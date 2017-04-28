Проблема в его друзьях

Мы с молодым человеком в отношениях больше года, ему 30 лет, после начала наших отношений я помогла начать ему бизнес, который стал приносить неплохой доход, сама я строю карьеру в сфере адвокатуры и помогаю ему с бизнесом, отношения вполне гармоничные, мы друг друга любим и дело идёт к свадьбе, но меня напрягает тот факт, что его общение с друзьями уж очень близкое, постоянная помощь деньгами моего парня друзьям (постоянные ночёвки друг у друга, звонки в любое время дня и ночи, рыбалки, гулянки и так далее). Я общаюсь с его друзьями, гостеприимно принимаю их у себя, но общаться с ними мне скучно и неинтересно, так как для меня непонятен ещё и тот факт, что все друзья моего молодого человека в возрасте 28-32 лет не работают, перебиваются от заработка к заработку и в жизни ни к чему не стремятся, что и не скрывают, так же несколько раз обманывали его. Я неоднократно говорила с парнем о том, что я устала радушно и без повода встречать и кормить его друзей, тратить своё время на людей, с которыми мне неинтересно. Я не против его общения, но не такого плотного и частого. Он соглашается со мной, извиняется, но я вижу, что ему неприятно, что я не хочу с ними общаться. А несколько дней назад жена друга моего парня сказала, что общие знакомые приглашают поехать летом на несколько недель в гости. Я ехать не хочу абсолютно, так как несколько недель с ними для меня будет очень сложно, а еще я работаю. Я понимаю, что мой молодой человек хочет с ними поехать, а я не хочу его ограничивать, но и в свою очередь понимаю, что не поступила бы по отношению к нему так, что уехала бы тусить с друзьями на три недели, к тому же вдобавок оставив на него свои рабочие вопросы. Понимаю, что обижусь на него, если он уедет, оставив меня. И не понимаю, что мне делать и как себя вести в этой ситуации.

Рина,

С.-Петербург, 24 года

28.04.17

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