предки и так живут они. надеясь, что детям будет лучше чем им. а если родители нарушают эту традицию дети ужасно удивляются, почему это не так? и завидуют друзьям у которых родители все для детей делают... моя подруга очень завидует тому, что мои родители нам очень помогают. и внуков на выходные забирают и на кв. помогли. ей не помогают никогда. она на маму очень обижена за это. хорошего в этом только то, что моя подруга сама все решает для себя и для детей. а ее мама слова не имеет. в моем случае мама - полноценный игрок. всегда высказывает свое мнение, советует , что касается лечения. питания. школы.... иногда очень усердно))
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Прелесть 24.04.19 09:07Если вам на все хватает, то живите и радуйтесь. Все родители дадут, но чуть позже. Сын должен заработать сам. Он же не дочь. А что ваши то родители ничего вам не дали?
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Вера 24.04.19 08:38Все-таки логика странная в письме.Вот есть такие люди, у которых итак все неплохо, а все гребут под себя потихонечку, и все им мало. Была б сестра -брат, вы б сказали, а почему им, а не нам, чем ты (муж) хуже. Мужа как-то жалко, много пашет, дайте жилплощадь, но двоих родила, в повторный декрет пошла, затраты были полностью прогнозируемы. А не попытка ли это выехать на чужой шее?
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ЯздесЯ 24.04.19 02:12Автор, ну вы с мужем, не имея своего жилья и заводя двоих детей ведь все рассчитывали, правильно? А ипотеку почему не берете, доход пишите хороший, как минимум маткапитал получили на первоначальный взнос, если даже нет больших накоплений? Поди в маленькую не хотите, уж если брать то брать, хотите подкопить? Конкретно в данном случае не считаю, что эта единственная городская резиденция свекров может иметь какое-то отношение к вам. Не лезьте не в свое дело.
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rm / 24.04.19 17:23Одна моя знакомая пара в свои 40 с лишним лет всё считала, чьи родители иммигранты больше помогают финансово. А другая приятельница, приехавшая из бывшего Союза, предложила своей американской невестке и сыну, которые вполне прилично зарабатывают, отдать деньги от продажи своей квартиры на первый взнос. Невестка не могла понять, почему пенсионеры не могут жить в своё удовольствие, путешествовать на эти деньги. Шок был с обеих сторон.
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Прелесть / 24.04.19 17:13Родители имеют свои планы и это очевидно. Они спокойно наблюдают на ваши реакции одновременно. Не надо с ними разговаривать на эту тему.
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[email protected] / 24.04.19 14:53Девушки, к вам вопрос. Чисто из интереса, мамы мальчиков. Представьте, у вас финансовое положение намного лучше, чем у вашего сына и его семьи. Ваши внуки живут в сьемной квартире, а ваш сын в свои 30 с копейками упаханный как Папа Карло. Хорошие ребята, но дом их пока не полная чаша. У вас пустая трёшка есть. Никто в ней не живёт. Пустите пожить? Или, может, сдавая ее, вы поможете детям собрать на капитал для первого взноса? Не последнюю же крошку отдавать и не последние трусы с себя снимать. Или наблюдать со стороны, как сам барахтается. Он же мужчина.
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Никольски / 24.04.19 15:21Хороший вопрос. Сейчас мир изменился. Если 30 лет назад в Европе можно было кончит школу и сразу найти временную работу которая полностью оплачивала учёбу. И после учёбы сразу была работа по специальности и достойная по оплате. Сейчас все изменилось. Если нет помощи родителей на становление человек барахтатся долго и мучительно. У меня три сына и каждому мы помогли Всей семьёй. Мы, и вся наша семья. .теперь все сбалансировалось и они помогают семье. Если понятия семьи нет, то вот все так как у героини. Вот мне трудно представить ситуацию ГГ. Отец работал на руководящие должности. Наверное, ещё с тех времен. Просто превратил гос должность в коммерческий проект. Теперь он сыну говорит "Добейся всего сам. Я тебе ничего не дам" Интересно, родители отца тоже так Рассуждали. С одной стороны вроде все как правильно, а с другой у них нет понятия семьи. Мне кажется, что в современных условиях, особенно в России, это диким. Не у многих есть чувство Семьи. К счастью, в моей Семье такого не случается. Всё работают на счастье всех, а не одного. У нас так членов семьи не обижают.
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[email protected] / 24.04.19 15:33Мир изменился тем, что с каждым годом увеличиваются диспропорции между доходами "верхушек" компаний и обычного персонала. С каждым годом пропасть всё больше.
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[email protected] / 24.04.19 15:55В общем, моя мысля такая: если сын - балбес, давать ему бесполезно, и так растеряет. Не преумножит капитал. Но если мальчик толковый, работящий, семейный ( ну не бизнесмен, ну не успешный с коммерческой жилкой, не всем дано ), то не помочь ему и его детям - странный ход. Странно желать своему ребёнку не лёгкой судьбы, а пахать, пахать. Ох как инсульты помолодели. И инфаркты. Если бы он не тратил на аренду, он мог бы этот капитал использовать иначе. А не какому-то дяде карман набивать. Давать, что ли, некому?
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Olga / 24.04.19 15:58Я мама двух сыновей. И я не считаю, что семья сына это отрезанный ломоть, всё сами. сами. Если бы у меня такая же возможность, я бы дала детям возможность временно пожить в пустой трешке, чтобы деньги не уходили на съемное жилье. Если родители и дети адекватные люди, можно обговорить условия проживания, чтобы всем было комфортно. Не вижу в этом исключительного подвига.
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[email protected] / 24.04.19 16:09И я так считаю.
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лаки / 24.04.19 16:33о, Умка) опять мнения совпадают наши, а то я думала сегодня совсем в меньшинстве буду) мне тоже не так чтоб понятна позиция свекров, если б они с аренды жили, можно понять, а так...такой демонстративный жест, имхо, пусть квартира стоит пустая, а дети пусть сами карабкаются как могут. фу, ну карма не дура, а свекры не молодеют...
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[email protected] / 24.04.19 16:48Лаки, моя соседка - ведущая на ТВ. У нее 2 сына. Она уже старшего готовит к профессии и место для стажа. Мальчик умница. Но таких много, разве нет? Пришёл бы с улицы - на него бы не глянули. А так, уже шаг вперёд. И она права. Можно, конечно, а ну-ка давай сам. Но зачем? Короче, если можешь - помоги. Чем можешь. P.S. А карма не дура, да/.
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Лада / 24.04.19 16:55Тока если парень не дурак и работящий. А то у моего мужа сейчас подчинённый-"сыночек". По словам мужа, туп, инфантилен и ленив. Муж вешается, а сделать ничего нельзя - его папаша друг начальника мужа. Так муж и работает за двоих, а "сыночек" в игрушки гоняет. Мальчику к 30, квартиру папа купил, на теплое местечко в полугосударстваннную компанию пристроил, жизнь удалась)
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[email protected] / 24.04.19 17:05Ну это уже испорченный мальчик. Великовозрастный балбес. Но если пацан хороший, работающий и семейный, это совсем другое дело. А начальник мужа вашего знает, какой из него работник? Надо брать четвёртого, чтоб работал за сына начальника((
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[email protected] / 24.04.19 14:46Ну что сказать, родители разные. Кто-то хочет помочь, кто-то выпускает в мир с добрыми напутствиями и не более.. Почему они именно не хотят помогать - это только они могут знать. Странно, что 3-х комнатная квартира не сдаётся. Какие планы на эту квартиру? Вы об этом ничего совсем не знаете? Они готовят ее к продаже? Они хотят туда переехать? Я бы не говорила со свёкрами за спиной мужа. В этой семье вообще странные отношения, заметьте. Начиная с того, что они не близкие люди своему единственному сыну ( качество общения ужасное, вы ничего не знаете про них и про их планы), заканчивая нежеланием помочь, когда есть возможность. Я знаю массу семей, где родители обеспечили детям старт. Какие тут принципы. Берегите мужа, Юля. Понимаю, есть обида. Предполагаю, видитесь с родителями мужа вы не часто и сердце у вас не очень болит за них. Такое алаверды. Им на вас по барабану, и у вас к ним будет ( или уже есть ) что-то похожее...Кстати, после того, как отдадите ребёнка в сад, начнутся болезни. Будет сложно работать в полную. Да и надо называть всё своими словами. Тут не "мне хватает", а мне нужно моё место, моё гнездышко, хочу жить у себя. Ищите с мужем варианты. Расчитывать приходится только на себя.
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Никольски / 24.04.19 13:59Не знаю, корыстной героиню не считаю. Мне кажется это нормально для женщины стремиться к обеспеченности своей семьи и своих детей. Выходила бы из корысти детей бы не рожала. А тут двое. И лично для меня беременность всегда была тяжела. Как вспомню, так вздрогну. Первый раз вообще, чуть не померла. Была бы Грузия или Россия - точно бы мы вдвоём с ребёнком погибли. И никакие деньги не важны. На вторую беременность возможно идти только по любви. Какой расчет. Посмотрите как живут расчетливые бабы. За личиком ухаживают и о детях не задумываются вообще. Великий максим им один, которыми и манипулируют. Прям монстра из обычной девушки сделали. Интересно, как поступили бы из всех критикующих если бы такая возможность в семье была? Думаю так же. А возможности нет и просыпался град негодования на женщину. А героине - Юля забейте. Муж свою семью знает, к таким условиям был готов и для него, возможно, это самый лучший вариант отношения с родителями. Не лезте туда. Они стареют и Слава Богу в старости не упадут финансово на ваши плечи. В России лечение и уход старого и больного человека - состояние из личного кармана. Радуйтесь тому, что не придётся тратится на содержание и возможно ваши дети получат ещё что то от своих дедушки и бабушки на старте жизни.
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Прелесть / 24.04.19 12:18Кстати, то что у них есть, это совсем немного чтобы выйти на пенсию и уехать с этой Колымы.они наверняка имеют планы уехать оттуда в более тёплые места, когда выйдут на пенсию. Так что вряд ли они будут раздаривать квартиры. Не то место. Мурманск. Постоянная зима и темнота. Врагу не пожелаешь там старость проводить.
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Прелесть / 24.04.19 12:27Прочитала что отец уже на пенсии. Значит мама ещё дорабатывает или они уже собираются переехать. Иначе не понимаю чего там сидеть и даже квартиру не сдавать. Готовятся продавать. Так что вы своих детей в сьемных хатах растите сами. У меня есть и дети и внуки и не представляю чтобы дети расплодились не имея своего жилья. А Вы - Аж двое сразу. Это ваш выбор вы с ним и живите. Родители не готовы вас содержать.
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Солярская / 24.04.19 12:28Я думаю, она Мурманск просто так написала, для маскировки. Потому что действительно, там есть загородное жильё, дачное, но действительно не то место, чтобы якориться настолько глубоко, двухэтажные коттеджи отстраивать и полноценные трёхкомнатные квартиры с качественным ремонтом заводить.
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Прелесть / 24.04.19 12:52Может и так а может и правда Мурманск. Недавно смотрела давай поженимся. Там был богатый дядька из Мурманска. Говорит имеет там несколько бизнесов и до пенсии точно будет там зарабатывать. Там есть свои особенности например для транспортного бизнеса. И наверняка другие есть темы. Потому там люди и живут. Зарабатывают. А потом валят в Испанию Италию кто куда. Были б деньги. Так что вряд ли эта квочка получит квартиру от свекров.им самим пожить хочется. Ей добытчика дали
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Olga Москва / 24.04.19 11:53В противовес общепринятому мнению про нищую алчную невестку, покушающуюся на имущество свёкров, нажитое непосильным трудом, знаю другую историю. Коллега по работе искала съемную квартиру, нашла подходящий вариант и оказалось, что владелица квартиры - молодая женщина, которой эту квартиру подарил свёкор на свадьбу своего сына (место действия - Новая Москва, цены на квартиры здесь московские) Причем этот свёкор совсем не олигарх, никаких яхт, заводов, пароходов. Но понятно, что небедный, живет себе в деревне. Сама владелица квартиры живет с мужем в Санкт-Петербурге, а эту сдают.
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Olga / 24.04.19 12:01Да, видимо свекры считают, раз сами смогли заработать на квартиру и домик, то ничего в этом невозможного нет, значит и их сын должен сам обеспечивать свою семью. Но возможен и компромиссный временный вариант - пустить пожить в эту трешку семью сына, чтоб деньги, уходящие на съем, пошли бы на накопление первоначального взноса на ипотеку. Обговорить сроки и условия проживания молодой семьи. А так чувствуется отстраненность от проблем собственного сына и собственных же внуков.
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Космополит / 24.04.19 12:07А какие проблемы у сына и внуков? Они всё получат когда придет время. Наследники они. Это автора письма жаба душит. Свекры далеко не просто. Прекрасно видят с кем связался их сын.
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Olga / 24.04.19 12:19Конечно, сын и внуки получат, лет через 20-30. Почему бы не помочь сыну сейчас, пока он молодой, хотя бы временным проживанием в трешке, чтоб не тратиться на съем. Так он быстрей погасит ипотеку. И с кем связался их сын? Аморальная личность или что? Да, девушка не имеет собственной квартиры в качестве приданного, поэтому она априори считается вторым сортом, недостойной для богатых свекров?
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Лада / 24.04.19 13:29Люди разные, с разными установками. О чем разговор? Кто-то дарит квартиры детям, кто-то нет даже при возможности. А один из богатейших людей мира сказал, что его деньги по завещанию детям не достанутся, хоть он их и любит. Всё на благотворительность, науку и тд. А кто- то обеспечивает всех своих отпрысков и всю родню, вплоть до правнуков. У каждого своё в голове, и каждый распоряжается своим нажитым, как хочет.
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ingenue / 24.04.19 14:01Его детям достанется "всего" по 10 млн каждому )) а остальное в фонды и на науку... все относительно))
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Космополит / 24.04.19 11:49А вы-то какое отношение имеете к квартире свекров? Завидуйте молча. Свекры могут думать что сегодня вы жена, а завтра нет. Там не всё так просто и банально как вы пытаетесь представить.
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Солярская / 24.04.19 11:37Потому и не помогают, что не настолько богаты, как вам мерещится, но достаточно разумны, чтоб спрогнозировать свою старость. И квартиру не сдают именно поэтому. Квартира чистая, никем не убита, стоит ждет. Сейчас, пока они в силах, они живут за городом, это приятно - чисто, газончик, цветочки. И совсем ещё пока не сложно за каждым чихом прыгнуть в машину и съездить: в аптеку, в магазин, МРТ сделать или там анализы сдать. А как начнутся проблемы со здоровьем, несовместимые с поездками и загородной жизнью, вернутся в свою чистую, не убитую квартиросъёмщиками трёшку в центре. Ремонт, он извините, дороже встанет, чем доход от сдачи. Да и будут ли они в силе ремонты делать? А если вы там будете, то куда им самим тогда? Работали-работали, а под старость лет ни скорую не дождаться, ни сиделку нанять. Кто к ним туда поедет-то и за какие деньги? Вы ж не в состоянии организовать им безбедное и беззаботное проживание за городом на старости лет? По крайней мере сейчас. И денег ваш свекр сверху пенсии имеет не настолько много, чтоб ещё квартиры покупать дополнительно. Так что расслабьтесь. Хотя, есть один вариант: попросить у них в долг на первоначальный взнос в ипотеку, сложить с мат.капиталом и купить себе таки жилье. Но вот только сможете ли вы долг отдавать? Они ведь понимают, ждать от вас отдачи или нет. Потому и не предлагают, наверное.
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Солярская / 24.04.19 11:43И ещё: продать трёшку и купить две недооднушки - тоже не вариант, а на большее - не хватит.
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Солярская / 24.04.19 11:53И ещё, Юль. Вы там про справедливость. Мужа мол жалко, пашет-пашет, а квартиры нет. А вот свекры пахали-пахали, подольше вашего мужа раза в три, в четыре, купили таки жильё, и - взять и отдать. И квартиры нет. Это вот справедливо по вашему? Да?
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Olga / 24.04.19 12:03))) Не туда улетел комментарий, отвечала Солярской от 24.04.19 11:53
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Солярская / 24.04.19 12:10Понимаете, с чужими людьми такие вопросы обговаривается на раз. А вот с собственными детьми чаще всего возникают самые разнообразные на этой почве конфликты. То квартплату не платят. То порядок не хотят соблюдать, выгребать потом после них неделю приходится. То надеялись за год накопить, но то понос, то золотуха, то уволились, и в итоге год превращается в бессрочное. Так что если родители не готовы подарить молодым жилье, то и нечего играть в эти игры. Только рассорятся в итоге.
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Прелесть / 24.04.19 13:00По моему это справедливо -:-) что то отдать детям. Но повторюсь это не в Мурманске. Они там итак небось здоровье загубили. Надо на солнце выезжать. А денег мало. Это же не московские цены на недвижимость. Я думаю на первый взнос они помогут. Для Мурманска это не очень много. Но не готовую квартиру. А то квартиру отдадут и сдохнут в этой вечной мерзлоте. Для родителей это вопрос выживания. Имхо.
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Прелесть / 24.04.19 13:31А потом все внукам достанется. Хороший дом в Испании например. Так что не все сразу. Всему свое время. Пока работайте сами. Такова я думаю логика родителей. Хотя в моей семье всегда обо всем открыто говорилось и говорится. Но люди разные. Эти предпочитали молчать. :)
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Испания / 24.04.19 13:42Хороший дом в Испании содержать надо. Если средства по российским ценам то хороший дом в Испании все сожрёт. Да и визой проблема может быть.
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Элфи Крекс / 24.04.19 13:53В целом согласна. Но вот мне, например, прыгнуть в машину в шесть утра без завтрака и кофе, чтобы в семь сдать кровь натощак, очень даже затруднительно. Я вообще без завтрака плохо соображаю.И после всяких там гастроскопий и прочих исследований, связанных с обезболиванием, да даже после обследования у окулиста, за руль нельзя.
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Элфи Крекс / 24.04.19 11:12И ещё удивительно: не понимать, зачем нужна квартира в городе, если есть дом за городом. Все равно что спросить, зачем вторые сапоги, когда ног не две пары. Останавливаются свекры в своей квартире, когда в город приезжают. Приехали в театр- и не поехали назад в темноте, этого многие люди в возрасте избегают.Поужинали у друзей или в ресторане с вином - и не сел свекр за руль. А уж если проблемы со здоровьем и надо то анализы утром сдавать, то к врачу, удобнее это делать, не мотаясь из загородного дома. Или если кто-то один в больнице окажется, а второму навещать. Все свекры по уму сделали.
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Н / 24.04.19 10:52Меня всегда удивляет лексика, а в случае с этим письмом особенно: «ютиться по чужим углам», «мыкаться по чужим домам» (это у Сергея в комментарии). Бедные-несчастные. Так не ютитесь и не мыкайтесь. Живите. Копите на ипотеку, рассматривайте варианты няни и выхода на работу на полдня, допустим. Решайте как-то свои проблемы. Родители могли помочь, а могли и не помочь, а могло быть так, что вообще нет родителей, и много чего ещё могло быть. Но только вопрос жилья – ваш, семья с двумя детьми – ваша, жизнь – ваша. Вы не бедствуете же, сами пишете: денег хватает. И тут же ждёте подарка от свёкров и «ютимся по углам». Удивительно.
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Элфи Крекс / 24.04.19 09:55То есть, двух детей к 28 годам вы родили, рассчитывая на квартиру свекров? Ну, просчитались. А завидовать нехорошо, как и считать, что кому после чьей смерти останется. Может быть, вашим свекрам вас хоронить придётся. И,как люди состоятельные, они и памятник хороший поставят, и сирот не обидят.
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ingenue / 24.04.19 09:37в нашей стране действительно родители помогают детям до самой смерти. отдают все, живут для детей, поднимают внуков, помогают на кв. это повсюду. дети чаще всего принимают это как должное и не особо благодарны. просто так жили их предки и так живут они. надеясь, что детям будет лучше чем им. а если родители нарушают эту традицию дети ужасно удивляются, почему это не так? и завидуют друзьям у которых родители все для детей делают... моя подруга очень завидует тому, что мои родители нам очень помогают. и внуков на выходные забирают и на кв. помогли. ей не помогают никогда. она на маму очень обижена за это. хорошего в этом только то, что моя подруга сама все решает для себя и для детей. а ее мама слова не имеет. в моем случае мама - полноценный игрок. всегда высказывает свое мнение, советует , что касается лечения. питания. школы.... иногда очень усердно))
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Прелесть / 24.04.19 09:07Если вам на все хватает, то живите и радуйтесь. Все родители дадут, но чуть позже. Сын должен заработать сам. Он же не дочь. А что ваши то родители ничего вам не дали?
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*** / 24.04.19 09:06с одной стороны - муж, именно, такой потому что такой свекр, с другой стороны могли бы и помочь хотя бы на первый взнос в ипотеку, тем более средства есть, с третьей стороны они такие какие есть, лезть к ним бесполезно.
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лаки / 24.04.19 08:53ну вот такие отношения у них, в каждой семье по-свему. надо было этот момент сразу прояснять и с мужем и со свекрами. это такой вид отношений отец-сын, не такой уж и редкий. может если это был бы не сын, а дочь, то квартиру ей бы подарили, а так отец счтает, что сыд должен сам пахать, он же вот пахал и заработал и на дом и на квартиру и тыды. ну такая вот логика. ну зато вы тоже можете чувствовать себя совершенно свободно, что вы ничего им не должны. берите ипотеку и покупайте свое жилье, какой смысл платить на съем? а свекры пусть над своими квадратными метрами трясутся, хз может под старость осознают, что с собой в гроб не возьмешь и хотя бы вашим детям позволят пожить легко, а не пахать. я вот всегда говорила, важно, чтобы мужчина был не богатым, но щедрым, идеально - когда богатый и щедрый)) но это сочетание как раз-таки достаточно редкое))
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лаки / 24.04.19 10:23кстати, родители мужа может к вам недоверчиво относятся, если они видят ваш открвоенный интерес к их недвижке, то может как раз притормаживают с этим, боятся, что вы корыстная дамочка, разведетесь с сынулей, хату оттяпаете и тыды и тыпы) словом, аргументы у них могут быть самые разные, но вам лучше к ним не лезть - покупайте квартиру сами, раз с доходами у вас все ок, то лучше и не усложнять ситуацию, имхо
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лаки / 24.04.19 11:02а еще есть вариант: вы сами из бедной семьи и свекр считает ваш брак мезальянсом и таким образом "наказывает" сына, вот мол взял нищебродку - теперь паши и на мою помощь не расчитывай - тоже вариант, кстати. но при любом раскладе - вам самим с этим справляться надо. ну а дальше жизнь покажет, она вообще сильно пошутить любит иногда...
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Вера / 24.04.19 08:38Все-таки логика странная в письме.Вот есть такие люди, у которых итак все неплохо, а все гребут под себя потихонечку, и все им мало. Была б сестра -брат, вы б сказали, а почему им, а не нам, чем ты (муж) хуже. Мужа как-то жалко, много пашет, дайте жилплощадь, но двоих родила, в повторный декрет пошла, затраты были полностью прогнозируемы. А не попытка ли это выехать на чужой шее?