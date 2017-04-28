Проблема в его друзьях
С.-Петербург, 24 года
28.04.17
Мнения наших экспертов
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АленаРина, в этой ситуации лучше расставаться. Снимай розовые очки и, наконец, осознай, что твой мужчина – не белая ворона среди своих друзей, а точно такой же, как они. И если он за них цепляется, значит, они ему тоже нужны. А если тебе с ними не интересно, то и с твоим собственным мужчиной делать было бы нечего, кабы не перспектива выйти замуж. Перспектива услышать в свою честь Марш Мендельсона и заставляет тебя мириться (пока) с реальностью. Она же делает тебя почти терпимой по отношению к его друзьям. Но долго ты все равно не выдержишь. Вы разные люди, у вас разные жизненные ценности. Не зря есть пословица «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Твой мужчина не станет тем самым, кто тебе нужен. Ты будешь пытаться тянуть его наверх, а они – тащить вниз. В итоге он будет застревать где-то посредине, пытаясь угодить и тебе, и им. Это сценарий неудачника. Не уверена, что тебе нужен муж с таким потенциалом, судя по твоему письму. Тебе всего 24 года – не стоит держаться за парня, который в 30 лет не может отличить дружбы от использования, и не умеет фильтровать людей в своей жизни.
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СергейРина, каждая пара в процессе своего развития, обязательно проходит через периоды осложнения внутренних взаимоотношений. Ведь все мы люди, все разные, у каждого свой собственный взгляд на Мир, свое отношение к действительности, понятия о хочу, могу и должен часто диаметрально противоположны понятиям партнера. И для того, чтобы пара состоялась, чтобы переросла во что-то более серьезное, требуется довольно большая, и часто неприятная работа по составлению общей системы ценностей, приведению разностей к общему знаменателю, шлифовке неизбежных шероховатостей и непониманий. Это всегда непросто и довольно часто оказывается невозможным. Особенно в молодости, когда собственное хочу стоит на первом месте. Увы, но частенько молодые люди так и не находят необходимого фактора единения, после чего начинаются скандалы, повышается степень раздражения, ситуация доходит до абсурда, и пара или молодая семья разваливается. В принципе – это не страшно. Люди взрослеют, и пусть через неприятности и боль, но учатся строить взаимоотношения, лучше понимать себя и собственные желания, искать компромиссы и отделять главное от второстепенного. Следующие отношения уже будут строиться по-другому, более продуманно. Хуже, если молодые люди успевают родить детей до того, как сами перестали ими быть. Поэтому в твоем случае, я бы не советовал спешить со свадьбой. Вы пока еще не поняли друг друга, и не готовы чем-то жертвовать ради отношений, не умеете объяснять свои желания и принимать желания партнера, не научились разговаривать и смотреть в одну сторону. А раз так, то и поход в ЗАГС может оказаться всего лишь напрасно потраченными деньгами, временем и нервами. Что же касается непосредственно твоей ситуации, когда парень собирается ехать куда-то на довольно длительный срок, при этом вполне допуская тот факт, что ты туда не поедешь, то я бы задумался о причинах. Ведь если твой партнер хочет отдохнуть от тебя, причем в самом начале отношений, то, быть может, пускай уже отдыхает и во всем обозримом будущем?
Обсуждение 7
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50/50Рина, ваши отношения не гармоничные, и дело не идёт к свадьбе. больше написать вроде и нечего. кроме как совета разуть глаза, наконец, и не только на работе
28.04.17 07:44
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ДжейИстория из рубрики "Мой сын связался с плохой компанией"))) Вы так и собираетесь управлять своим мч до пенсии??)) Если хотите замуж, ехать придется, хотя бы для того, чтобы присмотреться поближе к людям, с которыми ваш мч общался до вас. Заодно присмотритесь в общем контексте, а так ли уж мч отличается от своих друзей. С женами пообщаетесь, уверена, узнаете много нового, в том числе о "женихе")) окружение человека очень многое говорит о нем. А там уже и замуж можно будет собирацо)) если вам это конечно интересно, и вы не собираетесь замуж с широко закрытыми глазами))
28.04.17 07:35
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Да нет, автор, ни к какой свадьбе дело не идет, и, кстати, любви тоже нет. Максимум - влюбленность (с Вашей стороны) и удобство (с его). Разве станет мужчина отгораживаться от любимой женщины своими знакомыми? Вы даже сейчас, в конфетно-букетный период не можете быть в нем уверены, а что будет, если Вам реально понадобится помощь? где гарантия, что на первом месте в списке оказания помощи Вы окажетесь на первом месте, т.е. перед так называемыми друзьями и рыбалкой? Вам реально нравится так жить - с открытыми дверями для веселых безработных?
28.04.17 05:48
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ОксанаРина, смело могу сказать, что покуда дружки рядом - ни ваши отношения, ни бизнес вашего благоверного далеко не продвинутся. Почему? Потому что друзья попросту стараются всячески помешать успешному развитию вашей пары во всех смыслах. Это банальная зависть. Я совсем не удивлюсь, если окажется что дружки регулярно ссут в уши вашему парню о том, что он подкаблучник, прогибается под бабу, о прелестях холостяцкой жизни без обязательств и т.д. Я говорю это не на пустом месте, таких ситуаций тьма. Поэтому тут два варианта: ультиматум - либо ты, либо они. Но еще лучше - разорвать отношения. Вам только 24, у вас уже такие хорошие перспективы, а если 30-летний мужик не может расставить приоритеты, то и дальше он этого делать не будет. Из-за таких дружков мужики очень часто остаются у разбитого корыта, и вы окажетесь там же, потому что ни себя, ни отношения, ни тем более вас как свою женщину перед друзьями он отстоять не сможет и даже особо пробовать не будет.
28.04.17 03:01
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ПрелестьЯ помогла начать ему бизнес. Все. С этого можно дальше не продолжать. Мужчина всеми правдами и неправдами идёт к цели. А цель такова - довести Вас до эмоционального взрыва,чтобы отменились и свадьба и все Ваше нудное кураторство. Прямо послать неприлично вроде. А если сама отвалитесь - спишется на Ваши некрепкие нервы.
28.04.17 02:47
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stellaа не пьянки ли там замешаны ? ну что они делают на рыбалках этих и гулянках ,не всухую же сидят , вот и весь " интерес " его ..и то что они " ни к чему не стремятся " тоже указывает на определенную " слабость " и начинающуюся зависимость .
28.04.17 00:50
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На мой взгляд, такое не лечится. Если для парня самое главное - это друзья, то должно произойти что-то невероятное, чтобы расставить приоритеты в пользу семьи. И будь Вы хоть Королевой, самой красивой, богатой, образованной, мудрой, терпеливой, красавицей - это ничего не поменяет. Вы всегда будете номером 2, если не 3. Более того, я не понимаю как можно тесно дружить с кем-либо, если есть семья. Времени должно катастрофически не хватать: муж, быт, бизнес, отдых, прочие мелочи, а если ещё и дети.... ну где здесь "втиснуться" друзьям? Разве что только друзьям с Клео:)))
28.04.17 00:37