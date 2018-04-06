Просто секса - не хочу, а влюбиться не могу

Что ты понимаешь под «много лет не могу влюбиться»? У тебя было много знакомых девушек, с которыми ты общался? С которыми тебе было интересно? Которые разделяли бы твои интересы, увлекались бы чем-то, чем и ты? Вот, ты встречался с девушкой – вам было, о чем поговорить? Не о погоде или каких-то не особо важных вещах. А о чем-то, что вас бы действительно волновало?

Влюбиться во внешность человека можно лет в 18, когда еще никаких особых требований к партнеру не предъявляешь. А когда тебе уже 30, то внешность перестает играть главную роль, для возникновения глубоких чувств нужна общность душ. И это не высокопарная фраза, а реальность. Чтобы полюбить глубоко, нужно узнать человека, понять, что тебя с ним объединяет, насколько вы совпадаете. Причем, сразу могу сказать, что если ты сам – пустой сосуд, если у тебя нет особых интересов, ты ничем не увлекаешься, проще говоря, если ты сам – человек скучный и живешь неинтересно, - найти свою пару тебе будет очень непросто.

Что в этой ситуации менять? Себя. Свой образ жизни. Расширять свой кругозор, свои интересы, найти увлечение, которое тебя будет окрылять. А вместе с этим расширится и круг общения. И появятся рядом девушки, с которыми интересно. А однажды – такая, с которой не захочется расставаться даже на ночь.