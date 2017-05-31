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Прощать ли мужа?


Семь лет в браке с мужем. Двое детей. Муж всегда был поддержкой и опорой. Очень любит детей и заботиться о них. Все семь лет брака ни разу не усомнилась в нем. Все всегда делали вместе. Я была знакома со всеми его коллегами, он с моими. Никогда на работе не задерживался, приходил с подарками. Шесть лет я сидела в декрете. Когда вышла на работу, на меня свалился очень сильный стресс. На работе меня с первого дня пытались уволить, чтобы оставить девочку, которая работала за меня. Было лето. После месяца работы я приходила домой и весь свой гнев срывала на детях и муже. Он терпел, занимался с детьми и клал меня спать, чтобы я успокоилась и отдохнула. Еще месяца через два всё-таки девочку уволили, а меня оставили, и я стала потихоньку приходить в себя, но абсолютно потеряла интерес к мужу. Ловила себя на мысли, что не хочу его ни как мужа, ни как мужчину. Он понимал, что, скорее всего, это последствия стресса, и пытался меня отвлечь - лыжи купил, стал возить после работы в лес, комплекты белья дарил, стал почаще вытаскивать в кино, боулинг и т. д. Но, честно говоря, не помогало. А после нового года муж будто отдалился. Перестал успокаивать меня, на мои скандалы не реагировал. Брал детей и уходил гулять. А в марте я нашла в его телефоне переписку с другой женщиной. Она на шесть лет старше его, замужем и есть ребёнок. Как он потом рассказал, они стали общаться в декабре по работе. Он два раза в неделю сдавал в ее офис документы. Потом она сказала, что хочет большего, но понимала, что у обоих семьи и ничего хорошего из этого не выйдет. Все это было в переписке. Они встречались два раза в неделю на обеде в кафе. Это тоже было в переписке. В январе она стала писать, что хочет видеться чаще, картинку с сердцем прислала и сказала, что любит и скучает. Муж сказал, что ему нравилось, что он ей нравится. Признался, что они целовались раз пять. Поклялся детьми, что не лапал ее и секса не было. Да и она на 8 марта написала, что хотела бы в подарок от него «хотя бы один раз его». Он все время приходил с работы вовремя и ночевал всегда дома. После выяснения отношений все изменилось во мне. Я поняла, что и люблю, и хочу, и что жить без него не могу. И он сказал, что любит и очень раскаивается в его отношениях на стороне. Если бы хотел уйти или переспать с ней, то сделал бы это. Не знаю, прощать ли его. Понимаю, что сама виновата, но теперь буду постоянно его подозревать.
Маргарита,
Москва, 32 года
31.05.17
Прощать ли мужа?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Маргарита, а что ты понимаешь под «прощать»? Вскрылось все в марте. На дворе – конец мая. Твой вопрос о прощении как-то уже протух. Это ведь не человек с улицы. Ты не выгнала его из дома. И сама никуда не ушла. Живешь с ним и дальше. Значит, уже простила. Пытаться сейчас продолжать вставать в позу «ты потерял мое доверие, я тебя не прощу» - глупость и прямая дорога к разводу. Или к тому, что муж действительно пойдет налево. Потому что жить и постоянно чувствовать себя виноватым, не может ни один нормальный человек. А кроме того, ты не просто «сама виновата», ты, в общем-то как раз и стала основной причиной произошедшего в вашей семье. Муж сделал все, что мог: содержал тебя шесть лет (кстати, вполне понимаю работодателей, которые были не в восторге от твоего возвращения после такого перерыва в работе), муж взял на себя заботу о детях, создал для тебя тепличные условия дома, развлекал, баловал, а ты вела себя как законченная эгоистка, которой все должны, причем, воспринимала это как норму вещей. Ты в принципе начала игру: ты истеришь, а муж вокруг тебя бегает, суетится. И это тебе нравится и тешет твое эго. А когда муж перестал реагировать на твои истерики, ты испытала дискомфорт. И начала искать причину. Нашла. И теперь у тебя есть отличный повод игру продолжить. Ты снова чувствуешь себя в праве истерить, скандалить, а муж снова, но уже по другой причине, вынужден бегать вокруг тебя, извиняться и ублажать. И твое «не знаю, прощать ли» - оно связано с страхом, что ты простишь, и игра закончится. Так вот, Маргарита, мой тебе совет: попробуй найти в отношениях с мужем другие способы привлекать его внимание к себе и получать от него заботу. Потому что старая схема приведет вашу семью к неизбежному разводу. Истерики и капризы как способ получить внимание, заботу и любовь (и подарки) – это инфантильный способ взаимоотношений, так ведут себя маленькие дети. Тебе уже 32 года. Или взрослей, или готовься к тому, что муж не выдержит. Ему уже не хватает любви и заинтересованного отношения – иначе бы он даже не обратил внимания на другую женщину, которая просто проявила к нему активный интерес.

  • Сергей

    Маргарита, на мой взгляд, задавать вопрос, который никогда не был актуален – бессмысленно. Если бы ты уже не простила мужа, значит занималась бы разводом. Вместо этого ты сама говоришь, что понимаешь собственную вину в сложившейся ситуации, что любишь, что жить без него не можешь. Ну, и как в данном случае ты можешь «не простить»? Тут скорее другой вопрос более актуален. Как удержать супруга? Ведь за время твоего самоутверждения на работе и эйфории от победы над соперницей, мужик вдруг понял, что его дом вдруг вполне может оказаться не его крепостью, и что жена запросто может стать просто соседкой, после чего обратил внимание на окружающих и получил подтверждение своей мужской состоятельности из других рук. А вот это уже опасно. Ведь годы совместной жизни неизбежно приводят к привыканию и, чего уж греха таить, к усталости от постоянного партнера. Особенно, если на все попытки расшевелить, взбодрить, вернуть, получаешь холодное равнодушие. Так что я бы посоветовал тебе не о прощении подумать, а о внесении чего-то нового и интересного в вашу жизнь. В том числе и сексуальную. А еще очень советую начать поиск чего-то общего, кроме детей и квартиры. Стоит найти какое-то дело, которым придется заниматься вместе. У разных пар это бывает по-разному. Кто-то, например, заводит собак и начинает ездить по разного рода внутренним и общемировым выставкам, шоу и чемпионатам, зарабатывая призы, договариваясь о вязках, заботясь о щенках и прочее и прочее. Кто-то увлекается туризмом и всей семьей вливается в турклубы, ходит в горы с палатками, покоряет леса и реки. Рафтинг, велотуризм, покупка и обустройство дачи, бизнес общий опять же. Что угодно, лишь бы дело требовало совместной деятельности, включенности в общий процесс. Также требуется наладить общую ежедневную деятельность внутри семьи. Покупка продуктов, уход за детьми, да что угодно, лишь бы вы оба чувствовали, что нужны друг другу, что без поддержки и участия партнера будет плохо. Ну и, естественно, нужно постараться избежать совершенно неконструктивных скандалов по поводу прошлого. Ну, а дальше уже посмотришь по обстоятельствам.

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Обсуждение 39  

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Лучшие комментарии

  • звездочка )
    Рита, ну давай, не прощай, подозревай, доведи хорошего мужика до ухода и пусть он станет счастьем адекватной любящей его женщины. Такие мужья редкость, с другим мужчиной тебе может уже так не повезти, а ты ещё длиннющие письма в Клео строчишь? Ну дура баба, что тут ещё скажешь. Живешь в фантазиях, что тебе в семье стараться не надо и что любое твое поведение муж переварит и никуда от тебя не денется. Это от детей он никуда не денется, а ты вполне заменяема и ты сама в этом убедилась. Так что хватит выпендриваться со своим непрощением, а то ведь муж твой во второй раз жалеть о сделанном и раскаиваться уже не будет.
    		31.05.17 08:51
         
    11
         
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  • krazy
    Не в тему, но все же: откуда берутся идиоты, которые не стирают подобные переписки? А по-теме, вы сами его оттолкнули, чего там прощать собрались то?
    		 31.05.17 00:29
         
    10
         
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  • Ellis_@
    Маргарита, а зачем вы на эту работу так упрямо ходите, если вас оттуда выжить хотели и у вас от этого такой стресс? Работу надо менять, а не мужей. Прощать или не прощать. За что его прощать и зачем копаться, лапал или не лапал. Никто не святой и не железный. Он вас на лыжи и на боулимг после работы, а вы его динамили и на детей срывались. Вот и ушёл в себя. Ну пусть этот случай будет вам обоим стартом в новый вид отношений. Или работу меняйте, или уходите на фик оттуда, если так плохо совсем и крыша едет.
    		31.05.17 09:23
         
    9
         
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  • жужа@
    Маргарита, ты справишься! Женщина, вышедшая после 6 летнего декрета, которую пытались слить ( что естественно), но она "утвердилась в этой квартире", а уволил девочку - справиться со всем! П.С. Пишу так, потому что сама недавно столкнулась с ситуацией, когда забытая всеми в шестилетнем декрете дама, яростно ворвалась на совещание)))
    		 31.05.17 00:15
         
    6
         
    Контекст комментария
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  • Оксана
    Я думаю, вы не случайно обнаружили переписку и холодность мужа тоже была не внезапной, а скорее наигранной дабы наконец-то привлечь ваше внимание. И я его понимаю. Всем нам хочется быть любимыми и нужными, а он, скорее всего, в какой-то момент перестал рядом с вами чувствовать себя мужчиной, скорее компостной ямой, куда вы сливали всё своё недовольство и гнев. И увлекся той, что видела в нём мужчину. Но вам похоже повезло. Так что надо думать не о том, чтобы мужа прощать, а о том, чтобы вернуть его окончательно в семью. В противном случае, если в вашей жизни опять случатся какие-то негативные сдвиги, он уже точно не станет тратить время на успокаивания и понимание, он просто свернёт налево. Дайте ему почувствовать себя любимым и нужным.
    		31.05.17 02:17
         
    6
         
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  • лаки
    хех, ну зато вам явно полегчало))) муж оказался слава богу не идеальным так и ваша стервозность вроде как и ниче выглядит на его фоне)) терпимо) в отпуск смотайтесь как только вам его на работе дадут, лучше без детей, хорошенько там потусите, в стрип-бар какой сходите вместе или еще что-то такое горяченькое придумайте, что подойдет для вашей пары, сексом на пляже займитесь или еще чиво, а то так и правда хорошего мужа уведут, ну а вы теперь знаете, что он неидеален, так может желание вернется к вам)
    		 31.05.17 13:09
         
    2
         
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  • глаша калуга
    автор, вы уж простите, но на месте вашего мужа от такой жены давно бы ушла.. сами виноваты, причем конкретно. не тот вопрос ставите прощать или нет... такого отношения ни один мужчина к себе не потерпит, вы его мужское самолюбие и достоинство просто растоптали, а теперь тут устраиваете сцены
    		31.05.17 13:05
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ellis_@
    Маргарита, а зачем вы на эту работу так упрямо ходите, если вас оттуда выжить хотели и у вас от этого такой стресс? Работу надо менять, а не мужей. Прощать или не прощать. За что его прощать и зачем копаться, лапал или не лапал. Никто не святой и не железный. Он вас на лыжи и на боулимг после работы, а вы его динамили и на детей срывались. Вот и ушёл в себя. Ну пусть этот случай будет вам обоим стартом в новый вид отношений. Или работу меняйте, или уходите на фик оттуда, если так плохо совсем и крыша едет.
    		31.05.17 09:23
         
    9
         
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  • звездочка )
    Рита, ну давай, не прощай, подозревай, доведи хорошего мужика до ухода и пусть он станет счастьем адекватной любящей его женщины. Такие мужья редкость, с другим мужчиной тебе может уже так не повезти, а ты ещё длиннющие письма в Клео строчишь? Ну дура баба, что тут ещё скажешь. Живешь в фантазиях, что тебе в семье стараться не надо и что любое твое поведение муж переварит и никуда от тебя не денется. Это от детей он никуда не денется, а ты вполне заменяема и ты сама в этом убедилась. Так что хватит выпендриваться со своим непрощением, а то ведь муж твой во второй раз жалеть о сделанном и раскаиваться уже не будет.
    		31.05.17 08:51
         
    11
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей
    Ловила себя на мысли, что не хочу его ни как мужа, ни как мужчину./// гм... а может дело не в работе??? Стрессовые ситуации бывают у всех, в том числе и по работе, но это же не повод отвергать мужа как мужчину. Чем более напряженная обстановка на работе, тем больше тянет побыть с семьей, пообщаться с близкими, поплакацо на мужском плече. А у Вас обратная реакция. Возьмите тайм аут, не требуйте от себя решения здесь и сейчас. В конце концов у Вас нет повода доверять, ну так и оставьте эту ситуацию в покое. Начните узнавать мужа заново, общаться на отвлеченные темы, тогда решение придет само. А бросаться сейчас спасать семью при отсутствии прежнего доверия — пустое занятие. Будет как с работой, много сил, нервов, а на выходе весьма сомнительный результат.
    		31.05.17 08:24
         
    3
         
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  • Лада
    Вам надо не подозревать, а семью укреплять. А то ваш муж вон тоже подозревает, что вы не так уж его любите, как он себе представлял. Святых людей в этой жизни не бывает. Сделав ошибку и ее осознав, надо ликвидировать ее последствия, а не ковырять засохшие ранки.
    		 31.05.17 07:52
         
    3
         
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  • ethernity
    А зачем кровь из носу надо было девочку выживать? Что за работа мечты такая?
    		 31.05.17 04:39
         
    4
         
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    • Ягода_снеженика
      Думаю, это не столько работа мечты, сколько единственное место, куда героиня в принципе могла трудоустроиться после 6(!) лет сидения дома ))) ее же не могли отказаться взять обратно на додекретное место. А другому работодателю, скорее всего, такой подарок никуда не уперся.
      		31.05.17 05:08
           
      4
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Юликон
        Я вообще не представляю, куда могли взять женщину после шести лет отсутствия. Это же полный аут в проф плане, ее учить надо по новому.
        		 31.05.17 07:57
             
        2
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Апельсиновая
          Охххх, меня это ждет:((( морально готовлюсь к тому, чтобы начать сначала рост.
          		 31.05.17 09:06
               
          0
               
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          • Юликон
            Это нормально абсолютно. Просто в истории героини меня честно смущает позиция героини. На сколько она адекватно себя оценивает, чтобы выжить работающего спеца.
            		 31.05.17 09:10
                 
            0
                 
            ответить цитировать ссылка пожаловаться
            • звездочка )
              про декретную вакансию сразу предупреждают, что это место свободно временно. Но я лично не смогла бы 2-3 месяца выживать человека с места, потому что мне оно нужно.
              		31.05.17 09:18
                   
              2
                   
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            • Ellis_@
              Есть профессии, где пригодность быстро можно восстановить. В принципе, даже меняя работу и будучи в строю, надо ознакомиться со спецификой работы фирмы и какое-то время можно и даже нужно задавать вопросы. Просто в Москве столько работы, что не совсем понятно почему именно туда, если так там плохи дела, что у матери семейства крыша едет на почве стресса.
              		31.05.17 09:26
                   
              3
                   
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              • Джей
                Я вот тож не поняла, как декретный отпуск делает из спеца профнепригодного. Да, нужно время опять въехать в работу, да, политика и стратегия компании может кардинально измениться за шесть лет, но чтобы сел вернувшись ваще не мог выполнять свои служебные обязанности, такого се представить не могу. Женщинам конечно нелегко, такой перерыв не может не сказаться хотя бы на уверенности в своих силах, но тут многое от самой женщины зависит, как она свое будущее видит и какие возможности ей предоставляет компания. Самая большая проблема на мой взгляд, когда новоприбывший пытается вернуть все, как було. Таких как правило система выдавливает как пасту из тюбика. Надо быть гибким.
                		 31.05.17 09:45
                     
                5
                     
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            • жужа@
              Обычно это полный неадекват и "имю право". Права правами, а есть реальная жизнь.
              		 31.05.17 10:28
                   
              0
                   
              ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Оксана
    Я думаю, вы не случайно обнаружили переписку и холодность мужа тоже была не внезапной, а скорее наигранной дабы наконец-то привлечь ваше внимание. И я его понимаю. Всем нам хочется быть любимыми и нужными, а он, скорее всего, в какой-то момент перестал рядом с вами чувствовать себя мужчиной, скорее компостной ямой, куда вы сливали всё своё недовольство и гнев. И увлекся той, что видела в нём мужчину. Но вам похоже повезло. Так что надо думать не о том, чтобы мужа прощать, а о том, чтобы вернуть его окончательно в семью. В противном случае, если в вашей жизни опять случатся какие-то негативные сдвиги, он уже точно не станет тратить время на успокаивания и понимание, он просто свернёт налево. Дайте ему почувствовать себя любимым и нужным.
    		31.05.17 02:17
         
    6
         
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  • ?
    С чем она справится?
    		31.05.17 01:22
         
    0
         
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  • Просто
    Похоже, красивая себялюбивая дама...ну-ну...в этот раз простите мужа (уже "простили"), в следующий раз точно сами подтолкнете к измене своими выходками. Но спешу вас успокоить: даже если найдёт себе отдушину, муж ваш никуда не денется - надёжная тряпочка.
    		31.05.17 01:20
         
    1
         
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    • хахаха
      Согласно полностью. Письмо так и сквозит обожанием к себе, любимой. Такая модель поведения жен, некоторым мужчина даже очень нравится, особенно если его мать так же эгоцентрично себя вела. А флирт на стороне, особенно, если можно оправдаться, плохим поведением жены, это так, немножко самоутвердиться. И обратно, к мамке, получать законных люлей.
      		31.05.17 10:04
           
      3
           
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  • Прелесть
    Надо не прощать его а удержать обоих от падения по наклонной. Не нужна Вам эта работа,чтобы за стрессами туда ходить. Начните с возрождения дома любви уважения тактичности. Его любить надо больше а не страдалицу из себя фиг знает ради чего играть.
    		31.05.17 01:03
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • krazy
    Не в тему, но все же: откуда берутся идиоты, которые не стирают подобные переписки? А по-теме, вы сами его оттолкнули, чего там прощать собрались то?
    		 31.05.17 00:29
         
    10
         
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  • жужа@
    Маргарита, ты справишься! Женщина, вышедшая после 6 летнего декрета, которую пытались слить ( что естественно), но она "утвердилась в этой квартире", а уволил девочку - справиться со всем! П.С. Пишу так, потому что сама недавно столкнулась с ситуацией, когда забытая всеми в шестилетнем декрете дама, яростно ворвалась на совещание)))
    		 31.05.17 00:15
         
    6
         
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