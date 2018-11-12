Почему он на меня так смотрит, если все кончено?

Настя, а о чем ты будешь с ним разговаривать? О взглядах на тебя? Ну а вариант ответа «не надо выдавать желаемое за действительное» и «я не на тебя смотрю вообще» тебя устроят? То, как тебе кажется, он на тебя смотрит, может разительно отличаться от реальности. Вполне подозреваю, что у тебя слишком активизировалась зона фантазии.

При этом, да, он может с любопытством разглядывать тебя, думая, как его угораздило когда-то с тобой связаться. Вы же стали старше на три года. За это время в таком возрасте люди могут измениться до неузнаваемости – и внешне, и в своих взглядах и предпочтениях.

В общем, я бы не рекомендовала вообще обращать внимание на парня, который тебе уже 3 года как чужой. И, судя по тому, что он тебе уже успел сказать, ты ему и вправду до лампочки, и он сильно влюблен в свою нынешнюю девушку.

И еще момент: подумай о том, что ты заскучала о парне только, когда увидела его, да еще и с другой девушкой. А у тебя сейчас никого нет. Задачка с одним неизвестным, Настя. Тебе просто нужен парень. А когда подходящих новых нет, всегда кажется, что старый – самый логичный и доступный вариант (и напрасно). Двигайся вперед. Эти отношения вы уже пережили.