Родители и старший сын объявили мне войну

Воспитываю одна двоих сыновей, в разводе. Отец не принимает участия в воспитании, долги по алиментам. Старшему сыну 17 лет, закончил школу и поступил в университет. Однажды у нас случился конфликт после его ночных «хождений по квартире», когда я уже отдыхала, т.к. рано надо на работу, и просила не шуметь. Уехал утром к моим родителям. Я пыталась помириться, но он доказывал, что я не права, что я нарушаю его право «в квартире, где он прописан, делать то, что он хочет и когда хочет». Поехала к родителям, пыталась помириться, объясняя, что такое уважение к взрослым, на что получила ответ от матери «вот у нас ним проблем нет, а у тебя проблемы». В итоге они поддержали его, что он все правильно делает, потому что имеет право в своей квартире (квартира – совместно нажитое с его отцом имущество), что я, «сволочь последняя», не подумала о ребёнке (слова, сказанные матерью мне по телефону). И после этого начался полный абсурд.

В один из визитов домой он вышвырнул тарелку кота в коридор со словами «моя квартира, я решаю, где будет стоять эта миска» (кот младшего сына), после моих слов «нет, она будет стоять на кухне» вызвал милицию (как оказалось, мои родители научили его так реагировать, когда он посчитает, что его ущемляют). Милиция ему доступно все объяснила. Он сразу же опять «сбежал» к бабушке. В итоге мои родители, позвонили в школу, и сказали, что мой младший ребёнок регулярно избивается. Все были в шоке в школе, т.к. я имею благодарности, и на хорошем счету. Пришли, конечно, с комиссией домой, убедились, что все хорошо, медсестра и психолог подтвердили, что ребёнка никогда не били. Но это так для меня все обидно было, потому что меня оклеветали родители. Попросила их не общаться со мной, начали поступать сообщения, что они «подскажут бывшему мужу, как меня выселить». В итоге заблокировала их. На попытки моей старшей сестры образумить их, ей ответили «ты нам никто» (сестра далеко живет) и передали мне все наши с ней фотографии.

Старший сын сейчас не общается со мной, только требует содержания, согласно закону. Ходил с диктофоном за мной (тоже научили) и требовал, чтобы я сказала, что обязуюсь выплачивать долю от своего заработка, согласно того, что законодательством определено 16,5% (у меня двое детей, видимо из расчёта 33%/2 рассчитали). В противном случае, мои родители пойдут в ИДН, прокуратуру и т.д. И лишат меня родительских прав. В итоге приезжает раз в неделю, нашептывает младшему, какие бабушка с дедушкой хорошие, какая я ужасная, отказалась от родителей, что разве любящие матери заставляют убирать за собой посуду, когда завтра у него экзамен (лентяй ещё тот, по дому практически никогда не помогал).

Я в шоке от всей этой ситуации... Я растеряна. Как такое может быть? Как могли так поступить родители и сын? Они «одели ему на голову корону», а меня «ниже плинтуса» поставили. Я всегда брала ответственность за детей, я их по сути одна растила последние пять лет, после развода. И родителям всегда помогала, перевезла их из глухой деревни, чтоб поближе были, немолодые ведь уже. Да и жили мы всегда как-то вместе, и они за внуками иногда присматривали. Я с высшим образованием, занимаю руководящую должность. Детство мое было тяжелое. Отец тиранил нас с матерью, пьянствовал и избивал. Однако, будучи взрослой, я нашла в себе силы простить его, и когда они переехали поближе ко мне, пить он практически перестал. А сейчас вот так.... Может, не нужно было мне впускать их в свою уже взрослую жизнь? Не нужно было везти сюда? Как можно так подставить своих же детей, как можно осознанно настраивать моего же сына против меня? Старший сын вообще не может объяснить, что для него в понятии «мама», кроме как «ты должна меня содержать по-закону». Хотя никто содержать-то не отказывался. Вот, сегодня сообщил номер своей новой банковской карты, куда я должна переводить ему деньги. Как с этим дальше жить? Младший ребёнок, наоборот, очень добрый, старается мне помогать и вообще солнечный мальчик.