Почему свекры не хотят помочь нам с жильем?

Мне грех жаловаться на мужа, он очень много работает. И нам ни в чем не отказывает. У детей и у меня есть все, что нужно. И я, несмотря на декрет, стараюсь подрабатывать в интернете. Много не зарабатываю, но хоть какая-то прибавка к семейному бюджету.

У меня неплохие свекровь и свекор, но есть один момент, который не дает мне покоя уже давно. Да, у нас в семье достаточный материальный уровень, но мы живем с двумя детьми на съемной квартире. Именно поэтому мужу приходится так много трудиться: чтобы мы могли и жилье оплатить, и на все остальное хватало. А родители моего мужа – зажиточные люди. Они живут в пригороде в большом двухэтажном доме, имеют трехкомнатную квартиру в городе, про машину я молчу. Мой свекор всю жизнь был на руководящих должностях, а после ухода на пенсию, купил долю в какой-то фирме. Теперь получает приличный доход каждый месяц. А мы все ютимся по съемным углам, уже три раза переезжали.

В их квартире даже квартирантов нет, она просто стоит и пустует. И знают же, что их сыну приходится пахать, но пожить у них никогда не предлагали. Это же какая бы помощь собственному ребенку и внукам была! Мне прямо обидно. Однажды даже с мужем решила поговорить на эту тему. Сказала, раз не предлагают, пусть сам поговорит с ними. Оказалось, что отец мужа считает, что если он сам свой капитал заработал, то и мой муж тоже должен сам всего добиться. По этому принципу и живет. Муж спрашивал меня, может, мне не хватает чего-то? Да мне хватает, просто его жалко. Но пока второго ребенка не отдам в садик, сама ему помогать сильно не смогу.

Мне эта ситуация кажется несправедливой. Вот если бы у моего мужа был кто-то из братьев или сестер, и квартира нужна была им, это понятно бы было. Но он единственный ребенок в семье. И родители, наверное, думают, что после их смерти нам все достанется. Так к этому времени мой муж сам станет старым и измученным человеком, и ему уже ничего не будет нужно. Жаль мне его.

Может мне самой со свекрами поговорить? Но муж, если узнает, может сильно обидеться на меня. Ведь он же у меня тоже принципиальный.