Проблема с женой друга мужа
Ростов-на-Дону, 23 года
10.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаАнна, взрослей. Ибо то, что ты рассказываешь, - это какая-то школьная возня. Так ведут себя девочки лет 15-16, которые делят власть в классе. Ну ты-то уже даже вроде как замужняя женщина (хотя фраза про девушку меня насторожила – так жена ты или девушка, с которой он живет?). 23 года, с партнером, допустим, определилась. Зачем тебе подруги с которыми тебя ничего не связывает, кроме того, что мужья/парни ваши – друзья со времен песочных куличиков? Пусть мальчики себе дружат. Что значит «мужа одного к ним не отпустишь»? А что они с ним сделают? Развратят? Принудят к измене? Твой муж будет общаться со своими друзьями, а не с их женами. Какая разница – будет он с тобой, или без тебя там? Не хочешь постоянно оставаться одна – что мешает организовывать иногда встречи на вашей территории? Далее: что это за особый уровень мазохизма – оставаться в общем чате с девицами, которые тебя вычеркнули из своей тусовки? Чтобы что? Периодически за ними следить? Зачем тебе этот чат? Отпишись и не получай от них информации. Люди, которым не нравишься ты, просто должны быть для тебя пустым местом цвета «фиолетовый». Не нужно с ними вступать в контакт даже пассивно, через чтение их «чатиков». Займись чем-нибудь другим в то время. Книжку почитай, например. Беременной Ксюше пожелай здоровья и сил и отпишись от чата. Силы ей понадобятся, потому как после родов с посиделками у них вам всем придется завязать. Да и подруги Ксюшины начнут рассасываться. Ну, кроме тех, кто последует ее примеру. Поверь, мир «яжежмать» - он для девушки бездетной ну вообще не интересен и дик. И, главное, на подруге с малышом как на компаньоне в кино, в кабак, на шоппинг можно ставить крест на ближайший год, как минимум. Я это к тому, что в недалекой перспективе вашу компанию ждут серьезные перемены и испытания. Но, повторюсь, главное не в этом. А в том, что ты не обязана дружить и общаться с подружками и женами друзей твоего мужа. Как и не обязан он везде таскать тебя с собой, если ему хочется пообщаться со своими парнями. В 23 года это может казаться странным и непонятным, но для того, чтобы быть гармоничной парой, совсем не обязательно быть хорошим для всех друзей и приятелей своей «половинки». У тебя могут быть подруги, с которыми ты имеешь право встречаться без мужа в качестве сопровождающего. Более того, твой муж имеет право не хотеть с ними общаться, и не хотеть дружить с мужьями этих подруг. Дружба – это не тусовки компанией. Это все-таки, в первую очередь, общность душ, интересов. Встречаться и тратить время нужно на тех, с кем тебе комфортно, уютно и интересно. Думаю, твой муж, если ему объяснить, сможет это понять. Если бы ему кто-то не нравился из мужей в твоей компании подруг, ты бы стала заставлять его ходить с тобою на все посиделки и общаться с теми, кого он не переваривает? А он стал бы тебя заставлять отказываться от встречи с подругами, если бы кто-то из их мужей ему не нравился? Думаю, ответ «нет» два раза очевиден. Не надо жертвовать друзьями ради друг друга. Надо просто перестать считать, что твои друзья обязаны принять твой выбор, а твой выбор обязан полюбить твоих друзей. Тогда не будет подобных историй. Нет ничего страшного, если у тебя и у мужа друзья не одни и те же. В какой-то степени это даже удобно, если вдруг вы расстанетесь: ни ему, ни тебе не придется терять «общих друзей», а им не придется решать дилемму, кому они больше сочувствуют и симпатизируют в бывшей паре.
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СергейАнна, на мой взгляд, данные вопросы нужно обсуждать и решать только с мужем. У вас общая компания, и если в ней что-то происходит не так, то выступать поодиночке нельзя. Что же касается продолжения общения с людьми, которые тебе неприятны, то я бы не советовал этого. Ничего хорошего все равно не будет, а вот проблем самой себе добавить – это запросто. И не только моральных. Поэтому, по-моему, лучше честно сказать мужу, что общаться с данным контингентом ты не хочешь, и в гости к ним точно больше ходить не будешь. Полагаю, если между тобой и супругом есть взаимопонимание, и вы на самом деле семья, то и он примет твою сторону. Ну, а дальше уже будете смотреть по обстоятельствам. В то же время, как мне кажется, можно предложить приглашать друзей к вам домой. Ведь на своей территории, пусть и съемной, главной будешь уже ты, и в этом случае пережить присутствие не совсем приятных личностей несколько проще, поскольку хамить хозяйке – не так просто, особенно если ты не станешь делать этого первой. В остальном же, просто поверь на слово, в ближайшем будущем ваш «серпентарий» развалится сам собой. Дело в том, что дети, особенно совсем маленькие, имеют неприятную особенность забирать свободное время у родителей. И даже на Новый Год, когда в доме малыши, собраться большой компанией будет уже очень сложно, не говоря о посиделках «просто так» или о походах в кино. А через несколько лет, когда отпрыски подрастут и дадут возможность встречаться, уже все изменится. Вы повзрослеете, начнете относиться к окружающему иначе, и подобные сборища станут ненужными. Да и люди появятся вокруг новые. Это неизбежно. Нет, ребята, вполне возможно, будут продолжать устраивать «встречи», но без жен и очень нечасто, ибо благоверные будут требовать присутствия дома и участия в воспитании подрастающего поколения. Так что перестань напрягаться, и просто подожди. Жизнь все сама расставит по местам.
Обсуждение 89
Лучшие комментарии
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rerfhfxfМогу посоветовать только повзрослеть, чтобы вас меньше всего волновало, что сказала Маша, и что подумала Ксюша) Очень вы зависимая от мнения знакомых, друзей и не друзей. В 23 это уже критично, все-таки вам не 14.
10.03.17 05:37 Контекст комментария
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Чем-то ты ей не понравилась. Или, наоборот, понравилась ее мужу и он умудрился ей об этом рассказать.
10.03.17 00:54 Контекст комментария
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JuliaНужно быть выше таких бабских склоков. Ну разные у вас темпераменты с ней, и вообще какая разница в чем причина? Полный игнор ей и все, нет проблемы.
10.03.17 05:36 Контекст комментария
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РеджМой муж дружит со своими коллегами. Как-то они решили собраться семьями. В компании все были уже состоявшиеся мамаши с 1-2 детьми, только наша пара пока без потомства. Весь вечер мамаши обсуждали пеленки, педиатров, первый прикорм, роды, резус-конфликты и тд. Мне было с ними жутко не интересно, я пыталась поддерживать разговор рассказами о своих племянниках, но все равно это было мне в напряг, я чувствовала себя там лишней. Некоторые мамаши между собой даже очень подружились и потом встречались даже отдельно. При этом мне глубоко плевать на то, что они меня не позвали в свою песочницу. Они всего лишь жены друзей моего мужа. У меня есть свои подруги. И вам рекомендую также к этому относиться.
10.03.17 08:47 Контекст комментария
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ОсеньЯ обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтоб посмотреть не обернулся ли я ......
10.03.17 09:12 Контекст комментария
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Юлия МоскваАня, я бы спокойно ездила со своим мужем к ЕГО другу. А на его жену реагировали, ну, скажем как на комнатную собачку. У вас есть муж, у мужа - давний друг. Вот и общайтесь спокойно. А без" девичников" можно спокойно обойтись. Удачи!
10.03.17 11:37
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ANNA23Спасибо за совет. Тут просто все пишут "взрослей" пока молодой хочется еще и погулять и пообщаться. Я понимаю что потом будет не до этого. Но мне еще не столько лет чтобы сидеть дома...
10.03.17 12:09
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rerfhfxfВы не понимаете, что вся манера вашего письма это не вопросы взрослой умной молодой женщины? Так пишут девочки-школьницы в своих дневниках "а Машка сказала, а Юлька посмотрела, а я такая как посмотрела..." То как вы выражаетесь, формулируете свои вопросы - это вас и определяет. Дело не в том , что вам погулять хочется, а в том, что не надо общаться с эмоционально незрелыми людьми, вы с ними в одном и том же болоте глупостей и инфантильности варитесь, получая лишь негатив. У вас вообще свои подруги есть? Какие то связи? вот с ними и общайтесь, а если уже так хочется именно в эту компанию, ходите только с мужем на общие вечеринки и общайтесь там только с теми, кто интересен.
10.03.17 13:28
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Анна, ты замуж выходила за своего мужа, а не за его друзей и их жён. Концентрируйся больше на своей семейной жизни и своем личностном и профессиональном развитии. Это молодые «дружат» толпами (вернее тусуются) от страха перед большой взрослой жизнью. А с возрастом останется не так много людей, на которых вообще захочется потратить свое время. Через пару лет ты вообще не вспомнить, кто эта ксюша – даша - глаша. Я согласна с Аленой, что эти «разборки» напоминают подростковую возню в школе. Взрослей.
10.03.17 11:36
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*Ксюша тут вообще глупее всех - ее квартиру превратят в проходной двор, будет упорно долго всю эту компаху выгонять под недовольное бухтение собственного мужа. Удачи ей.
10.03.17 11:14
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ЕсенияАня, когда появляется такая ксюша и ведет себя так.все просто - она завидует. Это из детстства, и ее проблемы. Что вам делать? Не обращать внимание! Идите в гости и общайтесь с теми, кто хочет с вами и вы кому рады. Не придавайте большое значение ксюше. Есть такой тип женщин, которым в детстве мамы говорили: посмотри на анечку, она отличница и танцами занимается.а ты!!!! Потом она вырастает и начинает строить козни. В коллективе гадить, подруг предавать, женатых любовников заводить.. ( не мое, из психологии). Так вот ЭТО не ваша проблема! А ее. Впереди целая жизнь, не один коллектив женщин апереди. Открытых, честных, веселых, с чувством собственного достоинства в любом коолективе признают. Даже если так есть свои ксюши. Станьте самой себе хотя бы авторитетом и другие подтянутся. Сумбурно.но старалась передать мысль
10.03.17 10:57
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50/50ой нет, по словам автора, Ксюша как раз из тех, кому завидуют)) я бы охарактеризовала данный типаж "пуп земли")) с возрастом проходит при наличии мозгов
10.03.17 11:09
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ЕсенияУ зависти много оттенком. С опытом пришла к этому. Ну, может она да просто звезда и дет сад разводит. Прлсто человек не очень хороший. Вот еще интересный момент, что якобы у Ани тяжелый хпрактер. Это згачит что они неформальное лидерство группв не поделили. Поможет только самодостаточность. И понимание того, что не надо каждую вторую в подруги заптсывать.
10.03.17 11:17
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ANNA23Да тут вы правы. Но возможно тут зависть еще вот какая. У Ксюши нет подруг кроме этих девчонок. Она не с кем не общается и вела затворнический образ жизни. А у меня много знакомых, и я люблю заниматься спортом, что то делать. Возможно ее муж ставил меня в пример.
10.03.17 11:22
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ЕсенияВоооот Аня. Я в яблочко вам. Ее муж ставит ВАс в пример - все, считайте не будет вам дружбы никогда. Хорошо если она не напакостит посерьезнее. ( если она глуповатая, то банально за мужа испугалась)) Сложно увидеть зависиь в другом если этим сам не страдаешь от этого, я это прекрасно понимаю. Где тогла ваша самодостаточность и умение общаться раз так??? Не надо причинять добро против воли человека (ксюши). Удачи вам!
10.03.17 11:34
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лакиух, я это дочитала до конца!) плюс мне в карму на сегодня) а вам, Анна, могу сказать потерпите чуток, скоро вашей Ксюше вообще мало не покажется, родит и сил и времени на интриги не будет вообще, еще неясно как изменится расстоновка сил в вашей компашке с появлением первого ребенка, но в целом конечно Ксюша эта всегда будет претендовать на место главной: тусуетесь на ее территории, ребенка она родит первой и будет еще и в этой теме пальцы гнуть, одним словом, весь этот цирк еще надолго..ну могу еще предложить старый проверенный веками метод: разделяй и властвуй - разделить компашку на пару групп, как вариант, но я бы лично просто забила - я не дружу ни с одной женой приятелей мужа, ну не сложилось как-то, женщинам вообще труднее сдружиться, потому что они дружат ближе, куча нюансов совпасть должна и всяких мелочей, почти нереально, если не сама выбираешь. так что я бы предложила так: к ксюше на ее территорию я бы не ездила, а звала бы тусоваться компашку в город, или на природу, скоро зловредная ксюша будет не так свободна в передвижениях,и будет вынуждена пропускать ваши тусы и у вас будет шанс восстановить равновесие) удачи вам там, в интригах мадридского двора!))
10.03.17 10:40
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ПрелестьЧитала читала ждала когда ж до дела дойдёт. Так и не дошло :-) Поэтому приняла письмо за выражение сумасшествия по причине предательства себя. Совет - не предавай себя! Тогда и не потеряешь себя.
10.03.17 10:23
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Насчет куда идти, если денег нет. Набираете в интернете: куда сходить Ростов на дону бесплатно. Сегодня у вас экскурсия на завод Кока Колы))к слову. Интернет - он не только, чтоб с липовыми подружками ссориться;)
10.03.17 10:03
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Проходя мимоАнна! Вся компания вам нравится. И друзья мужа, и их жены. ВСТРЕЧАЙТЕСЬ! Похоже, что и они к вам относятся хорошо, раз интересуются, спрашивают, почему вас нет. Жаль, конечно, что Ксюша хозяйка этих приемов, но старайтесь не думать об этом: вас с мужем приглашает друг мужа. По большому счету К. для вас никто.
10.03.17 09:59
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хахахаЗачем Вам все эти ксюши, даши, маши , если вы замуж за сережу выходили? Правильно написали, что Вы очень зависима от мнения чужих людей. Понимайте самооценку.
10.03.17 09:37
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ANNA23Не за Сережей я замужем) но не важно. Самооценка у меня в порядке) Все не так понимают, что именно за вопрос я поставила. Я просто не хочу остаться врагами с Ксюшей и хочу побыстрей распрощаться со всей этой ситуацией.
10.03.17 10:18
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звездочка )знаешь, если Ксюша настроена плести интриги и сталкивать людей, если она сама искренне дружить не умеет, то вокруг неё всегда будут появляться такие ситуации
10.03.17 10:20
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50/50Анна, сейчас, наверное, у почти всех дети пойдут - Ксюша открыла счёт)) и эта проблема покажется мелочью, будут новые знакомства и новые компании)
10.03.17 10:21
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ЕсенияНовые заскоки будут) у ксюши вася/маня пойдет быстрее, по английски в год заговорит или танцевать будет краше всех) так женщины самоутверждаются)) Если вестись на это Ане. То конфликт нерешаемый.
10.03.17 11:29
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50/50"у ксюши вася/маня пойдет быстрее, по английски в год заговорит или танцевать будет краше всех) так женщины самоутверждаются)) " о да! поэтому я и говорю о новых компаниях. считаю, что само рассосется с появлением детей, и кроме Ани найдутся те, кому надоест слушать)
10.03.17 11:37
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***Автор, Вы уже боитесь, что вас в чем-то обвинят, что-то повесят. А с мужем вы уже не вместе, постепенно и будете отдаляться, все начнется с мелочей и пойдет по нарастающей. Он уже за вас извиняется, тем более незаслуженно (он верит им, а не Вам), потом начнет Вас стесняться, потом он начнет вас обвинять и т.д. и закономерно закончится эт все разводом.
10.03.17 09:34
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звездочка )молодой ишшо ) для него пока компания друзей важнее своей семьи. Кто-то с родителями долго пуповину сохраняет, не по возрасту, а он - с друзьями детства
10.03.17 09:37
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*верно, это не семья. Это парочка на по фуршетам и по киношкам походить.
10.03.17 09:59
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50/50а семья - это дома безвылазно сидеть, глядеть друг на друга и пирожками заедать?))) и копить, копить, копить)) и в кино раз в год на Новый год)) "не жизнь, а именины сердца"
10.03.17 10:07
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звездочка )))) я бы так не смогла жить
10.03.17 10:08
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50/50да кому это вообще надо - социопату?)
10.03.17 10:10
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*я часто путешествую с мужем на колесах по стране, вдвоем. И культурная программа в каждом городе. И вдвоем не скучно. С первым разошлась по той же причине, что и автор, и все так начиналось, с мелочей.
10.03.17 10:15
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50/50Анна , вы там все очень заморочены)) родители мужа на ваших походах исключительно вдвоём, муж на общении со своими друзьями (чтобы было поровну общение с Вашими), подруги на интригах в чатике и накоплении на квартиру, а Вы - на всём сразу. Ваша ноша самая тяжелая)) мне на 20 лет больше, но мама в скайпе до сих пор порицает за выходы без мужа)) а кто-то сплетничает за спиной)) ну и ЧТО? делайте, как Вам удобно, Вы всё равно под ВСЕХ не подстроитесь, только нервы истреплете) ну и молодость неповторима, молодость и беззаботность, а здесь картина полной замороченности, строительства отношений в расширенной семье и ее окружения. и еще явное такое болезненное восприятие шуток именно с Вашей стороны. кровная месть - это шутка, за которой последовало приглашение. но всё так серьёзно воспринято, что мама не горюй))) а может проблема как раз в излишней серьезности-правильности? это напрягает больше, чем непосредственность, кстати
10.03.17 09:30
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Юля БакуЯ бы вышла вообще из идей коллективности. Ну мужчины вышли такой дружественной группой из дет сада. Ну и отлично. Но девушки насобиралмсь потом. Не факт, что все вместе задружат аки голуби. Лично для меня вообще дружить кучей сложно. Я устаю и мне скучно. Я бы не зацикливалась на этом. Хочу пойду , хочу не пойду... без доказывания кому либо чего либо." Я просто с мужем пришла." Ну а выкидышь, если он зависмт от подруги.....то это идиотизм. Каждая пятая беременность кончается выкидышом по статистике. И о беременности должна думать женщина, а не ее подруги.Беременна, занимайся беременностью! Вообщем я бы советовала- делать по желанию и держать очень вежливый и очень отстраненный нейтралитет. И побольше походов с мужем вместе в театр, кино, природу, ресторанов, коньков, лыж, бассеинов. Вы же за него замуж выходили, а не затолпу его друзей с женами....
10.03.17 09:27
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ANNA23спасибо за ответ! Да, я тоже так считаю. Но проблема в том, что все мужики хотят чтобы мы дружили между собой и чтобы у нас дети потом еще дружили. Но я считаю такой вариант вообще не мой. Почему я должна навязывать себе, или ребенку дружить с людьми которые ему не приятны.
10.03.17 10:14
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Юля Баку))))0 Вашим мужчинам надо просто мечтатьо том что бы все их девушки между собой не посорились. Посорятся- вся их дружба разлетится.Пусть Вам еще должны сказать спасибо, что вы держите вежливый нейтралитет. Самая нормальная позиция , как мне кажется, в вашем случае. )"Все здрасте, всем пожалуйста и всем до свидания." К тому же, я думаю, Вы же тоже имеете своих личных подруг с детства. С которыми просто хочется наверное проводить время. Ну же не навязывает мужу ваших подруг? можете ведь тоже его знакомить с мужьями подруг и начать загонять из в "дружбу на века". Так что он просто может Вас смело благодарить за ваше терпение и к вашим друзьям и их женам). На большее расчмтывать с его стороны он в принципе и не в праве, Вы никому ничего не должны, кроме вашей личной семьи. А кто уж там, в семье, Вы сами определяете )
10.03.17 11:36
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лакивот, плюсанусь в отзыву Юли - то что вы вообще хоть как-то сносно общаетесь таким большим колхозом - уже большая удача, но я лично уверена на 120 процентов, что это ненадолго, и даже не в ксюше дело, просто будете взрослеть, ваши мальчики тоже, начнут расходиться в социальном и материальном положении, потом -дети, у кого как пойдет, дети они не роботы, не будут дружить друг с другом просто по факту дружбы родителей и тыды и тыпы, короч, дай бог сохранить приятельские отношения со всеми и дружбу с 1-2 хотя бы...
10.03.17 11:49
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KoshkaАнна, это не Ваши подруги. Это просто тусовка. Так и относитесь к этому. Найдите интересы в жизни, помимо "посидеть в квартире", и появятся новые знакомства. Если кто-то из Вашей тусовки хочет общаться с Вами, общайтесь. Но всех не заставить, и всем Вы угодить и быть милой не можете. Это надо понять и принять без обид.
10.03.17 09:27
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звездочка )Я думаю, что это больше была задача самих парней, потому что для сохранения дружбы и общения они должны были помочь сгладить углы между своими женами и девушками. По крайней мере, поначалу, пока все привыкают друг к другу и притираются. Это парни свои в доску с детства, а шести девушкам надо начинать активно дружить с десятком человек на голом месте, искусственно. Вручили тебе новых людей и дружи с ними как хочешь, общайся регулярно, а если они тебе вообще никак? Или ты им никак? Я думаю, что шансы сохраниться у общей компании есть, если не претендовать сразу на какую-то особую человеческую близость, а просто на уровне приятелей. Искусственный коллектив в друзья превращается со временем, пройдя какие-то жизненные ситуации. Вы не дали время всему сложится естественным образом, вот и все )
10.03.17 09:27
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ANNA23Мой муж "не хочет опускаться до бабских разборок" и считает что надо просто ходить к ним с ним и все. А ее муж улыбается и говорит "у нее просто предродовая депрессия, ей скучно. Она так развлекается". Спасибо за ответ!)
10.03.17 10:10
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ОсеньЯ обернулся посмотреть, не обернулась ли она, чтоб посмотреть не обернулся ли я ......
10.03.17 09:12
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РеджМой муж дружит со своими коллегами. Как-то они решили собраться семьями. В компании все были уже состоявшиеся мамаши с 1-2 детьми, только наша пара пока без потомства. Весь вечер мамаши обсуждали пеленки, педиатров, первый прикорм, роды, резус-конфликты и тд. Мне было с ними жутко не интересно, я пыталась поддерживать разговор рассказами о своих племянниках, но все равно это было мне в напряг, я чувствовала себя там лишней. Некоторые мамаши между собой даже очень подружились и потом встречались даже отдельно. При этом мне глубоко плевать на то, что они меня не позвали в свою песочницу. Они всего лишь жены друзей моего мужа. У меня есть свои подруги. И вам рекомендую также к этому относиться.
10.03.17 08:47
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ДжейЗнакомая ситуация. Совет прост: не стоит общаться с теми, кто с тобой общаться не хочет. Сместите акценты, подумайте, с кем хотите общаться Вы. Речь же не идет о близкой дружбе. Так, жены друзей мужа, ну так и относитесь к ним как к просто знакомым. А муж пусть с друзьями общается. Почему нельзя мужа одного отпустить? Вам нечеи заняться в это время? Тогда проблема не в друзьях) а выяснять отношения точно смысла нет, чего вы добьетесь? Чтобы Вас приглашали на общие тусовки? Поверьте удовольствия Вы все равно не получите. С Вами будут общаться сквозь зубы. Вымосква точно этого хотите?
10.03.17 08:44
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ДжейТелефон глючит: Вы точно этого хотите?
10.03.17 08:46
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ANNA23Да есть мне чем заняться в этом время. Мне с собой не скучно, просто его родители (так как мы с ними живем) настаивают, мол либо идите вдвоем, либо сидите дома (но бывает он выбирается один, я очень редко, потому что подруги работают на ужасном графике по 6 дней в неделю). Мой муж обижается на это, потому что в итоге мы будем ходить только по моим друзьям. Я хотела добиться просто человеческого отношения к себе и выяснить из за чего такая злоба. Но чем дальше, тем больше понимаю, что смысла нет
10.03.17 08:59
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звездочка )Аня, не слишком ли большое влияние родителей на ваши отношения? подумайте над отдельным проживанием
10.03.17 09:29
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50/50я тоже хотела посоветовать) но тогда на квартиру не накопят. а если планирует рожать в ближайшее время, то тем более. и помощь свёкров под боком пригодится, потому что в 23-23 лет на няню или просто помощницу денег может не быть
10.03.17 09:34
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ЮликонФифть плюсанусь. Семья похоже не особенно шикует, хоть на первые пару лет лучше с родителями, но тоды надо срочно рожать :))
10.03.17 09:40
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звездочка )тогда надо решать вопрос личного пространства на общей со свекрами территории. Они не воспринимают автора и своего сына взрослыми людьми и семьей, для них просто ещё один ребенок вих семье прибавился
10.03.17 09:40
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ANNA23Думаем, пока нет возможности. Копим на первоначальный взнос.
10.03.17 10:04
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Проходя мимоОтчего же не выяснили? Спросили бы у остальных девушек: за что Ксюша меня так ненавидит? И совсем на самотек процесс не надо пускать: однажды зловредная Ксюша приведет подружку "для счета". Ходите иногда, будьте приветливой со всеми. Возможно, с появлением детей компания станет снова чисто мужской. Я поддерживаю отношения с одноклассниками и одногруппниками. Мы встречаемся без жен и мужей. Свои темы, им не интересно.
10.03.17 09:40
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