Прощать ли мужа?
Москва, 32 года
31.05.17
Мнения наших экспертов
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АленаМаргарита, а что ты понимаешь под «прощать»? Вскрылось все в марте. На дворе – конец мая. Твой вопрос о прощении как-то уже протух. Это ведь не человек с улицы. Ты не выгнала его из дома. И сама никуда не ушла. Живешь с ним и дальше. Значит, уже простила. Пытаться сейчас продолжать вставать в позу «ты потерял мое доверие, я тебя не прощу» - глупость и прямая дорога к разводу. Или к тому, что муж действительно пойдет налево. Потому что жить и постоянно чувствовать себя виноватым, не может ни один нормальный человек. А кроме того, ты не просто «сама виновата», ты, в общем-то как раз и стала основной причиной произошедшего в вашей семье. Муж сделал все, что мог: содержал тебя шесть лет (кстати, вполне понимаю работодателей, которые были не в восторге от твоего возвращения после такого перерыва в работе), муж взял на себя заботу о детях, создал для тебя тепличные условия дома, развлекал, баловал, а ты вела себя как законченная эгоистка, которой все должны, причем, воспринимала это как норму вещей. Ты в принципе начала игру: ты истеришь, а муж вокруг тебя бегает, суетится. И это тебе нравится и тешет твое эго. А когда муж перестал реагировать на твои истерики, ты испытала дискомфорт. И начала искать причину. Нашла. И теперь у тебя есть отличный повод игру продолжить. Ты снова чувствуешь себя в праве истерить, скандалить, а муж снова, но уже по другой причине, вынужден бегать вокруг тебя, извиняться и ублажать. И твое «не знаю, прощать ли» - оно связано с страхом, что ты простишь, и игра закончится. Так вот, Маргарита, мой тебе совет: попробуй найти в отношениях с мужем другие способы привлекать его внимание к себе и получать от него заботу. Потому что старая схема приведет вашу семью к неизбежному разводу. Истерики и капризы как способ получить внимание, заботу и любовь (и подарки) – это инфантильный способ взаимоотношений, так ведут себя маленькие дети. Тебе уже 32 года. Или взрослей, или готовься к тому, что муж не выдержит. Ему уже не хватает любви и заинтересованного отношения – иначе бы он даже не обратил внимания на другую женщину, которая просто проявила к нему активный интерес.
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СергейМаргарита, на мой взгляд, задавать вопрос, который никогда не был актуален – бессмысленно. Если бы ты уже не простила мужа, значит занималась бы разводом. Вместо этого ты сама говоришь, что понимаешь собственную вину в сложившейся ситуации, что любишь, что жить без него не можешь. Ну, и как в данном случае ты можешь «не простить»? Тут скорее другой вопрос более актуален. Как удержать супруга? Ведь за время твоего самоутверждения на работе и эйфории от победы над соперницей, мужик вдруг понял, что его дом вдруг вполне может оказаться не его крепостью, и что жена запросто может стать просто соседкой, после чего обратил внимание на окружающих и получил подтверждение своей мужской состоятельности из других рук. А вот это уже опасно. Ведь годы совместной жизни неизбежно приводят к привыканию и, чего уж греха таить, к усталости от постоянного партнера. Особенно, если на все попытки расшевелить, взбодрить, вернуть, получаешь холодное равнодушие. Так что я бы посоветовал тебе не о прощении подумать, а о внесении чего-то нового и интересного в вашу жизнь. В том числе и сексуальную. А еще очень советую начать поиск чего-то общего, кроме детей и квартиры. Стоит найти какое-то дело, которым придется заниматься вместе. У разных пар это бывает по-разному. Кто-то, например, заводит собак и начинает ездить по разного рода внутренним и общемировым выставкам, шоу и чемпионатам, зарабатывая призы, договариваясь о вязках, заботясь о щенках и прочее и прочее. Кто-то увлекается туризмом и всей семьей вливается в турклубы, ходит в горы с палатками, покоряет леса и реки. Рафтинг, велотуризм, покупка и обустройство дачи, бизнес общий опять же. Что угодно, лишь бы дело требовало совместной деятельности, включенности в общий процесс. Также требуется наладить общую ежедневную деятельность внутри семьи. Покупка продуктов, уход за детьми, да что угодно, лишь бы вы оба чувствовали, что нужны друг другу, что без поддержки и участия партнера будет плохо. Ну и, естественно, нужно постараться избежать совершенно неконструктивных скандалов по поводу прошлого. Ну, а дальше уже посмотришь по обстоятельствам.
Обсуждение 39
Лучшие комментарии
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звездочка )Рита, ну давай, не прощай, подозревай, доведи хорошего мужика до ухода и пусть он станет счастьем адекватной любящей его женщины. Такие мужья редкость, с другим мужчиной тебе может уже так не повезти, а ты ещё длиннющие письма в Клео строчишь? Ну дура баба, что тут ещё скажешь. Живешь в фантазиях, что тебе в семье стараться не надо и что любое твое поведение муж переварит и никуда от тебя не денется. Это от детей он никуда не денется, а ты вполне заменяема и ты сама в этом убедилась. Так что хватит выпендриваться со своим непрощением, а то ведь муж твой во второй раз жалеть о сделанном и раскаиваться уже не будет.
31.05.17 08:51 Контекст комментария
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Не в тему, но все же: откуда берутся идиоты, которые не стирают подобные переписки? А по-теме, вы сами его оттолкнули, чего там прощать собрались то?
31.05.17 00:29 Контекст комментария
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Маргарита, а зачем вы на эту работу так упрямо ходите, если вас оттуда выжить хотели и у вас от этого такой стресс? Работу надо менять, а не мужей. Прощать или не прощать. За что его прощать и зачем копаться, лапал или не лапал. Никто не святой и не железный. Он вас на лыжи и на боулимг после работы, а вы его динамили и на детей срывались. Вот и ушёл в себя. Ну пусть этот случай будет вам обоим стартом в новый вид отношений. Или работу меняйте, или уходите на фик оттуда, если так плохо совсем и крыша едет.
31.05.17 09:23 Контекст комментария
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Маргарита, ты справишься! Женщина, вышедшая после 6 летнего декрета, которую пытались слить ( что естественно), но она "утвердилась в этой квартире", а уволил девочку - справиться со всем! П.С. Пишу так, потому что сама недавно столкнулась с ситуацией, когда забытая всеми в шестилетнем декрете дама, яростно ворвалась на совещание)))
31.05.17 00:15 Контекст комментария
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ОксанаЯ думаю, вы не случайно обнаружили переписку и холодность мужа тоже была не внезапной, а скорее наигранной дабы наконец-то привлечь ваше внимание. И я его понимаю. Всем нам хочется быть любимыми и нужными, а он, скорее всего, в какой-то момент перестал рядом с вами чувствовать себя мужчиной, скорее компостной ямой, куда вы сливали всё своё недовольство и гнев. И увлекся той, что видела в нём мужчину. Но вам похоже повезло. Так что надо думать не о том, чтобы мужа прощать, а о том, чтобы вернуть его окончательно в семью. В противном случае, если в вашей жизни опять случатся какие-то негативные сдвиги, он уже точно не станет тратить время на успокаивания и понимание, он просто свернёт налево. Дайте ему почувствовать себя любимым и нужным.
31.05.17 02:17 Контекст комментария
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лакихех, ну зато вам явно полегчало))) муж оказался слава богу не идеальным так и ваша стервозность вроде как и ниче выглядит на его фоне)) терпимо) в отпуск смотайтесь как только вам его на работе дадут, лучше без детей, хорошенько там потусите, в стрип-бар какой сходите вместе или еще что-то такое горяченькое придумайте, что подойдет для вашей пары, сексом на пляже займитесь или еще чиво, а то так и правда хорошего мужа уведут, ну а вы теперь знаете, что он неидеален, так может желание вернется к вам)
31.05.17 13:09
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глаша калугаавтор, вы уж простите, но на месте вашего мужа от такой жены давно бы ушла.. сами виноваты, причем конкретно. не тот вопрос ставите прощать или нет... такого отношения ни один мужчина к себе не потерпит, вы его мужское самолюбие и достоинство просто растоптали, а теперь тут устраиваете сцены
31.05.17 13:05
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Маргарита, а зачем вы на эту работу так упрямо ходите, если вас оттуда выжить хотели и у вас от этого такой стресс? Работу надо менять, а не мужей. Прощать или не прощать. За что его прощать и зачем копаться, лапал или не лапал. Никто не святой и не железный. Он вас на лыжи и на боулимг после работы, а вы его динамили и на детей срывались. Вот и ушёл в себя. Ну пусть этот случай будет вам обоим стартом в новый вид отношений. Или работу меняйте, или уходите на фик оттуда, если так плохо совсем и крыша едет.
31.05.17 09:23
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звездочка )Рита, ну давай, не прощай, подозревай, доведи хорошего мужика до ухода и пусть он станет счастьем адекватной любящей его женщины. Такие мужья редкость, с другим мужчиной тебе может уже так не повезти, а ты ещё длиннющие письма в Клео строчишь? Ну дура баба, что тут ещё скажешь. Живешь в фантазиях, что тебе в семье стараться не надо и что любое твое поведение муж переварит и никуда от тебя не денется. Это от детей он никуда не денется, а ты вполне заменяема и ты сама в этом убедилась. Так что хватит выпендриваться со своим непрощением, а то ведь муж твой во второй раз жалеть о сделанном и раскаиваться уже не будет.
31.05.17 08:51
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звездочка )вспомнилась Надюха из фильма "Любовь и голуби" - "разве ж я когда думала, что ты от меня вот так раз и куда-то денесся". Рита, ты сначала оцени свои шансы найти этому мужу достойную замену, потому что у него проблем с выбором не будет.
31.05.17 09:13
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ДжейНу и как она может оценить свои шансы если последние шесть лет она была замуж и в декрете сидела. Чтобы оценить свои шансы надо понимать рынок и свои сильные и слабые стороны. А так — гадание на кофейной гуще.
31.05.17 09:47
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KoshkaШансы примерно те же, что у других женщин за 30 с детьми. Не думаю, что она в сто раз лучше или в сто раз хуже.
31.05.17 09:52
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звездочка )Джей, согласна ) мужа как единицу может найти и не архи сложно, но такого хорошего - уже большой вопрос
31.05.17 09:59
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ДжейЛовила себя на мысли, что не хочу его ни как мужа, ни как мужчину./// гм... а может дело не в работе??? Стрессовые ситуации бывают у всех, в том числе и по работе, но это же не повод отвергать мужа как мужчину. Чем более напряженная обстановка на работе, тем больше тянет побыть с семьей, пообщаться с близкими, поплакацо на мужском плече. А у Вас обратная реакция. Возьмите тайм аут, не требуйте от себя решения здесь и сейчас. В конце концов у Вас нет повода доверять, ну так и оставьте эту ситуацию в покое. Начните узнавать мужа заново, общаться на отвлеченные темы, тогда решение придет само. А бросаться сейчас спасать семью при отсутствии прежнего доверия — пустое занятие. Будет как с работой, много сил, нервов, а на выходе весьма сомнительный результат.
31.05.17 08:24
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Вам надо не подозревать, а семью укреплять. А то ваш муж вон тоже подозревает, что вы не так уж его любите, как он себе представлял. Святых людей в этой жизни не бывает. Сделав ошибку и ее осознав, надо ликвидировать ее последствия, а не ковырять засохшие ранки.
31.05.17 07:52
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А зачем кровь из носу надо было девочку выживать? Что за работа мечты такая?
31.05.17 04:39
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Думаю, это не столько работа мечты, сколько единственное место, куда героиня в принципе могла трудоустроиться после 6(!) лет сидения дома ))) ее же не могли отказаться взять обратно на додекретное место. А другому работодателю, скорее всего, такой подарок никуда не уперся.
31.05.17 05:08
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ЮликонЯ вообще не представляю, куда могли взять женщину после шести лет отсутствия. Это же полный аут в проф плане, ее учить надо по новому.
31.05.17 07:57
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Охххх, меня это ждет:((( морально готовлюсь к тому, чтобы начать сначала рост.
31.05.17 09:06
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ЮликонЭто нормально абсолютно. Просто в истории героини меня честно смущает позиция героини. На сколько она адекватно себя оценивает, чтобы выжить работающего спеца.
31.05.17 09:10
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звездочка )про декретную вакансию сразу предупреждают, что это место свободно временно. Но я лично не смогла бы 2-3 месяца выживать человека с места, потому что мне оно нужно.
31.05.17 09:18
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ЮликонАлен, я не об этом. Я пишу о проф пригодности героини.
31.05.17 09:22
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ЮликонИ кстати да. Надо иметь довольно склочный характер, чтобы выжить другого человека с работы.
31.05.17 09:24
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звездочка )это вопрос времени и личных усилий, как-то же люди совсем новые профессии осваивают?
31.05.17 09:26
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Есть профессии, где пригодность быстро можно восстановить. В принципе, даже меняя работу и будучи в строю, надо ознакомиться со спецификой работы фирмы и какое-то время можно и даже нужно задавать вопросы. Просто в Москве столько работы, что не совсем понятно почему именно туда, если так там плохи дела, что у матери семейства крыша едет на почве стресса.
31.05.17 09:26
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ДжейЯ вот тож не поняла, как декретный отпуск делает из спеца профнепригодного. Да, нужно время опять въехать в работу, да, политика и стратегия компании может кардинально измениться за шесть лет, но чтобы сел вернувшись ваще не мог выполнять свои служебные обязанности, такого се представить не могу. Женщинам конечно нелегко, такой перерыв не может не сказаться хотя бы на уверенности в своих силах, но тут многое от самой женщины зависит, как она свое будущее видит и какие возможности ей предоставляет компания. Самая большая проблема на мой взгляд, когда новоприбывший пытается вернуть все, как було. Таких как правило система выдавливает как пасту из тюбика. Надо быть гибким.
31.05.17 09:45
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Обычно это полный неадекват и "имю право". Права правами, а есть реальная жизнь.
31.05.17 10:28
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ОксанаЯ думаю, вы не случайно обнаружили переписку и холодность мужа тоже была не внезапной, а скорее наигранной дабы наконец-то привлечь ваше внимание. И я его понимаю. Всем нам хочется быть любимыми и нужными, а он, скорее всего, в какой-то момент перестал рядом с вами чувствовать себя мужчиной, скорее компостной ямой, куда вы сливали всё своё недовольство и гнев. И увлекся той, что видела в нём мужчину. Но вам похоже повезло. Так что надо думать не о том, чтобы мужа прощать, а о том, чтобы вернуть его окончательно в семью. В противном случае, если в вашей жизни опять случатся какие-то негативные сдвиги, он уже точно не станет тратить время на успокаивания и понимание, он просто свернёт налево. Дайте ему почувствовать себя любимым и нужным.
31.05.17 02:17
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?С чем она справится?
31.05.17 01:22
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ПростоПохоже, красивая себялюбивая дама...ну-ну...в этот раз простите мужа (уже "простили"), в следующий раз точно сами подтолкнете к измене своими выходками. Но спешу вас успокоить: даже если найдёт себе отдушину, муж ваш никуда не денется - надёжная тряпочка.
31.05.17 01:20
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хахахаСогласно полностью. Письмо так и сквозит обожанием к себе, любимой. Такая модель поведения жен, некоторым мужчина даже очень нравится, особенно если его мать так же эгоцентрично себя вела. А флирт на стороне, особенно, если можно оправдаться, плохим поведением жены, это так, немножко самоутвердиться. И обратно, к мамке, получать законных люлей.
31.05.17 10:04
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ПрелестьНадо не прощать его а удержать обоих от падения по наклонной. Не нужна Вам эта работа,чтобы за стрессами туда ходить. Начните с возрождения дома любви уважения тактичности. Его любить надо больше а не страдалицу из себя фиг знает ради чего играть.
31.05.17 01:03
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Не в тему, но все же: откуда берутся идиоты, которые не стирают подобные переписки? А по-теме, вы сами его оттолкнули, чего там прощать собрались то?
31.05.17 00:29
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Маргарита, ты справишься! Женщина, вышедшая после 6 летнего декрета, которую пытались слить ( что естественно), но она "утвердилась в этой квартире", а уволил девочку - справиться со всем! П.С. Пишу так, потому что сама недавно столкнулась с ситуацией, когда забытая всеми в шестилетнем декрете дама, яростно ворвалась на совещание)))
31.05.17 00:15
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И чего она на этом совещании делала, после 6летнего перерыва? Глазами лупала?))))
31.05.17 05:09
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