Родители и старший сын объявили мне войну
Воспитываю одна двоих сыновей, в разводе. Отец не принимает участия в воспитании, долги по алиментам. Старшему сыну 17 лет, закончил школу и поступил в университет. Однажды у нас случился конфликт после его ночных «хождений по квартире», когда я уже отдыхала, т.к. рано надо на работу, и просила не шуметь. Уехал утром к моим родителям. Я пыталась помириться, но он доказывал, что я не права, что я нарушаю его право «в квартире, где он прописан, делать то, что он хочет и когда хочет». Поехала к родителям, пыталась помириться, объясняя, что такое уважение к взрослым, на что получила ответ от матери «вот у нас ним проблем нет, а у тебя проблемы». В итоге они поддержали его, что он все правильно делает, потому что имеет право в своей квартире (квартира – совместно нажитое с его отцом имущество), что я, «сволочь последняя», не подумала о ребёнке (слова, сказанные матерью мне по телефону). И после этого начался полный абсурд.
В один из визитов домой он вышвырнул тарелку кота в коридор со словами «моя квартира, я решаю, где будет стоять эта миска» (кот младшего сына), после моих слов «нет, она будет стоять на кухне» вызвал милицию (как оказалось, мои родители научили его так реагировать, когда он посчитает, что его ущемляют). Милиция ему доступно все объяснила. Он сразу же опять «сбежал» к бабушке. В итоге мои родители, позвонили в школу, и сказали, что мой младший ребёнок регулярно избивается. Все были в шоке в школе, т.к. я имею благодарности, и на хорошем счету. Пришли, конечно, с комиссией домой, убедились, что все хорошо, медсестра и психолог подтвердили, что ребёнка никогда не били. Но это так для меня все обидно было, потому что меня оклеветали родители. Попросила их не общаться со мной, начали поступать сообщения, что они «подскажут бывшему мужу, как меня выселить». В итоге заблокировала их. На попытки моей старшей сестры образумить их, ей ответили «ты нам никто» (сестра далеко живет) и передали мне все наши с ней фотографии.
Старший сын сейчас не общается со мной, только требует содержания, согласно закону. Ходил с диктофоном за мной (тоже научили) и требовал, чтобы я сказала, что обязуюсь выплачивать долю от своего заработка, согласно того, что законодательством определено 16,5% (у меня двое детей, видимо из расчёта 33%/2 рассчитали). В противном случае, мои родители пойдут в ИДН, прокуратуру и т.д. И лишат меня родительских прав. В итоге приезжает раз в неделю, нашептывает младшему, какие бабушка с дедушкой хорошие, какая я ужасная, отказалась от родителей, что разве любящие матери заставляют убирать за собой посуду, когда завтра у него экзамен (лентяй ещё тот, по дому практически никогда не помогал).
Я в шоке от всей этой ситуации... Я растеряна. Как такое может быть? Как могли так поступить родители и сын? Они «одели ему на голову корону», а меня «ниже плинтуса» поставили. Я всегда брала ответственность за детей, я их по сути одна растила последние пять лет, после развода. И родителям всегда помогала, перевезла их из глухой деревни, чтоб поближе были, немолодые ведь уже. Да и жили мы всегда как-то вместе, и они за внуками иногда присматривали. Я с высшим образованием, занимаю руководящую должность. Детство мое было тяжелое. Отец тиранил нас с матерью, пьянствовал и избивал. Однако, будучи взрослой, я нашла в себе силы простить его, и когда они переехали поближе ко мне, пить он практически перестал. А сейчас вот так.... Может, не нужно было мне впускать их в свою уже взрослую жизнь? Не нужно было везти сюда? Как можно так подставить своих же детей, как можно осознанно настраивать моего же сына против меня? Старший сын вообще не может объяснить, что для него в понятии «мама», кроме как «ты должна меня содержать по-закону». Хотя никто содержать-то не отказывался. Вот, сегодня сообщил номер своей новой банковской карты, куда я должна переводить ему деньги. Как с этим дальше жить? Младший ребёнок, наоборот, очень добрый, старается мне помогать и вообще солнечный мальчик.
Мнения наших экспертов
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Алена
Инна, где-то ты глобально «накосячила» со своим сыном, равно как и со своими родителями. Одинокая мать двоих парней, начальница на работе, отец – бывший домашний тиран и алкоголик, муж – должник по алиментам (квартиру, правда, оставил вам, но судя по угрозам сына, отношения у тебя с бывшим – тоже не сахарные). Знаешь, что я тут вижу? Авторитарную властную женщину, привыкшую командовать всеми, за всех решать: где им жить, когда им спать, что им вообще делать. «Перевезла родителей из глухой деревни», «поехала мириться, объясняя, что такое уважение к старшим»… Ты понимаешь, что ведешь себя с позиции диктатора сама? У тебя с сыном и родителями конфликт неподчинения. И поскольку ты никак не можешь этого понять и сменить тактику, все, действительно, превращается в абсурд. Ты не хочешь признать, что тоже не права. Ты видишь конфликт через узкую щелочку, не видя всей картины. Ты не готова идти на компромиссы, уступить, согласиться с тем, что сама перегнула палку. Ты уверена, что все делаешь правильно, а сын и родители просто сошли с ума, вытворяя «такое» с тобой. Ты ни на минуту не готова усомниться в правильности своего поведения с родными.
Давай, разберем ситуацию с уходом сына из дома? Ночной конфликт: тебе не нравилось, что он бродит по квартире, когда тебе хочется спать? Ок, а беруши на что? Парню 17 лет, он, возможно, сова, он живет в другом периоде сна и бодрствования. Почему он должен подстраиваться, в самом деле? И, главное, эта ситуация, действительно, стоила конфликта, после которого парень сбежал к бабушке с дедушкой? Только честно? Что ты ему сказала? Вспомни и проанализируй.
Он нашептывает брату, что хорошая мать не станет заставлять ребенка заниматься уборкой накануне экзамена? Знаешь, в целом, да. И тот факт, что они вообще видят в этом предмет для разговора, ты в своей повседневной жизни не слишком напрягалась, чтобы учитывать их интересы. Впрочем, уже тот факт, что вы поссорились окончательно на такой мелочи – когда ты поставила свои интересы в приоритете над интересами сына, – говорит сам за себя.
Твой сын не понимает, что для него «мать» – это тоже объяснимо. Потому что ты не смогла показать своим детям, что вы – семья, и что ты – самый близкий для них человек. И, к сожалению, уже поздно что-то менять. Парень вырос. Вырос без любви. Вырос и начал мстить тебе за отсутствие интереса к нему как к личности, за авторитарный стиль воспитания, за пренебрежение его интересами, за неумение быть близкой и нужной. Есть еще небольшой шанс наверстать что-то с младшим, но ты же даже не понимаешь, где продолжаешь косячить. Ты пытаешься убедить старшего одуматься или ты разорвешь с ним все связи. А он все больше и больше пытается тебя уязвить, потому что ты сопротивляешься и не хочешь хотя бы извиниться перед ним. Да, Инна, именно так – начать новый диалог с искренних извинений. Потому что ты тоже неправа.
Твои родители – отдельная тема. Они ведут себя так и в силу своего не слишком великого образования и воспитания, и в силу того, что ты обращаешься с ними точно также надменно, как и со своими сыновьями или подчиненными. Ты их «перевезла», «впустила» и прочее. Везде глаголы действия над предметами. Твои папа и мама тоже тебе мстят за это. Увы. Как их остановить? Не знаю. Нужно слишком много анализировать и искать, есть ли у тебя хоть какие-то рычаги влияния на них теперь. Они явно нашли в лице твоего старшего сына «товарища по несчастью». И пока ты не наладишь отношения с сыном, с родителями ловить точно нечего. Чтобы переломить ситуацию, тебе нужно наладить отношения именно с сыном сначала. Как только он перестанет играть против тебя, у родителей не будет козыря, чтобы как-то тебя доставать. Но, повторюсь, для этого требуется глобально пересмотреть свое собственное поведение с сыном.
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Сергей
Инна, на мой взгляд, сейчас уже ничего исправить не получится. И вне зависимости от того, будут твои родители жить рядом или в деревне, отношения с детьми не улучшатся. Видишь ли, уважительные отношения в семье воспитываются с младенчества. И раз их нет сейчас, значит не было и раньше. Теперь твой старший, просто мстит за прошлое. И вряд ли «исправится». Так что на какие-то нормальные взаимоотношения я бы не рассчитывал. Может быть, что-то получится с младшим. Но и то если ты проанализируешь ошибки и изменишься сама.
Что же касается нынешней «войны», то, возможно, выходом может быть размен квартиры на две поменьше и физическое отделение сына от твоей жизни. В противном случае, с получением опыта и взрослением, твой отпрыск запросто может превратить ваш маленький Мир в Ад. Еще будет неплохо посоветоваться с юристами и заранее подготовиться к возможным неприятностям. Выясни все, что можешь сделать ты, и что имеет возможность сотворить твой сын. Собери необходимые документы, спрячь все, что связано с квартирой, заранее узнай как себя вести, если он, допустим, наберет кредитов или попытается продать свою долю в квартире или квартиру вообще. Еще будет не лишним обратиться за помощью к младшему сыну. Объясни ему ситуацию, пожалуйся, попроси помочь чем сможет. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Но я бы, все-таки, начал с размена.
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Лучшие комментарии
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Krazy 27.08.18 04:06Алена с берушами убила просто. Пацан - офигевший мамонт раз не может тихонько посидеть и дать матери выспаться. Я - та самая сова, а дети и муж в пять утра встают. И как-то умудряются не шуметь пока я не встану. И в ответ с девяти вечера я как мышка - наушники, стараюсь не шуметь. Это норма подстраиваться под тех, с кем живешь. И у любящих матерей дети всегда сами убирают за собой посуду (а еще, о ужас, постель заправляют, грязные вещи в корзину складывают- рабыни Изауры, не иначе) И пофик - экзамены или нет. Это называется подготовкой к самостоятельной взрослой жизни.
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Krazy 27.08.18 04:31А ещё я б задумалась на тему запрещённых веществ, если неожиданно так испортился характер. Возраст подходящий для экспериментов у него, мозгов пока нет, а деньги ... вон карточку уже приготовил. Может потому и к бабушке свалил, меньше вероятность, что они что-то заподозрят.
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Karina 27.08.18 04:14Что-то эксперты набросились на героиню. Такое поведение не надо поощрять. И извиняться тоже не стОит. Мать содержит, значит, она решает как себя вести. Вот начнет зарабатывать сам, тогда пусть делает что душе угодно. Наше поколение уважало своих родителей какими бы они ни были. А нынешняя молодежь ленивая, грубая, потерялись уже те ценности, что раньше были...
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Солярская 27.08.18 08:07Ну, или чтобы не обострять конфликт, можно переводить эти деньги, но не ему на карту, а допустим - бабушке, как взрослому члену семьи, воспитывающему несовершеннолетнего, только надо это сделать официально через бухгалтерию, через ваше заявление. В котором должно быть прописано: сколько процентов вы перечисляете, от какой суммы и на что. Чтоб в случае чего у вас была официальная бумажка. И ровно до дня рождения 18 лет.
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50/50 27.08.18 09:37ну вот еще одна женщина выпустила во взрослый мир двух олухов мужского пола))) слов нет. первая и главная ошибка, Вы всем должны и перед всеми виноваты. выходите из роли жертвы, чувства вины показывать ребёнку вообще нельзя. сейчас много бесплатной или недорогой литературы, лекций на ютубе. только это надо читать и слушать регулярно. харе доказывать всем, что Вы хорошая и всё улаживаете, к маме с папой тоже ходить не надо, оправдываться и доказывать. у людей, которые заставляют оправдываться, другие цели - использовать, держать под контролем, рулить Вами, это не благие цели, не помощь
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Вера / 27.08.18 14:29If you going through hell keep going. Если вы идете сквозь ад — идите не останавливаясь. /Уинстон Черчилль/. Отметая вопрос: кто повинен в создавшемся аде? - просто идите. Инна, не нагнетайте ситуацию еще больше, воспринимайте ее уж таковой каковая она есть, не ругайтесь, не устраивайте разборки, закапайте топор, меч войны. Это непросто, но попробуйте, просто живите, делайте, что должны делать (работа, готовка, уборка), на выкидоны старшего сына смотрите несколько отстраненно, давайте ему положенные карманные, не более... все спокойно, как можно спокойно, берегите нервы, здоровье. Он на вас обижен. Сами разговор не начинайте, а начнет, выслушайте, постарайтесь вникнуть. Удачи.
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Хахаха / 27.08.18 12:27Кстати не забудьте, что "Два дебила- это сила" и Вам все равно придется как то на их выходки реагировать. Кроме самокопания в том "ах где же я была когда то не права и как это исправить" нужно быть готовой дать адекватный ответ. Одно другого не исключает.
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хахаха / 27.08.18 12:22А еще, я бы с психиатром посоветовалась. С чего это вдруг у парня крышу сорвало? Может психоз, а может и вещества какие нибудь принимает. На фоне полного приятия его поведения бабушкой и дедушкой патология может расцвести - мало не покажется.
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[email protected] / 27.08.18 12:15Прочитала ваше письмо и, не углубляясь дальше в тему причины всего, если вкратце, было допущено много ошибок, и одна из самых грубых такая. Вы допустили общение сына с родителями несмотря на то, что вы видели, какое влияние оказывают они на вашего ребёнка. Каждый, кто смеет посягать на контакт "родитель - дитя", должен быть остранён. Одно предупреждение и досвидос. Авторитет родителя и любовь к маме и папе - незыблемое и святое. Это чувство безопасности, это поддержка, это оберег на вcю жизнь. Если кто-то смеет срать на это - рубить на корню. Даже если это бабушка/дедушка. Вторая грубая ошибка - ваши дети думают, что вся финансовая и другая ответственность за них - на вас. И что им можно требовать от вас ( список, похоже, длинный). Третье - вы не научили детей помогать себе и беречь себя. Это с детства делается и это не ваша вина, потомучто вы сама - дочь не самых благополучных родителей. Теперь, что делать. Я бы села с сыном за стол и спокойно ему сказала. Сынок, если ты хочешь жить с бабушкой и тебе нужны от меня только (!) "алименты", хорошо. Я принимаю это. (Через год он совершеннолетний, и так скоро упорхает). Ты хочешь самостоятельности и % моей зарплаты - на тебе. Но не в руки, а опекунам. Бабушке и дедушки, они принимают эстафету до опр. момента. ПО поводу квартиры - обьяснить популярно, даже с помощью внешнего авторитета - юриста, что кому принадлежит. И последнее, что если захочет вернуться домой, то мама его любит и тут его дом. И всегда есть для него место и тарелка супа. Все экстра захотелки выходящие за пределы алиментов - не к вам. Всё. П.С. Я бы этим бабушке и дедушке так мочалки намылила, чтобы им места мало было с их советами. Уже навоспитали, умники. Парня бы в военное училище или за границу на учёбу.
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хахаха / 27.08.18 11:53Никакие алименты Вы ему платить не должны. Он и так с Вами проживает. Он конечно может требовать с Вас алименты в судебном порядке (полагаю, что законодательство РБ и РФ в части алиментных обязательств аналогичны), но замучается доказывать, что он нищий, голодный, и за коммунальные услуги нечем платить. Так что 16,5% Вы ему на бумаге распишите, с учетом коммуналки, и соответственно кормите и одевайте его на оставшиеся. Про остальные 16,5% объясните, что его права на получение алиментов вы уже защитили, а что папашка не платит- не Ваша вина. Что касается родителей, поступите адекватно - в ответ на их заявления о том, что Вы избиваете младшего сына напишите заявление в милицию о клевете. Дяденьки милиционеры с ними беседу проведут и, может быть, они одумаются, впредь такие заявления делать.
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Лада / 27.08.18 12:02Абсолютно поддерживаю вторую часть - пойти накатать заявление о клевете. Это не аойна, это самозащита. Это борьба за своего второго ребёнка, за свои права человека и матери.
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Никольски / 27.08.18 11:44Грусная история. Как мама мальчиков скажу, что одинокой женщине трудно воспитывать мальчиков, так как одинокому мужчине воспитывать девочек.Потому что воспитываешь кого то, кто от тебя сильно отличается. И телом и восприятием реальности. Я раньше не понимала , что такое Бог Отец, Бог сын и Бог Святой дух. Потом , поняла что это образ семьи. И у меня было сопротивление в понимание,что женщина мать не имеет тела. Она просто голубица. А теперь для себя понимаю, что Бош Отец и Бог Сын плна структураю Они одинаковые ю И душой и телом. А вот женщина светлая и вольная душа. А Вы, наверное, отношения с сыном строили на уровне " Я полу баба, полу мужик" Тут нет этого "полу" Тут я Душа. И разговаривать с детьми противоположного пола возможно полноценно только через Бога Святого Духа. А Вы туда не пошли. Сейчас так забился эфир для женщин в России, что пониятно почему так происходит с одинокими родителями с детьми противоположного пола. То " я не конь" то я "никому ничего не должна", то " красные труселя" . Сын к Вам в претензии. Это значит, что ему больно. И давно. Как развод проходил? Видимо , чувствует себя брошенным, как выкуренная сигарета. Мечется. Путь к нему только через ваше понимание вашей сущности Святого Духа и что он сам Бог Сын. Не Бог , а Бог Сын. Есть фильм "Нелюбовь" Звягинцева. Долгий. Посмотрите. Мне кажется, что то здесь вашей ситуации созвучно. Возможно, он поможет Вам прийти в состояние Святого Духа и найти путь к сыну. Может быть и к родителям.) ПС Религиозно настоеные дамы с " правильной интерпретацией" Святой Троицой идите мимо моего поста. Не татьте время на мое воспитание. Я не воспитываюсь вообще , а сейчас тем более. Идите в Церковь !
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Прелесть / 27.08.18 11:24Я уже переживаю за Вас. Да не надо ничего делать вообще. Вообще ничего. К папе все его требования. Причём скажите это только 1 раз. И все. Забудьте. А то " объявили войну" совсем не значит что Вы приняли это объявление. Это логично и справедливо. А себя уважайте и не снижайте свое достоинство. А то желающие Вас прогнуть вконец обнаглеют. Ни ссор ни драк а только " это к папе, сынок"
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Лада / 27.08.18 11:42А папо скажет: "я вам квартиру оставил, на раздел не подал, чего ещё твоей мамо надо?) тем более, если у него долги по алиментам, возможно, сын его и не найдёт.
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Прелесть / 27.08.18 12:06Это не её проблема. Значит и 16,50% не найдёт. Его проблема.
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Лада / 27.08.18 12:32Ну так то с матери тоже никто не снимает обязанности по содержанию сына. По закону. До 18 лет. Если отказывается - реально могут быть проблемы не на пустом месте. Зачем? До 18 лет осталось наверняка меньше года.
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krazy / 27.08.18 16:49Она его содержит, хто виноват, что он сбежал? А вообще как эта выплата "алиментов" должна выглядеть? Он несовершеннолетний значит опекунам. Опекун у нас мама. Саме себе =)
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Хахаха / 27.08.18 12:57А папа ответит - к маме. Все круг замкнулся.
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лаки / 27.08.18 11:09как писала тут ни раз наша Прелесть: любовь - это не только пряник, но и кнут. очень правильная мысль, я ее тут своевременно прочла и мне она очень пригодилась. советую и вам задуматься. и выйти из роли жертвы, понимаю что трудно детская травма и все такое, но жизнь у вас одна. да и младший сын скоро пойдет по той же дорожке. на родителей управу надо искать, хз чего они взбеоенились, им то все равно кусок квартиры не положен, чего вдруг шлея под хвостпопала - это вам там виднее. пацана 17-летнего вернуть в адекват еще можно, если не будете размазней. чего вы поперлись извиняться то?? это он должен был прощения просить, что спать мешал, а утром маме завтрак сделать, в щечку чмокнуть и сказать что такое не повторится больше - вот атк было бы нормально. а ваша ситуация - дикость дикая. даже не знаю что фактического посоветовать. может с юристами да психологами советуйтесь. вам явно нужна помощь, потмоу что вы пока жертвенная овца, которую стригут все кому не лень((
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Прелесть / 27.08.18 11:27Подтверждаю. Это не только пряник. Это и кнут обязательно. А здесь даже не кнут, а возврат с небес на землю. К папе.
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лаки / 27.08.18 11:40ну да, тут уже как-то подзапущенный вариант) мне эта Ваша фраза вовремя пришла свала Богу, и сапсибо вам за нее) ну и не только за нее, вообще-то)
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Прелесть / 27.08.18 12:10Пожалуйста. Я для этого здесь. Имеющий уши да услышит. Хотя в библии сказано что есть люди чьи уши ЕЩЁ не слышал. В жизни очень многое надо знать и УМЕТЬ В данном случае у героини нет проблем. Если она сама себе их не создаст. Хочет кто то лишить её материнства 17 летнего эгоистка. Пусть лишают! Баба с возу кобыле легче.
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Лада / 27.08.18 14:28По законодательству РФ лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов. Может, в Беларуси то же самое. И еще, лишение прав на одного ребенка автоматически привлекает внимание органов к тому, что есть ещё один, и возрастом меньше. Не, нельзя ей прав лишаться.
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Прелесть / 27.08.18 14:46Ну что вы говорите? Кто её может лишить прав? Она вырастила дубину до 17 лет. И сколько денег на него уходит живя с ней. Какие там ему ещё алименты от матери? Это анекдот что ли?
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Лада / 27.08.18 14:54Так он сейчас не с ней живёт. Тут к юристу идти надо.
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Прелесть / 27.08.18 16:25Это его проблемы. На её. Он должен жить с ней. А то что он болтается где хочет не её проблема. Значит есть на что. Инна, вообще прекратите даже переживать на эту тему. Никто с вам ничего не сможет взыскать. Сын должен жить по средствам или зарабатывать сам. Такие его выходки поощрять ни в коем случае нельзя.
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Элфи Крекс / 27.08.18 10:58Дедушка с бабушкой хотят опекунские получать. Сынуля думает, что если у него старые опекуны, то его в случае отчисления в армию не возьмут. Третья версия( первая была ниже)- бывший мутит, тот, что с долгами по алиментов.
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Лада / 27.08.18 11:12Ну вот какой-то план точно у них есть. Хотя родители кажутся истинными неадекватами. На что они рассчитывают? Долго будут идти опекунские? Отреклись от обеих дочерей... Интересно, на кого записана квартира, которую купила им гг. Если на гг - то можно сделать много чего интересного)
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Хахаха / 27.08.18 13:42Какие опекунские? Для того что бы опекуном стать нужно, что бы или родителей не было, они были инвалидами, или были лишены родительских прав. При здравствующей платежеспособной маме и предположительно живом отце у бабки с дедкой стать опекунами вариантов нет. Соответственно и опекунских тоже нет.
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Лада / 27.08.18 14:04Я понимаю. Я пытаюсь понять. что у людей в голове и чего они хотят. Их логику. Они хотят лишить её родительских прав. Для чего? Какой их план? Не говоря уж о том, что пытаются выбить из-под неё квартиру. а там ведь и их второй внук.
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Лада / 27.08.18 14:13Я не рассуждаю, насколько их план реален. В голове у них темно. Но проблем гг они могут доставить изрядно. Если они поймут, что их план, в чём бы он ни был, не сработает и им же хуже может быть - могут успокоиться. Но общаться я бы с ними всё равно не стала после такого.
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*** / 27.08.18 11:22интересно, сколько сынуле реально до 18-ти? месяцев? Сколько в беларуси опекунские и платят ли их вообще? сколько там за клевету и ложные доносы? законы беларуси надо знать - тут героиню тока к юристу отправить. И адвокат толковый нужен.
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Проходя мимо / 27.08.18 10:13Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется... И как сложатся гены у наших детей. Одно и то же воспитание на разных детей действует по-разному. От отца-тирана хорошего ожидать не приходится. Ваш муж тоже оказался ненадежным. Если сын в них пошел, воспитанием, тем более, запоздалым, его не переделать. Если парень не одумается, то платите алименты до 18 лет, разделите квартиру, как советует Сергей. Он имеет право жить самостоятельно, как и вы имеете право отпустить выросшего ребенка, снять с себя ответственность за него.
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Лада / 27.08.18 10:52Делить квартиру с какой стати? Квартиру наживали мать с отцом, ребёнок в неё ничего не вложил. Он, значит, мать подставляет под разборки с органами, нервы треплет, а она ему в зубах жилплощадь? Если у сынули мозгов не хватает понять, что не стоит кусать руку матери - пусть живёт где угодно и как угодно, а жилплощадь от родителей надо заслужить нормальным отношением к родителям. Я щитаю) и вообще, в квартире доля мужа ещё, если её делить и всем раздать - гг останется с небольшой суммой в обнимку со вторым ребёнком под открытым небом. И всё это потому, что сыночку пубертатная моча в голову ударила?)
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Прелесть / 27.08.18 10:11Господи помилуй. Откуда столько метаний бисера перед свиньями? Все его требования адресуйте его папе. Так и скажите : все это к папе, сынок. И все. Даже пальцем не шевелить в его сторону. Причём кормите и одевайтесь очень очень скромно. Может сам догадается себя прокормить. 17 это уже кабан. Не тратьте нервы. Только так и не иначе. А чем больше будете прогибаться тем больше будет требовать. Пусть он теперь официально добивается клиентов от отца. Хватит Вам так Много на себя брать. Вы не двужильная.а другой раз будет ночью топать как слон по квартире спокойно вышвырните его за дверь. Вы имеете право жить в своей квартире как вы хотите.
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Прелесть / 27.08.18 10:15Ой. Алиментов в не клиентов. Телефон с приветом Видимо сын генетически весь в отца. К нему его и отправляйте. Не реагируете так послушно на его выходки. Построже! По конкретнее! Ответ только один :это все у папе. И точка.
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*** / 27.08.18 09:54героиня, Вы зачем тирана перевезли к себе поближе?? вот она - главная ошибка.
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50/50 / 27.08.18 10:02"Вы зачем тирана перевезли к себе поближе??" чтобы страдать
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Проходя мимо / 27.08.18 10:16К сожалению, часто женщине приходится быть сильной, тащить на себе всю семью, решать за всех. За всех-то, разумеется, не надо, но когда впряглась и тащишь, трудно остановиться. неизбежны перегибы.
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Элфи Крекс / 27.08.18 10:53Хотела быть хорошей в глазах " людей". Она и мельтешит так, потому что боится быть плохой. А сын этот страх просекает.
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50/50 / 27.08.18 09:37ну вот еще одна женщина выпустила во взрослый мир двух олухов мужского пола))) слов нет. первая и главная ошибка, Вы всем должны и перед всеми виноваты. выходите из роли жертвы, чувства вины показывать ребёнку вообще нельзя. сейчас много бесплатной или недорогой литературы, лекций на ютубе. только это надо читать и слушать регулярно. харе доказывать всем, что Вы хорошая и всё улаживаете, к маме с папой тоже ходить не надо, оправдываться и доказывать. у людей, которые заставляют оправдываться, другие цели - использовать, держать под контролем, рулить Вами, это не благие цели, не помощь
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ИДИЛИЯ / 27.08.18 09:37У меня еще нет детей но! "в квартире, где он прописан, делать то, что он хочет и когда хочет" - пусть начинает платить за нее, а так же за еду и коммуналку, быстро отучится от ночного хождения. У вас родители нереально неадекватные люди.... Я бы не пускала сына в квартиру даже потому что у него часть его. Пусть даже с приездом милиции. Вы ничего ему не можете пересылать без решения суда и подписанных бумаг.
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*** / 27.08.18 09:30дедушка нашел союзника, у них сейчас фаза единения и взаимной полной поддержки, коллективный конформизм. Придется подождать первого конфликта сынули с вашими родителями, скорпионы в банке еще друг друга покусают. Лично я не вижу выхода, кроме как физически оградить от них свою жизнь и, самое главное, жизнь младшего сына.
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*** / 27.08.18 09:17Сергей прав - к юристу, к адвокатам бегом. И квартиру камерами обставить от плинтусов до потолка. Общение с родителями свести в NULL .
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звездочка ) / 27.08.18 08:44Поехала к родителям, пыталась помириться, объясняя, что такое уважение к взрослым.../// вот зачем столько суеты? нет на Вас моей мамы, она бы а) никуда ни за кем не поехала бы, б) молчала бы на расстоянии хоть полгода, пока у ребенка самого не возникло желание помириться, в) после этого примирение с ней ещё надо было заслужить чем-нибудь, чтобы она снизошла опять "повернуться лицом". Как Вы думаете, в такой ситуации нужно словами дополнительно объяснять кого и как уважать надо?
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звездочка ) / 27.08.18 08:52вообще у меня от Вашего письма осталось ощущение, что Вы слишком много слов говорите. Их уже никто не воспринимает, Вы же видите. Можно все сказать лаконично и веско и оставить человека осмысливать услышанное.
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*** / 27.08.18 09:19много слов это от шока, вот живет себе человек а тут предательство, и кого - собственного сына. Шок и боль.
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звездочка ) / 27.08.18 09:25больше похоже, это стиль общения такой, как зудящая бормашина над ухом
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Солярская / 27.08.18 07:59В общем-то я верю, что парень мог вырасти дерьмом. Вы все время работали, а воспитывают наших детей в это время зачастую другие люди. И с родителями вашими много лет был скрытый конфликт, который вяло длился, а теперь перешёл в острую фазу. По-хорошему, старшенького бы в армию. Там они быстро начинают ценить мамину кашу, таблетку от температуры - вовремя, и человеческое отношение. Содержать его после 18 вы не обязаны. Полно заведений, где после школы можно получить рабочую профессию и работать. Не все могут иметь такую роскошь, как высшее образование в университете, даже если хватает мозгов, но не хватает денег на содержание у родителей. Для того, чтобы вы выплачивали сумму на алименты, должен состояться суд, и вот по решению суда вы так и сделаете. Пусть подают в суд. Раз нашла коса на камень, делайте все в рамках закона.
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Солярская / 27.08.18 08:07Ну, или чтобы не обострять конфликт, можно переводить эти деньги, но не ему на карту, а допустим - бабушке, как взрослому члену семьи, воспитывающему несовершеннолетнего, только надо это сделать официально через бухгалтерию, через ваше заявление. В котором должно быть прописано: сколько процентов вы перечисляете, от какой суммы и на что. Чтоб в случае чего у вас была официальная бумажка. И ровно до дня рождения 18 лет.
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Солярская / 27.08.18 08:15Кстати, про совместно нажитое имущество подумайте, проконсультируйтесь с адвокатом. Судя по всему впереди все равно маячит раздел.
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Zavoronok / 27.08.18 08:57Согласна с вами. Если парень начал наркотики пробовать, деньги ему переводить нельзя. Пусть бабушка получает до 18-летия парня.
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Прелесть / 27.08.18 12:12Здесь я против. Вообще не реагировать на предьявы.
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