Просто секса - не хочу, а влюбиться не могу
Что делать? Много лет не могу влюбиться. Просто не происходит искры и желания ухаживать за девушкой, не цепляет, а если начинаю, то постоянно такое ощущение, что я себя заставляю, и играю в любовь, чувствуя, что это не моё. Уже думаю, что любви нет. Просто с хорошей девушкой пробовал, но не чего не вышло.
Сейчас один. Девушки давно не было. Любовь не могу встретить, моё сердце молчит, может, так должно быть? И нужно начать встречаться, не имея интереса? И что делать, если за это время хочется секса? А я такой человек – встречаясь ради секса, зная изначально, что только для него, мне жалко человека, девушку, что обманываю её и не довожу всё до завершения, чувствую себя плохим. В итоге без секса и без любви. Что делать?
Шахты, 30 лет
06.04.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Что ты понимаешь под «много лет не могу влюбиться»? У тебя было много знакомых девушек, с которыми ты общался? С которыми тебе было интересно? Которые разделяли бы твои интересы, увлекались бы чем-то, чем и ты? Вот, ты встречался с девушкой – вам было, о чем поговорить? Не о погоде или каких-то не особо важных вещах. А о чем-то, что вас бы действительно волновало?
Влюбиться во внешность человека можно лет в 18, когда еще никаких особых требований к партнеру не предъявляешь. А когда тебе уже 30, то внешность перестает играть главную роль, для возникновения глубоких чувств нужна общность душ. И это не высокопарная фраза, а реальность. Чтобы полюбить глубоко, нужно узнать человека, понять, что тебя с ним объединяет, насколько вы совпадаете. Причем, сразу могу сказать, что если ты сам – пустой сосуд, если у тебя нет особых интересов, ты ничем не увлекаешься, проще говоря, если ты сам – человек скучный и живешь неинтересно, - найти свою пару тебе будет очень непросто.
Что в этой ситуации менять? Себя. Свой образ жизни. Расширять свой кругозор, свои интересы, найти увлечение, которое тебя будет окрылять. А вместе с этим расширится и круг общения. И появятся рядом девушки, с которыми интересно. А однажды – такая, с которой не захочется расставаться даже на ночь.
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Сергей
Женя, я не думаю, что стоит сильно паниковать. Видишь ли, все люди разные и каждому нужно что-то свое. Есть персонажи влюбчивые и мало разборчивые, просто физически не представляющие своей жизни без чувств и страстей. Такие могут и в столб влюбиться при отсутствии других объектов. Но есть и их противоположности, не способные испытывать нежные чувства и привязанность в принципе.
Конечно – это крайности. Большинство из нас находятся где-то посередине, в разбросе с учетом личных девиаций. И раз ты в принципе хочешь найти свою половинку, значит всё с тобой в порядке. Возможно, ты просто более разборчивый и требовательный, чем многие другие, но не более того. Поэтому не горюй. Кто ищет – тот всегда найдет.
Ну, а чтобы поиск не затянулся надолго, предлагаю вспомнить банальную истину, что рыбу лучше ловить там, где её много. Это я к тому, что для поиска своей женщины, нужно иметь из чего выбирать. То есть, должен быть довольно широкий круг общения. Не сиди на попе ровно, не замыкайся на самом себе, ищи компании, общайся. А еще обязательно расширяй кругозор, находи интересные хобби, и всё само собой получится.
Обсуждение 7
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Ellis_@"Просто секса не хочу, но хочу секса."Женя, какой же вы замороченный. Вас бы отправить к андрологу и эндокринологу. Я бы ещё отправила к мудрому священнику, если есть хоть зачатки веры, если не с кем поговорить о душе. Кто такой мужчина, для чего он, что он может. На самом деле, любовь - это великий дар. Когда сам пустой, что ты можешь, какие тут искры...(( При таких делах попробуй ещё найти кандидатку, которой такое будет интересно. Чем заманишь?
06.04.18 10:01
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ZavoronokДля Крейзи. Зачем платить, если многие за так согласятся? Удивляюсь молодому поколению - секс на 2-3 свидании, без ухаживаний и обещаний.
06.04.18 09:02
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звездочка )Конечно, это не здоровое состояние, которое лучшего всего проработать со специалистом. Иди здесь в раздел "Консультации", там хорошие психологи.
06.04.18 08:51
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KoshkaА что не устраивает? Все обязательно должны кому-то что-то доказывать? Есть люди, сознательно выбирающие одиночество. Пустоту и скуку, если они есть, можно заполнить делами. Но как раз этим людям не скучно с собой наедине.
06.04.18 08:35
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без словБожештымоооооой
06.04.18 05:03
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Проститутки. Ухаживать не надо, выбрал по вкусу, заплатил и она ещё натурально попритворялась что вы суперсексгигант. Win-win.
06.04.18 04:53
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ХахахаФильм "Влюблён по собственному желанию" Вам в помощь. Там все очень доходчиво и талантливо показано)))
06.04.18 00:29