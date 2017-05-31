Прощать ли мужа?

Семь лет в браке с мужем. Двое детей. Муж всегда был поддержкой и опорой. Очень любит детей и заботиться о них. Все семь лет брака ни разу не усомнилась в нем. Все всегда делали вместе. Я была знакома со всеми его коллегами, он с моими. Никогда на работе не задерживался, приходил с подарками. Шесть лет я сидела в декрете. Когда вышла на работу, на меня свалился очень сильный стресс. На работе меня с первого дня пытались уволить, чтобы оставить девочку, которая работала за меня. Было лето. После месяца работы я приходила домой и весь свой гнев срывала на детях и муже. Он терпел, занимался с детьми и клал меня спать, чтобы я успокоилась и отдохнула. Еще месяца через два всё-таки девочку уволили, а меня оставили, и я стала потихоньку приходить в себя, но абсолютно потеряла интерес к мужу. Ловила себя на мысли, что не хочу его ни как мужа, ни как мужчину. Он понимал, что, скорее всего, это последствия стресса, и пытался меня отвлечь - лыжи купил, стал возить после работы в лес, комплекты белья дарил, стал почаще вытаскивать в кино, боулинг и т. д. Но, честно говоря, не помогало. А после нового года муж будто отдалился. Перестал успокаивать меня, на мои скандалы не реагировал. Брал детей и уходил гулять. А в марте я нашла в его телефоне переписку с другой женщиной. Она на шесть лет старше его, замужем и есть ребёнок. Как он потом рассказал, они стали общаться в декабре по работе. Он два раза в неделю сдавал в ее офис документы. Потом она сказала, что хочет большего, но понимала, что у обоих семьи и ничего хорошего из этого не выйдет. Все это было в переписке. Они встречались два раза в неделю на обеде в кафе. Это тоже было в переписке. В январе она стала писать, что хочет видеться чаще, картинку с сердцем прислала и сказала, что любит и скучает. Муж сказал, что ему нравилось, что он ей нравится. Признался, что они целовались раз пять. Поклялся детьми, что не лапал ее и секса не было. Да и она на 8 марта написала, что хотела бы в подарок от него «хотя бы один раз его». Он все время приходил с работы вовремя и ночевал всегда дома. После выяснения отношений все изменилось во мне. Я поняла, что и люблю, и хочу, и что жить без него не могу. И он сказал, что любит и очень раскаивается в его отношениях на стороне. Если бы хотел уйти или переспать с ней, то сделал бы это. Не знаю, прощать ли его. Понимаю, что сама виновата, но теперь буду постоянно его подозревать.

Маргарита,

Москва, 32 года

31.05.17

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