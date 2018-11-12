Почему он на меня так смотрит, если все кончено?
Расстались с парнем года три назад (по глупости). Но до сих пор он не исчезает из моей жизни, а в этом году стал в институт заявляться часто, чтобы забрать свою новую пассию. Смотрит пронзительно, а меня аж трясёт.
Я очень скучаю по нему и не знаю, что делать, т.к. ему всё равно, Он это сам говорил несколько раз, утверждая, что полюбил девушку сильно. Но эти взгляды, брошенные, отнюдь, не как на старую знакомую, заводят в тупик. Может стоит поговорить с ним?
Мнения наших экспертов
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Алена
Настя, а о чем ты будешь с ним разговаривать? О взглядах на тебя? Ну а вариант ответа «не надо выдавать желаемое за действительное» и «я не на тебя смотрю вообще» тебя устроят? То, как тебе кажется, он на тебя смотрит, может разительно отличаться от реальности. Вполне подозреваю, что у тебя слишком активизировалась зона фантазии.
При этом, да, он может с любопытством разглядывать тебя, думая, как его угораздило когда-то с тобой связаться. Вы же стали старше на три года. За это время в таком возрасте люди могут измениться до неузнаваемости – и внешне, и в своих взглядах и предпочтениях.
В общем, я бы не рекомендовала вообще обращать внимание на парня, который тебе уже 3 года как чужой. И, судя по тому, что он тебе уже успел сказать, ты ему и вправду до лампочки, и он сильно влюблен в свою нынешнюю девушку.
И еще момент: подумай о том, что ты заскучала о парне только, когда увидела его, да еще и с другой девушкой. А у тебя сейчас никого нет. Задачка с одним неизвестным, Настя. Тебе просто нужен парень. А когда подходящих новых нет, всегда кажется, что старый – самый логичный и доступный вариант (и напрасно). Двигайся вперед. Эти отношения вы уже пережили.
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Сергей
Настя, поговорить – это всегда хорошо. Общение, даже неприятное, позволит перевести ситуацию на новый уровень и лучше понять происходящее. Так что если есть такое желание и возможность, то почему бы и нет? Подгадай момент, подойди и просто поинтересуйся, на что он так внимательно смотрит. Ну, а дальше слово за слово, и получится поговорить. Однако я бы не советовал надеяться на что-то большое и светлое. Видишь ли, с вашего расставания прошло три года. Это довольно большой срок. И если за все данное время у вас не появилось желания помириться, значит, вокруг было достаточно много других интересных забот, дел и людей, которые оказались важнее. То есть, получается, что вы друг другу не особо нужны. И это на самом деле так.
Что же касается взглядов, твоего процесса скучания и прочих признаков якобы влюбленности, то связаны они скорее не с чем-то высоким и светлым, а с некоторой ностальгией, чувством собственничества, желанием самоутверждения и отсутствием в данный момент других, более весомых чувств. Поэтому рискну предположить, что даже если вы оба вдруг решите снова начать близкое общение, то вряд ли что-то получится.
Если же учесть еще и тот факт, что в данный момент вы оба растете и активно меняетесь, то все тем более выглядит безнадежным. Дело в том, что в вашем возрасте, происходит очень серьезная перестройка всего, чего можно. Вы взрослеете, умнеете, меняете взгляды, и всё прочее. Поэтому, уже через год или два, может так оказаться, что поменялись даже вкусы в еде и одежде, не говоря уже о личных пристрастиях. Особенно, если в твоей жизни, наконец, появится по-настоящему твой человек. В связи с этим, еще раз предлагаю не особо обольщаться и рассчитывать на светлое будущее. Однако можешь попробовать.
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Лучшие комментарии
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Никольски 12.11.18 10:59Аж три года назад! Много воды утекло. Почти детская любовь. Может быть Вы и скучаете , но за три года там мог появиться совсем другой человек, которого Вы и не знаете. Да и Вы другая стали. Нельзя войти в одну реку дважды. Почему он какие то не такие взгляды бросает- понять трудно. Вы гадаете и интерпретируете. Ну если и правда у него какие то желания, то помогать ему не стоит. Пусть сам к вам двинется, а не только заколдовывая вас взглядом. А то, " Сама, все сама и быстренько" . И будет такая битва за МЧ. Не играйте в эти игры. Он в серединочке с ромашкой в зубах " и почему это меня так девки любят" я в скандалах и напрягах как бы с " бывшей".
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50/50 12.11.18 15:57у меня была подруга, которая считала, что все её бывшие любовники только о ней и думают)) эт очень смешно на самом деле)) Настя, будь умнее всех этих девушек и женщин с незакрытыми до пенсии гештальтами))
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Прелесть 12.11.18 13:35Кстати любой мужчина любит пробить женщину на эмоции. Героине : нет. Нет и нет. Только игнор. Полный. Никакой психопатии. Оставьте шлейф безупречности. Показать себя дурочкой легче простого. А вы леди. Помните об этом всегда. А о нем забудьте. По ошибке не расстаются.
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Zavoronok 12.11.18 04:44Вероятно, парень хочет убедиться, что ты всё ещё по нему сохнешь и другого не нашла, вот и смотрит. Советую завести парня и показаться с ним бывшему, пусть посмотрит, что и ты теперь не одна.
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Солярская 12.11.18 05:47Насть. Он уже несколько раз тебе говорил, как обстоят дела. Чего ты ещё хочешь у него узнать? Чтобы он тебе ещё раз сказал тоже самое? (Вообще, это любимая тема юных девушек - обсуждать между собой, что кто-то на них ТАК посмотрел, я даже интонацию сейчас слышу))))
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krazy / 12.11.18 19:42А вы уверены, что он смотрит именно с интересом? Может он смотрит предупреждающе, мол не подходи, не порть отношения с девушкой мне. Или он смотрит в ответ типо "чего надо". Или просто прикалывает его, вот вы стоите пучите глаза ну и он тоже.
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Krazy / 13.11.18 05:52А ещё очки одел! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! - ц. 8)
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Для Клеочанки. / 13.11.18 10:09Девушка, а я думаю, что девушка! Попробуйте свой коммент написать. Не под чужими, а отдельно свой. Такой сильный и мудрый, что бы Клео вздрогнул от восторга. А то какой то ной в контексте и с призывом не слушать тех кто писал "от себя", пишите без "опор" на предыдущие комменты. А то вроде как желаете добра героине, а все счёты сводие за что то с никольски и местными интеллигентками. Видимо, Вы - обиженка по жизни. На свое сил и ума нет, так люто ненавидите у кого оно есть. Совет один-читайте.
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Клуша Новокузнецк / 12.11.18 18:12Женщины оценивают ситуацию как если бы это был мужчина лет тридцати, но если парню лет девятнадцать, то вполне возможно - с его стороны - такое незрелое решение в отношение "обращения" Вашего внимания. Что делать? А ничего. Тут я согласна с большинством. Хочет вернуть - сам прибегнет к другим методам. Не хочет вернуть ( если это Ваша паранойя) - также само все разрешится. Не надо бегать за парнями. Парни должны бегать за Вами. Ну, и не надо "зацикливаться". Проснитесь, потянитесь, улыбнитесь. Еще один поклонник? Здорово! Неправильно поняла? Да, и хрен на него - ему же хуже!
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Клуша Новокузнецк / 12.11.18 18:31Забыла главный совет. Приветливо и лучезарно улыбаться. Не отталкивать, но и без подобострастия и идиотизма. Поймала взгляд - улыбнулась, кивнула и пошла дальше по своим делам .
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50/50 / 12.11.18 15:57у меня была подруга, которая считала, что все её бывшие любовники только о ней и думают)) эт очень смешно на самом деле)) Настя, будь умнее всех этих девушек и женщин с незакрытыми до пенсии гештальтами))
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Персикова / 12.11.18 16:20У меня есть такая коллега . вызывает улыбку, да)))
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ха / 12.11.18 16:33У меня тоже есть такая, так этой вообще кажется все встречные мужчины влюблены, и смотрят иначе, и комплементы, смешно
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Элфи Крекс / 12.11.18 15:21Девочки,вспомнилось. У нас в школе в кабинете математики над доской висел застекленный портрет Ленина. Висел наклонно, так что в нем можно было увидеть сидящих сзади. А на последней парте сидел парень, который мне нравился. И я всё время на Ленина смотрела, чтобы этого парня увидеть, а уж когда наши взгляды в Ленине встречались - праздник! Пока однажды парень на переменке не сказал: " А Элька сегодня всю алгебру в Ленина смотрелась и прическу поправляла". Не понял, не оценил.
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Элфи Крекс / 12.11.18 14:12А никто не подумал, что он как- то не равнодушно смотрит, потому что боится - опять она полезт с разговорами? Ей уже несколько раз было сказано, что он другую девушку любит. Несколько раз! Ну, что ему, теперь эту девушку бросить, раз она с его школьной любовью, закончившейся аж три года назад, в одном институте учится? Или не заходить за девушкой?
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Wema / 12.11.18 13:10Поговорить надо, причём коротко и ясно. Лично я б сказала: "хули ты лупишься на меня как солдат на вошь? На маньяка уже смахиваешь! Задолбал. Свою бабу вон созерцай лучше, разява!" и все, больше ему б и в голову не пришло пялиться и дурачиться вам голову. А так он прекрасно видит, что вы ловите его взгляд и вас это будоражит, заставляет думать о нем и над разгадкой происходящего. Только это и надо ему в виде развлечения, вы сами ему не нужны.
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Персикова / 12.11.18 13:11В этой ситуации маньяком будет выглядеть она .
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Элфи Крекс / 12.11.18 13:23А вдруг она милая интеллигентная девушка и так никогда не разговаривала? Ну не у всех же такой лексикон.
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Прелесть / 12.11.18 13:31Это уже слишком. Зачем?
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Тыковка / 12.11.18 15:29Wema, ваш комментарий сделал мой день! Вы шикарны
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Элфи Крекс / 12.11.18 12:54"Не о чем нам разговаривать,"- он перед смертью сказал. А если серьёзно - уже вы все выяснили. Расстались в твои 16 лет? Т.е.встречались, когда было 14-15? Ну и зачем пытаться размазать школьную любовь на всю жизнь?
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Склифосовскому / 12.11.18 16:16Но до сих пор он не исчезает из моей жизни - пишет героиня
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Склифософский / 13.11.18 13:28И в чём это "неисчезание" заключается? В том, что он с другой встречается? Вообще, сложновато исчезнуть из чьей-то жизни, если вы объединены географически. Может, они живут в одном дворе. А теперь ещё и парень этот с девушкой стал встречаться, которая учится там же где героиня. Значит ли это, что он не хочет исчезать из жизни героини? На мой взгляд, вовсе нет.
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Прелесть / 12.11.18 12:47Сдурела. Её аж трясёт. За 3 года уже 33 таких бы вокруг набрала чем трястись над взглядом.. ИЗ ПРОШЛОГО. Где любовь К Себе??
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Склифософский / 12.11.18 11:44Как бы там парень не смотрел, не стоит принимать это близко к сердцу. Возможно, он бабник, и ему все подряд девушки нравятся, и с каждой он считает необходимым заигрывать. Однако 19 лет - это возраст, когда кругом полно свободных молодых людей и легко завести отношения. Переключитесь лучше на это. Мужчины (и взрослые, и не очень) всегда делают ровно то, что им нужно, и никогда не делают того, чего им не нужно. То есть если бы этому МЧ нужны были отношения с Вами, он бы не "смотрел", а действовал, тем более, что Вы свободны. Забудьте и думать.
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Мда / 12.11.18 12:27Ревность вызывает, знает, что чувства у нее еще не выветрились, на хороший такой мч, даже не смотреть в его сторону героине нужно.
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Мда / 12.11.18 12:29Не хороший
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Склифософский / 12.11.18 13:03Да прям, 3 года только и думал, как бы у героини ревность вызвать. Смешно)). Просто случайно так совпало, что он встречается теперь с девушкой, которая учится там же, где героиня. Вот и всё. А училась бы в другом месте - и взглядов бы не было. Так зачем эту тему муссировать? Ему-то всё равно, на кого смотреть "таким" взглядом.
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Персикова / 12.11.18 11:38Настя , детка, у меня тоже был роман в 16 лет ( 36 лет назад ) , несколько подлиннее твоего , но неважно. И волей судьбы во взрослой жизни мы иногда встречаемся у общих друзей. Очень редко. Но он на меня , представляете , тоже ТАК смотрит ))) При этом дважды женат , дети и всё такое. Как вы думаете, мне стоит с ним поговорить об этом ? А , если серьёзно , то он смотрит просто на человека, которого когда-то любил или который ему напоминает хорошие моменты жизни. Да масса может быть объяснений и одно из них - нам , женщинам зачастую просто кажется , что на нас ТАК посмотрели ) Так что не забивай себе голову, тем более, что он тебе ясно объяснил про девушку . Хватит прозябать в воспоминаниях , выходи в новую жизнь. Самое время. Тогда и взглядов не заметишь даже, не то того будет.
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Персиковой / 12.11.18 12:23Хороший пост, правильно голову забивать не нужно, но маленькое но, где 36 и где три года? В столь юном возрасте не будет он вспоминать да ностальгировать))
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Персикова / 12.11.18 12:39Да может и не ностальжирует. Но , скорее всего , просто видя девушку, которую любил или которая любила , взгляд становится естественно другим , не таким, как если бы встретил учительницу )) Я думаю , что у него нет цели зацепить её скорее она старается ему попасться на глаза. по письму мне так показалось. 3 года прошло , это ж в таком возрасте ого-го какой срок ! У него уже вон другая, причем говорит твёрдо , что любит её . А Настя всё в воспоминаниях зависает и взгляды ловит. Это значит , что за 3 года ничего не произошло в её жизни , чтобы она могла отвесить ему ответный взгляд с улыбкой ) Вот в этом вижу проблему. 3 года зависать на детской по сути любви это не нужно ей. А она ищет и ищет в его взгляде смысл. Всё может быть - возможно он и дразнит её , возможно и просто ей кажется , что он как-то смотрит . Если не в силах отвечать на его взгляды, да просто избегай их или , как Прелесть советует - игнорируй. А чем дольше будет мусолить это , тем дольше не будет ничего нового. А оно где-то рядом ))
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[email protected] / 12.11.18 11:36Я бы не говорила. Потомучто если он пялится чтобы выпендриться и нос утереть - о чём тут разговаривать. А если он что-то хочет, но вместо подойти и нормально предложить выяснить неясности, взгылады кидает, то что это за чувак странный. Мне кажется, ты придала ему большее значение, чем он того заслуживает.
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Прелесть / 12.11.18 11:36Я советую только игнор. Причём 100%. И внутренне и наружно.
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Никольски / 12.11.18 10:59Аж три года назад! Много воды утекло. Почти детская любовь. Может быть Вы и скучаете , но за три года там мог появиться совсем другой человек, которого Вы и не знаете. Да и Вы другая стали. Нельзя войти в одну реку дважды. Почему он какие то не такие взгляды бросает- понять трудно. Вы гадаете и интерпретируете. Ну если и правда у него какие то желания, то помогать ему не стоит. Пусть сам к вам двинется, а не только заколдовывая вас взглядом. А то, " Сама, все сама и быстренько" . И будет такая битва за МЧ. Не играйте в эти игры. Он в серединочке с ромашкой в зубах " и почему это меня так девки любят" я в скандалах и напрягах как бы с " бывшей".
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Лада / 12.11.18 09:52Развлекается так парнишка) а еще он может подмигнуть тебе) ты ночь спать не будешь?)
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Кто / 12.11.18 09:40Ну да)), напоминает историю Софьи из Интернов, когда ей казалось, что все её хотят. Забавно) Нет, я бы такое не воспринимала особо серьёзно, тем более если он, к тому же, признаётся в любви к другой! Да и я сама для себя живой пример: когда я сосредоточенно думаю о каком-то деле, то часто могу смотреть куда-то мимо людей, а им всегда "кажется", что я им что-то важное хочу сказать))) А вообще, это по-моему подростковая болезнь уже - мнительность по поводу кто и как смотрит. Да пусть смотрит, хоть выпучив глаза и открыв рот, какое дело кошке до того, куда смотрят мыши?
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Koshka / 12.11.18 09:30Вы не встречаетесь ни с кем, как я поняла, раз даже некие взгляды так будоражат. Если Вы не та девушка, на которую мужчины смотрят, стоит заняться имиджем. Какой имидж у девушек, на которых смотрят и с которыми встречаются молодые люди? А на взгляды бывшего я бы советовала не обращать внимания. Его взгляд может говорить: "Опять эта бывшая лезет на глаза." Никогда не унижайтесь перед мужчинами. Он знает, где Вас найти, если до сих пор не нашел, значит, ему не нужно.
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Любовь / 12.11.18 12:24Странная Кошка.. может она любит его?
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Koshka / 12.11.18 13:04Э... и что? Размазаться у его ног?
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krazy / 12.11.18 19:24Ну любит и что? Я один раз умудрилась влюбиться без взаимности. И наоборот искренне боялась, что ОН догадается. Невзаимная любовь (ну эт чисто мое имхо) вызывает жалость, унизительна и ничего замечательного в ней нет.
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D / 12.11.18 09:08Настенька! Боже мой! Вам всего-то 19! А три года назад вам было 16?! Ни в коем случае не глумлюсь над вашими чувствами, поверьте, и в 7 они бывают сильными. Просто то о чём хочу написать, немножко.... В общем, девочка, не впускайте в свою жизнь прошлое, оно портит настоящее, тормозит его. Что касается его отношения к вам (а он тоже молод, неспроста приходит он за Ней, афиширует), судя по вашему письму: расстались "по глупости"; "Смотрит пронзительно"; вас "аж трясёт" несомненно чувства есть и они взаимны, но всё же не думаю, что нужно к ним говорить (всё таки у него девушка), жизнь сама покажет.
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Koshka / 12.11.18 09:32А Вам сколько лет, что Вы до сих пор взглядами питаетесь?
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Персикова / 12.11.18 11:30"неспроста приходит он за Ней, афиширует" - не пудрите девчонке мозги. Он просто приходит за своей девушкой.
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Zavoronok / 12.11.18 13:55D, чувства у Насти, может, и есть, а вот у МЧ к ней точно нет, не надо про взаимность. У него другая девушка, а на Настю он смотрит, чтоб самолюбие потешить, мол я такой весь востребованный а ты никому не нужна.
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50/50 / 12.11.18 15:52я думала здесь уже перевелись люди, считающее подобное взаимными чувствами) ан нет! женской наивности нет предела)
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Солярская / 12.11.18 05:35"И кто его знает, чего он помогает")))/ Песня.
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Солярская / 12.11.18 05:47Насть. Он уже несколько раз тебе говорил, как обстоят дела. Чего ты ещё хочешь у него узнать? Чтобы он тебе ещё раз сказал тоже самое? (Вообще, это любимая тема юных девушек - обсуждать между собой, что кто-то на них ТАК посмотрел, я даже интонацию сейчас слышу))))
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Солярская / 12.11.18 10:22*моргает))) (опечатка)
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