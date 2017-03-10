Проблема с женой друга мужа

У моего мужа есть большая компания друзей (5 человек, мой муж шестой). Все они дружат давно, с самого детского садика. Мы всегда собираемся у его друга Миши (потому что личного жилья ни у кого нет). У Миши есть жена Ксюша. С Ксюшей мы очень хорошо общались и дружили 2 года назад. Пока мой муж был в армии. По его приходу все потекло своим чередом. Пока однажды Миша не позвал всех парней гулять, но не к нему, а к другому другу, Сереже. По приходу домой мой муж спросил у меня, почему я не пошла к Ксюше «посидеть с девочками». На что я ответила, что меня попросту никто не звал… Каково было мое удивление, когда я узнала, что собирались они без меня уже пятый раз. Я решила проглотить и забыть. В социальной сети «ВКонтакте» у нас есть общий чат, куда мы пишем, когда все хотим собраться. Ксюша решила написать туда, что хочет сходить на фильм «В активном поиске». Я написала первая, мол была бы, не против сходить. Потом, так как ей никто не ответил, она начала спрашивать всех девочек на подобии: «Марина, ты пойдешь? А ты, Оля, пойдешь?». В итоге она сказала: «Хорошо, пойдем впятером». Я посчитала, что меня таким образом вообще исключили из компании. Согласитесь, как я могу пойти после таких слов? И когда мне написала Аня (жена другого друга): «Ты пойдешь?», я, естественно, отказалась, ссылаясь на недомогание. Мне было обидно, что Ксюша просто «выкинула меня из коллектива». Но я все же решила «подлить масла» (знаю, может, тут не права) и сходила с моим мужем на этот фильм, а потом запостила это в Инстаграмм. С тех пор прошло полгода. Я не знаю, собирались ли они девочками без меня или нет. Близился Новый год. Мы решили в этот раз не собираться. Ксюша сказала, мол, они с мужем будут с родителями. Поэтому никто так и не собрался. В ноябре месяце мы случайно с мужем узнаем, что Ксюша и еще пара девочек собираются вместе на Новый год (они же с родителями собирались праздновать!). 1 января мы узнаем, что все празднуют у Ксюши, а нас мол «забыли» позвать. А Ксюша мне начала писать 1 января, мол, как они здорово отметили, и спрашивать: «А вы где праздновали?» И тут я не выдержала уже. Я старалась писать мягко, но нервы сдавали. Я сказала, что они некорректно отнеслись к моему мужу, хотя его друг с ним дружит уже 18 лет! На что мне было сказано: «Ты чего от меня хочешь услышать? Извинении? Ты их не получишь! И вообще вы с Сережей хотели праздновать. Что раз Сережа с Машей расстался, он вам один нафиг не нужен?» (возвращаясь назад скажу, Сережа расстался с Машей и нам сказал, что не будет с нами праздновать Новый год, чтобы не стать третьим лишним). Я после такого хотела ей высказать все, но тут уже мой муж сказал, что будет разбираться сам. Он поговорил со своим другом и зачем-то извинился за нас и за себя. Ладно, думаю, я на этот раз тоже проглотила. От девочек я узнала, что Ксюша беременна. Недавно она удалила меня из друзей. Да еще и как на зло написала в общий чат: «Девочки, сегодня празднуем у меня повод есть». Я сразу поняла, что «девочки» ко мне не относилось никаким образом. Все начали радостно писать, я молчала. После того, как все все решили, Ксюша написала моему мужу (при всех): «Иван, а твоя девушка не соблаговолит ли посетить мое мероприятие в пятницу вечером?». На что мой муж написал ей в личку, мол, что это за закидоны то такие? В итоге Ксюша сказала ему вот что: она меня звала на все их встречи, я просто не хотела идти (меня никто не звал никогда, как я писала выше). И что, мол, они один раз сходили в кино впятером, они меня исключили из своей «дружеской компании». Потом она сказала, что видела мою фотку с фильма, куда та меня якобы звала. После чего она добавила, что 1 января, так как я ее оскорбила, она (через 2 месяца) решила удалить меня из круга своего общения безвозвратно. Потом она сказала, что у меня ужасный характер. И что после 1 января она требует кровной мести. А потом добавила, что, если у меня есть желание, я могу приехать к ним в пятницу и посидеть попить вина и поболтать. Мой муж решил ей гадости не писать, потому что она беременна (вдруг она драму разыграет что сейчас выкидыш будет из-за него). И теперь моя проблема в том, что я не знаю, что с этим делать… Я просто невыносимо не хочу с ней общаться, но мужа же одного к ним не отпустишь. Сказать я ей тоже не могу, могут потом на меня лже-выкидыш повесить, мол она испереживалась вся. Но такое терпеть я тоже не намерена! Как быть?

Анна,

Ростов-на-Дону, 23 года

10.03.17

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